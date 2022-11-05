Мы протестировали самый дешёвый 32" 2K монитор. И он хорош!Digma DM-MONB320
Можно сколько угодно трындеть: «Digma? Ахаха, всё с вами понятно, больше сюда ни ногой!». Точнее, не сколько угодно, а до тех пор, пока не увидите, сколько сейчас просят за те же мониторы LG. А вот для любителей Samsung в этой статье тоже будет хороший бюджетный вариант. Но гораздо удивительнее, что Digma в сравнении с Самсунгом не проиграла, а оказалась примерно равноценным вариантом. Щас будут аргументы (и факты).
Характеристики
Мы, конечно, пройдёмся колориметром по этому монитору, а пока можете прочитать характеристики, которые официально указывает производитель:
|Digma DM-MONB3205
|Диагональ
|31.5 дюйма
|Тип матрицы
|IPS
|Разрешение
|2560x1440 (Quad HD)
|Тип поверхности
|Матовая
|Соотношение сторон
|16:9
|Максимальная яркость подсветки
|300 кд/м2
|Частота вертикальной развёртки
|75 Гц
|Технология адаптивной частоты развёртки
|AMD FreeSync
|Статическая контрастность
|1000:1
|Динамическая контрастность
|1000000:1
|Поддержка HDR
|нет
|Время отклика
|6 мс
|Звук
|Выход 3.5 мм для наушников, динамиков нет
|Интерфейсы
|1x DisplayPort, 1x mini DisplayPort, 2x HDMI 1.4, 1x D-Sub
|Потребляемая мощность в работе
|54 Вт
|Потребляемая мощность в спящем режиме
|0.5 Вт
|Габариты монитора
|42.39 x 72.4 x 4.6 см
|Габариты с подставкой
|49.72 x 72.4 x 18.22 см
|Масса
|5,5 кг
|Размер крепления VESA
|100x100
|Комплектация
|Блок питания, кабель DisplayPort
|Цена
|25 000 рублей
Комплектация
Фотографировать упаковку нам было лень, поэтому её здесь не будет. Но ничего примечательного в ней нет — коричневый картон, ручки для переноски в виде вырезов по бокам. А вот сверху ручки нет, поэтому либо просите на пункте самовывоза скотч, чтобы ручку примотать (монитор не тяжёлый, на скотче его носить легко), либо носите его с руками врастопырку.
И ещё учтите, что винтики для прикручивания подставки к монитору без выступов, чтобы их можно было пальцами крутить, так что отвёртку тоже приготовьте. Но на этом «самообслуживание» заканчивается, больше ничего ни крутить, ни настраивать в мониторе для правильной его работы вам не потребуется.
В комплекте есть кабель DisplayPort. Мелочь, а приятно — для владельцев ноутбуков, конечно, предпочтительнее HDMI, а для владельцев настольных компов DisplayPort — самое оно.
Внешний вид
В больших недорогих 2K-мониках (а этот Digma один из минимальных по цене в своём классе) обычно экономят на навороченности подставки. Так оно произошло и здесь — по высоте она не регулируется, по наклону — чуть-чуть, в пределах погрешности. Это плохо. Но, в целом, если у вас стол по высоте нормальный, а не на уровне коленей или на уровне плеч, то какой-то острой необходимости двигать 31.5”-моник у вас не возникнет — всё будете видеть перед носом замечательно.
Монитор можно и повесить на стену (VESA поддерживается), но я бы не стал — не такая уж огромная диагональ, какой она кажется на первый взгляд. Если монитор будет висеть за столом на стене «где-то там», в компьютерных играх будете ощущать себя водителем маршрутки, которого усадили в середину салона, выдали подключенный к колёсам руль и заставили водить.
Рамки, конечно, есть. Только они не бросаются в глаза на фоне такой большой диагонали
Это сейчас будет выглядеть, как дешёвый рекламный трюк, но я, как владелец «наиболее вероятного противника» этого монитора — 31.5-дюймового Samsung U32J590UQI, при распаковке немного позавидовал внешности монитора Digma. Вам и и без того ничего не докажешь в таком сравнении, а на фото ещё и красные вставки получились более «ядрёными», чем в жизни, но вот в реальности они глаз не режут и наоборот — подчёркивают монитору «талию». Это во-первых.
На фото эти вставки получаются уж очень огненно-ядрёными. Вживую не так бросаются в глаза и выглядят симпатичнее
Во-вторых, если Samsung равномерно «горбатый» сзади, то у Digma всю «толстую» комплектуху сосредоточили в середине задней крышки, а сверху и снизу монитор тоненький — чуть толще крупного смартфона в чехле. В общем-то и без разницы — смотреть на задницу монитора вы будете раз в год-полтора, когда надо будет с него пыль протереть, но при первом знакомстве выглядит приятно.
Пластик, понятное дело, дешманский, скользкий и шершавый. Но, опять же, в сравнении с «Гнусмасом», он тут чёрный, будто его губкой для обуви намазали, а не грязно-серый. И рамки чуть меньше.
То, что в мониторе нет динамиков (они в мониторах почти всегда гoвно) или кард-ридера microSD/SD (редко нужен и норовит сломаться со временем) — вообще не беспокоит. А вот разъём USB где-нибудь сбоку не помешал бы — с такой диагональю монитор в любом случае будет занимать всю ширину стола, а тянуться с «флешкой» к системнику под стол каждый раз немного утомляет.
Меню
Управление настройками монитора — в кнопке-джойстике, которая находится на задней панели «снизу посередине», и эта же кнопка отвечает за включение. Короче, под местом, где подставка выгибается назад.
С одной стороны, джойстик — это удобно, самсунговская школа, опять же. Те, у кого «глючила» сенсорная панель на мониторах LG, на всю жизнь возненавидели сенсорные кнопки в мониторах. Прекрасно помню, как монитор на старости лет самостоятельно переключался между разъёмами HDMI, добавлял яркость или контрастность и т.д. Никогда больше!
С другой стороны — у Самсунгов этот джойстик расположен в правом нижнем углу (если смотреть с лицевой части). Поднимаешь руку с мыши и тянешь к монитору, всё сразу находишь. А когда джойстик посередине корпуса, то чувствуешь себя то ли проктологом, то ли мастером фистинга — как вам больше нравится — и теребишь там джойстик с вывернутой вверх ладонью и средним пальцем.
Ну да ладно, всё равно вы настраивать яркость, контрастность и насыщенность будете только один раз. В самих настройках мало интересного — несколько режимов цветопередачи, возможность «подвинуть» картинку, если она отображается не по центру (актуально для вcpатых старых версий Windows с видеокартами, подключенными по VGA), включить фильтр синего цвета (это когда экран становится жёлтым, чтобы ночью типа глаза меньше уставали), ну и «разгон» пригодится, если у вас видеокарта не поддерживает AMD FreeSync или NVIDIA G-Sync, а вы очень киберспортсмен и стандартные 6 мс задержки вас не устраивают.
В сравнении с более «породистыми» мониторами нет разве что режима PiP (Pucture in picture — картинка в картинке — когда на мониторе одновременно показывается две картинки, одна с первого HDMI, вторая — со второго HDMI или DisplayPort). Но вы этим режимом когда-нибудь пользовались?
Кстати, за количество разъёмов — уважуха. HDMI и DisplayPort уже, понятное дело, обязаловка, а mini DisplayPort — штука на любителя и мало кому нужен, но VGA — это похвально, у вас будет возможность подключить даже компьютеры начала 2000-х, во многих новых мониторах (Самсунгах тех же) такого разъёма уже нет.
Из минусов по внешке — разве что отсутствие выемки в ножке подставки для того, чтобы протянуть вдоль ножки кабель питания и кабель изображения. Они тут в любом случае будут свисать по бокам.
Замеры яркости, контрастности и цветопередачи
Сразу скажу, что калибровать цветопередачу монитора до идеального уровня мы не стали. Во-первых, потому что мне лень. Во-вторых, потому что это не «дизайнерский» Dell за много десятков тысяч рублей, а бюджетная Digma — владельцы таких мониторов не покупают себе колориметр за 30 тысяч рублей, чтобы «наяривать» корректировки цветопередачи до победного.
Без этого прибора все оценки качества экранов в статьях ограничивались бы фразами «А мне нормалёк!» и «Чот не совсем нормалёк, но не могу сказать, в чём конкретно дело»
Но кое-какие настройки в цветопередачу (помимо стандартных крутилок яркости/контрастности/насыщенности) монитор позволяет вам внести самостоятельно — можно, к примеру, выставить точное (ну, не до десятых значений, но есть куда крутить) значение цветовой температуры. Это просто кайф, честно говоря. Не припомню, где ещё производитель позволяет подобное. Так что от «синюшности» или «желтизны» в картинке вас обезопасили, если вы не любитель такого. И наоборот, если вы любитель — можете крутить конкретно этот параметр при любой предустановке цветопередачи, а не искать специально такие режимы, в которых белый цвет становится неноново-синеватым.
И да, если вы вдруг забыли — монитор не поддерживает HDR, поэтому все замеры проводились только в SDR.
|Характеристики монитора Digma DM-MONB3205 по итогам замеров
|Максимальный уровень яркости
|309 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1147:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|~85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|Стандартные настройки — 6.76
|Режим «Фото» — 6.48
|Режим «Кино» — 6.29
|Режим «Игровой» — 6.31
|Режим «FPS 1» — 4.97
|Режим «FPS 2» — 5.30
|Гамма (идеальная — 2,2)
|Стандартные настройки — 2.1
|Режим «Фото» — 2.1
|Режим «Кино» — 2.1
|Режим «Игровой» — 2.1
|Режим «FPS 1» — 1.7
|Режим «FPS 2» — 1.9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Не идеальный цветовой охват, но и не плохой
Приятно, что по яркости и контрастности монитор оказался коммунистом — «догнал и перегнал» заявленные показатели. На показатели цветовой температуры тоже можете особо не глядеть — их можно снизить до нейтральных 6500K в настройках дисплея, такая опция есть.
Но всё равно цветоперадача «эталонно-фотографической» не станет. В этом плане, конечно, даже упомянутый выше бюджетный Samsung U32J590UQI, покруче будет — отображает 99.9% sRGB и ничего не нужно настраивать для этого! А у Digma цвета всегда чуть-чуть перенасыщенные. Не настолько, чтобы в фильмах или видеороликах на YouTube морды героев становились красными или синими, и вы, в общем-то, даже разницы замечать не будете. Но и в то же время, если вам делать иллюстрацию в глянцевый журнал и нужно, чтобы на бумаге после распечатки в типографии она выглядела так же, как на макете у вас за компом (и на вашем мониторе), то берите… монитор Apple, топовый монитор Dell или Iiyama, а не вот это всё баловство.
Цветопередачу не назовёшь эталонно-фотографически чёткой. Только вот вряд ли это будет вас волновать в реальности
Для всего остального — нормалёк. Я думал, что гораздо хуже будет. Конечно, режимы для игр пересвечены бешено. Это вам, конечно, поможет вычислить засевшего в темноте подлого козла в Counter-Strike, но после игры надо будет лезть к джойстику и переключать режим обратно, чтобы пересвет не выжигал вам глаза в Windows.
И да, по равномерности подсветки всё тоже в порядке — отклонения в пределах 10% от центра к краям. Причём матрица вклеена лучше, чем в бюджетных Самсунгах (а вот в LG примерно так же, может даже удачнее) — засветов на чёрной картинке по углам почти не видать. Но особо не надейтесь, что у всех экземпляров мониторов будет так же — этот параметр обычно у производителей «гуляет» от партии к партии.
Стоит ли покупать 2K монитор с огромной 31.5” диагональю?
У вас или у ваших знакомых есть смартфон с HD-разрешением? Вот эти все с экранами 1600x720, 1280x720 и подобные. Какой-нибудь Xiaomi Redmi 10C, Realme C21Y или какие-нибудь наподобие? Возьмите его в руки и присмотритесь — мутная картинка или норм? Если кажется мутной — этот монитор вам не подойдёт.
Или, если вам удобнее измерять всё компами-мониторами, другой пример. Quad HD (1440p) на 31.5 дюймах выглядит примерно так, как Full HD (1080p) на 24-25 дюймах. Ещё не совсем «мыльное кинцо», как на 27”, но картинка уже не «звенит» чёткостью, как если бы на 31.5” красовался Ultra HD (4K).
Причём ощущается это даже не в интерфейсе Windows или в шрифтах — здесь как раз норм. Если на 4K при 31.5” ты включаешь монитор, Windows ставит масштаб и всё как-то мелко — ставишь чуть покрупнее… То с 2K на этой же диагонали — сразу норм, ничего поправлять не нужно, шрифты вроде должны выглядеть мыльноватыми, но выглядят, наоборот, сглаженными, чтобы зрение не напрягать. Читать удобно.
А вот в фотографиях или видеозаписях, если ты их разглядываешь не лёжа на диване, а с компьютерного кресла, ощущаешь, что «вот ещё бы чуток чёткости сюда добавить». Не прям «Ну, это жoпa, невозможно смотреть», как если в YouTube случайно запись в 480p включаешь. Но и «белиссимо» сказать желания не возникает.
В играх, как ни странно, чуть попроще. Я, конечно, очень старый, поэтому ещё помню времена, когда в Quake III и Counter-Strike 1.6 на 17” ЭЛТ-мониторах выставляли разрешение пониже, чтобы было удобнее в голову врагам прицеливаться.
Но в то же время я успел немного зажраться со своим 4K 31.5” монитором и… в общем-то 2K при 75 Гц выглядит по-своему хорошо в сравнении с 4K 60 Гц. Пока в Forza Horizon 5 ездишь, а не остановил свою «тачку», пока в Battlefield двигаешься, а не затаился со снайперской винтовкой, всё очень бодро и неплохо выглядит. Остановился, вглядываешься — и понимаешь, что моник-то не 4K, а картинка более гладкая — отличия такие же, как если вы смотрите запись игры в 4K на YouTube в сравнении с игрой в 4K напрямую с вашего компа.
Конкуренты
Samsung U32J590UQI
Как я и написал выше, до сих пор пользуюсь этим монитором-бестселлером. И, хотя по некоторым характеристикам Digma DM-MONB3205 даже получше будет, всё равно считаю этот Самсунг шедевром в своём роде — самым дешёвым 4K-монитором в лиге «диагональ от 30 до 32 дюймов». При этом с нормальным качеством и хорошей цветопередачей «из коробки».
Samsung U32J590UQI
Итак, в сравнении с Digma он:
Толще. «Горб» на крышке сзади не то, чтобы крупнее, просто он сверху донизу, у Digma комплектуха занимает полосу посередине корпуса, а остальные части монитора тонкие.
Толще рамки вокруг дисплея. Хотя в масштабах 31.5” и тут, и в Digma они маленькие.
Чётче. 4K — это 4K, первые дни будете включать на YouTube видео «4K Demo 60 fps» и офигевать от детализации картинки. Потом привыкнете и станете воспринимать её как должное.
Лучше по цветопередаче. Даже «из коробки» почти идеальные цвета. А уж если скачаете профиль цветопередачи (для Windows), настроенный ребятами из 3DNews… то можете хоть дизайнерские работы с высокими требованиями к цветопередаче на нём творить.
Нет разъёма VGA. Хотя он и не особо нужен.
Ниже частота. Всего лишь 60 Гц. Я бы хотел сказать, что в играх не особо ощущается, но… ощущается, теперь сравнил и с этим согласен.
Samsung позволяет размещать изображение с двух HDMI (или одного HDMI + одного DisplayPort) на экране одновременно
- Ощущается радикально ярче. Во-первых, потому что он выдаёт те же 300 кд/м2 яркости, что и Digma. Но! В Самсунге матрица не IPS, а VA — то есть контрастность не 1000:1, а 3000:1! Это ещё не AMOLED, но после IPS выглядит «амоледненько» — картинка очень сочная, если ставить тёмную тему в Windows, то чёрный цвет не светит вам в щачло, как на IPS, а воспринимается фоном.
С другой стороны, ночью за таким монитором работать тяжело. Пока у вас сайты с тёмной темой, программы с тёмной темой и Windows с тёмной темой — всё в порядке. Но стоит открыть программу или сайт на светлой теме, и вашим глазам будет больно, даже если до этого вы никогда не понимали нытиков, ставящих тёмные темы на своих IPS-ноутбуках. Я гарантирую это. Либо теребить джойстик на корпусе монитора и снижать уровень подсветки вечером, либо тщательно следить, чтобы софт и сайты со светлой темой вы ночью не открывали. Или хотя бы открывали, когда в комнате горит свет.
Корпус сделан из пластика самого жoпнoгo качества. Вживую даже хуже, чем на фото
- Из этой же VA-матрицы, помимо конструктивного преимущества в контрастности, происходит и конструктивный недостаток — хреновые углы обзора. Не как у TFT TN, где картинка инвертируется («уходит в негатив») при взгляде сбоку, но если вы подходите из кухни с чашкой кофе к этому Самсунгу и находитесь выше него и сбоку, то сразу заметно, как под углом экран выглядит жёлтым, как заголовки сайтов о жизни звёзд.
А вот если сидеть прямо перед монитором — желтизны нет. И даже если смотреть кинцо/YouTube, лёжа на кровати чуть поодаль напротив. Но сбоку и сверху — беда. На Digma, хоть она дешевле и всего лишь 2K, такой фигни с углами обзора нет.
Немного громоздкий, но всё равно хороший. И ничего лишнего
В остальном — примерно то же самое. Такая же диагональ, подставка без регулировок, никаких динамиков, USB и прочих излишеств. Просто монитор с хорошей (относительно) картинкой по минимальной цене, только в чуть другой ценовой лиге.
В 2019 году этот Samsung стоил 22-23 тысячи рублей. Сейчас за него просят от 30 тысяч (адекватная цена) до 35 (уже не особо адекватная). То есть в сравнении с Digma нужно доплатить от 5 до 10 тысяч рублей.
За тридцатку смело покупайте — отличный вариант. Дороже… ну, тоже неплох будет, но за 35-40 можно и к альтернативам присмотреться. Которые сегодня расписывать не буду, потому что и так уже простыня.
AOC Q32V4
Есть ещё всякие SunWind SUN-M32BF101 за 23 тысячи рублей среди конкурентов, но о них вот уж действительно сложно что-то сказать — кот в мешке. Если вдруг вы купили себе этот «Звёздныйветер», напишите в комментариях, как оно. А если вы и есть представитель этой конторы, пишите нам — протестируем его, любопытно же.
Digma тоже не особо премиальный бренд, но вот такое вслепую без обзоров брать как-то страшно
С учётом того, что у LG подобные модели стоят тысяч 40, да и Philips влетят вам не менее, чем в 35, лучше пусть вторым конкурентом будет тайваньский AOC (не путать с моющим средством для посуды AOS, который рекламирует антипрививочница Шукшина).
AOC Q32V4
Очень похож на Digma:
- Такая же диагональ, такое же разрешение
- Матрица тоже IPS
- Частота тоже 75 Гц
- Тоже есть поддержка AMD FreeSync
А вот дальше начинаются отличия:
- Время отклика чуть лучше — 4 мс против 6 мс у Digma.
- Яркость ниже — 250 кд/м2 против 300 кд/м2 у Digma
- Контрастность выше — 1200:1 против 1000:1 у Digma
- Нет разъёма VGA — да и хрен с ним
- Есть встроенные динамики (крайне хреновые)
- Внешность похуже (корпус немного толще, равномерно серый)
- Чуть больше засветов. Они видны только на чёрном равномерном изображении, но тем не менее
- Три года гарантии. Если, конечно, купите экземпляр в официальном, а не параллельном импорте
- Цена плавает. На Яндекс.Маркете (продаёт напрямую) цена — 23 тысячи рублей. В другом магазине на Яндекс.Маркете — 29 тысяч рублей. В DNS — 32.3 тысячи рублей (вообще охренеть).
А вот у AOC Q32V4 тот самый зарядний штекер для кабеля, которым системники питают от электричества
Короче, ни рыба, ни мясо, но, если у вас аллергия на бренд Digma и остро хочется «примерно такое же и по близкой цене, но от более известной марки», вы теперь знаете, как выглядит альтернатива.
Вывод
Digma сами своими собственными руками, конечно, не собирают и не особо-то проектируют технику — они просто выбирают из китайских производств «под заказ» то, что считают нужным. И, то ли уже научились не заказывать из КНР откровенный шлак, то ли на обзоры выдают только то, в чём уверены… Но такого впечатления, чтоб «Вот это хлам! Ржомба!» этот монитор после себя не оставляет — всё с ним в порядке. И по внешности, и по характеристикам экрана, и по качеству исполнения.
Я даже больше скажу — за 25 тысяч рублей вы вряд ли найдёте другой монитор, в котором будет всё и сразу:
- Диагональ 31 или 32 дюйма
- Quad HD IPS или VA
- 75 Гц
- Хотя бы 300 кд/м2 яркости и 1000:1 контрастности
- AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync
Разве что Acer UM.JE1EE.C01 мелькает в единичной экземпляре на Озоне, но на этом чёт всё.
Не так страшен чёрт, как прошлое его производителя
Я понятия не имею, будет ли эта Digma работать веки вечные (гарантия — 12 месяцев, а там уже никто ни за что не ручается). Да и в параллельном импорте можете наловить тех же 31.5” Самсунгов на VA-матрицах, но с разрешением 2K, тысяч за 28-30 рублей (а вот у этих уже гарантия будет под вопросом).
Но как модель из официальной розницы по зафиксированной официальной цене Digma DM-MONB3205 свою цену оправдывает. Вот как хотите «кекайте» и ухмыляйтесь — нет в нём ничего, чтобы ткнуть пальцем, сказать «вот эта характеристика хреновая, поэтому не берите». А уж брать или нет — думайте сами, решайте сами. Ведь доплата для перехода с 2K IPS 75 Гц на 4K VA 60 Гц сегодня не так уж велика.
Свою цену оправдывает, конкуренты дороже, выглядит нарядно — можете смело покупать, если характеристики вас устраивают
- Адекватная цена
- Красивый
- Качественный дисплей
- Есть разъёмы даже под старые мониторы
- Тонкий
- Неудобное расположение кнопки включения (кнопки меню)
- Нет регулировки по высоте
- Без USB для подключения флешки «не под столом» тяжело