Лучший OLED-монитор до 80 тысяч рублей, о котором почти никто не говорит

Подставка регулируется по высоте (130 мм хода), наклону от −5° до +23°, повороту на ±30° и разворачивает экран в портретный режим — пригодится разработчикам и всем, кто работает с длинными документами.

Звук

В таблице с характеристиками вы могли встретить строчку про звук. Да, внутри монитора расположились два источника по 5 Вт каждый. И если совсем коротко, то это очень плохо. Ну вот настолько плохо, насколько это возможно. Понимаю, монитор со встроенным звуком — звучит очень мощно. Но как только в настройках системы вы решите вывести звук через него, будьте готовы откатить источник звука обратно МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО.

Абсолютно плоский звук без намека на глубину, и от наличия таких динамиков мне, как пользователю, даже немного грустно, потому что они пытаются испортить впечатление от довольно хорошей техники. Пытаются, но все же не портят - эмоции от здоровенной OLED-панели перед глазами перекрыть не так просто.

4K при 240 Гц: как это вообще работает

Здесь нужно остановиться подробнее, потому что долгое время мы все считали, что 4K-разрешение необходимо для размеренной работы с графикой, а высокие частоты обновления, как в этом мониторе, пригодятся, разве что, для шутеров.