Это самый крутой холодильник для тех, кто не любит компьютерных «наворотов» в бытовой технике

Это самый крутой холодильник для тех, кто не любит компьютерных «наворотов» в бытовой техникеSamsung RF5000A
Samsung RF5000A — это, скорее, интерьерный холодильник, который вы не найдете в надоевшем белом цвете - только серьезные темные тона. На выбор Samsung дает две расцветки: инокс и графитовый. Выглядит красиво и стильно, как минимум.
Да, у него нет огромных экранов и генераторов льда в дверце. Умных функций и запредельных процессорных мощностей тут тоже нет (хотя помню я одну микроволновку на игровом процессоре, но это уже совсем другая история). Холодильник, в первую очередь, подкупает своим "железом". Недаром на местный компрессор дается (!) десять лет гарантии.
Продуманная конструкция и много удобства
Когда речь заходит о больших распашных холодильниках, на ум приходят как минимум два основных типа компоновки морозильной и холодильной камер: Side-by-Side и French Doors. В первом случае камеры находятся параллельно друг другу, при этом ориентированы они на вертикальное использование. Во втором типе компоновки камеры расположены уже одна над другой. И если первый вариант прямо-таки на любителя, то в случае с “французской” компоновкой удобство от использования будет выше. И вот почему.
Холодильное отделение используется, в основном, чаще, чем морозильное, поэтому здорово, когда за условным молоком или овощами не приходится наклоняться. Подошли — взяли. Да и расположить что-то объемное в камере такой формы куда проще.
Несмотря на то, что холодильное отделение занимает большую верхнюю часть холодильника, для не самых высоких членов семьи это не должно стать проблемой. Нижняя его часть находится на уровне 70 сантиметров от поверхности, а высота корпуса не превышает 180 см.
Кстати, элементы управления на этот раз вынесены с лицевой панели прямиком внутрь холодильной камеры. Малозаметная поначалу деталь, но именно она может стать решающей особенностью для людей с ограниченными возможностями. Да и в быту это удобнее: меньше заметных "промахов" и следов на поверхности холодильника.
Samsung заявляет, что поверхность холодильника не собирает отпечатки пальцев. Чем-то похоже на олеофобное покрытие, которое наносят на стекла смартфонов. Неплохо.
Сама лицевая панель тут в духе линейки BeSpoke — ноль отвлекающих деталей, даже видимых ручек нет. И если к минимализму в бытовой технике вы относитесь скептически, то точно поменяете свое мнение после первой большой уборки на кухне, когда под микрофибру попадет все, что не успело спрятаться. Чем меньше деталей, собирающих пыль - тем лучше.
Почти бесшумная работа
Как и положено любому современному холодильнику, герой обзора работает тихо. Ну, то есть, совсем тихо. Samsung заявляет, что максимальный уровень шума, который выдает холодильник — 39 дБ. Для сравнения, капли дождя издают звук громче, а местный уровень громкости сравним с таковым от обычного шепота. Круто? Более чем.
В недорогих холодильниках с линейным компрессором дела с шумом обстоят не так хорошо из-за другого принципа функционирования системы охлаждения. Вначале происходит включение самого компрессора, затем датчик замеряет температуру в холодильной камере и сравнивает ее с установленной температурой. Если температура не устраивает автоматику холодильника, она включает систему охлаждения на полную мощность. Именно этот переход и создает тот самый циклический “звук холодильника”.
Здесь же температура может регулироваться вариативно, компрессор во время работы не отключается, только снижает обороты для поддержания необходимой температуры. Как итог — температура в холодильнике постоянно остается на одном уровне, неизменной, без колебаний. По этой причине, в некоторых холодильниках из класса выше можно встретить специальные выделенные ящики для вина, в которых сохраняются нужные условия.
Да, холодильник с нормальным инверторным двигателем стоит немало, но вложения в него окупятся. Не сразу, но окупятся.
Уверен на сто процентов, что вы встречали на бытовой технике наклейки с разноцветными зелено-красными или зелено-желтыми шкалами. Обычно рядом с ними расположен еще и буквенный индекс, который говорит о классе энергоэффективности устройства. Значение “А” — хорошо, другие индексы намекают, что прибор будет потреблять много электричества.
Герой обзора, несмотря на свои немалые размеры, относится к классу эффективности “А+”. Это хороший результат, который является гарантией того, что прибор не “обрадует” в конце месяца внушительным счетом за потраченную электроэнергию.
Не только охлаждает
Вы удивитесь, но современный холодильник должен не только быстро охлаждать продукты и напитки. Немаловажный фактор в сохранении продуктов в нормальном состоянии — уровень влажности в камерах. Без увлажнения воздуха и его нормальной циркуляции внутри, купленная на рынке зелень будет вянуть почем зря.
За сохранность продуктов в холодильнике отвечает уже второе поколение технологии Twin Cooling — Twin Cooling Plus. Если коротко, то эта технология позволяет охлаждать обе камеры раздельно. Раздельно в этих камерах существует и тот самый микроклимат, который нужен для поддержания оптимальных условий хранения.
В понимании инженеров Samsung, “оптимальные условия хранения” — это когда даже лежащие рядом продукты не обмениваются запахами. Например, сыр не пропахнет соседствующей запеченной курицей, даже если оба продукта будут находиться в холодильнике без упаковки.
Ну а если охлаждает, то делает это быстро
Чтобы охладить содержимое полок как можно быстрее, в RF5000A предусмотрена функция Power Cool, которая временно снижает температуру потоком холодного воздуха (примерно до одного градуса по Цельсию). Благодаря такому почти мгновенному понижению температуры, еда должна дольше оставаться свежей, а напитки будут быстро охлаждаться для скорого употребления. Кстати, для морозильной камеры есть свой аналог, но называется немного иначе — Power Freeze.
Из-за все того же инверторного компрессора догадаться о том, что холодильник в этом режиме начал работать “на полную”, не выйдет. Он не будет нагреваться по бокам так, как делают это более недорогие модели. Да и уровень звука не сможет никого потревожить по одной простой причине — уровень не будет меняться!
Технические характеристики
|Samsung RF5000A
|Компрессор
|Цифровой инверторный компрессор
|Уровень шума
|39 дБА
|Освещение
|LED, внутри обеих камер
|Дисплей
|Есть, внутренний
|Система защиты от наледи
|No Frost
|Хладагент
|R-600a
|Размеры
|817х715х1776 мм
|Полный полезный объем
|431 литр (100 для морозильной и 339 для холодильной камеры)
|Количество дверей
|3
Итого
Холодильнику мало быть большим и вместительным. Внутреннее пространство тоже должно быть детально продумано. И вот с этим у Samsung RF5000A все замечательно. Смотрите сами.
Морозильное и холодильное отделения тут разделены на две независимые части. Это позволяет холодильнику лучше сохранять тепло. Воздух из морозилки не перемешивается с теплым воздухом, который легче.
Да, стоит RF5000A немало — 90 тысяч рублей. Однако если взглянуть на ближайших конкурентов, то вряд ли удастся найти настолько же тихий и вместительный холодильник. Да и если оценивать его с эстетической точки зрения, то аналоги можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. Короче, минимализм и хай-тек — хорошее сочетание, мы оценили.
Тихий и надежный компрессор есть, быстрое охлаждение на месте, продукты хранятся долго, да и запахи не смешиваются. Что еще нужно от холодильника?