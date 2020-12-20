Пора устанавливать игры и проходить их на праздниках. Мы нашли недорогой SSD для этого
Итак, герой нашего обзора представляет собой SATA-решение, которое станет отличным выбором для апгрейда компьютеров, материнские платы которых устарели и не имеют полноценной поддержки NVMe. А значит — такой SSD обойдётся эдак на 40% дешевле более производительных аналогов в форм-факторе M.2 (Samsung 970 EVO Plus и подобных моделей).
Когда мы говорим о куче игр, в которые хотелось бы поиграть, стоит сразу подразумевать большую емкость. Два десятка игр ААА-класса легко захватят пространство в 1 Тбайт, которым обладает наш текстовый накопитель. Но, согласитесь, 20 больших игр (в духе Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Cold War и прилагающейся к ней Call of Duty: Warzone) — это хорошее предложение. О нехватке места точно задумываться не придется, как и выбрать, в какую из игр вы хотите поиграть сильнее.
Впрочем, хватит лирики. Давайте уже посмотрим на сам накопитель и на то, что он может нам предложить.
Упаковка и комплектация
Как уже понятно из первого взгляда на картинки к статье, перед нами стандартный SATA-накопитель в 2,5-дюймовом исполнении. Поставляется он в фирменной черной коробке с красной надписью IRDM PRO, что как бы сразу намекает о его принадлежности к лиге устройств класса PRO. В левом верхнем углу указаны скорости накопителя: 560 Мбайт/с при чтении и 540 Мбайт/с при записи. Способен ли GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB на их реализацию? Скоро узнаем.
На лицевой стороне упаковки указан и гарантийный срок — 5 лет. Вполне ожидаемо для этого устройства. Срок наработки на отказ при такой гарантии составляет 1 500 000 часов, и это вполне объясняет ценник на уровне 10 000 рублей: качество, надежность, скорость. Версии накопителя с емкостью в 256 и 512 Гбайт, понятное дело, стоят дешевле.
По поводу качества: конструктивные элементы у накопителя тоже на высоте. Вы в буквальном смысле почувствуете это подушечками пальцев, когда возьмете накопитель в руки. Да-да, у него алюминиевый корпус, который выступает в роли пассивного охлаждения, а не только красиво и премиально смотрится.
Вместе с накопителем в комплекте есть уплотнительная рамка из пластика, которая может понадобится для установки GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB в посадочные места системного блока, рассчитанные на установку «дисков» с толщиной корпуса 9,5 мм. Толщина нашего тестового накопителя — всего 7 мм, что делает его идеальным решением еще и для использования в игровых ноутбуках и ультрабуках.
Кстати: не лишним будет упомянуть о том, что бренд GOODRAM принадлежит польскому разработчику компьютерной памяти — Wilk Elektronik SA. Производитель в рамках российского рынка относительно новый, но при этом выводит в продажу надежные накопители с отборными чипами памяти. И это не мы тут сейчас вам что-то впариваем, а объективное утверждение.
Контроллер и память
Обратите внимание, что корпус накопителя не имеет винтовых креплений, поэтому мы без труда сможем посмотреть, что у него под крышкой. Как мы уже отметили выше, GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB — это SATA-накопитель, а потому и работает он под управлением SATA-контроллера. В нашем случае это 28-нанометровый Phison PS3112-S12 с DRAM-буфером стандарта DDR3L производства Kingston.
Phison PS3112-S12 является улучшенной версией набора системной логики Phison PS3110-S10 и нацелен на полное использование всех возможностей интерфейса SATA III. Согласно техническим спецификациям, этот контроллер способен обслуживать SSD-накопители с емкостью до 8 Тбайт и поддерживает все типы флеш-памяти (MLC, TLC и QLC). Если говорить непосредственно о GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB то в нем используется 64-слойная 3D TLC NAND. Кстати, средний жизненный цикл TLC-памяти составляет 5-6 лет, потому и гарантия столь долгая.
Что еще интересного предлагает Phison PS3112-S12? Механизм коррекции ошибок LDPC ECC третьего поколения, который обеспечивает защиту данных на «диске»; 256-битное аппаратное шифрование AES, отвечающее спецификациям TCG Opal 2.0; защита данных от потери напряжения, реализованная с помощью дополнительных схем и конденсаторов. В совокупности все это обеспечивает целостность данных во флеш-памяти накопителя и защищает от их повреждения в случае отключения электричества или сбоев системы.
А теперь вернемся к чипам флеш-памяти. Они размещены с двух сторон печатной платы: по 4 микросхемы на каждой из сторон. Маркировка TA7AG55A1V говорит о принадлежности памяти к компании Toshiba, а эти ребята фигни не делают. К тому же на заводе Wilk Elektronik SA проводится тщательная выборка закупленных чипов, что и позволяет нам говорить о высокой надежности здешних компонентов.
|Накопитель
|IRDM Pro gen.2 (IRP-SSDPR-S25C-01T)
|Форм-фактор
|2,5”
|Подключение
|SATA III
|Емкость, Гбайт
|256, 512, 1024, 2048
|Чипы памяти
|Toshiba 64L TLC 3D NAND (BiCS3)
|Контроллер
|Phison PS3112-S12
|Скорость последовательного чтения
|до 560 Мбайт/с
|Скорость последовательной записи
|до 540 Мбайт/с
|Макс. кол-во IOPS при чтении
|до 92 000
|Макс. кол-во IOPS при записи
|до 86 000
|Гарантийный срок
|5 лет
|Габариты/вес
|100×69,85×73,5 мм/50 грамм
Помимо поддержки спецификаций TCG OPAL, GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB позволяет ознакомиться с атрибутами SMART, обладает функцией TRIM, технологией NCQ (которая служит для повышения производительности посредством аппаратной “сортировке” команд, поступающих на контроллер накопителя) и интеллектуальной системой управления питанием (APM или Advanced Power Management).
Для управления этими функциями предусмотрена фирменная софтина GOODRAM Optimum SSD Tool с удобным и понятным интерфейсом. Но, мы доверимся старой-доброй утилите CrystalDiskInfo, чтобы взглянуть на «коробочные» параметры SMART. Температура в пассивном режиме и при открытом корпусе ПК — 26°С. Посмотрим, что с ней будет во время практических тестов под нагрузкой.
Тесты и измерения
Все тесты мы проводили на компьютере с 64-битной операционной системой “Windows 10 Домашняя” версии 18.363. После установки накопителя в тестовый стенд, его фактическая емкость составляет 953,87 Мбайт. Остальная часть хранилища отдана под микропрограмму для управления флеш-памятью.
Конфигурация тестового стенда
|Процессор
|Intel Core i7-7700K (4533 МГц)
|Материнская плата
|ASUS Maximus IX Code rev.1.xx
|Основной накопитель
|GOODRAM Iridium Pro SSD 1 TИ
|Видеокарта
|PNY GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 Twin Fan
|Оперативная память
|ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB 2×16GB (3200 МГц)
|Блок питания
|be quiet! Straight Power 10 800W СM
|Система охлаждения
|be quiet! DARK ROCK TF
|Монитор
|LG 27UL650
ATTO Disk Benchmark
Начнем наши тесты с измерений скоростей бенчмарком ATTO. Это простенькое и функциональное ПО показывает, пожалуй, наиболее реальные скорости чтения и записи, эмулируя сценарии с файлами разных размеров. Пользуясь случаем, напомним, что именно на показания ATTO Disk Benchmark ориентируются многие производители накопителей, когда назначают спецификации своим устройствам. Итак, какие же результаты показал наш испытуемый GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB? Скорость последовательного чтения составила в среднем 535 Мбайт/с, а скорость записи — 515 Мбайт/с. Не сказать, что это прямо-таки значительная разница в сравнении с заявленными максимальными характеристиками.
CrystalDiskMark 5.2.1
Выбирая тестовые бенчмарки, которыми мы проводим измерения накопителей, грешно было бы обойти стороной CrystalDiskMark. Да, в какой-то мере он показывает немного идеализированные результаты, но вкупе с измерениями остальных программ позволяет составить объективную картину о производительности. В случае с накопителем GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB мы получили скорости чтения и записи при эмуляции операций с файлами весом 100 Мбайт, 1 Гбайт и 32 Гбайт на уровне 561 Мбайт/с (при последовательном чтении) и 540 Мбайт/с (при последовательной записи). А это соответствует показаниям из технических характеристик устройства.
HD Tune Pro 4.60
Бенчмарк HD Tune Pro является самым строгим по отношению к показаниям скорости чтения и записи данных. Ждать поблажек не приходится даже GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB, выступающему в классе топовых устройств. После нескольких прогонов результаты оказались следующими: максимальная скорость записи — 444 Мбайт/с, максимальная скорость чтения - 465 Мбайт/с. Тем не менее, обратите внимание на ровный график, на которым мы не наблюдаем резких проседаний и скачков скоростей. Увеличенный кэш и улучшенный контроллер отлично показывают себя на практике.
AIDA64 Disk Benchmark
Переходим к следующему набору сценариев от AIDA64 Disk Benchmark, которые позволяют протестировать линейное чтение данных с накопителя. Данный бенчмарк не спешит казаться лояльным, как тот же CrystalDiskMark: после двух прогонов средний результат составляет 508 Мбайт/с - для средней скорости линейного чтения; 510-518 Мбайт/с — для рандомного чтения данных; 504-511 Мбайт/с при чтении файлов из DRAM-буфера. Эти значения превосходят то, что мы увидели при измерениях в HD Tune Pro, но все еще не дотягивают до заявленных производителем.
AS SSD Benchmark 2.0.7
Продолжаем тестовые эксперименты в не менее популярной утилите AS SSD Benchmark? Ориентируемся на несколько прогонов, которые создают эмуляцию чтения и записи файлов весом 1, 5 и 10 Гбайт. Как видим, пропускная способность GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB не сильно меняется при синтетических манипуляциях с разными файлами. При чтения мы получаем в среднем 522 Мбайт/с, при чтении — около 505 Мбайт/с. Произвольное чтение блоков 4K в целом соответствует результатам CrystalDiskMark и даже незначительно превосходит их.
AnvilPro 1.1.0
Синтетический тест GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB с помощью бенчмарка AnvilPro будет последним в нашей эстафете программных измерений. В случае с данной программой мы запускаем эмуляцию чтения и записи данных с файлами размером 1 и 32 Гбайт. На выходе получаем 510/500 Мбайт/с при чтении и 481/491 Мбайт/с при записи - результаты, которые в целом оказываются между данными, полученными от HD Tune Pro и AIDA64 Disk Benchmark.
Помните в начале статьи мы говорили о том, что в пассивном режиме при открытом корпусе ПК температура накопителя составляла 26°С. Так вот..., пока мы нагружали SSD тестами, нагрев устройства поднимался максимум до 40°С. Не последнюю роль в этом играет алюминиевый корпус, который эффективно отводит тепло от компонентов. Так что можете смело эксплуатировать GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB даже в плохо проветриваемом корпусе ПК и ультрабука. В последних проблема с охлаждением компонентов под нагрузкой всегда стоит особенно остро.
Итоги
Прежде чем подвести итоги, хотелось бы вспомнить первое поколение накопителей GOODRAM IRDM Pro, с которых началась серьезная экспансия Wilk Elektronik SA на российский рынок. По соотношению цены, скорости и качества изготовления эти устройства давали фору многим брендированным SSD класса ААА. Правда в первом поколении использовался другой тип памяти — MLC. Вкупе с небольшой емкостью DRAM-буфера это делало накопитель не столь идеальным, каким он стал в версии Gen.2. По сути, новый GOODRAM IRDM Pro gen.2 — это работа над ошибками прошлого, которую можно назвать вполне удачной.
Wilk Elektronik SA смогли выпустить SATA SSD, который использует все возможности SATA-шины, достигая заявленных скоростей в 560/540 Мбайт при чтении/записи данных. Реализовать это удалось благодаря усовершенствованному контроллеру Phison PS3112-S12 вкупе с быстрым DRAM-кэшем. Как итог — перед нами достойный продукт с отличными характеристиками и тестовыми показателями. В качестве бонусных плюшек — расширенная гарантия и удобное ПО для тонкой настройки накопителя и мониторинга его состояния.