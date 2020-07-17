Протестировали пылесос с дизайном космического бластера
Технические характеристики
|Samsung Jet Light
|Сбор пыли
|Циклонный
|Ширина зоны уборки
|250 мм
|Уровень шума
|86 дБA
|Время работы
|5 минут / 20 минут / 40 минут
|Емкость пылесборника
|0.5 л
|Мощность всасывания
|до 150 Вт
|Потребляемая мощность
|до 410 Вт
|Размеры
|250x1123x215 мм
|Вес
|2.6 кг
Крепление
Круто, когда весь пылесос - это “палка” на стене. Ни проводов, ни станции зарядки, которая стоит на полу и собирает на себе пыль. Все, что необходимо для крепления пылесоса - это небольшое пластиковое зарядное устройство, которое является еще и подставкой.
А ещё в конструкции зарядного устройства есть положение, в котором его можно ставить даже на стол.
Внешний вид
Первый мой выкрик, когда я увидел основную часть пылесоса, был примерно таким: “Черт возьми, да это же оружие из Mass Effect!”. И ведь действительно. Рукоять есть, белый футуристичный корпус на месте. И даже какое-то подобие ствола и спускового крючка присутствует.
Если отбросить все сравнения с оружием из научно-фантастической саги, то перед нами полноценный конструктор, но для взрослых. Несколько насадок, возможность их прикрепления как к длинной трубке, так и непосредственно к основной части, в которой расположен фильтр и мотор. Для чего это все? Ответ очевиден: для максимальной мобильности при уборке.
Вообще, компактность и универсальность пылесоса - одна из его главных фишек. Основная часть весит почти полтора килограмма, а в полном “боекомплекте” 2,6 кг. При этом немалую часть от этих килограммов составляет аккумулятор устройства, который крепится под рукояткой, добавляя этим баланс в распределение веса.
Сначала кажется непонятным, почему аккумулятор сделали съемным. Да, его можно заряжать отдельно, но понять, как вставить его в зарядное устройство, тяжело. С одной стороны, это лишний механизм, который может поломаться. С другой, вероятность такой поломки не то, чтобы слишком большая, но вот вероятные проблемы с износом аккумулятором появиться со временем могут. И все-таки лучше заменить один небольшой элемент, чем отправлять устройство в сервисный центр и ждать ремонта.
Аккумулятор, кстати, сам показывает уровень заряда. Три деления, информирующие владельца о том, когда пылесос “закончится”. Дисплей на рукояти, в свою очередь, служит для отображения текущего режима всасывания и сообщает о том, когда с пылесосом происходит что-то, что происходить с ним не должно.
Автономность
Для того, чтобы понимать, какой режим вам нужен, в зависимости от количества оставшегося заряда, лучше запомнить вот эти три значения:
|Режим работы
|Время работы (минуты)
|Max
|5
|Mid
|20
|Min
|40
По обещаниям Samsung, аккумулятор (1800 мАч) может без проблем прослужить до 5 лет, при этом не сильно “просев” по емкости. При уборке раз в три дня на протяжении этих пяти лет, можно ожидать снижения емкости до 70 процентов. По понятным причинам, проверить это тяжело, поэтому остается лишь верить маркетологам.
Личный опыт показал, что на уборку двухкомнатной квартиры уходит примерно 50 процентов заряда, иногда чуть меньше. Это при том, что пылесос постоянно работает на среднем уровне всасывания. В процессе уборки я иногда переключался на полную мощность, но на общей автономности такие разовые акции никак не сказывались. Так что если вы решите пылесосить раз в два дня, то, путем нехитрых математических операций, можно понять, что даже при маниакальном желании убираться, заряжать пылесос можно раз в два дня. Неплохой результат.
Немного о том, как все это работает
Сердце пылесоса - инверторный мотор с мощностью всасывания до 150 Вт. Мощность всасывания, пожалуй, главная характеристика пылесоса. Если не сильно вдаваться в аэродинамику, то в месте, где щетка соприкасается с поверхностью, появляется повышенное сопротивление, которое необходимо преодолеть. Это создаст нужное разрежение, при этом без сильного уменьшения воздушного потока.
Определить эффективность уборки можно нахождением произведения между потоком и разрежением. На выходе как раз получаются ватты (если быть чуть точнее, то специальные аэроватты). И не стоит их путать с мощностью пылесоса - это совсем разные вещи.
Для вертикальных пылесосов показатель в 150 Вт является почти что идеальным и требовать большую мощность всасывания при таком форм-факторе как минимум странно. Этого вполне хватит для любых бытовых задач, а при сильных загрязнениях можно использовать другую насадку с меньшим отверстием, тем самым увеличив КПД пылесоса.
Фильтрация входящего в пылесос воздуха тут происходит при помощи циклонной системы Jet Cyclone, которая разбивает воздушный поток на 27 частей, попутно формируя более стабильный воздушный поток, который проще фильтруется HEPA-фильтром. Последний, кстати, можно спокойно мыть под водой вместе с системой “циклонов” и самой емкостью, в которой собираются более крупные частицы.
Насадки
Насадками покупателя не обделили. Две большие основные щетки, одна для удаления шерсти, небольшая пластиковая телескопическая трубка и маленькая щетка для труднодоступных мест.
Первая щетка, которую я протестировал и на мягких поверхностях, и на обычном паркете с ламинатом - Turbo Action Brush. Наиболее универсальная из всех, справляется как с мелкими частицами, так и с волосами, нитками и прочим “сложным” мусором. Эдакий хедлайнер на фастивале насадок для пылесосов. Сочетание из небольшого количества жесткого ворса и высокой скорости вращения (3750 оборотов в минуту) неплохо справляется как с плоскими коврами, так и с мягкими ковровыми покрытиями.
Если так получилось, что весь пол у вас дома представляет из себя бескрайние просторы ламината и кафеля, то лучше поставить Soft Action Brush. Эта щетка полностью состоит из ворса и позволяет работать только с гладкими поверхностями. Площади прилегания постоянная и она больше, чем у первой полноценной насадки. Не такая быстрая, но со своими обязанностями справляется на “ура”.
Обе эти щетки имеют шарнирные механизмы, которые позволяют менять направление движением запястья. Сгибаться щетка может на 90 градусов в каждую сторону относительно крепления.
Mini Motorized Tool, по идее, должна помогать в уборке шерсти животных с тканевых поверхностей. Резиновые ребра на щетке предназначены как раз для этого. Найти какие-то другие области применения сложно, потому что движения щетки ограничены лишь одной осью. Пропылесосили диван и хватит.
Итоги
За не такой уж и маленькой ценой (а это почти 37 тысяч рублей) скрывается действительно классное устройство, которое хоть и не меняет подход к уборке, но делает ее, как минимум, гораздо удобнее. Обойдемся без “революционных подходов” в духе рекламщиков.
Небольшой вес, куча насадок, которых с головой хватит для любых ситуаций. Мощности не с избытком, но, повторюсь, её хватает. Сложно придумать какую-то ситуацию, где нужен промышленный уровень всасывания. Вы же пришли прочитать про потребительскую технику, а не про инструменты “охотников за приведениями”? Да и где еще вы найдете пылесос, который похож на крутой “ствол” из научной фантастики?
- Большая емкость для мусора и пыли
- Моющиеся детали и фильтр
- 5 сменных насадок
- 5 минут работы на максимальной мощности
- Сложная процедура крепления зарядного устройства