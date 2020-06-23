Apple превратила iOS в Windows Phone, а макбуки — в iPad

Прежде всего, не могу не отметить с сожалением, что практически каждый раздел на презентации — обновление iOS, iPadOS, Apple Watch, macOS — компания начинает с демонстрации изменений интерфейса, даже если потом озвучиваются гораздо более глобальные и значимые вещи. Причина ясна — даже лайфстайл-пресса (типа журнала “Лиза”) компании теперь интереснее, чем техническая. Помните все эти стоны в интернете, что если новый айфон похож внешне на предыдущий (что происходит через каждое поколение), то он такой же и ничего нового нет? Это вот для всех этих людей, которые абсолютно ничего не понимают в технике и инновации для них заключаются только в перерисованных иконках на рабочем столе.

Перерисовали иконки? Инновации! Не перерисовали, но сменили архитектуру, расширили экосистему, научили наручные часы делать ЭКГ? Пффф, ерунда, ничего нового, компания топчется на месте.

Поэтому тут никуда не денешься. Раз уж взяли курс на лайфстайл — надо соответствовать.

Смартфоны: новая iOS 14 и её виджеты

Тем не менее, именно в случае с iOS 14 изменения не только и не столько косметические, хотя в очередной раз назревает вопрос: “Почему компания всё это не сделала раньше?”. Почему столько лет Apple (и её преданные фанаты) терпели мусор на рабочем столе в виде сотен иконок разбросанных по десятку рабочих столов? Ведь, даже папки эту проблему не решили. Я столько раз переезжал со старого айфона на новый пользуясь переносом бэкапа, и почти всегда мне приходилось заново организовывать папки.