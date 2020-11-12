Мы так и не дождались модулей и выбора материалов корпуса в смартфонах, зато в холодильниках всё это уже есть!

Bespoke можно покупать… не совсем в двух экземплярах, а в разных конфигурациях. Во-первых, он продаётся в варианте «холодильная камера + морозильник», то есть в виде классического холодильника. И если вы из холостяка превратились в многодетного отца, вы можете купить и пристегнуть к нынешнему холодильнику один из трёх видов модулей: такой же холодильник с морозилкой, такой же внешне холодильник, но сплошной, без морозилки, либо морозильную камеру высотой в 185 см. В отличие от обычного доп.холодильника, этот крепиться так, будто корпус со старым холодильником у него монолитный, занимать минимум доп.места и вообще смотреться, как сейчас говорят, «нативно» — будто с завода вы получили двухдверный холодильник в таком же виде. Тем более, как мы рассказали выше, расцветку можно заказать в тон старому холодильнику.

Кстати, о двухдверности — если вы покупаете холодильник «с нуля» и точно знаете, что простого 185 см-холодильника будет мало, Bespoke можно заказать в варианте side-by-side — двухдверного холодильника, половина из которого будет холодильной камерой, половина — морозильной. И выглядеть это будет, как дорогой крутой бельевой шкаф.

И, наконец, можно подключить даже три модуля совместно. Как угодно — в любых комбинациях. И это будет выглядеть одним цельным относительно компактным холодильником, а не тремя «башнями», разбросанными по дому, как если бы вы покупали разные холодильники по отдельности. Это к сравнению с автомобилями, где иногда бывает выбор между короткой колёсной базой и длинной. Ну или между 5-местными и 7-местными комплектациями.

Гламур гламуром, но мы так и ничего не рассказали по технике. Исправляемся:

Чем отличается от остальных

На табличку с характеристиками можете медитировать чуть ниже, а здесь мы вкратце расскажем о главных «фишках» и впечатлениях от этой махины:

Один из самых тихих современных холодильников. С пространными рассуждениями «а вот представьте, как бы этот холодильник смотрелся в спальне?» я теоретизировал не просто так — Bespoke можно действительно ставить в спальню без необходимости привыкать ни к дизайну, ни к уровню шума.

Если вам случалось ночевать в комнатах, где стоит холодильник, то вы уже в курсе: если холодильник не слышно, значит он либо сломался, либо ненадолго отключил компрессор, чтобы потом затарахтеть вновь. Привыкнуть к этому можно, но неприятно.

В Bespoke, как и подобает интерьерной модели, над звукоизоляцией поработали — мы не успели замерить приборами, но ночью холодильник не разбудит не только отключившегося обзорщика, но и грудного ребёнка. Samsung говорят, что внутри этой модели установлен 7-скоростной инверторный компрессор (у меня в автомобиле меньше передач в коробке), поэтому холодильник тарабанит не в режиме «а вот я включился — а вот выключился», а делает это плавно с минимумом шума.