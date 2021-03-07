Этот умный пылесос ориентируется внутри квартиры лучше ваших котов

Габариты робота я бы назвал средними. Я видел действительно компактные модели, которые проедут под любой диван, но при этом у них низкая мощность всасывания и автономность. Видел и большие модели, которым достаточно один раз проехаться по любому месту в комнате, чтобы там не осталось ни малейшей пыли. Roborock S6 MaxV средний, или даже чуть меньше среднего.

Функции

Итак, прежде чем оценить качество уборки, поговорим о функциях, т.к. это тут самая интересная часть. Как я уже сказал, пульта в комплекте нет, пылесос полностью управляется со смартфона! Ну и, разумеется, может работать полностью автономно, без участия пользователя.