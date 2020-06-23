Apple превратила iOS в Windows Phone, а макбуки — в iPad
Прежде всего, не могу не отметить с сожалением, что практически каждый раздел на презентации — обновление iOS, iPadOS, Apple Watch, macOS — компания начинает с демонстрации изменений интерфейса, даже если потом озвучиваются гораздо более глобальные и значимые вещи. Причина ясна — даже лайфстайл-пресса (типа журнала “Лиза”) компании теперь интереснее, чем техническая. Помните все эти стоны в интернете, что если новый айфон похож внешне на предыдущий (что происходит через каждое поколение), то он такой же и ничего нового нет? Это вот для всех этих людей, которые абсолютно ничего не понимают в технике и инновации для них заключаются только в перерисованных иконках на рабочем столе.
Перерисовали иконки? Инновации! Не перерисовали, но сменили архитектуру, расширили экосистему, научили наручные часы делать ЭКГ? Пффф, ерунда, ничего нового, компания топчется на месте.
Поэтому тут никуда не денешься. Раз уж взяли курс на лайфстайл — надо соответствовать.
Смартфоны: новая iOS 14 и её виджеты
Тем не менее, именно в случае с iOS 14 изменения не только и не столько косметические, хотя в очередной раз назревает вопрос: “Почему компания всё это не сделала раньше?”. Почему столько лет Apple (и её преданные фанаты) терпели мусор на рабочем столе в виде сотен иконок разбросанных по десятку рабочих столов? Ведь, даже папки эту проблему не решили. Я столько раз переезжал со старого айфона на новый пользуясь переносом бэкапа, и почти всегда мне приходилось заново организовывать папки.
Оказалось, так легко научить смартфон рассовывать приложения по категориям автоматически, а лишние ярлыки просто скрывать! А если нужно приложение, ярлыка которого на рабочем столе нет, то его можно найти в поиске. Примерно как давно уже в Android.
Или вот взять виджеты. Идея витала в воздухе давно и частично Apple подсовывала нам что-то близко к теме. Например, иконка часов на рабочем столе iOS всегда анимирована, включая секундную стрелку. Иконка календаря всегда показывает текущую дату и время дня (стандартный интерфейс Android до сих пор так не умеет, хотя те же Samsung заморочились). Почему так же не могли сделать с погодой я до сих пор не понимаю, однако с какого-то времени виджеты появились на отдельном рабочем столе слева.
Но теперь… Честно скажу, мне никогда не нравились виджеты в Android. Почти нигде. Даже сейчас, на практически любом андроид-смартфоне, я вижу немало виджетов, которые занимают явно больше места, чем им нужно, оставляя много пустого места вокруг себя. А стандартные виджеты от Google вообще могут иметь размеры, отличающиеся буквально на несколько пикселей, что приводит к кошмару перфекциониста. Поэтому систему виджетов Apple скопировала не из Android, а из… Windows Phone!
На самом деле, мне очень жаль Windows Phone. Это была отличная ОС, которая шустро работала практически на любом “железе” (задолго до того, как это научился делать Android), и имела минималистичный, но функциональный и удобный интерфейс. В самом деле — как это удобно, разместить виджет на экране именно того размера, какой тебе нужен, выбирая из заданных форматов, которые подогнаны так, что ты вообще можешь вывалить на экран набор из случайных виджетов — и они все будут отлично смотреться вместе. Попробуйте удобно и красиво разместить на экране любые 5 виджетов в Android — это сущая морока. Операционная система, которая с самого начала упирала на кастомизацию, но так и не научилась (не считая отдельные фирменные интерфейсы) делать эту кастомизацию грамотно. А в Windows Phone это было “из коробки”. Теперь будет и в iOS 14.
Добавили в новую iOS и функцию “картинка в картинке”, которая наконец разрешит смотреть видео в отдельном маленьком окне. Неужто смартфон с 6,5-дюймовым экраном станет наконец по-настоящему многозадачным?!
Дополнительное изменение, которое тоже давно напрашивалось — экраны Siri, поиска и входящего звонка теперь не будут закрывать весь интерфейс. Ну наконец-то додумались!
А вот остальное — про Карты, например, нам, в России, неинтересно. Вообще, я уверен, что в тех же картах Apple всегда будет отставать от Google (если только Google однажды не прикроет сервис) просто из-за разницы в подходе. Google не стремится реализовать “здесь и сейчас” какие-то глобальные функции, развивая сервис потихоньку, но зато сразу везде. Apple же настолько любит США, что на почти все остальные страны им наплевать. “Вот мы тут сделали клёвую фишку для города” — и показывают Сан-Франциско, в лучшем случае Нью-Йорк. И так всегда. Ну, наверное, жителям этих городов должно быть приятно, но в остальном даже среднестатистический житель США все эти функции если и увидит в своём городе, то нескоро.
Всё бы ничего, но вот этим местечковым обновлениям уделяется слишком много времени на презентации. Поэтому давайте я и дальше по тексту буду говорить о том, что касается всех (пользователей), а всякие частности (типа возможности использовать айфон в качестве ключа для новой модели BMW) опускать.
Планшеты: iPadOS и больше функций для стилуса
Честно, я не понимаю, почему Apple упорно пытается разделять операционные системы для iPhone и iPad, если очевидно, что это одна и та же ОС, что лишь доказывается каждой новой презентацией. Ну да, интерфейс у приложений для iPad оптимизирован под большой экран, ну так и чего? Кто хоть раз программировал в XCode под iГаджеты, тот знает, что ты можешь делать одну и ту же программу для разных форматов экранов (включая уже немалое количество форматов экранов iPhone), по-разному используя доступное пространство.
Особенно с учётом новости ниже (про новые процессоры в маках) стоило наоборот приходить к единому названию своей операционной системы. Помяните моё слово, так в итоге и сделают — будет какая-нибудь Apple OS.
Ну и нельзя не заметить, что стилус в iPad Pro становится всё более важной деталью. Теперь можно будет вводить текст рукописным методом в любое текстовое поле, ну а заметки получат больше возможностей. Кажется, что-то такое я уже видел в сторонних приложениях… Ну и, конечно же, многое из этого давно есть у Samsung в их Galaxy Note.
Компьютеры: новая macOS Big Sur и уход от Intel
Когда вышел самый первый iPad, то все ждали, что это будет как макбук, но с сенсорным экраном вместо клавиатуры. А это получился большой iPod Touch. Впрочем, сегодня iPad действительно может выполнять, в том числе, и профессиональные задачи (работа со звуком, видео, изображениями), зато Мак напротив превращается в iPad. В этом нет ничего плохого, унификация — это хорошо, но это если говорить о перерисованном интерфейсе, что лично мне не так уж интересно, поскольку я автор Ferra.ru, а не журнала “Лиза”.
Так что, самое важное из презентации WWDC2020, что касается будущего компьютеров Mac, это переход с процессоров Intel на собственные Apple CPU. Шаг, о котором давно говорили аналитики, и который внезапно случился здесь и сейчас. То есть, поясню, это УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ! Apple уже показала компьютер, который работает на Apple A12Z Bionic (по сути, доработанный ЦПУ от iPad) и если презентация не врёт (а Apple в таком пока не замечены), то работает всё довольно шустро. И даже профессиональные приложения, типа того же Logic Pro (мультидорожечная студия звукозаписи), по заявлениям компании отлично будут работать на новых CPU. Правда, ничего не сказали про Final Cut (приложение для монтажа видео), и это немного смущает и даёт волю фантазии.
Возможно, процессоры Apple (которые, по сути, являются ARM-процессорами, то бишь RISC-процессорами, то бишь процессорами с ограниченным набором инструкций) будут использоваться только в бюджетных моделях, для простых пользователей. Типа как было с MacBook 12. Но тогда вряд ли упоминали бы профессиональный софт. Так что, скорее всего, рано или поздно и MacBook Pro, и Mac Pro тоже получат такие процессоры.
Тут и другой вопрос возникает — как скоро это произойдёт? Судя по всему, компьютеры Mac с процессорами Apple могут выйти уже в этом году. Хотя, лично я бы не рекомендовал их покупать на старте — думаю, полтора-два года должно пройти, чтобы стали ясны все “детские болезни” (если они есть), ну и чтобы до конца разобраться, как будет работать совместимость с Mac на Intel. Думаю, первые пару лет практически весь софт будет работать и там, и там, а вот потом, если собственные CPU покажут себя с лучшей стороны, стоит начать беспокоиться.
Хакинтошникам, впрочем (тем, кто ставит macOS на обычные Windows ПК) стоит начинать беспокоиться уже сейчас, т.к. все современные ПК с Хакинтошем через несколько лет станут ретро. Ведь, на процессоре от Apple обычный ПК уже не соберёшь. Такое вот изящное решение проблемы “покупайте только наше железо в 4 раза дороже” (посмотрите ради интереса, сколько стоят дополнительные 8 Гбайт памяти в Mac mini на официальном сайте Apple, и сравните с ценой таких планок памяти в магазинах).
Также наверняка уже беспокоятся и Intel — у них сейчас весьма незавидная позиция. В пользовательском сегменте современные процессоры AMD предпочтительнее — они ничем не хуже (местами даже лучше), но при этом дешевле. Сотрудничество с Apple постепенно будет сходить на нет — а это немалые деньги. Куда им идти — не понятно.
AMD, напротив, чувствует себя уверенно. Помимо ПК у них есть ещё и консоли — ведь, и текущие Xbox One/PlayStation 4, и будущие Xbox Series X/PlayStation 5 построены на платформе от AMD. При этом, никакой конкуренции между AMD и Apple быть не может — как я уже сказал, обычный ПК на процессоре Apple собрать будет нельзя, а сама Apple на процессорах AMD ничего не делает. Разве что, вследствие перехода на Apple CPU компания из Купертино откажется и от AMD GPU, которые стоят в топовых Mac Pro, iMac Pro, 16-дюймовых MacBook Pro. Но даже среди компьютеров Mac эти устройства (с дискретной видеокартой от AMD) не так уж популярны (в штуках) и сейчас.
Возникают вопросы и о будущей совместимости новых компьютеров Apple с другими операционными системами. Представители компании, впрочем, заверили, что виртуализация будет — по крайней мере, для Linux и старых версий macOS. А что с Windows пока не ясно. Скажем, будет ли возможно на новых Mac так же легко ставить Windows через BootCamp, или это станет вообще недоступно?
В конце-концов, Microsoft нам тоже обещала будущее с унификацией, нормальной Windows на ARM, и прочие штуки, которые они до сих пор нормально и разом не могут выкатить на рынок. Пока что решение от Apple выглядит более законченным и жизнеспособным.
Ну а для чего Apple собственные CPU — это и так понятно. Тут и вопрос энергоэффективности, что всегда для компании было одним из главных приоритетов, и стремление лучше контролировать своё “железо”, да и софт тоже — это снова про Хакинтош. Скорее всего, в деньгах тоже будет выгода, но это, в данном случае, совсем не обязательно.