Беспроблемный современный 3D-принтер для дома: Bambu Lab A1 Combo

У этого есть и минусы, и плюсы. Главные плюсы: принтер относительно компактный, его легко переносить с места на место (в том числе за счёт того, что он значительно легче, чем принтеры с закрытой камерой), ну и тепло во время работы не скапливается вокруг области печати, а пластику ничего не мешает быстро застывать.

Скажем, в принтере с камерой Creality K2, который стоит у меня дома, мне приходилось следить за температурой внутри камеры, чтобы в случае её превышения (выше 35 градусов по Цельсию — уже опасно для пластика PLA) открывать дверцу. Некоторые пользователи просто не закрывают крышку, но у меня на крышке того Creality K2 установлена CFS (система сменных катушек с пластиком). Другие пользователи изготавливают разные подпорки под крышку, чтобы теплообмен с окружающей принтер средой не нарушался.

А вот у открытого Bambu Lab A1 такой проблемы нет в принципе, но есть другая: когда принтер не используется, на его детали и стол оседает пыль. Вообще, она оседает и прямо во время работы, но при относительно быстрой печати (до часа — да, вот такие у 3D-печати скорости) это не так уж критично. Но смазывать рельсы здесь приходится желательно чаще, чем у закрытых принтеров. В комплекте поставляется специальная смазка.

А ещё, если у вас дома дети или домашние животные — надо следить, чтобы они не совали свои части тела в принтер и вообще не мешали печати, а то можно и повредить себе что-нибудь. В конце концов, сопло принтера при печати разогревается до 220-300 градусов по Цельсию (а то и выше), а стол — 50-65 градусов. Можно и обжечься.