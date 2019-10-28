Посмотрите, как выглядит пылесос по последнему слову техники — Samsung POWERstick Jet
Внешний вид и комплектация
Пылесос Samsung Powerstick Jet VS9000 стоит, конечно, недёшево - 60 тысяч рублей. Но безотносительно мощности и удобства (об этом ещё поговорим), меня крайне впечатлил комплект.
Да, тут есть вообще всё. По крайней мере, всё, что на моей памяти когда-то “насаживали” на рукоятку пылесоса. Из минусов - жаль, что далеко не все дополнительные насадки можно прикрепить на стойку - только две из них, и только узкие.
Впрочем, стоп! Здесь есть стойка! Это ещё одна причина, почему Powerstick Jet VS9000 продают именно за столько. Я много видел более дешёвых моделей “беспроводных” пылесосов, которые не имели никакой стойки и либо просто валялись на полу, либо заставляли вешать себя на стену. А для этого нужно сверлить отверстия, что можно делать не во всякой съёмной квартире, например. Да и вообще, если можно не сверлить - ведь, лучше не сверлить, правильно?
Итак, стойка для пылесоса вполне способна выдержать сам пылесос. Она довольно тяжёлая и опрокинуть её не так-то просто, даже если стараться. Разумеется, сетевой кабель для зарядки подходит к самой стойке (но можно заряжать пылесос и напрямую), на которую прибор мы просто “вешаем”.
В подставке есть крепление для дополнительного аккумулятора. Вот он уже в комплекте не идёт, но вдруг вам захочется его купить - чтобы пылесосить вообще в любой момент, а не когда аккумулятор заряжен. Если у вас уже были беспроводные пылесосы, то вы знаете, что в реальной жизни они не всегда ставятся на зарядку, когда не используются. Впрочем, это не про Powerstick Jet VS9000 - у меня дома за всё время тестирования он в итоге только на зярядке и хранился. Ну потому что это удобно, и место уже выделено.
Но это ещё не все сюрпризы. Конечно, многие насадки здесь можно крепить как через трубку-удлинитель, так и без неё - прямо к блоку с пылесборником и батарейкой. Но! Дополнительно в комплекте имеется сгибающееся “колено” - на случай, если вы, например, узкую или комбинированную насадку захотите “загнать” в какое-то труднодоступное место. Ведь, по умолчанию, такие “колена” есть только на турбощётках (их тут три, кстати: для обычной уборки, мягкая - для деревянных покрытий и линолеума, и мини - для чистки постельных принадлежностей).
Все крепления здесь - с защёлкой. Вообще, для серьёзной техники это давно стандарт, но отметить всё же стоит. Чтобы освободить защёлку, нужно нажать кнопку рядом с ней. Таким же способом раскладывается и труба-удлинитель.
Эксплуатация
Пылесос имеет три режима мощности - минимальный, средний и максимальный. По умолчанию при включении он работает на средней - и этого более чем достаточно для большинства сценариев уборки, особенно если у вас ламинат. При желании можно легко увеличить или уменьшить мощность кнопками “+” или “-” на рукоятке.
От полного заряда в среднем режиме мощности пылесос проработает полчаса с любой насадкой, кроме турбощётки. С ней время сокращается до 20 минут.
В минимальном режиме (не вижу особых причин его использования, кроме как попытки убираться как можно тише) это время составляет соответственно 60 и 40 минут. В максимальном - 10 и 5 минут.
Вообще, даже 5 минут - это довольно много. Можно полностью пропылесосить, как минимум, одну, но даже большую комнату, если она не слишком грязная и мебели в ней не чересчур много.
Полностью заряжается пылесос примерно 3,5 часа - довольно быстро, надо сказать.
Тут отмечу, что максимальная мощность всасывания составляет целых 200 Ватт (больше в беспроводных пылесосах просто не бывает). То есть, конечно, классические “проводные” пылесосы до сих пор ставят рекорды по мощности всасывания, но, будем честны, чаще всего “супер-высокая мощность” нужна разве что глубокой очистки ковров. Прикольно видеть, как щётка супер-мощного проводного пылесоса “прилипает” к полу, но реальной пользы от этого мало, на самом деле.
Из минусов Powerstick Jet VS9000 могу отметить две вещи - и обе они касаются стандартной (и часто используемой) турбощётки. Во-первых, что-то настолько крупное, как сухой кошачий корм, щётка всасывать напрочь отказывается, а благодаря вращению барабана внутри - напротив, разбрасывает подобный “мусор” вокруг. Не то, чтобы прям существенный недостаток, но с типичной турбощёткой среднестатистического пылесоса обычно таких проблем не возникает. Хотя, конечно, для крупного мусора существуют другие насадки - и по-хорошему, их и надо использовать.
Во-вторых, на турбощётке отсутствует подсветка. А ведь при уборке подсветка именно на уровне пола очень помогает - она подсвечивает пыль сбоку, и её поэтому хорошо видно и в темноте, и в ярко освещённой комнате.
Больше недостатков мы (с моей женой) у пылесоса не обнаружили.
Вытряхивается пылесос легко - сняли насадки (после нажатия соответствующих блокирующих кнопок), отстегнули (тоже через нажатие кнопки) пылесборник, открыли, вытряхнули, поставили обратно.
Итого
Свои 60 тысяч рублей пылесос Samsung Powerstick Jet VS9000 отрабатывает - это компактный прибор с возможностью установить его на подставку и не сверлить стену (на подставку также крепятся две наиболее часто, после турбощётки, используемые насадки), запаса мощности хватит для полноценный замены обычного “проводного” пылесоса, а количество всевозможных насадок тут просто рекордное.
- Богатая комплектация
- Не надо сверлить стену для установки
- Море функций
- Нет лампочки у турбощётки