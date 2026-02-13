Этот робот-пылесос умеет перелезать через пороги и нырять под низкую мебель

Этот робот-пылесос умеет перелезать через пороги и нырять под низкую мебельTrouver Z60 Ultra Roller
Внешний вид
Знаете, как влияет ценовая ниша робота-пылесоса на его цвет? Самые дешманские модели — чёрные. Среднебюджетные обычно белые. А вот топовые модели и флагманы… снова чёрные! Понимаете? Я тоже не очень. Честно говоря, мне кажется, что в белом цвете Trouver Z60 Ultra Roller смотрелся бы лучше. А тут ещё и док-станция вся из себя глянцевая и, если честно, моя первая ассоциация была, что она похожа на урну для праха. И возможно для того, чтобы пыль на этой чёрной глянцевой поверхности не была так прям уж сильно заметна, её сделали слегка перламутровой (так что если вы увидите «пыль» на моих фотографиях док-станции — это не пыль, а такая краска).
Trouver Z60 Ultra Roller — модель дорогая, и поставляется она с шикарным, просто царским комплектом. Тут тебе и три сменных валика для влажной уборки, и три HEPA-фильтра, и сменные щётки, ну и немного пылесборников. А также: два типа средства для уборки.
Зачем два? Потому что теперь Trouver Z60 Ultra Roller имеет не одну ёмкость для моющего средства, а две — во второй отсек надо наливать специальное средство для уборки следов жизнедеятельности домашних животных. Соответственно, и при первичной настройке в фирменном приложении вас спросят — есть ли у вас домашние животные.
Итак, вместо двух крутящихся щёток для влажной уборки (мопов) здесь — валик, как в пылесосах для влажной уборки типа Dreame серии H. А щётка для сухой уборки здесь не одна, а в паре с «сестрой». Сёстры различаются наличием ворсинок.
Башенка с сенсором LiDAR у робота выдвижная. Это позволяет ему её автоматически прятать чтобы заехать, например, под диван, если высота ножек того дивана не меньше 9,7 см.
На самой базе, где робот паркуется, моется и очищается, имеются баки для грязной и чистой воды. Как и в модели Trouver P50 Pro Ultra, ёмкость баков составляет 4 литра для чистой воды и 3,5 литра для грязной. Форма баков такая же и лично я нахожу её немного неудобной. Если бак для грязной воды заполнится более чем наполовину, то вылить его в унитаз не пролив ни капли куда-нибудь на пол или ободок будет крайне проблематично.
Плюс, как и у P50 Pro Ultra, даже когда уровень чистой воды в баке ещё сантиметра 3-4, робот отказывается запускаться, жалуясь на недостаток этой самой воды.
Что такое современный робот-пылесос
Если вы давно следите за современными роботами-пылесосами, и хорошо знакомы с моделями от Dreame, Trouver и Roborock, можете пропустить этот параграф и перейти к следующему, где я расскажу, чем же Trouver Z60 Ultra Roller отличается от предыдущих моделей. Для остальных я расскажу, до чего дошёл прогресс на примере нашего сегодняшнего подопытного.
Итак, когда-то давно роботы-пылесосы были «слепыми» и не особо умными. Они ездили от стенки к стенке примерно как логотип DVD в DVD-плеерах, но под хитрым углом, чтобы покрывать всю область комнаты. Чтобы эти роботы не заехали куда-нибудь не туда, нужно было ставить виртуальные стены с ИК-излучателями, а ещё робот обслуживать надо было вручную: вытряхивать его крошечный пылесборник, наливать чистую воду, если там была функция влажной уборки.
Что сейчас? Современный умный робот-пылесос обладает кучей датчиков, включая LiDAR, который сканирует пространство и строит трёхмерную карту помещения буквально с места. Эту карту вы можете наблюдать в прилонии на смартфоне, и даже редактировать её: отмечать разные комнаты, проставлять недоступные зоны и т.п. Никакие виртуальные стены больше не нужны: вы можете приказать роботу убраться только в конкретных комнатах или в конкретных зонах, которые вы укажете.
Более того! Вы можете подключаться к роботу удалённо, через интернет, и давать ему команды, или даже управлять им как машинкой на радиоупправлении. А если у робота есть видеокамера (как и в нашем случае), то ещё и видеть, что происходит у вас дома.
А ещё у современного робота-пылесоса есть база, где он не только заряжается, но и моется, а также очищается от пыли. В базе есть баки для чистой воды (она заливается в бак робота, а также идёт на помывку его щёток) и для грязной (туда попадает вода после промывки щёток). А также в базе имеется большой пылесборник, и содержимое крохотного пылесборника самого робота туда регулярно сгружается.
На базе робот обслуживает сам себя, вам остаётся только заливать чистую воду (а также чистящее средство при наличии отдельного отсека — у Trouver Z60 Ultra Roller, напомню, их аж два) и вовремя сливать грязную воду. Впрочем, о чрезмерном уровне грязной воды (как и о недостатке чистой) робот вас предупредит, но я бы не доводил до такого. Выливать эти баки то ещё приключение, когда они переполнены.
Кстати, у многих современных роботов-пылесосов есть дополнительные системы подключения к водопроводу, чтобы даже всей этой рутиной с водой робот занимался сам. Правда, тут много нюансов — ставить базу робота придётся, скорее всего, на кухне, ну и видимо заранее просчитывать ремонт именно с её учётом. И датчики протечки с самозакрывающимися вентилями — это прям тоже обязательно.
В-принципе 4 литров чистой воды хватает на три тщательных уборки в двухкомнатной квартире дома П-44 (та, двухкомнатная, которая побольше) либо на 4-5 не тщательных. При тщательной уборке расход воды выше.
После уборки современный робот-пылесос промывает свои щётки для влажной уборки, а потом ещё и сушит их горячим воздухом. А ещё он умеет поднимать щётки, чтобы не запачкать ими ковёр. Либо (такое тоже бывает) оставлять щётки на базе и ехать пылесосить ковёр без них. Но у Trouver Z60 Ultra Roller в роли щётки — валик, так что его робот просто поднимает.
Отличия от предыдущих моделей
Чем же Trouver Z60 Ultra Roller отличается от других роботов-пылесосов Dreame/Trouver (буду сравнивать с предыдущими моделями)?
Как я уже сказал выше, вместо круглых щёток для влажной уборки (мопов) здесь — вращающийся валик. Отсюда первое отличие: если мопы можно сушить сразу в том состоянии, в котором они остановились, то валик приходится сушить периодически проворачивая его. Это конечно делается автоматически, но довольно шумно. Да и в целом сушка у Dreame/Trouver стала заметно шумнее, чем раньше. Это касается даже пылесоса для влажной уборки Dreame H15 Pro Heat.
Второе отличие: две парных щётки для сухой уборки. Ну, тут без особых нюансов.
Про выдвижной LiDAR я уже сказал: это удобно, если у вас есть мебель с просветом не менее 9,7 см.
Благодаря мощным колёсам с выдвижной подвеской, робот может взбираться на порожки высотой до 4,8 см, а если порожек двойной — до 8 см (т.е. порожек 4 см сразу за которым идёт другой порожек 4 см). Где инженеры Trouver видели такие порожки я так и не понял… Но вот 4,8 см — это встречается до сих пор в старых квартирах.
В целом, самые важные отличия робота Trouver Z60 Ultra Roller от предшественников — дополнительный отсек для средства удаления запахов от домашних животных, и возросшая мощность всасывания, которая теперь составляет 28 кПа, если выразить её через обратное давление (гораздо более показательная величина, чем какие-то мифические «аэроватты»).
28 кПа — это, конечно, много. Но я вот смотрю на свою табличку с конкурентами и предыдущими моделями: у прошлогоднего Trouver P50 Pro Ultra было 19 кПа, у Dreame X40 Ultra двухгодичной давности — 12 кпа, у флагмана 2023 года, Dreame L30 Ultra, 7,3 кПа. И про каждый из этих роботов я писал, что убираются они отлично, хотя, правды ради, и ковров с глубоким ворсом у меня дома нет.
Так что, пожалуй, самое интересное здесь — возросшая температура промывки и сушки моющего валика (до 75 ℃ и 80 ℃ соответственно), плюс валик дополнительно просвечивается ультрафиолетом для обеззараживания.
При этом сам переход с мопов на валик к какой-то ощутимой разнице не привёл. В теории может показаться, что мопы более склонны размазывать грязь вместо уборки; на практике при одинаковом уровне загрязнения полов Trouver Z60 Ultra Roller с валиком и Trouver P50 Pro Ultra с мопами очищают плюс-минус одинаково. Даже время уборки не сократилось.
Конкуренты
|Trouver Z60 Ultra Roller
|Roborock Saros Z70
|Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete
|Сила всасывания (обратное давление)
|28000 Па
|22000 Па
|30000 Па
|Потребляемая мощность
|75 Вт
|65 Вт
|75 Вт
|База с водой и пылесборником
|Да
|Да
|Да
|Объем резервуара для чистой/грязной воды
|4 л / 3,5 л
|4 л / 3 л
|4 л / 3,5 л
|Влажная уборка
|Да, валик
|Да, моп
|Да, валик
|Выдвижные щётки для уборки в углах/вдоль стен
|Да/Да
|Да/Да
|Да/Да
|Температура мытья щёток для влажной уборки
|75 ℃
|80 ℃
|100 ℃
|Сушка щёток для влажной уборки
|Да, 80 ℃
|Да, 80 ℃
|Да, 70 ℃
|Преодолевание порогов
|4,8 - 8 см
|до 4 см
|4,2 - 8 см
|Камера для видеонаблюдения
|Да
|Да
|Да
|Габариты базы
|39х54,5х46,3 см
|38,1х48,8х47,5 см
|42х51х56,9 см
|Габариты робота-пылесоса
|35х35х9,6 см
|35х35,3х7,98 см
|35х35х9,7 см
|Цена
|130 тысяч рублей
|125 тысяч рублей
|150 тысяч рублей
Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete
По сути, это родной брат обозреваемого Trouver Z60 Ultra Roller (так-то и Trouver относится к Dreame так же, как Redmi — к Xiaomi), который умеет всё то же самое, но с небольшими отличиями. Здесь выше мощность всасывания и выше температура промывки валика для влажной уборки, но ниже высота преодолеваемого одиночного порога. Ну и данный робот-пылесос в комплектации Complete выйдет аж на 20 тысяч дороже.
Roborock Saros Z70
В чём-то этот робот выглядит поинтереснее, чем Trouver Z60 Ultra Roller, притом что слегка дешевле. Да, тут круглые щётки (мопы) вместо валика, но, во-первых — и что? Я не заметил, чтобы Trouver Z60 Ultra Roller мыл полы прям сильно лучше чем предыдущие модели Trouver и Dreame с мопами вместо валика. Во-вторых, мопы заменять проще и дешевле. В конце концов, кинул их в стиралку и постирал — и люкая стиралка с ними справится.
Ещё тут ниже максимальная мощность всасывания, но и это так себе проблема: ещё год назад топовые модели Trouver/Dreame имели такую же или даже меньшую мощность, а убирались всё равно прекрасно.
Главная же фишка Roborock Saros Z70 — выдвижная роботизированная рука, которая убирает препятствия. Может поднять носок с пола и даже бросить его в контейнер для грязного белья (невысокий), а потерянный посреди комнаты одинокий тапок доставит к его собрату. Разве что пороги этот робот преодолевает лишь до 4 см высотой.
Итого
Честно говоря, от меня всё-таки ускользает понимание причины — в чём отличительные особенности дочернего бренда Trouver от Dreame. Поначалу казалось, что это будет более бюджетный бренд (как тот же Redmi у Xiaomi), но с ценой в 130 тысяч робот-пылесос бюджетным не назовёшь (хотя у Dreame флагман ещё дороже). Возможно, дело в том, что под другим брендом проще работать в России, но вроде бы и Dreame как бренд активность в России не сворачивает?
К чему я веду? Одно время Dreame сильно лидировал в противостоянии со своим основным конкурентом — Roborock, а сейчас будто бы скорее отстаёт. Возможно, причина как раз в размазывании фокуса на второй бренд — Trouver. На мой взгляд (а я давно тестирую роботы-пылесосы, ещё с тех пор, когда они были далеко не «умными» и работали по принципу анимации логотипа DVD на экране), роботизированная рука — это более интересная инновация, чем валик вместо щёток. И то, что робот преодолевает двойные порожки — это похвально, но где и у кого вы видели такие порожки в квартирах? Разве что кто-то будет делать ремонт специально для робота. Но современные тренды в ремонте таковы, что, напротив, от порожков отказываются даже при проектировании санузлов. А по полноценной лестнице роботы-пылесосы до сих пор взбираться не научились.
Причём у Dreame даже был такой робот, с рукой, назывался Dreame Cyber10 Ultra — они его показывали на презентации. Вот только оказалось, что это лишь концепт, и в продажу он до сих пор не поступил. А у Roborock — пожалуйста, покупай.
Ещё интересно, что самая дорогая модель у Dreame — Matrix10 Ultra — моет полы не валиком, а мопами (круглыми щётками), просто имея запас разных щёток под разные нужны в самой базе и меняя их в автоматическом режиме. Зачем? Как говорится: во-первых, это красиво…
В сухом остатке, Trouver Z60 Ultra Roller — просто замечательный робот-пылесос, который отлично убирается в практически любой одноэтажной квартире, но для оправдания его высокой цены ему недостаёт реально полезных инноваций. Будем надеяться, что цена не окончательная и «рыночек порешает» ценообразование в более приятную для покупателей сторону. В таком случае претензий к этому роботу-пылесосу у нас вообще не останется.
- Всё ещё отличное качество уборки
- Робот-пылесос умнее некоторых политиков
- Полноценное управление со смартфона
- Хорошая точность распознавания условий в квартире и препятствий
- У Roborock за те же деньги рука носки собирает
- Чёрный глянец - так себе выбор для покрытия базы пылесоса
- Шумная сушка