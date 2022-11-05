Мы протестировали самый дешёвый 32" 2K монитор. И он хорош!

Комплектация

Фотографировать упаковку нам было лень, поэтому её здесь не будет. Но ничего примечательного в ней нет — коричневый картон, ручки для переноски в виде вырезов по бокам. А вот сверху ручки нет, поэтому либо просите на пункте самовывоза скотч, чтобы ручку примотать (монитор не тяжёлый, на скотче его носить легко), либо носите его с руками врастопырку.

И ещё учтите, что винтики для прикручивания подставки к монитору без выступов, чтобы их можно было пальцами крутить, так что отвёртку тоже приготовьте. Но на этом «самообслуживание» заканчивается, больше ничего ни крутить, ни настраивать в мониторе для правильной его работы вам не потребуется.