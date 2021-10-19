Это самый крутой холодильник для тех, кто не любит компьютерных «наворотов» в бытовой технике

Samsung RF5000A — это, скорее, интерьерный холодильник, который вы не найдете в надоевшем белом цвете - только серьезные темные тона. На выбор Samsung дает две расцветки: инокс и графитовый. Выглядит красиво и стильно, как минимум.

Да, у него нет огромных экранов и генераторов льда в дверце. Умных функций и запредельных процессорных мощностей тут тоже нет (хотя помню я одну микроволновку на игровом процессоре, но это уже совсем другая история). Холодильник, в первую очередь, подкупает своим "железом". Недаром на местный компрессор дается (!) десять лет гарантии.

Продуманная конструкция и много удобства

Когда речь заходит о больших распашных холодильниках, на ум приходят как минимум два основных типа компоновки морозильной и холодильной камер: Side-by-Side и French Doors. В первом случае камеры находятся параллельно друг другу, при этом ориентированы они на вертикальное использование. Во втором типе компоновки камеры расположены уже одна над другой. И если первый вариант прямо-таки на любителя, то в случае с “французской” компоновкой удобство от использования будет выше. И вот почему.