Почему ваши умные пылесосы такие умные

Люди на заводе, разумеется, есть, однако они заняты сборкой, обслуживанием автоматики и контролем качества. А вот все остальные производственные задачи остаются за машинами.

Еще один плюс завода, хоть и не самый очевидный — его расположение. 15 минут в пути от штаб-квартиры, в которой сидят ведущие инженеры, и вот вы около тестовых лабораторий и производственных линий компании. Все процессы собраны в одной локации, и это здорово влияет на скорость совместной работы всех отделов.

Тесты, тесты, и еще раз тесты

Подход компании к тестированию тестированию техники впечатляет, знаете ли. Найти на заводе весь набор популярных в России продуктов питания на которых работники компании проверяют функции уборки своих устройств? Ни слова больше! Соевый соус, с которым в Китае проблем явно нет, и тот оказался отечественным в этом наборе. И такие наборы, судя по их количеству, существуют в лаборатории для огромного количества стран.