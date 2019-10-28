Посмотрите, как выглядит пылесос по последнему слову техники — Samsung POWERstick Jet

В подставке есть крепление для дополнительного аккумулятора. Вот он уже в комплекте не идёт, но вдруг вам захочется его купить - чтобы пылесосить вообще в любой момент, а не когда аккумулятор заряжен. Если у вас уже были беспроводные пылесосы, то вы знаете, что в реальной жизни они не всегда ставятся на зарядку, когда не используются. Впрочем, это не про Powerstick Jet VS9000 - у меня дома за всё время тестирования он в итоге только на зярядке и хранился. Ну потому что это удобно, и место уже выделено.

Но это ещё не все сюрпризы. Конечно, многие насадки здесь можно крепить как через трубку-удлинитель, так и без неё - прямо к блоку с пылесборником и батарейкой. Но! Дополнительно в комплекте имеется сгибающееся “колено” - на случай, если вы, например, узкую или комбинированную насадку захотите “загнать” в какое-то труднодоступное место. Ведь, по умолчанию, такие “колена” есть только на турбощётках (их тут три, кстати: для обычной уборки, мягкая - для деревянных покрытий и линолеума, и мини - для чистки постельных принадлежностей).