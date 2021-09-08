Умных роботов-пылесосов много. Но новый Samsung — «Перельман» по интеллекту среди других моделей

Также имеется турбощётка для более качественной уборки. Вообще, обычно все дорогие роботы-пылесосы оборудованы турбощёткой, а вот дешёвые, как правило, поставляются без неё.

Главная фишка Jet Bot Ai+ — сенсор LiDAR, который расположен в цилиндрической "башне", чуть поднимающейся при включении. Также на корпусе имеется самая обычная камера для съёмки видео. Это тоже очень интересная фишка, подробнее её рассмотрю чуть ниже.

Функции

Помимо собственно уборки, о которой я подробнее расскажу ниже, робот умеет ещё и… следить за вашим домом! Ладно, тут стоит рассказать всё по-порядку. Для управления робот требует установить приложение Smart Things на смартфон (Android или айфон). Там вы добавляете пылесос, подключаете его к домашнему Wi-Fi, после чего управлять им можно из любой точки Земли, где есть доступ к интернету.