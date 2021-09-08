Умных роботов-пылесосов много. Но новый Samsung — «Перельман» по интеллекту среди других моделей

Умных роботов-пылесосов много. Но новый Samsung — «Перельман» по интеллекту среди других моделейSamsung Jet Bot Ai+
Внешний вид
Samsung Jet Bot Ai+ выглядит… футуристично (и немного похож на танк), но что удивительно — при своих немаленьких габаритах, включая базу, он довольно органично вписывается в интерьер.
Такая огромная база здесь, кстати, неспроста. После уборки Jet Bot Ai+ перекачивает всю собранную пыль в базу, а из неё вы потом достаёте мешок. Решение с мешками может показаться устаревшим, но на деле всё это для того, чтобы не раздувать пыль там, где уже чисто.
То есть, как всё происходит с обычными роботами: после того, как он вернулся на базу, вы вытаскиваете из него пылесборник (который, в зависимости от конструкции, тоже может загрязняться и снаружи), и выбрасываете пыль в мусорное ведро или пакет. В процессе доставания пылесборника почти невозможно не “расплескать” хоть немного пыли вокруг. С пылесборником Jet Bot Ai+, который находится в базе и дополнительно закрывается защёлкой, такой сценарии наименее вероятен. Дополнительный плюс — не надо сильно нагибаться к роботу до уровня пола.
На самой базе находится кнопка, которая ослабляет крепление и под действием пружины крышка приподнимается. Под ней — белый пакет-пылесборник, который можно вытянуть за пластмассовую планку. Стоит потянуть вверх за планку — входное отверстие пылесборника блокируется.
В комплекте с роботом производитель положил один дополнительный мешок-пылесборник, а также сменный фильтр. Сам производитель утверждает, что очищать пылесборник в базе вам придётся не чаще, чем раз в 1-3 месяца.
На корпусе робота есть сенсорные кнопки "домой" и "пауза". Жаль, нет "локальной уборки", как у Roborock, чтобы и в этой ситуации не тянуться за смартфоном.
Снизу можно заметить довольно внушительные колёса, благодаря которым робот может заезжать и на ковры (увы, данных по максимальной высоте ковров у меня нет).
Также имеется турбощётка для более качественной уборки. Вообще, обычно все дорогие роботы-пылесосы оборудованы турбощёткой, а вот дешёвые, как правило, поставляются без неё.
Главная фишка Jet Bot Ai+ — сенсор LiDAR, который расположен в цилиндрической "башне", чуть поднимающейся при включении. Также на корпусе имеется самая обычная камера для съёмки видео. Это тоже очень интересная фишка, подробнее её рассмотрю чуть ниже.
Функции
Помимо собственно уборки, о которой я подробнее расскажу ниже, робот умеет ещё и… следить за вашим домом! Ладно, тут стоит рассказать всё по-порядку. Для управления робот требует установить приложение Smart Things на смартфон (Android или айфон). Там вы добавляете пылесос, подключаете его к домашнему Wi-Fi, после чего управлять им можно из любой точки Земли, где есть доступ к интернету.
Отдельного пульта для робота нет, но он здесь и не нужен (как и виртуальные стены). Во многом принцип работы похож на модели Roborock. Робот может сам построить карту вашей квартиры, разделить её на комнаты, и определить, что где лежит/стоит. К примеру, у меня телевизор стоит на тумбочке высотой 50 см, и робот понимает, что это — тумбочка с телевизором. Также он умеет не сваливаться с высоких поверхностей.
Вообще, благодаря набору сенсоров, куда входит настоящая камера (как у Roborock S6 MaxV) и даже сенсор LiDAR, робот умеет строить карту помещения просто крутясь на одном месте, и определяет предметы величиной всего в сантиметр. Сенсор LiDAR нужен для определения расстояния до стен и других объектов. У Roborock S6 MaxV такого сенсора нет, а глубину он меряет, в том числе, двойной камерой.
Вся информация с камеры "просматривается" встроенным искусственным интеллектом от Intel. Робол распознаёт отдельные объекты и это нужно для того, чтобы он не волочил те же брошеные на полу носки, а аккуратно их объезжал. Впрочем, с мелкими объектами типа карандашей или трубочек для питья (не смейтесь, говорю, как было) могут случаться казусы. Так вот перед сдачей этой статьи я как раз выковыривал из под робота карандаш и трубочку.
Карта строится при самой первой уборке (потом её можно сбросить и перестроить). После построения карты уже можно запускать уборку в конкретной комнате или выбирать зоны (одну или несколько). Дополнительно можно пометить некоторые зоны как запрещённые для проезда робота.
Основные действия Jet Bot Ai+ комментирует голосом, но это можно и отключить — например, выбрать простые звуковые сигналы вместо или вообще выключить звук. Однако голосовые уведомления, особенно если вы ещё не привыкли к поведению робота, действительно иногда помогают понять — что он делает и зачем.
Так вот. Как я уже сказал, среди датчиков Jet Bot Ai+ есть и настоящая камера, которая может в реальном времени передавать картинку на смартфон. Причём, если вы боитесь, что изображение вашей квартиры кто-то перехватит по незащищённому Wi-Fi, то можно включить шифрование видео.
Так что, даже находясь далеко от дома, вы можете смотреть, что у вас там происходит, в том числе управляя роботом вручную, как дроном. Но и это ещё не всё!
У Jet Bot Ai+ есть “режим наблюдения”, в котором он выезжает в обозначенную для наблюдения точку (или зону), и там мониторит окрестности, отслеживая движение. Если движущийся объект обнаруживается — робот будет поворачиваться так, чтобы этот объект был виден в камере.
Но главное! При обнаружении движения робот записывает 10-секундное видео и высылает его вам! Эти видео хранятся в облачном сервисе Samsung Smart Things и их можно просматривать и сохранять на смартфон.
Для патрулирования можно установить расписание — например, когда вы уходите на работу или возвращаетесь. Тут, правда, есть один минус — робот патрулирует не постоянно, а с периодичностью раз в час. Длительность патрулирования — примерно 10-15 минут, после чего он возвращается на базу для подзарядки. И хотя камера находится с обратной от базы стороны, даже в процессе зарядки движение в объективе камеры уже не отслеживается. А жаль.
Дополнительно отмечу, что включается отправка видео-уведомлений крайне неинтуитивно. Я быстро разобрался, как включается само наблюдение и создаётся расписание, но поначалу был расстроен тем, что никаких уведомлений мне не приходило, хотя робот очевидно следил за движением. При запуске же просмотра картинки камеры всплывало сообщение, призывающее загрузить SmartThings Video на главном экране, но на каком именно главном экране — я долго не мог понять.
Так вот. На главном экране приложения SmartThings нужно перейти на вкладку “Жизнь”, и там ткнуть на виджет SmartThings Video. И уже в открывшемся меню можно будет привязать Jet Bot Ai+ к системе SmartThings Video, и тогда начнут приходить уведомления и записываться видео. Вообще, русификация приложения далека от идеальной.
Процесс уборки
У Samsung Jet Bot Ai+ есть одно колоссальное преимущество перед 99% роботов-пылесосов на рынке — его форма. Честно говоря, не знаю, почему производители таких устройств редко прибегают к этому простому трюку, но это вполне очевидно: благодаря всего лишь одной прямой грани робот может заезжать в любой угол комнаты (конечно, если у вас нет острых углов, то есть, меньше 90 градусов). И хотя щётка для всасывания расположена не с краю, из-за высокой мощности всасывания это не проблема — корпус робота “накрывает” пол и под всей передней частью корпуса создаётся существенное отрицательное давление воздуха.
Кстати, о мощности всасывания. Сам производитель предоставляет только данные в ваттах, что, на самом деле, не говорит ни о чём. По-хорошему нужно указывать давление (разрежение), потому что в зависимости и от формы пылесоса, и величины входного отверстия, и наличия дополнительных аксессуаров (щётки разные, например) при одной и той же мощности реальная сила всасывания может быть очень разной. И к качеству всасывания Jet Bot Ai+ у меня претензий нет.
Сам робот в автоматическом режиме убирается очень тщательно. Сначала он зигзагами проезжает всю комнату (иногда несколько раз), а затем отдельно проходит вдоль стен и прочих препятствий (и тоже несколько раз). Я бы даже сказал, что к уборке Jet Bot AI+ относится крайне фанатично. Если какие-то препятствия помешали роботу, то в отчёте об уборке он обязательно об этом расскажет, и предложит повторить уборку именно в этих местах (это можно сделать буквально одной кнопкой).
Все препятствия робот объезжает по кругу, ну или по ближайшей возможной траектории, чтобы ничего не повредить. Хотя, если тумбочка стоит на небольших ножках или колёсах, то он может в неё тыкаться, но не сильно. Судя по всему, какие-то очень тонкие объекты, типа ножек штатива, робот всё же "не видит", но стандартные датчики столкновения здесь тоже есть — в итоге за всё время тестирования ни один штатив у меня не пострадал, ничего никуда не упало, не поцарапалось и т.п.
По умолчанию сила всасывания настраивается автоматически (режим “интеллектуальный”). Робот сам определяет, насколько пол грязный, и какой он – на коврах мощность увеличивается. И да, на ковры робот заезжает без проблем, но очень высоких ковров у меня дома нет, максимум пара сантиметров.
Весь процесс уборки можно наблюдать в реальном времени в приложении — где находится робот, какую траекторию он уже проехал.
Закончив уборку, робот возвращается на базу и “сгружает” всю пыль туда. Это, с одной стороны, один из главных плюсов данной модели, с другой — сам этот процесс довольно шумный. Сделано это, опять же, для того, чтобы не раздуть пыль по всей комнате. Так-то и во время самой уборки Jet Bot Ai+ не назовёшь тихим (74 дБА), но во время перекачки пыли из робота в базу он шумит как обычный домашний пылесос на очень высокой мощности.
В том числе поэтому можно настраивать, когда именно робот будет сгружать пыль — сразу после уборки, или когда заполнится его собственный контейнер. Ну чтобы лишний раз вас тоже не беспокоить. Также можно указывать, будет ли робот убираться, пока батарейка не сядет (до 90 минут) или контейнер не заполнится, или поедет на базу как только сочтёт работу выполненной.
По окончанию уборки в приложении появляется отчёт — сколько времени было потрачено, какая площадь поверхности охвачена, рисуется траектория уборки и все препятствия.
Также, разумеется, можно задавать расписание и для уборки, и для наблюдения — всё это доступно в приложении Smart Things.
К качеству сухой уборки, ещё раз, претензий никаких. Однако здесь, как и у ближайшего конкурента, iRobot Roomba S9+, отсутствует влажная уборка. Скорее всего, это связано с механизмом заезда на базу, хотя например Roborosk S7 умеет поднимать щётку для влажной уборки, но базы у него всё равно нет.
Конкуренты
iRobot Roomba S9+
Когда я увидел цену Samsung Jet Bot Ai+, то подумал, что он как-то дороговат. Но iRobot Roomba S9+ стоит ещё дороже — 117 тысяч рублей против 90 тысяч у Samsung. Конечно, у iRobot есть и другие модели, подешевле, но без прямой грани. Хотя, у iRobot вообще странный “зоопарк” моделей с ценами от 50 до 117 тысяч с неявными отличиями, которые надо выискивать в куче текста на оф. сайте. А заодно у них есть армия странных не то ботов, не то сектантов в комментариях на Яндекс.Маркете, которые на любую жалобу пишут “ТАК ИДИТЕ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР! У ВАС ЯВНО БРАК, А У МЕНЯ ЭТА МОДЕЛЬ УЖЕ 10 ЛЕТ И РАБОТАЕТ КАК В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ!”. Будто без советов сектантов простые люди не догадаются обратиться в сервис. Это же не мешает оставить отзыв по делу, правильно?
В любом случае, iRobot не такой уж умный, у него нет камеры, сенсора LiDAR, да и судя по отзывам этого самого брака там очень много — очень уж много людей жалуются на одну и ту же ошибку, из-за которой робот отказывается убираться. Samsung Jet Bot Ai+, конечно, новая модель, и пока не понятно — как там будет с процентом брака, но “умных” функций тут точно больше.
Roborock S6 MaxV
Конечно, данная модель Roborock — не прямой конкурент Samsung Jet Bot Ai+ т.к. не имеет базы с собственным пылесборником (а также прямой грани), однако по качеству распознавания разбросанных по полу предметов именно S6 MaxV ничем не хуже, да и карту помещения он строит отлично, и тоже буквально с места. Разве что вместо сенсора LiDAR у него двойная камера. Плюс, у него имеется влажная уборка — и всё это за менее чем 50 тысяч рублей. Но, конечно, такого удобства как Jet Bot Ai+ он не даёт — приходится каждый раз наклоняться за пылесборником, и потом ещё заставлять пылесосить на том месте, где это происходило, потому что не просыпать ни чуточки пыли при очистке пылесборника у меня ещё ни разу не удавалось.
Итого
Сначала я хотел написать, что Samsung Jet Bot Ai+ — отличный и удобный робот-пылесос, у которого лишь два недостатка: цена (90 тысяч рублей) и отсутствие влажной уборки, но поглядев на ценник iRobot Roomba S9+ решил убрать первое и оставить только второе (ну и шум). Впрочем, я не знаю ни одного робота-пылесоса с одновременным наличием базы-пылесборника и влажной уборки, но это либо недостаток моих знаний, либо не проблема потребителя.
Конечно, влажная уборка у роботов-пылесосов — это часто одно название, по сути они лишь волочат влажную тряпку за собой, но, например, Roborock S7 серьёзно продвинулся в этом плане, и умеет даже что-то оттирать.
Тем не менее, если вы цените свой комфорт и считаете, что уж если назвался роботом — то пусть всё делает сам, то Samsung Jet Bot Ai+ вам понравится. Доставать мешок с пылью раз в квартал — это ли не удобство? Конечно, иногда робота всё равно придётся чистить, в том числе, его собственный пылесборник, но это будет редко и когда вы захотите, а не когда это будет нужно роботу. Так-то пылесборники у роботов-пылесосов небольшие, и могут заполняться довольно быстро — даже за пару дней, а то и за одну уборку (особенно если у вас дома живёт линяющее домашнее животное). А с заполненным пылесборником ни один робот не захочет продолжать работать. Поэтому самоочищающийся Jet Bot Ai+ — это не просто “понты”.
Ну а функция наблюдения за домом может оказаться даже полезнее основной функции пылесоса — уборки. Некоторые, между прочим, для этого отдельные недешёвые аксессуары покупают.
- Один из самых "сообразительных" роботов-пылесосов в мире
- Самостоятельная очистка внутреннего пылесборника
- Уникальная функция наблюдения за домом
- Очень шумная очистка внутреннего пылесборника
- Нет влажной уборки