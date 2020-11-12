Мы так и не дождались модулей и выбора материалов корпуса в смартфонах, зато в холодильниках всё это уже есть!
Bespoke — это вам не «be cool», хоть и звучит похоже. Потому что на самом деле это слово переводится как «на заказ». С учётом того, что ни телевизоры, ни смартфоны индивидуально под хотелки покупателя никто не собирает, а компьютеры — да, но только потому, что внутри них запчасти разных производителей, ну какой тут, в «холодосе», может быть эксклюзив?
Но он есть, только скорее похож на тот, к которому привыкли покупатели дорогих авто в конфигураторах производителя — в материалах отделки, типе, так сказать, кузова и нюансах вместимости!
Сходу не понятно ничего, но сейчас обо всём рассказываем в подробностях.
«Тюнинг» внешности под любой интерьер
Мы тут сейчас можем долго спорить о том, какой должна быть внешность холодильника — кому-то нравится дизайн холодильников эпохи «деды воевали», а кто-то требует, чтобы холодильник был похож либо на кофейный автомат, либо на здоровенный серверный комп со встроенным дисплеем. Кстати, последний вариант уже выпускали — всё тот же Samsung, причём ещё в 2016 году.
Но вернёмся к сути. Мы нашли один критерий, по которому можно определить, удачный ли у холодильника дизайн. Заключается он в ответе на вопрос: «А вот готовы ли ты прямо сейчас поставить такой холодильник в спальню вместо кухни?». Если отвечаете на вопрос в стиле «ну, нет, очень странно будем там смотреться», значит холодильник выглядит как сельхозагрегат и по внешности не задался. А если холодильник, хотя бы по мысленным прикидкам, не будет мозолить глаза и выбиваться своим дизайном в спальне или гостиной, значит всё с ним в порядке.
Bespoke радует именно этим — он умеет выглядеть как холодильником, пусть даже современным, подтянутым и вытянутым вверх (как дисплеи новых смартфонов), так и просто модным шкафчиком, который будет уместно смотреться в любой комнате квартиры или дома.
И даже оговорки «ну, зависит от того, под какой стиль делали ремонт в квартире» здесь не нужны — смысл Bespoke в значении «на заказ» в том, что его корпус можно «расписать» в любом стиле. Не просто по расцветкам, а по их сочетанию и даже типам материалов корпуса!
То есть, во-первых, уже на момент покупки вы можете выбирать из 9 (!) вариантов панелей и трёх типов материалов: по нескольку цветов для панелей из матового стекла, глянцевого стекла и металла. У всех остальных холодильников, если вам не нравится металлическая дверь и хотите стеклянную — покупаете другой холодильник. Здесь есть выбор в рамках одной модели. Вот если бы мы могли в смартфонах выбирать между стеклянным, пластиковым и металлическими корпусами, мир был бы совсем иным. Но в холодильниках такая роскошь уже есть, и это круто.
Во-вторых, вы можете сочетать панели разных цветов! Например, белую дверь холодильной камеры и серую морозилку. Зачем? Либо просто потому, что нравится, либо из практичных соображений — например, если у вас на кухне плита серого цвета, мойка серого цвета, но навесные шкафы вверху белые — холодильник можно собрать в тон всему остальному кухонному гарнитуру.
В-третьих, эти панели съёмные и заменяются в домашних условиях без труда! Холодильники, особенно современные и качественные, переживают не один ремонт в квартире, и если бордовый-с-розовым холодильник в новом интерьере смотрится «не в тему», вы просто берёте и меняете стандартные панели корпуса на более подходящие по цвету. Или, опять же, просто потому что ваши вкусы со временем изменились, и старая «внешка» холодильника уже не нравится.
Не хватает места — подключаешь модуль
Когда вы живёте один, двухкамерного холодильника высотой 185 см вам не просто хватит, а хватит с запасом — такого объёма будет достаточно для хранения продуктов на несколько недель вперёд.
Но уже семье из трёх человек либо придётся пополнять холодильник регулярно (закупили продуктов — съели — снова ритуал-выезд в супермаркет), либо покупать более вместительный, а старый куда-то продавать и терять на продаже деньги, либо покупать второй холодильник, который нужно как-то вписать в интерьер и куда-то влепить. А уж если семья многодетная + дома есть животные, для которых нужно где-то держать косточки, овощи, молоко и просто какой-нибудь скоропортящийся корм, либо придётся городить из кухни «холодильный цех» с расставленными тут и там холодильниками, либо, если в усадьбе есть летняя кухня, «депортировать» лишние холодильники в неё, а потом бегать к ним по необходимости, в том числе и зимой.
Samsung в Bespoke сделал расширение холодильников занятием настолько же простым, как пристёгивание чехла со встроенным аккумулятором к смартфону. И это приятно, потому что с новыми моделями холодильников производители обычно «не парятся» — считается, что это настолько эксклюзивная вещь в себе, что в двух экземплярах её не покупают.
Bespoke можно покупать… не совсем в двух экземплярах, а в разных конфигурациях. Во-первых, он продаётся в варианте «холодильная камера + морозильник», то есть в виде классического холодильника. И если вы из холостяка превратились в многодетного отца, вы можете купить и пристегнуть к нынешнему холодильнику один из трёх видов модулей: такой же холодильник с морозилкой, такой же внешне холодильник, но сплошной, без морозилки, либо морозильную камеру высотой в 185 см. В отличие от обычного доп.холодильника, этот крепиться так, будто корпус со старым холодильником у него монолитный, занимать минимум доп.места и вообще смотреться, как сейчас говорят, «нативно» — будто с завода вы получили двухдверный холодильник в таком же виде. Тем более, как мы рассказали выше, расцветку можно заказать в тон старому холодильнику.
Кстати, о двухдверности — если вы покупаете холодильник «с нуля» и точно знаете, что простого 185 см-холодильника будет мало, Bespoke можно заказать в варианте side-by-side — двухдверного холодильника, половина из которого будет холодильной камерой, половина — морозильной. И выглядеть это будет, как дорогой крутой бельевой шкаф.
И, наконец, можно подключить даже три модуля совместно. Как угодно — в любых комбинациях. И это будет выглядеть одним цельным относительно компактным холодильником, а не тремя «башнями», разбросанными по дому, как если бы вы покупали разные холодильники по отдельности. Это к сравнению с автомобилями, где иногда бывает выбор между короткой колёсной базой и длинной. Ну или между 5-местными и 7-местными комплектациями.
Гламур гламуром, но мы так и ничего не рассказали по технике. Исправляемся:
Чем отличается от остальных
На табличку с характеристиками можете медитировать чуть ниже, а здесь мы вкратце расскажем о главных «фишках» и впечатлениях от этой махины:
- Один из самых тихих современных холодильников. С пространными рассуждениями «а вот представьте, как бы этот холодильник смотрелся в спальне?» я теоретизировал не просто так — Bespoke можно действительно ставить в спальню без необходимости привыкать ни к дизайну, ни к уровню шума.
Если вам случалось ночевать в комнатах, где стоит холодильник, то вы уже в курсе: если холодильник не слышно, значит он либо сломался, либо ненадолго отключил компрессор, чтобы потом затарахтеть вновь. Привыкнуть к этому можно, но неприятно.
В Bespoke, как и подобает интерьерной модели, над звукоизоляцией поработали — мы не успели замерить приборами, но ночью холодильник не разбудит не только отключившегося обзорщика, но и грудного ребёнка. Samsung говорят, что внутри этой модели установлен 7-скоростной инверторный компрессор (у меня в автомобиле меньше передач в коробке), поэтому холодильник тарабанит не в режиме «а вот я включился — а вот выключился», а делает это плавно с минимумом шума.
И, само собой, теплоизоляция тоже в порядке. В недорогих холодильниках, стоит вам поставить в них что-то горячее (например, приготовили суп летом, некогда его охлаждать до комнатной температуры, потому что уезжаете — отправили кастрюлю в холодильник), как холодильник начинает работать на полную мощность и, иной раз нагревается в области двери или по бокам. В Bespoke всё изолировано, как в сейфе — вы ни на слух, ни на ощупь не определите, насколько интенсивно сейчас трудится холодильник.
И этот «сейф», если вы его откроете… как бы сказать, «почти безрамочный». Стенки тонкие, тепло- и шумоизоляция упакованы очень компактно. То есть нет такой фигни, когда у вас здоровенный холодильник, но из-за того, что его делали тихим, внутри мало места.
- Много наворотов. Сейчас будет немного банальностей, но просто после холодильников эконом-класса удивляешься, как водитель «Жигулей», который первый раз сел в иномарку. Очень многие вещи оказываются в новинку:
Например, во многих современных холодильниках нет подсветки морозильной камеры. А тут есть — и солидная. Когда откроете дверь, креветки будут лежать почти под таким же солнцем, как в краях, где их выловили.
Охлаждается отдельно каждая полка (многопоточное охлаждения). Не «сверху и сзади что-то дует, поэтому сзади всё подмерзает, а близ двери вянет», как я (и вы тоже) привыкли, а именно равномерная подача холода по всему корпусу. И металлическая панель в задней части корпуса тоже смотрится непривычно. Но это не «памятник Железному Человеку», а штуковина для сохранения холода в корпусе, если вы открыли дверь и долго «чесали репу», прежде чем определиться, что достать из еды.
В модуле-морозилке есть полки. Понятное дело, что он похож на холодильную камеру конструктивно, просто морозилка с полками — штука для «руссо туристо» диковинная.
Зона свежести — тоже очень приятная штука. Если вы, как и я, любители покупать укроп, петрушку, кинзу и прочий лук-порей на рынках, потому что «красота какая, надо брать!», и потом ленитесь в тот же (или следующий) день что-то готовить из этой зелени, вы понимаете, какие неприятности случаются потом. В зависимости от особенностей вашего холодильника, зелень либо становится влажной и начинает гнить, либо, наоборот, подсушивается и превращается в «гербарий».
Зона свежести — это такая область, куда можно сложить проблемные в хранении продукты и настроить отдельно для них уровень влажности. Просто помните, что такая штуковина существует, что она полезна, и не забывайте её использовать — удобно же!
- Не нужно ставить холодильник на расстоянии от стены. Или другого холодильника/шкафа/чего-нибудь ещё. Иногда это приходится делать, потому что открытая дверь «торчит» дальше корпуса холодильника, но в Bespoke такой проблемы нет. И это классно, потому что иначе в двухдверном варианте side-by-side пришлось бы городить расстояние «и оттудова, и отсюдова» для каждой двери.
Минусы
Их немного, но холодильник стоит не копейки, поэтому, пожалуй, нам стоит и докопаться по мелочам:
Сменные панели не дешёвые. Минимум 5490 рублей за штуку. Это не та вещь, которую вы будете менять каждый год, да и, как мы знаем по облезающим неоригинальным корпусам смартфонов на AliExpress, хорошая запчасть копейки стоить не будет. Но… две панельки — цена российского холодильника эконом-класса.
Почти нет «супер-компьютеризированных» гиковских функций. То есть перед вами… холодильник. Качественный, очень красивый, модульный, но не похож на здоровенный комп с холодильной функцией. С другой стороны, для этого у Самсунга есть новая модель Family Hub.
Выводы
«Изобрести» холодильник в 2020 году — занятие ещё более неблагодарное, чем «изобрести велосипед». Чаще всего новые функции в новой технике не приживаются либо потому, что их ранее уже опробовали — покупатели не оценили, либо потому, что время ещё не пришло (вы ещё помните умников, которые говорили, что камеры и воспроизведение mp3 в телефонах не нужно и не будет пользоваться спросом?).
Но Samsung сделал Bespoke не только эффектным, но и полезным на практике — сейчас это действительно самый кастомизируемый (настраиваемый, тюнингоугодный, как вам удобнее) и единственный модульный холодильник современности.
Да, удовольствие дорогое и не для всех подряд, но практический смысл в Bespoke есть, а альтернатив ему (пока?) нет. Если вы ищете холодильник, который можно детально образом подстроить под интерьер, а при необходимости расширить до двухдверного или трехдверного советуем присмотреться к этой модели.
- Дизайн в стиле дорогого плательного шкафа, а не классической «холодильной башни»
- Полно сменных панелей корпуса (из разных материалов) на выбор
- Модули с новыми холодильными/морозильными камерами компактны и выглядят монолитно в пристёгнутом варианте
- Очень тихий
- Многопоточное охлаждение с зонами свежести
- Цена кусается
- Почти нет «компьютерных» функций для любителей гаджетов
- В России недоступны панели ярких расцветок