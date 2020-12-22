Умеет ли Xiaomi делать хорошие флагманские пылесосы без наценки? Мы проверили
Беспроводной пылесос удобнее проводного, вертикальный — обычного, контейнерный — мешкового, и это уже аксиома. А насколько качественную уборку может обеспечить аккумуляторный хэнд-стик, и не утомительно им пользоваться? Это зависит от конкретной модели, поэтому без тестирования не понять. У нас как раз подходящая модель для тестирования — “антикризисный флагман” Xiaomi Dreame, в котором, по крайней мере, реализация не должна быть печальной, как у близких по цене (уже классом ниже из-за наценки) пылесосов ведущих брендов бытовой техники.
Ну вот и устроим “мечте” (Dream в переводе с английского означает именно это) тест-драйв.
Характеристики
|Сбор пыли
|Циклонный
|Аккумулятор
|Литий-ионный, перезаряжаемый, несъемный
|Фильтр
|НЕРА
|Уровень шума
|73 дБA
|Время работы
|10, 30 или 90 минут (заявлено производителем); 7 минут / 20 минут / 40 минут (по факту)
|Емкость пылесборника
|0,5? л
|Мощность всасывания
|до 150 Вт
|Потребляемая мощность
|до 450 Вт
|Размеры
|26x60x22мм
|Вес
|1,6 кг
Dyson для бедных?
Труба всасывания снимается, любую насадку можно надеть не только на нее, но и на корпус пылесоса, превращая его в портативный. Но одно дело — отличные внешние данные (сходство с моделями Dyson и не скрывается) и заявленная функциональность, другое — ощущение техники в руках: оно редко подводит. Материалы качественные, сборка в порядке, система смены насадок удобная: большие кнопки легко нажимаются, насадки снимаются и устанавливаются без малейших усилий — невозможно травмировать палец или поломать ногти. Мелочь, а полезно. Но и в деталях всё неплохо, стоит признать.
Модель легкая, но не настолько, чтобы заподозрить дешевую “начинку”: корпус без насадок весит 2,4 кг. При установке трубы всасывания и основной насадки (еще 1,5 кг) не чувствуется сильного увеличения веса. Дело в том, что насадка, благодаря автоматическому вращению встроенного в нее валика, двигается вперед и словно тянет за собой пользователя: пылесос едет сам, а вы просто идете за ним, рука напрягается минимально. Пылесос включается кнопкой-курком, которую надо удерживать: это позволяет экономно расходовать заряд батареи, потому что пылесос выключается, если отвлечься от уборки. Однако если хочется разгрузить кисть, то можно выбрать режим непрерывной уборки и зажимать кнопку не потребуется. Такая вариативность очень радует. Потому что экономия, конечно, великая вещь, но ломать пальцы о пылесос за такие деньги точно не следует.
Читаем тайные знаки
На корпусе расположен небольшой цифровой дисплей, где отображаются основные параметры работы: режимы всасывания (минимальный, средний — эко, максимальный — турбо), уровень зарядки, а также сигналы самодиагностики: перегрев батареи, забитый воздуховод, необходимость замены фильтра и очистки щетки и др. Есть кнопка электронной блокировки для перехода в режим непрерывной уборки и обратно, она же используется для перезапуска фильтра. Язык “общения” с пылесосом можно выбрать, русский тоже есть (но иероглифы — прикольнее, к тому же благодаря значкам все понятно без слов).
Паркуем и заряжаем
Зарядное устройство представляет собой сетевой адаптер и провод, который вставляется в гнездо и на корпусе пылесоса, и на крепящейся к стене док-станции. Это удобно: пылесос не привязан к ней, его можно заряжать везде, где есть розетка. Сама парковочная станция — дико удобная штука: на ней компактно размещается и пылесос, и все насадки, и снова — никаких усилий при установке, подсоединении, отсоединении насадок и пылесоса.
Полная зарядка занимает 4 часа, но для короткой уборки хватит и получаса. В инструкции есть предупреждение: если двигатель сильно нагрет, устройство может начать заряжаться не сразу. Именно так и происходит: если пылесосить только в режиме турбо, израсходовать заряд и сразу поставить устройство на базу, то в течение нескольких минут дисплей показывает 0%. Пугаться не надо: через несколько минут зарядка начинается.
Пылесосим все подряд
Именно для этого и созданы стики: пылесосить дома, в салоне автомобиля, в дачной беседке, книги, компьютер, всевозможные щели, верхушки мебели, пол и даже потолок.
“Фишка” этой модели — основная насадка, в которой основную работу делает не турбощетка, а покрытый мягким высокотехнологичным материалом ролик. Его назначение — подхватывать мельчайшую пыль и направлять ее ко всасывающему отверстию, что он и делает: пылесосили мелкий мусор от рассыпанного наполнителя для кошачьего лотка до приправы из порвавшегося пакета: ни следа. Но мягкий ролик не может “прочесать” ковер, поэтому идеален для лишь твердых полов и гладких покрытий (спойлер: на ковре мы эту насадку тоже попробовали — на турбо-режиме мусор засасывается, и если нет какого-то совсем адского загрязнения, то результат вполне устраивает). Кроме того, насадка вращается на 180 градусов, поэтому легко проходит под мебель на низких ножках. Есть нюанс: не слишком удобно двигать эту насадку хаотично или взад-вперед: гораздо удобнее и эффективнее, хоть и менее привычно, двигать ее только вперед.
Вторая насадка — моторизованная щетка для очистки матрасов от клещей — она же мини турбо-щетка: для чистки мягкой мебели от шерсти домашних животных. С последним справляется хорошо: котик, чью шерсть мы позаимствовали для эксперимента, тоже одобрил, особенно потому что пылесос умеет пылесосить тихонечко — например, на низкой скорости. А чтобы собрать шерсть, ее вполне достаточно. Что касается очистки матраса от микроскопических пылевых клещей, то оценить результат визуально сложно. Но насадка действительно сильно вибрирует, что, в сочетании с турбо-режимом, должно способствовать выбиванию и удалению этих частых виновников аллергии.
Третья насадка — “2 в 1”: щелевая и для чистки техники: если бы клавиатура ноутбука, батареи отопления и задняя решетка холодильника могли говорить, они бы сказали “спасибо”.
Четвертая — тоже двойная насадка, ее можно использовать с щетиной и без: пройтись по стеллажам с книгами, ящикам, собрать крошки со стола и т.п.
Кроме насадок, есть гибкий переходник, позволяющий присоединить насадку так, чтобы пропылесосить высоко расположенные поверхности, карнизы, верхушки шкафов и т.п. Сказать, что это очень, прям вообще удобно и позволяет удалять оттуда всю пыль, было бы обманом, но поддерживать нормальное состояние таких зон — вполне. Кроме того, гибкий переходник пригодился для очистки труднодоступных мест.
А вот что точно очень удобно, так это пылесосить стены и углы наверху, а также потолок: после возврата в загородный дом это то, что надо. За десять минут собрать паутину, которую раньше сметали веником (не дай бог докатиться до этого снова!) — очень здорово. Центр тяжести пылесоса смещен к ручке, поэтому кисть напрягается минимально, а поднимать и недолго держать пылесос на вытянутой руке — ну, не то что совсем не утомительно, но при регулярном использовании... формирует красивую линию рук.
Избавляемся от мусора
За пару турбо- и одну эко-уборку контейнер заполнился. Открывается он нажатием кнопки, после чего мусор должен оказаться в ведре (конечно, если его подставить!). Должен, но с первого раза у нас не получилось. Не будьте как мы — жадные и ленивые пользователи, которым было неохота вытряхивать мусор после каждой уборки и которые не сразу разглядели значок максимально допустимого уровня заполнения. Ну а что — ведь контейнер почти полный, а пылесос как сосал, так и продолжает: мощность не падает! Значит, можно еще и еще! Только вот пыль и мусор слишком сильно спрессовались и не желали вываливаться. Ну ёлки!.. Мы же приготовились фотографировать процесс и результат! Жаль, что в комплекте нет волшебной палочки, чтобы извлечь мусор в случае приступа лени у пользователя.
Следующие вытряхивания мусора проходили штатно — просто не допускали превышения отметки MAX на пылесборнике.
Моем фильтр
Моющийся фильтр исходящего воздуха представляет цилиндр, внутренняя часть которого выполнена из поролона, а внешняя представляет собой НЕРА фильтр, улавливающий мельчайшие частички и не позволяющий им вернуться обратно в помещение. Фильтр легко вынимается и устанавливается, после промывки ему надо дать высохнуть в течение 24 часов, о чем предупреждает надпись на его рамке.
Делаем вывод
Тест проходил в течение месяца в небольшом загородном доме: 4 комнаты общей площадью около 70 кв.м, кухня, санузел, прихожая и использовался не как дополнительный “электровеник”, а как основной полноценный пылесос, пока заслуженный тяжелый полноразмерный коллега был в отпуске. Грязнее у нас не стало: ведь с Xiaomi Dreame VVN6: можно и удобно убирать чаще и гораздо быстрее. А вот чище стало точно, потому что Xiaomi Dreame VVN6 позволяет добраться до поверхностей, которые обычно оставались без внимания из-за отсутствия правильных насадок и неповоротливости старого пылесоса.
- Продуманный дизайн корпуса
- Маневренность
- Моющийся НЕРА
- Самодиагностика,
- Уборка без потери мощности всасывания
- Тщательная уборка гладких полов и матрасов
- Удобная парковка на стене.
- Отсутствие турбо-щетки для ковров
- Неудобно расположенное гнездо для зарядки.