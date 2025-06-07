Почему ваши умные пылесосы такие умные

Почему ваши умные пылесосы такие умныеРепортаж с завода Dreame
Умный не только пылесос, но ещё и завод
Завод Dreame в Сучжоу — это не просто производственная площадка, а настоящий хаб для самых разных технологий. С 2020 года здесь началось массовое производство высокоскоростных двигателей для пылесосов, способных достигать отметку в 150 000 оборотов в минуту.
И это не просто цифры: такой показатель позволяет пылесосам компании обеспечивать выдающуюся мощность всасывания, давая им возможность справляться с пылью, шерстью и даже мелкими частицами, которые другие устройства могут упустить. Именно этот прорыв в технологии создания двигателей и стал ключевым для компании, позволив ей обойти многих конкурентов.
Сегодня производственные мощности компании позволяют запросто перешагивать установленный в 2020 году порог на 150 000 оборотов в минуту. Двигатели на 200 тысяч оборотов тут тоже научились делать. А один экземпляр даже встречает посетителей завода среди своих предшественников на выставочном стенде.
На заводе всё подчинено идее автоматизации и точности. Производственные линии оснащены роботами, которые выполняют сложные задачи — от сборки микроскопических компонентов до тестирования готовых двигателей. Каждую минуту с конвейера сходит новый двигатель, а общее производство достигает 1,5 тысячи роботов-пылесосов в день.
Если же завод загружен и работает в две смены, то мощность производственной линии D3 (полностью автоматизированная линия для двигателей в моделях T10, T20, R10, Z10 и U20) вырастает до 4000 двигателей в день. Линия D4, выпускающая двигатели M55 для линеек Z и R, способна за один день произвести 9000 двигателей. Масштабы впечатляющие.
Люди на заводе, разумеется, есть, однако они заняты сборкой, обслуживанием автоматики и контролем качества. А вот все остальные производственные задачи остаются за машинами.
Еще один плюс завода, хоть и не самый очевидный — его расположение. 15 минут в пути от штаб-квартиры, в которой сидят ведущие инженеры, и вот вы около тестовых лабораторий и производственных линий компании. Все процессы собраны в одной локации, и это здорово влияет на скорость совместной работы всех отделов.
Тесты, тесты, и еще раз тесты
Подход компании к тестированию тестированию техники впечатляет, знаете ли. Найти на заводе весь набор популярных в России продуктов питания на которых работники компании проверяют функции уборки своих устройств? Ни слова больше! Соевый соус, с которым в Китае проблем явно нет, и тот оказался отечественным в этом наборе. И такие наборы, судя по их количеству, существуют в лаборатории для огромного количества стран.
И тут есть что проверять, потому что режимов работы у пылесосов очень много. Просто представьте, сколько этих режимов на весь модельный ряд. И вот для каждого типа работы пылесосов, среди бесконечных помещений в недрах R&D-центра, существуют специальные тесты.
Проверять тут могут и всасываемость микроскопической пыли, и проходимость пылесосов. Посмотреть, как представитель линейки X50 сотни раз к ряду упорно перешагивает через здоровенные препятствия? Такое тут найдется без проблем. Как и роботы с бионическими руками, которые уверенно собирают с пола тестовые носки и прочие предметы.
Ну, а чтобы ваш домашний пылесос не застревал в проводах или шторах, алгоритмы навигации оттачиваются в лабиринтах, имитирующих сложные домашние пространства. Такой подход гарантирует, что устройство будет готово к любым «сюрпризам».
Проверяют (и делают!) в Сучжоу не только пылесосы, но еще и роботов для очистки бассейнов. Однако из-за климатических особенностей нашего региона, их к нам не поставляют. Собственные бассейны на участке у нас, все же, не так популярны, как в Штатах, например.
Что дальше?
Dreame Technology — это не просто очередной производитель бытовой техники. Основатель компании Юй Хао, создавший бренд в 2017 году, изначально поставил амбициозную цель: стать лидером в производстве умной техники для дома. За эти годы компания запатентовала более 300 технологий, включая не только двигатели, но и решения для умной навигации и даже робототехнику для других сфер, таких как доставка еды или очистка бассейнов.
Прогулка по заводу Dreame оставляет ощущение, что мы стоим где-то на пороге следующей эры умной уборки. Новые модели, еще один виток роботизации, все это приближает нас к моменту, когда нам не придется убираться совсем. Нет, серьезно, робот, который собирает с пола носки, остался в моем сердце навсегда. Модели, которые автоматически меняют свои швабры на новые? Тоже отправились в список желаний.
Бонусом держие две крутые обоины для ваших мобильных устройств, которые мне удалось сделать где-то в недрах завода. Скачать можно прямиком с Unsplash тут и тут. Да, в полном размере.