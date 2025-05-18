Бюджетный игровой монитор с частотой обновления 200 Гц: Digma Overdrive 24”

А ещё есть разъём USB-A, который… тут нафиг не нужен, потому что это разъём только для обновления прошивки монитора — его нельзя, как в других мониторах, использовать для того, чтобы клавиатуру к монику подключить и не тянуть её вниз к системному блоку под стол, либо флешки подключать. Короче, USB как бы есть, но его как бы и нет.

Зато 3.5 мм разъём для подключения колонок и наушников работает вполне себе — кабель от проводных колонок не обязательно тянуть к системному блоку, звук можно будет вывести через монитор.

Меню

Настраивается монитор с помощью джойстика сзади справа, как это исторически было принято, например, у мониторов Samsung — как бывший владелец знаменитого бюджетного 4K-монитора Гнусмаса U32J, я гарантирую это.

Меню настроек монитора внешне примитивное (и где-то я его уже видел… то ли в SANC каких-то, то ли ещё в других дешёвых мониторах — не могу точно вспомнить, в каких), но всё необходимое в наличии: от соотношения сторон до цветопередачи, устранения мерцания, включения поддержки адаптивной синхронизации частоты (G-Sync, FreeSync), включения поддержки HDR и т.д. Есть даже отдельные предустановки изображения под разные сценарии: «Стандарт», «Фото», «Кино», «Игра» и даже отдельные под разные жанры игр — «FPS», «RTS». Последнее, конечно, баловство и плацебо какое-то, потому что меняет не отклик дисплея (он в других меню монитора регулируется), а просто цветопередачу.