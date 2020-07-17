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Бытовая техника
Сегодня 12:27

Протестировали пылесос с дизайном космического бластера

Samsung Jet Light
8
/10
Оценка по версии Ferra
Samsung Jet Light
При выходе из самоизоляции не забудьте о том, что нужно привести в порядок не только себя, но еще и свое место обитания. Если вы, конечно, до сих пор этого не сделали. И если с собой все же предстоит долго и упорно бороться, то с уборкой все несколько проще. Главное - вовремя начать. Найти пылесос, воткнуть провод в розетку, потом снова воткнуть провод в розетку, но уже в другой комнате… Одно угнетение от техники и никакой помощи, когда она так нужна. Суровая правда жизни и ничего с этим не сделать. Почти. Если вы все-таки хотите отстоять достоинство всех кожаных мешков и не пасть жертвой жутких проводов, то можете обратить внимание и на беспроводные пылесосы, благо теперь их хоть отбавляй. Они не отнимают ценное пространство, могут без проблем заменить старый пластиковый “гроб” и вообще делают весь процесс уборки гораздо удобнее. Но стоит ли это удобство тех денег, которые за него просят?

Технические характеристики

Samsung Jet Light
Сбор пылиЦиклонный
Ширина зоны уборки250 мм
Уровень шума86 дБA
Время работы5 минут / 20 минут / 40 минут
Емкость пылесборника0.5 л
Мощность всасываниядо 150 Вт
Потребляемая мощностьдо 410 Вт
Размеры250x1123x215 мм
Вес2.6 кг

Крепление

Круто, когда весь пылесос - это “палка” на стене. Ни проводов, ни станции зарядки, которая стоит на полу и собирает на себе пыль. Все, что необходимо для крепления пылесоса - это небольшое пластиковое зарядное устройство, которое является еще и подставкой.

А ещё в конструкции зарядного устройства есть положение, в котором его можно ставить даже на стол.

Внешний вид

Первый мой выкрик, когда я увидел основную часть пылесоса, был примерно таким: “Черт возьми, да это же оружие из Mass Effect!”. И ведь действительно. Рукоять есть, белый футуристичный корпус на месте. И даже какое-то подобие ствола и спускового крючка присутствует.

Что-то общее у них определенно есть

Если отбросить все сравнения с оружием из научно-фантастической саги, то перед нами полноценный конструктор, но для взрослых. Несколько насадок, возможность их прикрепления как к длинной трубке, так и непосредственно к основной части, в которой расположен фильтр и мотор. Для чего это все? Ответ очевиден: для максимальной мобильности при уборке.

Samsung Jet Light

Вообще, компактность и универсальность пылесоса - одна из его главных фишек. Основная часть весит почти полтора килограмма, а в полном “боекомплекте” 2,6 кг. При этом немалую часть от этих килограммов составляет аккумулятор устройства, который крепится под рукояткой, добавляя этим баланс в распределение веса.

Сначала кажется непонятным, почему аккумулятор сделали съемным. Да, его можно заряжать отдельно, но понять, как вставить его в зарядное устройство, тяжело. С одной стороны, это лишний механизм, который может поломаться. С другой, вероятность такой поломки не то, чтобы слишком большая, но вот вероятные проблемы с износом аккумулятором появиться со временем могут. И все-таки лучше заменить один небольшой элемент, чем отправлять устройство в сервисный центр и ждать ремонта.

Samsung Jet Light

Samsung Jet Light

Аккумулятор, кстати, сам показывает уровень заряда. Три деления, информирующие владельца о том, когда пылесос “закончится”. Дисплей на рукояти, в свою очередь, служит для отображения текущего режима всасывания и сообщает о том, когда с пылесосом происходит что-то, что происходить с ним не должно.

Автономность

Для того, чтобы понимать, какой режим вам нужен, в зависимости от количества оставшегося заряда, лучше запомнить вот эти три значения:

Режим работыВремя работы (минуты)
Max5
Mid20
Min40

По обещаниям Samsung, аккумулятор (1800 мАч) может без проблем прослужить до 5 лет, при этом не сильно “просев” по емкости. При уборке раз в три дня на протяжении этих пяти лет, можно ожидать снижения емкости до 70 процентов. По понятным причинам, проверить это тяжело, поэтому остается лишь верить маркетологам.

Личный опыт показал, что на уборку двухкомнатной квартиры уходит примерно 50 процентов заряда, иногда чуть меньше. Это при том, что пылесос постоянно работает на среднем уровне всасывания. В процессе уборки я иногда переключался на полную мощность, но на общей автономности такие разовые акции никак не сказывались. Так что если вы решите пылесосить раз в два дня, то, путем нехитрых математических операций, можно понять, что даже при маниакальном желании убираться, заряжать пылесос можно раз в два дня. Неплохой результат.

Немного о том, как все это работает

Сердце пылесоса - инверторный мотор с мощностью всасывания до 150 Вт. Мощность всасывания, пожалуй, главная характеристика пылесоса. Если не сильно вдаваться в аэродинамику, то в месте, где щетка соприкасается с поверхностью, появляется повышенное сопротивление, которое необходимо преодолеть. Это создаст нужное разрежение, при этом без сильного уменьшения воздушного потока.

Samsung Jet Light

Определить эффективность уборки можно нахождением произведения между потоком и разрежением. На выходе как раз получаются ватты (если быть чуть точнее, то специальные аэроватты). И не стоит их путать с мощностью пылесоса - это совсем разные вещи.

Для вертикальных пылесосов показатель в 150 Вт является почти что идеальным и требовать большую мощность всасывания при таком форм-факторе как минимум странно. Этого вполне хватит для любых бытовых задач, а при сильных загрязнениях можно использовать другую насадку с меньшим отверстием, тем самым увеличив КПД пылесоса.

Фильтрация входящего в пылесос воздуха тут происходит при помощи циклонной системы Jet Cyclone, которая разбивает воздушный поток на 27 частей, попутно формируя более стабильный воздушный поток, который проще фильтруется HEPA-фильтром. Последний, кстати, можно спокойно мыть под водой вместе с системой “циклонов” и самой емкостью, в которой собираются более крупные частицы.

Насадки

Насадками покупателя не обделили. Две большие основные щетки, одна для удаления шерсти, небольшая пластиковая телескопическая трубка и маленькая щетка для труднодоступных мест.

Насадки для Samsung Jet Light

Первая щетка, которую я протестировал и на мягких поверхностях, и на обычном паркете с ламинатом - Turbo Action Brush. Наиболее универсальная из всех, справляется как с мелкими частицами, так и с волосами, нитками и прочим “сложным” мусором. Эдакий хедлайнер на фастивале насадок для пылесосов. Сочетание из небольшого количества жесткого ворса и высокой скорости вращения (3750 оборотов в минуту) неплохо справляется как с плоскими коврами, так и с мягкими ковровыми покрытиями.

Если так получилось, что весь пол у вас дома представляет из себя бескрайние просторы ламината и кафеля, то лучше поставить Soft Action Brush. Эта щетка полностью состоит из ворса и позволяет работать только с гладкими поверхностями. Площади прилегания постоянная и она больше, чем у первой полноценной насадки. Не такая быстрая, но со своими обязанностями справляется на “ура”.

Обе эти щетки имеют шарнирные механизмы, которые позволяют менять направление движением запястья. Сгибаться щетка может на 90 градусов в каждую сторону относительно крепления.

Насадки для Samsung Jet Light

Mini Motorized Tool, по идее, должна помогать в уборке шерсти животных с тканевых поверхностей. Резиновые ребра на щетке предназначены как раз для этого. Найти какие-то другие области применения сложно, потому что движения щетки ограничены лишь одной осью. Пропылесосили диван и хватит.

Итоги

За не такой уж и маленькой ценой (а это почти 37 тысяч рублей) скрывается действительно классное устройство, которое хоть и не меняет подход к уборке, но делает ее, как минимум, гораздо удобнее. Обойдемся без “революционных подходов” в духе рекламщиков.

Samsung Jet Light

Небольшой вес, куча насадок, которых с головой хватит для любых ситуаций. Мощности не с избытком, но, повторюсь, её хватает. Сложно придумать какую-то ситуацию, где нужен промышленный уровень всасывания. Вы же пришли прочитать про потребительскую технику, а не про инструменты “охотников за приведениями”? Да и где еще вы найдете пылесос, который похож на крутой “ствол” из научной фантастики?

8
/10
Оценка по версии Ferra
Samsung Jet Light
Плюсы
  • Большая емкость для мусора и пыли
  • Моющиеся детали и фильтр
  • 5 сменных насадок
Минусы
  • 5 минут работы на максимальной мощности
  • Сложная процедура крепления зарядного устройства
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