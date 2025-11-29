Этот пылесос одновременно всасывает мусор и моет пол. И показывает, где грязь

Этот пылесос одновременно всасывает мусор и моет пол. И показывает, где грязьЯ ненавижу мыть полы, но с Tineco Floor One S6 — хоть каждый день
Люблю случайно натыкаться в бывшем «твиттере» на посты нишевых интернет-знаменитостей, которые изо всех сил стараются продать мне очередное невероятное средство для уборки: порошки, пасты, жидкости, швабры всех видов. Но вот именно швабры — отдельная и довольно больная тема.
Порошок или абразивную пасту сложно снабдить функцией подачи воды из хлипкого бачка, а швабру — можно. В жидкость для мытья полов не добавить отпариватель, а в швабру снова можно. И где-то тут, на стыке вожделения пользы от чудо-гаджета за 3−5 тысяч рублей, и осознания того, что он еще и МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (и трет, и пшикает — ничего себе), у потенциального покупателя сносит голову, и из покупателя он превращается во вполне себе состоявшегося владельца «вундервафли» за считанные дни.
Обычный московский подъезд, в котором мне последние четыре года приходится бывать минимум дважды в день, часто встречает меня такими швабрами в разных агрегатных состояниях. Швабра с отжимом, швабра без отжима, швабра с поломанным отжимом. Пяток уж точно повидал, остальные выставленные орудия уборки меня не дожидались — уверен, их было еще больше, просто я не успевал увидеть.
И если вдруг вы попались на такую удочку нативных интеграций в «рилсах» и «шортсах», знайте — нормальные устройства, которые действительно ломают представления об уборке, существуют. Про такое сегодня и рассказываем.
Технические характеристики
|Tineco Floor One S6
|Время работы
|до 35-40 минут
|Бак для чистой воды
|0.85 л
|Бак для грязной воды
|0.72 л
|Сушка валика (FlashDry)
|Горячим воздухом (70°C) за 2-5 минут
|Уровень шума
|< 78 дБ
|Вес
|~4,5 кг
|Датчик загрязнений
|iLoop (умная регулировка мощности)
|Режимы
|Auto, Max, Suction (только всасывание жидкости)
|Дисплей
|LED с анимацией
|Цена
|26 тысяч рублей
Внешний вид
Распаковывая Tineco S6, ловишь себя на мысли, что это скорее гаджет из арсенала вселенной очередной космооперы, но никак не наследник веника и совка. Матовый пластик, приятная тяжесть в руке, и достаточно универсальная внешность, которая выглядит уместно как в квартире из передачи «Квартирный вопрос» образца 2006 года, так и в современных пинтерест-интерьерах. Да и в целом тут как с хорошей аудиотехникой — ее не хочется прятать в шкаф. S6 спокойно можно поставить около стеночки в коридоре, и он не будет мозолить глаза, несмотря на контрастное сочетание черного и белого цветов.
Ручка удобная, все кнопки под большим пальцем. Но вот вес… Не то чтобы рука отваливалась после пяти минут уборки, но маневрировать им вокруг ножек стульев, а еще и приподнимать его — это задачи, требующие определенной сноровки.
Зато у него есть большой и яркий LED-дисплей, который в реальном времени показывает степень загрязнения пола. Если пылесос въезжает в область пола с сильным загрязнением, загорается красное кольцо. Оно же может и посинеть, когда поверхность станет чище в результате ваших с пылесосом манипуляций.
Технология iLoop, ответственная за это «чудо» старая как мир, но зато рабочая. Внутри канала для грязной воды стоят инфракрасные датчики: излучатель и приемник. Светодиод постоянно светит на приемник, и если вода пролетающая мимо чистая, свет доходит без помех. Но как только вы наезжаете на кучу муки или лужу кофе, этот поток мусора прерывает луч света. Тут-то пылесос врубает мотор на полную мощность. Геймификация, но какая! И никаких «морковок».
Что он умеет и зачем вообще нужен
Главная фишка Tineco S6 — он убирается сразу двумя способами. Пролитая на ламинат газировка, которая простояла там полдня, потому что вы выбегали в такси, а там во всю капало ожидание? Или россыпь хипстерской матчи? Для героя обзора это не две разные проблемы, а одна задача, которую он может решить за один проход.
Грязь в результате уборки не разлетается и не откидывается валиком назад, разводов нет, а поверхности достигают хирургической чистоты за один-два прохода даже в тех случаях, если вы нормально не мыли пол… никогда. Да, растирание обычной шваброй грязи по паркету не в счет — оно не убирает ни-че-го. Пока вы пару минут будете натирать ей один участок, пылесос пройдется щеткой по нему несколько тысяч раз! Колоссальная разница не в сторону уборки «руками».
Контейнер для грязной воды после первого прохода наглядно демонстрирует, в каком аду мы на самом деле живем. Честно говоря, зрелище не для слабонервных (поэтому показывать не будем), но весь процесс, в итоге, вызывает странное удовлетворение и привыкание. Убираться теперь хочется как можно чаще, потому что времени уборка почти не занимает
А теперь про главную киллер-фичу, вынесенную в название — FlashDry. После уборки пылесос необходимо поставить на базу, предварительно очистив бак с грязной водой, нажать специальную кнопку на ручке, подождать минут 5−10 и… у вас чистый и сухой пылесос! Правда, сушит себя он слишком громко, ночью включать не рекомендую.
Сколько живет от одного заряда?
Аккумулятора хватает примерно на 35−40 минут беспрерывной работы в автоматическом режиме. Хватит ли этого на стандартную двушку? Вполне, если не устраивать генеральную уборку после вечеринки. Для ежедневной поддерживающей уборки на кухне, в коридоре и одной комнате — более чем достаточно. Но если у вас дом на 150 квадратов, готовьтесь делать перерыв на зарядку, которая, к слову, занимает около 3−4 часов.
А что там у других?
Сравнивать Tineco S6 хочется с теми, кто пытается играть на том же поле «умной» уборки, например, с Tefal X-Clean 4. На бумаге француз выглядит выносливее — до 50 минут работы против 35 у Tineco. Но тут вмешивается суровая физика: у Tefal крошечный бак для чистой воды (около 0,45 л), который заканчивается гораздо раньше, чем разряжается батарея. Получается странная ситуация: пылесос еще готов работать, а вы уже бежите к крану. Tineco в этом плане сбалансирован куда лучше: его 0,85 литра и 35 минут работы синхронизированы идеально — вода и заряд заканчиваются практически одновременно, не заставляя вас делать лишние остановки.
Trouver K20 Flex при чуть меньшей цене умеет раскладываться на 180 градусов и заезжать под диваны, чего Tineco, увы, не дано (угол наклона у S6 ограничен). Trouver козыряет мощной цифрой всасывания в 18 000 Па и более доступным ценником, но проигрывает в деталях, из которых и складывается нормальный опыт использования. У него меньше баки (0,6/0,5 л), нет умного датчика, который сам бы решал, где надо увеличить мощность, и снова нет горячей сушки. Tineco S6 ощущается более цельным устройством: да, он не залезет под низкую кровать, но в 90% остальных сценариев он берет на себя всю грязную работу, включая уход за самим собой.
Итого
Tineco Floor One S6 FlashDry — продуманный и чертовски удобный комбайн для уборки, который реально экономит время и нервы. Он избавляет от самого мерзкого в мытье полов — от грязной воды, ручного отжимания тряпок и последующей их сушки. Да, он стоит как неплохой смартфон. Да, он не залезет под низкий диван и оставит тонкую полоску у плинтуса.
Но если вы ненавидите сам процесс уборки, если у вас есть дети или животные, постоянно генерирующие локальные апокалипсисы на полу, то эта штука способна кардинально изменить вашу жизнь — мытье пола превратится в медитативный процесс, после которого вы получаете не только спокойствие, но и возможность смело перемещаться по дому босиком без неприятного чувства частичек мусора и пыли на пятках. Лучший опыт от технологий в бытовой технике за долгие годы.
- Пылесос сам себя сушит и чистит
- Никаких неприятных запахов
- В запасе есть HEPA-фильтр и валик
- Большие емкости для воды
- Не пролезает под диваны
- Работать мог бы немного дольше