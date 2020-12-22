Умеет ли Xiaomi делать хорошие флагманские пылесосы без наценки? Мы проверили

Третья насадка — “2 в 1”: щелевая и для чистки техники: если бы клавиатура ноутбука, батареи отопления и задняя решетка холодильника могли говорить, они бы сказали “спасибо”.

Четвертая — тоже двойная насадка, ее можно использовать с щетиной и без: пройтись по стеллажам с книгами, ящикам, собрать крошки со стола и т.п.

Кроме насадок, есть гибкий переходник, позволяющий присоединить насадку так, чтобы пропылесосить высоко расположенные поверхности, карнизы, верхушки шкафов и т.п. Сказать, что это очень, прям вообще удобно и позволяет удалять оттуда всю пыль, было бы обманом, но поддерживать нормальное состояние таких зон — вполне. Кроме того, гибкий переходник пригодился для очистки труднодоступных мест.

А вот что точно очень удобно, так это пылесосить стены и углы наверху, а также потолок: после возврата в загородный дом это то, что надо. За десять минут собрать паутину, которую раньше сметали веником (не дай бог докатиться до этого снова!) — очень здорово. Центр тяжести пылесоса смещен к ручке, поэтому кисть напрягается минимально, а поднимать и недолго держать пылесос на вытянутой руке — ну, не то что совсем не утомительно, но при регулярном использовании... формирует красивую линию рук.

Избавляемся от мусора

За пару турбо- и одну эко-уборку контейнер заполнился. Открывается он нажатием кнопки, после чего мусор должен оказаться в ведре (конечно, если его подставить!). Должен, но с первого раза у нас не получилось. Не будьте как мы — жадные и ленивые пользователи, которым было неохота вытряхивать мусор после каждой уборки и которые не сразу разглядели значок максимально допустимого уровня заполнения. Ну а что — ведь контейнер почти полный, а пылесос как сосал, так и продолжает: мощность не падает! Значит, можно еще и еще! Только вот пыль и мусор слишком сильно спрессовались и не желали вываливаться. Ну ёлки!.. Мы же приготовились фотографировать процесс и результат! Жаль, что в комплекте нет волшебной палочки, чтобы извлечь мусор в случае приступа лени у пользователя.