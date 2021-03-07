Этот умный пылесос ориентируется внутри квартиры лучше ваших котов
Сегодня у нас на тесте пылесос, который видит пыль лучше, чем человек, и ориентируется в пространстве более ловко, чем многие домашние животные — навороченный китайский флагман с сенсорами почти как у беспилотного автомобиля.
Внешний вид
Пылесос Roborock S6 MaxV поставляется в относительно небольшой коробке. И это даже понятно, учитывая, что комплектация довольно скромная:
Поначалу я воспринял это как недостаток (как и то, что у робота всего одна щётка с усиками вместо обычных двух), но в итоге, думаю, это скорее достоинство. Здесь нет ничего лишнего (разве что, отсутствует одна типичная для таких гаджетов штуковина, но об этом позже), всё очень компактно упаковано. Не придётся держать в доме отдельный ящик “всё для пылесоса”, как это обычно приходится делать.
Собственно — вы посмотрите! — тут даже щётка для чистки фильтра удобно помещена в корпус! На ней же — нож для очистки турбо-щётки от волос (ну или что это ещё может быть?).
К самому пылесосу прилагается всего один сменный фильтр и тряпка для влажной уборки. Ну и, конечно же, база с проводом. Пульта дистанционного управления в комплекте нет, и это не просто так — подробнее ниже, когда о функциях будем говорить.
Габариты робота я бы назвал средними. Я видел действительно компактные модели, которые проедут под любой диван, но при этом у них низкая мощность всасывания и автономность. Видел и большие модели, которым достаточно один раз проехаться по любому месту в комнате, чтобы там не осталось ни малейшей пыли. Roborock S6 MaxV средний, или даже чуть меньше среднего.
Функции
Итак, прежде чем оценить качество уборки, поговорим о функциях, т.к. это тут самая интересная часть. Как я уже сказал, пульта в комплекте нет, пылесос полностью управляется со смартфона! Ну и, разумеется, может работать полностью автономно, без участия пользователя.
Чтобы подключить пылесос к смартфону, нужно скачать приложение Mi Home, запустить его и перевести пылесос в режим сопряжения с Wi-Fi удержанием двух крайних кнопок (из трёх) на его крышке. Сначала пылесос подключается по Wi-Fi к смартфону, потом из приложения можно настроить его подключение к домашней точке доступа Wi-Fi. В дальнейшем подключение к смартфону напрямую уже не нужно, а пылесосом можно управлять из любой точки мира — и это первая особенность.
Вторая важная особенность Roborock S6 MaxV — то, как он строит карту помещения. Интересно, что строит он её так, чтобы и пользователь мог видеть. И благодаря этому можно понять, как он работает — достаточно поставить пылесос на пол, включить, и датчики по четырём сторонам мгновенно нарисуют те части комнаты, которые они видят. Причём, даже на этом этапе уже автоматически определяются препятствия (стены, например).
Когда пылесос начинает уборку (по желанию пользователя или автоматически), то он дорисовывает оставшиеся участки — таким образом можно видеть доступные пылесосу места. Более того — во время уборки на карте рисуется и траектория движения пылесоса, и здесь я хотел бы обратить внимание на ещё один важный момент, но сначала взгляните на траекторию уборки на моей кухне:
Видите окружность? Это робот объезжал ножку стола. Стол стоит в углу, поэтому остальные три ножки объезжать вокруг не нужно, кроме этой. То есть, в отличие от практически большинства роботов, особенно дешёвых, Roborock S6 MaxV не долбился в ножку со всех сторон, а аккуратно объезжал её (стулья я предварительно убрал).
Короче говоря, то, что обещали маркетологи и продажники роботов-пылесосов ещё 20 лет назад, наконец случилось — робот действительно “видит” препятствия и умеет грамотно с ними взаимодействовать. При этом, конечно, и реагировать на удары пылесос тоже умеет. Все борта пылесоса подвешены на пружинах, поэтому даже случайно появившееся на пути препятствие робот не снесёт и не ударится об него со всей силы.
Также пылесос может “работать” с коврами — во всяком случае, если сумеет на них заехать. У меня высоких ковров дома не нашлось, но с небольшими детскими ковриками проблем не было. Более того, в настройках можно включить режим, в котором роботу увеличивает мощность всасывания, если определяет, что заехал на ковёр. Потом, при съезде с ковра, мощность возвращается к стандартной.
Что касается проходимости вообще, то у меня робот свободно и, я бы даже сказал, смело заезжал на провода, даже толстые, даже валяющиеся петлями. Застрял только один раз, но с проходимостью это связано не было — чуть ниже расскажу, как это было.
Кстати, никаких недостатков из-за наличия только одной щётки с усиками я тоже не заметил. Робот учитывает эту особенность, да и вообще, судя по всему, “видит” не только стены, но и грязь. Это, кстати, вполне логично — вы пробовали когда-нибудь фонариком телефона посветить под небольшим углом к полу? Даже мелкую пыль становится отчётливо видно.
Недостатки, впрочем, тоже имеются. Помните, я говорил, что в комплекте не хватает одной важной вещи? Эта вещь — невидимая искусственная стена. Если вам нужно ограничить въезд пылесоса в какую-то комнату или предотвратить его падение с лестницы при уборке на втором этаже, такой гаджет очень помогает и обычно его кладут в комплект. Но у Roborock S6 MaxV такой “стены” нет, а в инструкциях рекомендуют ограничивать путь пылесосу физически.
Впрочем, ограничить пространство для уборки можно и из приложения, в том числе поставить и ту самую “виртуальную стену”. Или например можно выделить участок на карте, когда вам нужна локальная уборка, в том числе, несколько зон сразу. Или, если пылесос уже составил карту всей вашей квартиры, выделить определённую комнату и попросить убраться именно в ней (и да, пылесос сам разбивает карту на комнаты!). Так что, в итоге функция ограничения пространства уборки присутствует, просто реализована слегка непривычным способом.
Лучше это или хуже? Ну, Roborock S6 MaxV определённо меняет привычки, но может это и к лучшему. Управление со смартфона компактнее и практичнее дополнительного аксессуара в коробке, тем более, что такой аксессуар (виртуальная стена) обычно один кладут, нужна ещё стена — докупай.
Также хотя инструкция рекомендует убирать все вещи с пола (типа проводов и каких-нибудь коробок), написано это скорее для большей безопасности собственности пользователя — чтобы потом претензии не предъявляли. Так-то, судя по карте, робот и сам умеет определять такие препятствия, в том числе провода.
Один раз, правда, пылесос у меня запутался. Недавно я купил новые шторы, покупал их не на заказ и они оказались с приличным запасом длины. Лишняя часть штор волочится по полу, и вот пылесос заехал за эту часть к стене, оказался со всех сторон окружён шторой и стеной, и отказался выезжать сам (и он в этом молодец — мало ли, что можно наворотить если ломиться напролом).
Приложение прислало мне push-уведомление на смартфон и порекомендовало просто переставить пылесос. Я переставил, перезапустил уборку, робот покрутился на месте, определил себя в пространстве на уже имеющейся карте, и продолжил убираться. То есть, карту пересоздавать ему даже не пришлось!
В общем, смартфон позволяет полностью управлять пылесосом, даже выбирать мощность всасывания и степень увлажнения тряпки. А учитывая, что Mi Home — это хаб для “умного дома”, куда подключаются и различные датчики и другие бытовые приборы, возможно (наверняка!), Roborock S6 MaxV может каким-то образом взаимодействовать и с ними, но это уже мне проверить не удалось.
Напоследок добавлю, что все свои действия робот сопровождает голосовыми сообщениями на русском языке. Но их можно и отключить, если раздражают.
Уборка
Если функции здесь действительно впечатляют, то с уборкой никаких сюрпризов. Мощности всасывания вполне достаточно, чтобы убирать всю пыль с полов (у меня дома ламинат, это вообще идеальная поверхность для таких гаджетов). Влажная уборка в виде “протирания” пола тряпкой (предварительно нужно налить воды в специальный отсек) тоже вполне обычная — какую-то серьёзную грязь робот не ототрёт, но регулярное увлажнение пола полезно особенно если дома маленький ребёнок.
Если что, специально для влажной уборки существует отдельный вид гаджетов — роботы-полотёры, тестировал я как-то один такой, там даже грязь оттирается, если не намертво въелась.
Однако и тут производитель всё равно подумал о пользователе. В комплекте прилагается пластиковая полупрозрачная подкладка, которую можно положить рядом с базой и закрепить клейкой лентой. Она нужна для того, чтобы вернувшийся с уборки робот не перемочил полы. И это действительно важно! Конечно, струёй вода там не льёт, тряпка пропитывается водой, скорее всего, благодаря системе капилляров, но от долгого стояния на одном месте вполне может получиться слишком уж мокро, что вредно для того же ламината.
При этом, разумеется, и внезапная разрядка батареи не застанет робота врасплох — он заранее проследует на базу (которую он ищет прекрасно и быстро).
В общем, в процессе уборки я бы выделил только один минус — пылесос всё-таки шумноват. Да, можно настраивать мощность его работы, но даже на средней он чуть громче, чем я привык (а я немало пылесосов протестировал).
Итого
Roborock S6 MaxV — это “айфон” в мире пылесосов (ну или “Ведьмак 3”, если вы геймер). Да, у него есть некоторые недостатки, но он действительно “умный”, а производитель действительно подумал о пользователе, в том числе, в таких вещах, в которых пользователь может ошибиться или проявить рассеянность — забыть какие-то вещи на полу или что пылесос с полупустым баком воды остался один-одинёшенек.
Даже скромная комплектация в итоге обращается в плюс — ничего лишнего не валяется по квартире (это ещё надо вспоминать каждый раз, где лежит тот самый “ящик со всем для пылесоса”), а управление со смартфона гораздо нагляднее. Пульты от пылесосов я, к слову, тоже регулярно теряю, или это делают дети, а вот смартфон всегда со мной.
Ну и качество уборки тоже приличное. Т.е. это не функциональность в ущерб результату. Скорее… в ущерб цене, потому что отдать 50 тысяч за робот-пылесос не каждый будет готов. С другой стороны, покупают же люди айфоны?
За примерно 50 тысяч рублей вы можете купить, например, iRobot Roomba i7 — там тоже есть управление со смартфона, разделение на комнаты, но нет влажной уборки, да и примерно половина пользователей жалуются, что он плохо убирает ковры (хотя, другая половина с ними не согласны). Или Karcher RC 3 — тоже без влажной уборки, с маленьким контейнером для пыли (при его габаритах-то!), но на него вообще жалоб куча — и базу сам сдвигает (и потом не может её найти), и коврики за собой возит.
В общем, на фоне конкурентов Roborock S6 MaxV смотрится довольно выгодно, пусть и бренд не самый известный.
- Удобное управление со смартфона
- Действительно "умный" робот-пылесос
- Есть влажная уборка
- Хорошая проходимость
- Интеграция с "умным домом"
- Шумноват
- Цена кусается