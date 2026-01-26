Беспроблемный современный 3D-принтер для дома: Bambu Lab A1 Combo

Беспроблемный современный 3D-принтер для дома: Bambu Lab A1 ComboСобирается хлопотно, зато потом работает сам и внимания не требует
Внешний вид и сборка
Когда вы покупаете обычный принтер для печати бумаги, с ним приходится немного повозиться. Отклеить все упаковочные ленты, установить картриджи, подключить и настроить на работу с компьютером или в локальной сети.
С 3D-принтером всё примерно так же, только возни побольше. Это что-то вроде конструктора для взрослых: нужно соединять детали между собой винтами (в инструкции есть понятная схема), подключать трубки для филамента (пластика), да и сами катушки с пластиком устанавливать, настраивать, и к сети принтер тоже надо подключать.
Принтеры, у которых печать происходит в закрытой камере, обычно чуть проще в сборке: внутри камеры обычно уже всё собрано как надо, достаточно лишь выкрутить фиксирующие болты. Но Bambu Lab A1 — принтер открытого типа, с подвижным по оси Y столом.
У этого есть и минусы, и плюсы. Главные плюсы: принтер относительно компактный, его легко переносить с места на место (в том числе за счёт того, что он значительно легче, чем принтеры с закрытой камерой), ну и тепло во время работы не скапливается вокруг области печати, а пластику ничего не мешает быстро застывать.
Скажем, в принтере с камерой Creality K2, который стоит у меня дома, мне приходилось следить за температурой внутри камеры, чтобы в случае её превышения (выше 35 градусов по Цельсию — уже опасно для пластика PLA) открывать дверцу. Некоторые пользователи просто не закрывают крышку, но у меня на крышке того Creality K2 установлена CFS (система сменных катушек с пластиком). Другие пользователи изготавливают разные подпорки под крышку, чтобы теплообмен с окружающей принтер средой не нарушался.
А вот у открытого Bambu Lab A1 такой проблемы нет в принципе, но есть другая: когда принтер не используется, на его детали и стол оседает пыль. Вообще, она оседает и прямо во время работы, но при относительно быстрой печати (до часа — да, вот такие у 3D-печати скорости) это не так уж критично. Но смазывать рельсы здесь приходится желательно чаще, чем у закрытых принтеров. В комплекте поставляется специальная смазка.
А ещё, если у вас дома дети или домашние животные — надо следить, чтобы они не совали свои части тела в принтер и вообще не мешали печати, а то можно и повредить себе что-нибудь. В конце концов, сопло принтера при печати разогревается до 220-300 градусов по Цельсию (а то и выше), а стол — 50-65 градусов. Можно и обжечься.
Впрочем, за 3-5 тысяч рублей вы можете купить что-то вроде кожуха: так-то он из ткани, но каркас вполне себе прочный. Вот только кожух увеличит габариты всей конструкции, да и переносить принтер с кожухом одновременно не получится.
И наконец, открытые принтеры с подвижными столами не очень любят ещё и за сам механизм сдвигания стола: ведь стол движется вместе с деталью и при печати каких-то тонких структур это может «разболтать» модель и испортить результат. Впрочем, у меня с Bambu Lab A1 таких проблем не было.
Но вернёмся к сборке. Принтер поставляется буквально по частям, поэтому сборка Bambu Lab A1 заняла у меня больше времени, чем скажем сборка и настройка моего закрытого Creality K2 Combo. А ещё система смены филамента (AFS) здесь устанавливается на отдельную стойку, которую придётся ставить рядом с принтером. Если вам это не нравится, то можно либо не использовать AFS и печатать с одиночной рукоятки без возможности менять филамент автоматически в процессе печати, либо купить специальную мини-AFS за отдельные деньги, которая как и одиочная рукоятка, устанавливается на верхнюю раму принтера.
Из плюсов: весь поставленный производителем филамент в катушках (4 катушки по 1 кг пластика на каждой) определился принтером автоматически: и цвет, и тип. А типов пластика, если что, полсотни (!), и не каждый ещё принтером поддерживается (см. таблицу в параграфе «Конкуренты»)
Наконец, хотя это и очевидно, но всё же нужно проговорить: принтер лучше не ставить на сильно подвижные поверхности типа плохо закреплённых столов. Не потому, что он может упасть (он тяжёлый, но дело не в этом), а потому, что это помешает печати. Не обязательно прям критично (деталь развалится), а просто будет больше косяков, неровностей, кривых швов и т.п. Да, здесь есть активная компенсация вибраций, но это касается вибраций самого принтера в первую очередь.
Экран и камера
Большинство современных 3D-принтеров оборудовано сенсорными экранами и камерами, и Bambu Lab A1 не исключение.
Правда, экран здесь имеет довольно низкое разрешение — 320х240 пикселей при диагонали 3,5’’. А сенсор довольно медленно реагирует на нажатия и в общем взаимодействовать с ним не очень-то удобно. Но можно.
Опять же, сравниваю с моим Creality K2, где и разрешение выше в несколько раз, и отзывчивость выше… ну и сам принтер, конечно, дороже раза в полтора. Так что «за свои деньги сойдёт».
Конечно же, как только вы подключите принтер к сети, взаимодействовать с ним можно будет с помощью приложения для смартфона или ПК, а с экраном можно почти никогда не взаимодействовать.
Камера здесь установлена горизонтально, чуть выше уровня стола, и в целом толку от неё маловато. Во-первых, она снимает видео в разрешении 1536х1080 пикселей с частотой кадров всего 5 к/с (записывает их на MicroSD карту), и при этом с жутким роллинг-шаттером, который усугубляется тем, что стол относительно камеры постоянно ездит туда-сюда. Во-вторых, по сети данные с камеры передаются ещё медленнее, да к тому же нестабильно — там вообще 1 кадр раз в 1-5 секунд может быть, так что наблюдение за печатью с помощью камеры — та ещё боль. Зато вы можете записывать таймлапсы в автоматическом режиме. Ну, хоть что-то.
© Так записывает видео встроенная камера Bambu Lab A1
Есть камеры в 3D-принтерах, которые выдают и 30 к/с, и стабильно передают потоковое видео в сеть, но, опять же, придётся горадо больше заплатить за сам принтер. Ну или купить такой принтер, куда можно подключать и свою камеру — например, Anycubic Kobra 3 Combo.
© Такие таймлапсы можно получать в автоматическом режиме с камеры Bambu Lab A1
Если вы включите запись таймлапса при печати, камера сохранит его на MicroSD-карту, на которой, в том числе, и ваши модели хранятся. Запись процесса печати идёт непрерывно, как на автомобильном видеорегистраторе (эту настройку можно отключить, но по умолчанию она включена).
Как работает 3D-печать
Прежде чем поговорить о том, как вообще печатает Bambu Lab A1, стоит кратко рассказать, что такое 3D-печать вообще. И сразу предупрежу: буду рассказывать только про FDM/FFF печать, а то статья распухнет раза в два, а у нас тут всё же обзор вполне конкретного 3D-принтера, который печатает именно FDM/FFF способом.
На самом деле, принцип тут очень простой: через сопло (разогреваемое до высоких температур, до 300 градусов по Цельсию) подаётся пластик (филамент) в виде нити. Нить, соответственно, плавится до состояния зубной пасты (примерно) и потом довольно быстро застывает.
Видели когда-нибудь 3D-ручку? Вот тут примерно то же самое, но процесс автоматизирован. Главное, чтобы сопло двигалось относительно стола (который тоже нагревается — чтобы модель к нему прилипала) в трёх измерениях. В камерных принтерах обычно сопло движется по горизонтали (осям X и Y), а стол — по оси Z, сверху вниз. В нашем же случае, в Bambu Lab A1, сопло перемещается по оси X и Z (снизу-вверх), а стол — только по оси Y (вперёд-назад).
Процесс FDM/FFF печати происходит послойно, от нижнего слоя к верхнему. Соответственно, за «разрешение» печати отвечает настройка толщины слоя. Чаще всего используют слои 0,2 мм, а если нужно точнее — 0,1 мм. Но во втором случае время печати увеличивается примерно вдвое. Так-то многие принтеры и более тонкие слои поддерживают, но соотношение времени печати и качества у этого совершенно непрактичное.
Для печати нужна 3D-модель. Как правило, у нового с завода принтера в памяти уже есть какая-нибудь модель, а то и не одна, но если одна — то это обязательно (так повелось) кораблик. Ну или рыбацкая лодка.
Модели можно искать и на сайтах: и у Bambu Lab, и у Creality, есть что-то вроде социальной сети, где пользователи выкладывают свои модели. У Creality, правда, там гораздо больше возможностей — можно нарезать и печатать прям из браузера, например.
И да, перед печатью модель надо «нарезать» — это обязательный процесс. По сути, нарезка представляет собой программную предподготовку. Принтер должен определить, при какой температуре печатать (зависит от пластика), просчитать каждый слой (высоту слоя можно менять от 0,04 мм до 0,4 мм, стандартное значение — 0,2 мм) и заранее рассчитать поддержки.
Поддержки нужны для различных нависающих частей, но не вообще для любых. Всё это вы можете проконтролировать в приложении для нарезки, либо довериться автоматическому режиму. После печати поддержки надо вручную удалять (прям выковыривать пластик), ну и очищать пластину от лишних калибровочных полосок.
Печать на Bambu Lab A1
Что определённо хорошо в Bambu Lab A1 — он печатает довольно тихо. Конечно, сам процесс печати особого шума не требует, а вот охлаждение — дело другое. Шумят в 3D-принтере обычно вентиляторы, но тут поскольку принтер имеет открытую конструкцию, и в охлаждении меньше потребности.
Проблемы в процессе печати у меня за время теста возникли только однажды — поставленный производителем белый пластик был криво накручен на катушку с завода, принтер не смог его протянуть. Пришлось отрезать вручную нить, выровнять её в катушке, потом заправить обратно. Допечатав то, что оставалось в трубке, принтер ещё раз ругнулся — уже на недостаток пластика, но тут оставалось только нажать «продолжить», чтобы затянулся следующая часть нити.
Ещё я бы отметил довольно быструю калибровку перед печатью. Это процесс не прям обязательный, но всё-таки желательный, и если с Creality K2 мне иногда бесит ждать лишние минут 7-10 на калибровку, то при печати на Bambu Lab A1 я предварительную калибровку не выключал никогда. Минуты 3-4 — и всё готово. В процессе калибровки настраивается и относительное положение стола и экструдера, и настраивается система подавления вибраций. В конечном счёте, наличие автоматической калибровки — это благо, хотя сегодня сложно найти современный 3D-принтер без этой функции.
Наконец, от Bambu Lab A1 остаётся мало мусора. Принтер экономно расходует пластик и на всякие калибровки и смену пластика тратит не больше грамма. Например, на изделие массой 32 грамма с разноцветными элементами мусора вышло 2 грамма — и это самый большой показатель за всё время тестирования!
В целом, количество отходов от массы готовой детали не зависит, здесь влияют другие факторы: сколько раз надо было менять цвет во время печати и сколько филамента тратится на калибровку. При смене цвета принтер отрезает оставшийся в экструдере филамент, вытягивает обратно в катушку нить, затягивает новую нить, и пропускает немного филамента через сопло экструдера, чтобы завершить смену цвета.
Тут стоит отметить: ёмкости для мусора у принтера нет. Он сваливает лишний филамент слева — можете самостоятельно подставить туда какую-то ёмкость, ну или просто собирать засохшие мотки пластика с пола или стола.
Ну и, как и у любого приличного современного 3D-принтера, печать на Bambu Lab A1 происходит вообще без участия пользователя. Не надо там ничего подклеивать (верхний слой), самому калибровать и т.п.
Из минусов — качество печати я бы оценил как среднее или чуть выше среднего. Так-то всякие косяки и неровности в готовых моделях заметить можно и невооружённым глазом (причём, как утверждает фирменное приложение для печати, включение записи таймлапса способствует ухудшению качества, ну или я что-то не так понял). Если вы хотите печатать что-то красивое — наверное, я бы порекомендовал поискать более дорогие модели, возможно даже с другим типом печати (3D-принтеры так-то до 300 тысяч рублей стоят). Ну либо уменьшать скорость печати, уменьшать толщину слоя — но это существенно увеличит время.
Конкуренты
|Bambu Lab A1 Combo
|Anycubic Kobra 3 Combo
|Creality Hi Combo
|Тип печати
|FDM/FFF
|FDM/FFF
|FDM/FFF
|Рабочий материал
|PETG, PLA, PVA, TPU
|PETG, PLA, TPU
|ABS, Hyper PLA, PETG, PLA, PLA-CF
|Вид корпуса
|открытый
|открытый
|открытый
|Количество экструдеров
|1
|1
|1
|Диаметр сопла
|0,4 мм
|0,4 мм
|0,4 мм
|Минимальная толщина слоя
|0,04 мм
|0,05 мм
|0,1 мм
|Подогреваемая платформа
|да
|да
|да
|Габариты рабочего пространства (ШхГхВ)
|250х250х256 мм
|250х250х260 мм
|260х260х300 мм
|Интерфейсы
|Wi-Fi, MicroSD
|USB, Wi-Fi
|USB, Wi-Fi
|Скорость печати
|500 мм/с
|600 мм/с
|500 мм/с
|Камера
|да
|нет (можно подключить)
|да
|Сенсорный дисплей
|да
|да
|да
|Габариты принтера (ШхГхВ)
|430х410х465 мм
|453,9х504,7х483 мм
|409х392х477 мм
|Масса принтера (в полной комплектации)
|13,4 кг
|13,8 кг
|13 кг
|Цена
|47 тысяч рублей
|47 тысяч рублей
|32-40 тысяч рублей
Anycubic Kobra 3 Combo
При такой же цене этот принтер предлагает интерфейс USB, куда вы можете подключить свою собственную веб-камеру и не полагаться на то, что поставил производитель (т.е. своей камеры тут нет). Плюс, здесь слегка выше скорость печати, чем у Bambu Lab.
Но в остальном у принтера больше минусов: пользователи массово жалуются на то, что принтер очень капризный и постоянно требует обслуживания, особенно спустя пару месяцев эксплуатации. Так что этот вариант я бы не рекомендовал.
Creality Hi Combo
Вообще, это не очень новый принтер, но его всё ещё можно найти в продаже, причём в комплектации Combo (т.е. вместе с системой смены пластика) он стоит почти столько же, сколько Bambu Lab A1 в «обычной» комплектации. При этом у него больше габариты рабочего пространства (т.е. можно напечатать более крупную деталь), а из минусов — минимальная толщина слоя «всего» 0,1 мм, тогда как у конкурентов 0,04 мм и 0,05 мм. Но это не критично, т.к. печатать с точностью выше 0,1 мм (то есть с меньшей толщиной слоя) попросту непрактично. По крайней мере, в домашних условиях.
Зато у Creality максимальный спектр поддерживаемого филамента. Правда, в настройке и использовании он всё же чуть сложнее Bambu Lab.
Итого
Недавно я услышал фразу, что Bambu Lab — это Apple в мире 3D-принтеров. Что ж… В чём-то тут можно согласиться, 3D-печать сегодня вообще сильно проще, чем лет 5 назад, но не только у Bambu Lab. Хотя всё равно пока что вам нужно неслабо повозиться, чтобы собрать готовый принтер из коробки, тогда как айфон достал — и пользуешься.
С другой стороны, после первой настройки принтера ковыряться с ним уже не придётся, только если вы не захотите менять параметры печати по умолчанию (ту же толщину слоя, например). Всё максимально просто и наглядно, а благодаря открытой конструкции ещё и очень доступно (ещё один плюс такого форм-фактора). Да и цены тут совсем не эппловские — оверпрайсом я бы 47 тысяч рублей за эту модель не назвал.
А нужен ли вообще дома 3D-принтер? Скажем так: штука интересная и полезная. В последнее время я постоянно вижу в магазинах всякие игрушки, распечатанные на 3D-принтере, по цене от 400 рублей и выше. И качество печати там... Скажем так: Bambu Lab A1 может гораздо круче.
Килограмм пластика для 3D-печати сегодня стоит от 600 рублей, хотя тут Bambu Lab уже вполне себе Apple: их пластик продаётся по 5 тысяч рублей, даже у Creality фирменный пластик в 2-2,5 раза дешевле. И это не потому, что пластик у Bambu Lab какой-то очень крутой: всё дело в бренде, ну и катушках, оборудованных метками, чтобы принтеры Bambu Lab сами определяли, что за пластик вы им подсунули. Но вам же не сложно прочитать небольшую табличку (тип пластика, температура плавления, цвет) и заполнить её в настройках принтера, правда? А использовать только фирменный пластик вас никто не обязывает — лишь бы принтер такой поддерживал.
- Тихая печать
- Быстрая калибровка
- Экономный расход пластика
- 3D-печать не требует участия пользователя после запуска
- Медленный экран низкого разрешения
- Камера с низким FPS
- Фирменный пластик жутко дорогой