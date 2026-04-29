Стоит ли покупать недорогую кофеварку вместо престижной модели от «DeLonghi»Обзор Tuvio TCM22AA
Внешний вид и управление
Tuvio TCM22AA — довольно узкая кофемашинка, и это, пожалуй, самое главное в её дизайне. Потому что внешность у неё… Ну… Максимально скромная, скажем так. Кухню она точно не украсит (в отличие от DeLonghi или Philips), но зато может быть практически не заметной.
У этой компактности есть один важнейший (и пока что наиболее бесячий для меня) минус: производитель не придумал, как бы сделать индикацию оставшейся воды, и просто забил на эту проблему. Бак у кофемашинки расположен сзади, и почти каждый раз, когда я собираюсь приготовить себе кофе, я его поднимаю и смотрю, сколько там воды. А кофемашина при этом издаёт мерзкий писк — ей не нравится, когда бак снимают.
Так-то если воды не хватит на чашку кофе — можно быстро долить и приготовление напитка продолжится практически мгновенно. Но всё-таки бесит.
Второй минус узкой компоновки — то, как крепится капучинатор. С одной стороны плюс в том, что он ставится не где-то сбоку, как у некоторых машинок, а прямо на поддон для чашек. Но крепится он не гибким шлангом, а жёстко вставляется в специальный паз. Каждый раз, когда вы захотите вынуть поддон, чтобы слить воду и выбросить жмых, капучинатор придётся сначала снять.
К поддону для воды у меня тоже есть пара претензий: он слишком длинный. Я где-то раза с десятого только натренировался нести его так аккуратно, чтобы не пролить ни капли на пол.
И в целом мы уже обсудили все главные недостатки кофемашинки Tuvio TCM22AA. Остальное — мелочи и субъективщина. А что-то мне даже понравилось.
Например, управление здесь сенсорное, и дисплей даже имеется, а в дополнение к нему — панель управления. Дисплей представлен пятью знакоместами из 7 секций каждая. Там отображаются цифры и даже буквы (количество воды в напитке, количество грамм кофе, слово CLEAN при очистке).
А панель управления — сенсорная, и все эти чашечки на ней прям нарисованы, и за каждой из таких пиктограмм — подсветка. Дополнительно предусмотрены индикаторы: закончилась вода, переполнен контейнер для жмыха, необходимо удалить накипь, резервуар для молока не установлен, и так далее. Всё просто и понятно.
Пиктограммы тоже в целом понятные: одна большая чашка — американо, маленькая — эспрессо, две чашки с молоком: либо капучино, либо латте, белая чашка — либо подача горячей воды, либо молочной пены. Только две кнопки могут вызывать вопросы: «ОК х2» и шестерёнка. Так-то думаю вы уже догадались, что все кнопки выполняют несколько функций — в зависимости от контекста и длительности нажатия (различаются короткое и длинное нажатия).
Кнопка «ОК х2» выполняет аж три функции: это ОК в меню (если вы зашли в меню), режим двойной порции при приготовлении напитка, либо автоочистка — это если удерживать кнопку в режиме ожидания.
Ну а шестерёнка — это и вход в меню, и выход из него. Само же меню — на дисплее.
На самом деле, разобраться довольно легко, но на ощупь машинкой пользоваться вряд ли получится. В меню можно настроить объём порций — причём, в случае американо, латте и капучино — отдельно количество кофе и воды/молока. Также объём можно настраивать и уже в процессе приготовления.
Наконец, стоит отметить, что носик кофемашины (такой же невзрачный, как и она сама) можно легко вручную поднимать и опускать. Это удобно: при полностью поднятом носике под него спокойно помещаются стаканы высотой до 14 см. И хотя само сопло чуть ниже, всё-таки установить стакан на поддон это не мешает.
Функции
Tuvio TCM22AA — это кофемашина полного цикла. Засыпаем зёрна кофе сверху, заливаем воду в бак для воды, опционально — молоко в ёмкость для молока. Машинка сама перемалывает кофе (можно настроить степень помола), приготавливает, и делает молочную пену, если нужно.
Правда, учитывая, что Tuvio — это новый бренд Яндекса, я всё-таки ожидал каких-то «умных» функций, но их здесь нет. Никакого там Wi-Fi, Bluetooth, связи с Алисой и т.п. Просто включили (кнопкой сбоку), приготвили напиток, выключили (или машинка выключится сама по истечении определённого времени — можно настраивать, какого: от 30 минут до 24 часов).
Так что, здесь всё довольно просто и бесхитростно. С молотым кофе машинка тоже не работает — в смысле, она сама перемалывает зёрна, но ёмкости, куда бы вы могли засыпать уже помолотый кофе здесь нет.
Из вариантов напитков машинка умеет готовить: эспрессо, американо (причём, это именно эспрессо + горячая вода), капучино, латте, ну и просто горячая вода.
Ёмкость для воды здесь довольно маленькая: 1,1 л, для молока — 450 мл, а зёрен кофе можно насыпать примерно 150 г.
Наконец, сверху здесь имеется площадка для подогрева чашек — она просто всегда горячая, когда машинка работает.
Качество кофе
Разумеется, вкусовые качества готового кофе по большей части зависят от зёрен (т.е. исходного материала), но всё-таки стоит отметить, что Tuvio TCM22AA готовит кофе при давлении 19 Бар, что очень неплохо особенно для такой низкой цены. Чем выше давление в помпе — тем насыщеннее вкус напитка. Молочная пенка из капучинатора (у него собственный носик) тоже получается вполне себе годная: воздушная, мягкая, объёмная.
Из минусов тут могу отметить, что запах молотого кофе здесь почти не выходит наружу, а жаль. Лично для меня утренний кофе — это в первую очередь запах, и тут он конечно чувствуется, но слабо. Слишком уж упрятано всё внутрь машинки — и кофемолка, и помпа.
Конкуренты
|Tuvio TCM22AA
|Garlyn L800
|DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.81.TB
|Объём резервуара для воды
|1,1 л
|1,2 л
|1,8 л
|Давление помпы
|19 Бар
|20 Бар
|15 Бар
|Капучинатор
|автоматический
|автоматический
|автоматический
|Объём ёмкости для молока
|450 мл
|400 мл
|220 мл
|Тип управления
|сенсорный
|сенсорны
|электронный
|Дисплей
|есть
|есть
|нет
|Ёмкость контейнера для зёрен
|150 г
|130 г
|250 г
|Мощность
|1350 Вт
|1350 Вт
|1450 Вт
|Габариты (ШхВхГ)
|19х34,3х40,5 см
|18,9х31,5х39 см
|24х36х44 см
|Масса
|8,05 кг
|7,7 кг
|9,6 кг
|Цена
|от 25 тысяч рублей
|от 27,2 тысяч рублей
|от 50 тысяч рублей
Tuvio TCM22AA стоит очень дёшево — и, на самом деле, потребитель ещё не привык, что кофемашина полного цикла, да ещё и с капучинатором, может продаваться дешевле 30 тысяч рублей. Так что, для полноты картины мы возьмём одного малоизвестного конкурента с близкой ценой, и одного именитого — со схожими функциями, но более привычным ценником.
Garlyn L800
По функциям это плюс-минус такая же кофемашина (по примерно такой же цене), но капучинатор здесь ставится отдельно. Он крепится гибким шлангом к машинке, и собственного носика у него нет. Кому-то это будет удобнее, кому-то наоборот. А так тут даже функции и обозначения сенсорных кнопок примерно такие же, как у Tuvio TCM22AA.
DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.81.TB
А вот пример дорого и именитого конкурента. Что у нас тут? Машинки DeLonghi, во-первых, способны украсить любую кухню. Дизайн у них просто шикарный, они впишутся и в современный ремонт, и в ретро, ну разве что конкретно данная модель чуть более простовата по меркам бренда — опять же, из-за компактности. Также DeLonghi ценят за ремонтопригодность. Разобрать машинку, прочистить и т.п. можно в домашних условиях посмотрев видео на YouTube. Если вам, конечно, не лень.
Но как владелец одной из кофемашин DeLonghi я вам так скажу… Удовольствие её ремонтировать — не для всех. Не надейтесь, что вы прям с первого раза сделаете всё идеально, и не факт ещё, что не испортите. А вещь всё-таки дорогая. С другой стороны, если нести какому-то мастеру на ремонт, то наверняка этот мастер без проблем с любой кофемашиной справится, ну или почти с любой. Так-то конструктивно кофемашины довольно просты и плюс-минус одинаковы.
Короче говоря, ремонтопригодность как преимущество с учётом цены х2 я бы всерьёз не рассматривал. Другое дело, что на машинку от DeLonghi идёт гарантия 36 месяцев, а на Tuvio и Garlyn — всего 12 месяцев.
Ну и ещё у DeLonghi больше ёмкость для воды — аж 1,8 л. Но давление в помпе меньше: 15 Бар. На качестве готового напитка это всё-таки отражается: чем выше давление — тем напиток насыщеннее.
Итого
Когда электрочайник только появился как класс — это был чудо-прибор: сам кипятит, сам отключается, с подставки легко снимается, а потом ещё появились модели, которые свободно крутились на подставке… Сегодня электрочайник можно купить за тысячу рублей, даже дешевле: он будет красивый, прозрачный, с поворотной подставкой и т.п.
Так что, неудивительно, что и кофейные машины идут вслед. Да, они тоже дешевеют, и нет, дёшево — не значит плохо. По крайней мере, кофе в Tuvio TCM22AA получается отличный, а все недостатки — во внешности и удобстве. Причём, не в удобстве управления (с этим как раз всё ок), а в удобстве обслуживания: залить воду, слить воду.
Если вам хочется просто чтобы некий прибор, желательно максимально компактный, делал из зёрен кофе насыщенный напиток, то Tuvio TCM22AA — отличный выбор. Но если вы строго следите за тем, как выглядит ваша кухня — то лучше обратиться к классике.
- Очень компактная машинка
- Давление 19 бар
- Есть капучинатор
- Удобный и понятный экран выбора напитка
- Низкая цена
- Не видно, сколько осталось воды
- Неудобно сливать лишнюю воду
- Чтобы вынуть лоток для воды надо снимать капучинатор