Этот робот-пылесос умеет перелезать через пороги и нырять под низкую мебель

Плюс, как и у P50 Pro Ultra, даже когда уровень чистой воды в баке ещё сантиметра 3-4, робот отказывается запускаться, жалуясь на недостаток этой самой воды.

Что такое современный робот-пылесос

Если вы давно следите за современными роботами-пылесосами, и хорошо знакомы с моделями от Dreame, Trouver и Roborock, можете пропустить этот параграф и перейти к следующему, где я расскажу, чем же Trouver Z60 Ultra Roller отличается от предыдущих моделей. Для остальных я расскажу, до чего дошёл прогресс на примере нашего сегодняшнего подопытного.

Итак, когда-то давно роботы-пылесосы были «слепыми» и не особо умными. Они ездили от стенки к стенке примерно как логотип DVD в DVD-плеерах, но под хитрым углом, чтобы покрывать всю область комнаты. Чтобы эти роботы не заехали куда-нибудь не туда, нужно было ставить виртуальные стены с ИК-излучателями, а ещё робот обслуживать надо было вручную: вытряхивать его крошечный пылесборник, наливать чистую воду, если там была функция влажной уборки.

Что сейчас? Современный умный робот-пылесос обладает кучей датчиков, включая LiDAR, который сканирует пространство и строит трёхмерную карту помещения буквально с места. Эту карту вы можете наблюдать в прилонии на смартфоне, и даже редактировать её: отмечать разные комнаты, проставлять недоступные зоны и т.п. Никакие виртуальные стены больше не нужны: вы можете приказать роботу убраться только в конкретных комнатах или в конкретных зонах, которые вы укажете.

Более того! Вы можете подключаться к роботу удалённо, через интернет, и давать ему команды, или даже управлять им как машинкой на радиоупправлении. А если у робота есть видеокамера (как и в нашем случае), то ещё и видеть, что происходит у вас дома.