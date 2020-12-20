Пора устанавливать игры и проходить их на праздниках. Мы нашли недорогой SSD для этого

Когда мы говорим о куче игр, в которые хотелось бы поиграть, стоит сразу подразумевать большую емкость. Два десятка игр ААА-класса легко захватят пространство в 1 Тбайт, которым обладает наш текстовый накопитель. Но, согласитесь, 20 больших игр (в духе Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Cold War и прилагающейся к ней Call of Duty: Warzone) — это хорошее предложение. О нехватке места точно задумываться не придется, как и выбрать, в какую из игр вы хотите поиграть сильнее.

Впрочем, хватит лирики. Давайте уже посмотрим на сам накопитель и на то, что он может нам предложить.

Упаковка и комплектация

Как уже понятно из первого взгляда на картинки к статье, перед нами стандартный SATA-накопитель в 2,5-дюймовом исполнении. Поставляется он в фирменной черной коробке с красной надписью IRDM PRO, что как бы сразу намекает о его принадлежности к лиге устройств класса PRO. В левом верхнем углу указаны скорости накопителя: 560 Мбайт/с при чтении и 540 Мбайт/с при записи. Способен ли GOODRAM IRDM Pro gen.2 1TB на их реализацию? Скоро узнаем.