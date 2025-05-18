Бюджетный игровой монитор с частотой обновления 200 Гц: Digma Overdrive 24”Точнее, Overdrive 24P410F, но вы всё равно не запомните
Характеристики
|Модель
|Digma Overdrive 24P410F
|Диагональ
|23.8 дюйма
|Тип матрицы
|IPS
|Разрешение
|1920x1080 (Quad HD)
|Тип поверхности
|Матовая
|Соотношение сторон
|16:9
|Максимальная яркость подсветки
|300 кд/м2
|Частота вертикальной развёртки
|200 Гц
|Технология адаптивной частоты развёртки
|AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync
|Статическая контрастность
|1000:1
|Динамическая контрастность
|1000000:1
|Поддержка HDR
|да
|Время отклика
|5 мс (GtG)
|Звук
|Выход 3.5 мм для наушников, динамиков нет
|Интерфейсы
|1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x USB 2.0 Type-A
|Потребляемая мощность в работе
|28 Вт
|Потребляемая мощность в спящем режиме
|0.5 Вт
|Габариты монитора
|54.2 x 32.1 x 6 см
|Габариты с подставкой
|54.2 x 32.1 x 18 см
|Масса
|2,8 кг
|Размер крепления VESA
|75x75
|Комплектация
|Блок питания, кабель HDMI 2.0
|Цена
|11-12 тысяч рублей
Внешний вид
Вообще, к нам на тест попала самая скучная версия в чёрном цвете, а так-то этот моник бывает ещё и в белом корпусе, и в голубом (!), и в розовом (!!).
Но Россия для грустных, да и вы сами покупаете в основном чёрные мониторы, так что мы всё правильно сделали.
Монитор очень тонкий, очень лёгкий, с довольно маленькими рамками — я достаточно старый и помню, как в 2015 г. покупал с таким же размером рамок 23-дюймовый монитор LG и тогда это называлось корейцами «безрамочный дизайн». А сейчас это просто дизайн бюджетного монитора. Ну, как бюджетного… бюджетного среди высокогерцовых моделей.
Пластик на корпусе дубовый, как торпедо на Жигулях-«классике». Зато матовый с не софт-тач (не станет липким со временем, как матовый «бархатистый» пластик). И выглядел бы монитор неказисто-дёшево, если бы не кругляш RGB-подсветки на задней панели и металлическая ножка. Монитор пластиковый, а ножка металлическая.
Конкретный цвет подсветки выбрать нельзя — она просто плавно меняет цвета в процессе работы. Но можно её отключить в меню монитора, если она действует вам на нервы.
Подставка в виде ножек (на некоторых мониторах бывает подставка «плитой» — на эту плиту удобно класть клавиатуру, если едите за компьютером, например, но ножки занимают меньше пространства), есть вполне достаточная регулировка по наклону в обе стороны, а вот высоту изменить нельзя, но это стандартная история для недорогих 23-24-дюймовых моников.
Разъёмы… есть, но тоже «прожиточный минимум»: один DisplayPort (как бы для ПК), один HDMI (как бы для консолей либо какой-нибудь ТВ-приставки на Android). Вроде бы всё есть, но, например, если у вас вдруг видеокарта/мини-ПК с двумя HDMI и без DisplayPort и PS5, то одновременно вы их не подключите. Либо докупать-колхозить кабели-переходники DP-HDMI.
А ещё есть разъём USB-A, который… тут нафиг не нужен, потому что это разъём только для обновления прошивки монитора — его нельзя, как в других мониторах, использовать для того, чтобы клавиатуру к монику подключить и не тянуть её вниз к системному блоку под стол, либо флешки подключать. Короче, USB как бы есть, но его как бы и нет.
Зато 3.5 мм разъём для подключения колонок и наушников работает вполне себе — кабель от проводных колонок не обязательно тянуть к системному блоку, звук можно будет вывести через монитор.
Меню
Настраивается монитор с помощью джойстика сзади справа, как это исторически было принято, например, у мониторов Samsung — как бывший владелец знаменитого бюджетного 4K-монитора Гнусмаса U32J, я гарантирую это.
Меню настроек монитора внешне примитивное (и где-то я его уже видел… то ли в SANC каких-то, то ли ещё в других дешёвых мониторах — не могу точно вспомнить, в каких), но всё необходимое в наличии: от соотношения сторон до цветопередачи, устранения мерцания, включения поддержки адаптивной синхронизации частоты (G-Sync, FreeSync), включения поддержки HDR и т.д. Есть даже отдельные предустановки изображения под разные сценарии: «Стандарт», «Фото», «Кино», «Игра» и даже отдельные под разные жанры игр — «FPS», «RTS». Последнее, конечно, баловство и плацебо какое-то, потому что меняет не отклик дисплея (он в других меню монитора регулируется), а просто цветопередачу.
Из дополнительных приятностей — можно придушить синие оттенки, как это сейчас модно типа для «релаксации и чтобы лучше засыпать» (хотя это и из-под Windows включается давно уже), и главное — есть возможность выбирать между «Стандартным» режимом отображения с более насыщенными цветами и более строгим, под фотографов и видеоредакторов, режимом sRGB с более точной цветопередачей. Просто «более точной» — это не значит «более красивой», смартфоны и телики приучили нас, что цвета должны быть «нажористыми», а белый цвет — чуть-чуть неоново-голубоватым, поэтому эталонный sRGB покажется вам «каким-то жёлтым и блеклым». Но для этого тут и есть выбор.
Замеры
Дисплей здесь на базе панели Fast IPS. Из плюсов — да, действительно быстрый, нет
Райана гостинга («шлейфов» остаточного изображения, когда картинка быстро сменяется), картинка шустрая-шустрая, в каком-нибудь Counter-Strike 2 и прочих играх, выдающих свыше 120 кадров в секунду, ощущается очень бодро. Конкретно в плюс Дигме — не ощущается ШИМ (нет мерцания, от которого устают глаза) и достаточно равномерный уровень подсветки по всей площади.
|Замеры
|Режим «Стандартный»
|Режим «sRGB»
|Яркость при 100% яркости в меню
|275 кд/м2
|250 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1000:1
|1000:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|>100%
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.4
|3.4
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.0
|2.0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7250K
|7150K
Ну и матовое покрытие радует — вкупе с яркостью 300 кд/м2 это хороший монитор, за которым можно удобно играть/работать даже в комнате, куда проникают солнечные лучи — на моём домашнем OLED-мониторе сейчас, когда я печатаю эту статью ночью, отражается подсветка клавиатуры из-за полуглянцевого покрытия (с матовым покрытием OLED по яркости очень страдает — если вы когда-нибудь лепили матовую плёнку на свой смартфон, вы знаете, какая это боль). Здесь такого идиотизма не будет никогда.
А теперь минусы:
-
Из заявленных 300 кд/м2 мы намерили от 250 до 275 кд/м2, в зависимости от режима. Что, в целом, в пределах нормы, да и на 24” площади матового дисплея хватает. Но… бюджетненько. Хотя конкуренты умудряются не дотягивать даже до таких показателей — даже Xiaomi, которым вы тут поклоняетесь. Но это я забегаю наперёд — в параграфе о конкурентах расскажу подробнее.
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Режим sRGB — это не совсем sRGB, потому что цвета всё равно чуть более насыщенные, чем надо бы, да и цветовая температура, даже если выбирать её нейтральной, будет порядка 7300K вместо эталонных 6500K. Не то, чтобы я требовал от бюджетного игрового монитора фотографической чёткости, просто имейте в виду, что это не «2 в 1 для работы и игр» — тут оно скорее для игр и «интернетов», чем для работы.
- HDR на такой дешёвенькой матрице выглядит по-ушлёпски — ни контрастности для него, ни цветового охвата не хватает, в итоге от настоящего HDR это так же далеко, как «сметанный продукт» от сметаны. Лучше не включать его вообще и оставаться в режиме SDR, где, кстати говоря, цвета вполне себе нормальные, хоть и чуть приглушённые из-за матовой матрицы.
Ну и картинка, как вы понимаете, «не звенит» — да, на 24 дюймах Full HD смотрится ещё нормально, если не придираться. Не хуже, чем 1440p смотрится на 31.5”. Но всего лишь нормально, а не «хорошо». Опять же, вспоминаем про игровое предназначение монитора. В играх-то наиболее упоротые персонажи даже снижают разрешение и качество графики, чтобы больше кадров в секунду выжать и удобнее целиться. Так что им 1080p на 24” будет достаточно в большинстве случаев (ну, если бюджет ограничен и видеокарта под 1440p плохо с играми справляется — в остальных случаях лучше чуть добавить и взять 27” 1440p-монитор).
В итоге получается… ну, специализированный бюджетный китайский игровой монитор, каким он и является. Чтобы удобно и как рыба в воде ориентироваться в «движухе» в играх — отличный вариант. Сайты листать тоже пойдёт. Видео — не «вах» совсем, картинка на уровне бюджетных ноутов с FHD-IPS дисплеем.
Не, я не придираюсь — всего, в целом, хватает, углы обзора, вон, отличные, дефектов цветопередачи особых нет. Просто под кинцо (если не играете) стоит предпочесть что-нибудь на VA-матрице с углами обзора похуже, но, если сидеть напротив неё, цветопередаче получше, более «амоледистой» и контрастной. Но если поигрывать и поигрывать приятно, результативно — лучше этот. Такие вот свойства Fast IPS.
Конкуренты
Как же их, блин, много, и все почти одинаковые по характеристикам. Но выделим самые основные:
Xiaomi Redmi G24i
Есть два стула: стандартный Redmi G24 с 165 Гц на VA-матрице с крутой контрастностью 3500:1) и фактической яркостью 320 кд/м2 (при заявленных 300 кд/м2), но с гостингом (шлейфами от изображения из-за того, что матрица «не вывозит» полноценно 165 Гц) и паршивенькими углами обзора.
Либо Redmi G24 на базе IPS-матрицы, его же называют Redmi G24i — уже с 180 Гц. У него нет таких заметных шлейфов при смене изображения (я не про винду или фильмы, я про игры сейчас, без паники), как на VA-версии Redmi G24, у него лучше углы обзора, но яркость всего 240-250 кд/м2 (у Дигмы из нашего обзора — 250-275 кд/м2) и контрастность в среднем порядка 800:1 всего лишь. И белый цвет «из коробки» довольно синюшный — 8100K. Вот подробный обзор с замерами, можете сами убедиться.
Короче, как-то я был к Дигме слишком строг по части цветопередачи.
С другой стороны, этот Xiaomi можно урвать за 8300-8700 рублей, а за Дигму просят 11 тысяч минимум, так что разница ощутимая. И я тут уже не знаю, готовы ли вы на 10-15% ухудшенную яркость ради 2.5 тысяч рублей экономии (всё-таки речь о бюджетных мониторах, у людей мб денег впритык), либо нет.
SunWind SM-24FI401, Titan Army P2410G, Machenike MKF23F180
Те же яйца, только в профиль.
Аналогичные мониторы с 23.8” диагональю дисплея, примерно такой же яркостью, такой же цветопередачей, с таким же набором портов из 1x DisplayPort + 1x HDMI + 3.5 мм (ну ладно, у SunWind ещё VGA есть для совсем старых видеокарт, а у Machenike есть второй HDMI), такими же не регулируемыми по высоте ножками, такой же ценой в 11 тысяч рублей в среднем. Ну да, там может быть не 200 Гц, а 180 Гц, но это просто чуть разный разгон одной и той же матрицы, то есть две грани одного и того же китайского настроечного онанизма над дисплеями. Я не удивлюсь, если все эти модели на одном и том же конвейере собираются.
Разве что белых-розовых-голубых расцветок и ореольной RGB-подсветки корпуса сзади, как у Digma, у них нет. Ну да и пофигу ведь?
Выводы
Очень хорош чтобы поиграть (за свои деньги) с малым временем отклика, не бликует, нормальный по цветопередаче (если мы говорим про SDR), с хорошими углами обзора.
Для фильмов и т.д. — всего лишь «ладно, сойдёт», HDR паршивый и его лучше просто не включать, яркости отмерено ровно столько, сколько нужно для более-менее жития повседневного, но побольше, чем у того же Xiaomi Redmi G24i, например. Но это в сравнении с Xiaomi, который именно в своём Redmi G24 как-то чуть слабее остального «Китая» оказался (но и дешевле — 8500 рублей против 10-11 тысяч у конкурентов).
А в сравнении с остальными конкурентами эта Дигма… как ни странно, равная — не хуже и не лучше остальных моделей, которые продаются в российских магазинах и маркетплейсах и будто сделаны под копирку. Лучше она разве что тем, что вы можете подобрать такой монитор в белом цвете (в начале 2000-х все ненавидели белые компьютеры и модно было брать чёрные, сейчас маятник качнулся обратно) или голубом/розовом (девочке какой-нибудь подарить). И подсветкой на задней панели.
В остальном же разницы с таким же по характеристикам SunWind, Titan Army и Machenike практически нет — покупайте тот, который будет дешевле и тот, который доедет до вас целым, потому что вы и сами знаете, что при повреждении экрана или битых пикселей маркетплейсы будут отвечать вас «сам дурак» и отказывать в возврате зачастую вплоть до досудебной претензии.
- Быстрая матрица, отлично подходит для игр
- Неплохая яркость и цветопередача в SDR
- Тонкий, компактный
- Чёрная, белая, голубая и розовая расцветки на выбор
- Ножка не регулируется по высоте
- DP + HDMI — это хорошо, но недостаёт второго HDMI
- В продаже полно конкурентов-клонов с абсолютно такими же характеристиками и аналогичной ценой (либо на 1000-1500 рублей дешевле)