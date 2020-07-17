Протестировали пылесос с дизайном космического бластера

Крепление

Круто, когда весь пылесос - это “палка” на стене. Ни проводов, ни станции зарядки, которая стоит на полу и собирает на себе пыль. Все, что необходимо для крепления пылесоса - это небольшое пластиковое зарядное устройство, которое является еще и подставкой.

А ещё в конструкции зарядного устройства есть положение, в котором его можно ставить даже на стол.

Внешний вид

Первый мой выкрик, когда я увидел основную часть пылесоса, был примерно таким: “Черт возьми, да это же оружие из Mass Effect!”. И ведь действительно. Рукоять есть, белый футуристичный корпус на месте. И даже какое-то подобие ствола и спускового крючка присутствует.