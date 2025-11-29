Этот пылесос одновременно всасывает мусор и моет пол. И показывает, где грязь

Люблю случайно натыкаться в бывшем «твиттере» на посты нишевых интернет-знаменитостей, которые изо всех сил стараются продать мне очередное невероятное средство для уборки: порошки, пасты, жидкости, швабры всех видов. Но вот именно швабры — отдельная и довольно больная тема.

Порошок или абразивную пасту сложно снабдить функцией подачи воды из хлипкого бачка, а швабру — можно. В жидкость для мытья полов не добавить отпариватель, а в швабру снова можно. И где-то тут, на стыке вожделения пользы от чудо-гаджета за 3−5 тысяч рублей, и осознания того, что он еще и МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (и трет, и пшикает — ничего себе), у потенциального покупателя сносит голову, и из покупателя он превращается во вполне себе состоявшегося владельца «вундервафли» за считанные дни.

Обычный московский подъезд, в котором мне последние четыре года приходится бывать минимум дважды в день, часто встречает меня такими швабрами в разных агрегатных состояниях. Швабра с отжимом, швабра без отжима, швабра с поломанным отжимом. Пяток уж точно повидал, остальные выставленные орудия уборки меня не дожидались — уверен, их было еще больше, просто я не успевал увидеть.

И если вдруг вы попались на такую удочку нативных интеграций в «рилсах» и «шортсах», знайте — нормальные устройства, которые действительно ломают представления об уборке, существуют. Про такое сегодня и рассказываем.

Технические характеристики