Компьютеры
Опубликовано 13 июня 2024, 13:55
11 мин.

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это

Digma Pro AiO Unity
На правах капитана очевидности проговорим: да, вы бы на Xeon или Ryzen AM4 собрали бы гораздо более игровой комп. А если бы взяли отдельно монитор + бюджетный ноутбук + клавиатуру + мышь, то было бы почти то же самое, но ещё и ноутбук можно было бы с собой носить. Но моноблок — для тех, у кого УЖЕ ЕСТЬ ноутбук, но нет желания подключать/отключать кабели при каждом использовании дома, а просто нужен компактный домашний комп не для игр, но с большим монитором. Digma Pro обещали примерно это, а мы проверим, как оно работает на практике.
Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© ferra.ru
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Digma Pro AiO Unity
Digma Pro AiO Unity
Экран27", VA, 1920x1080, 60 Гц
ПроцессорIntel Core i7 1255U, 10 ядер, 12 потоков, 1.7 ГГц (с возможностью разгона до 4.7 ГГц в турбо-режиме)
Встроенная графикаIntel Iris Xe Graphics (96EU)
Оперативная память16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц (с возможностью расширения до 64 Гбайт)
НакопительSSD 1024 Гбайт, PCIe 3.0
Операционная системаWindows 11 Pro
СетьWi-Fi 5 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Питаниевнешний блок питания на 90 Вт
Габариты614х436х45 мм
Масса7.17 кг
Цена45 тысяч рублей (i3-1315U/16/512 ГБ)
52 тысяч рублей (i5-1235U/8/256 ГБ, лицензионная Windows 11 Pro в комплекте)
62 тысячи рублей (i7-1255U/16/512 ГБ, лицензионная Windows 11 Pro в комплекте)

Давно у нас в обзорах не было чего-то офисного, для работы. Мы показывали вам всякие строгие ноутбуки, которые, за неимением игровой видеокарты, предназначались для учёбы или рабочих задач. Но ведь в реальности ничто не мешает вам взять их с собой и улететь куда-нибудь в отпуск, посматривая фильмы и фотошопя свою физиономию на снимках у моря? А вот теперь то уж точно всё по-серьезному, встречайте настоящую «рабочую лошадку» — 27-дюймовый моноблок Digma Pro AiO Unity.

Внешний вид

Выглядит гораздо симпатичнее, чем вы себе могли в уме представить при словосочетании «компьютер-моноблок российского бренда». Тут вам никаких вентиляционных отверстий, подсветок и лишних фентифлюшек. Скорее всего даже логотип бренда Digma Pro не разбирающийся в компьютерной технике пользователь распознать не сможет, такой он уж минималистичный.

Если сразу не бросаться ощупывать и разглядывать моноблок под лупой, то он очень даже напоминает именитые взрослые офисные бренды вроде Dell или Hewlett-Packard. Из того, что я бы записал в минусы — полностью пластиковый корпус, который, впрочем, практичен (пыль и отпечатки пальцев на нём не видны) и в сером цвете всё равно смотрится неплохо.

Моноблок в поднятом положении

© ferra.ru

Казалось бы, как у настольного компа с крупной «головой» может быть больше вариантов регулировок «под себя» в сравнении с тем же ноутбуком? А вот так! Моноблок может подниматься и опускаться по высоте, как любой хороший монитор, наклоняться по вертикали, чтобы вы таки нашли тот самый угол обзора и... дажеповорачиваться на 90 градусов из альбомной ориентации в книжную! Более того, Digma заявляет, что картинка в Windows автоматически перевернётся. Где такое нужно на практике? Ну, например, в кодинге.

Разъёмы

Левая грань моноблока

Левая грань моноблока

© ferra.ru

На левой грани разместились два разъёма USB Type-A 2.0, один USB Type-C 2.0, мини-джек 3.5 мм и слот для SD-карты. Непонятными для меня остались два момента: почему сюда установили такой медленный Type-C (он здесь один!) и зачем более быстрее, а значит и более востребованные USB Type-A 3.0 спрятали на нижней грани моноблока, где без должной сноровки не получится подключиться «на ощупь»?

Если к медленным USB 2.0 один раз подключаешь (допустим) проводную клавиатуру и мышь, либо принтер (ему 480 Мбит/с старого разъёма хватит за глаза), то в USB 3.0 вы будете подключать флешки, внешние SSD и HDD, и каждый раз придётся искать разъём «где-то там», а не пользоваться ближайшими.

Правая грань моноблока

Правая грань моноблока

© ferra.ru

Справа кроме кнопки включения со светодиодным индикатором и непонятного датчика или заглушки ничего нет. Мы сначала подумали, что здесь есть сканер отпечатков пальцев, но... нет, показалось.

Разъёмы снизу

Разъёмы снизу

© ferra.ru

А вот та самая грань снизу, о которой я уже упоминал и немного повозмущался.

Слева направо: два выхода для наушника и микрофона, 2x USB Type-A 3.0, коннектор RJ-45, 2x USB Type-A 2.0, входы Display Port и HDMI (ну, если вы захотите использовать моноблок как внешний монитор к другому компьютеру) и вход для питания формата DCIN. Digma Pro не уточняют, какой версии DisplayPort и HDMI, но какая разница? Всё равно вы подключите их к дисплею 1920x1080 60 Гц, а такую картинку даже доисторические стандарты этих портов умеют выводить.

Вроде разъёмов много, они даже разные, но из-за их неудобного расположения всё равно «осадочек» остался.

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© ferra.ru

Что ещё есть интересного во внешнем виде? Встроенная в корпус камера, которая «выезжает» из верхней грани моноблока при легком нажатии на неё.

И вот это уже клёвый ход, потому что сам процесс «вызова» камеры залипательный (что-то вроде лопания пупырки или раскладывания складного смартфона), при этом сама камера смотрится стильно. А самое главное — можно быть уверенным в том, что за вами никто не следит. Теперь никаких навязчивых мыслей и лишних наклеек на корпусе, всё сразу сделано удобно.

Мышь и клавиатура

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© ferra.ru

Ещё из приятного можно отметить комплектные клавиатуру и мышь, которые подключаются к моноблоку при помощи Bluetooth. И они здесь полноразмерные, без урезанных клавиш, NumPad в наличии.

Так-то это бюджетная клавомышь, особого удобства или необычно приятных нажатий клавиш, как у какой-нибудь механики, вы тут не получите. Просто набор, чтобы без проблем решать простые задачи вроде набора текста в Ворде или отправки электронных сообщений.

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© ferra.ru

Представьте, что вы в роли закупщика на юрлицо и вам нужно купить несколько десятков таких моноблоков, чтобы обновить технику в паре отделов вашей организации. Если вы не эстет, вас не будет волновать, при помощи какой клавиатуры и мышки в бухгалтерии будут высчитывать премию. А если это бюджетная организация, то там такие вопросы вообще не возникают — при прочих равных победит тот, у кого контракт на поставку будет дешевле.

Поэтому для кого-то комплект из клавиатуры и мыши к моноблоку — это балласт. А для кого-то — удобный «входной билет в комп», чтобы лишний раз не ходить в магазин после покупки моноблока. Во всяком случае, это Bluetooth-набор, что уже неплохо.

Экран

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© ferra.ru

В Digma Pro AiO Unity установлен простой советский... 27-дюймовый VA-дисплей с разрешением экрана 1920x1080 пикселей и частотой обновления в 60 Гц. По нынешним меркам ничего такого уникального здесь нет, с игровыми мониторами посоревноваться не получится. Но в сценариях офисного использования я серьезно придраться не могу: углы обзора хорошие, покрытие экрана матовое, цветовой охват и контрастность, по меркам диагонали, нормальные.

В наших замерах максимальный уровень яркости колеблется в районе 300 нит. Скажу прямо, что цифры не впечатляют, но не забывайте про стационарный формат девайса, вдвое большую (в сравнении с IPS) контрастность и матовое покрытие. Короче, яркости хватает.

Характеристики
Максимальный уровень яркости (макс/мин)282.5/1.2 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)3063:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)~100%
DeltaE (меньше = лучше)14
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8100К

А вот завышенная цветовая температура и большое значение deltaE меня огорчили. Глазами вы это навряд ли заметите, но если вам нужно будет заниматься графикой или дизайном для дальнейшей печати, то надо всегда помнить о различиях в цветопередаче и немного «синюшной» картинке на экране. Так-то всё это можно поправить в Windows установкой цветового профиля (Александр Грыжин из 3DNews, например, в обзорах мониторов выкладывает профиль с исправленной цветопередачей выкладывает), но как для настройки «из коробки» — могло быть и лучше.

И, честно говоря, 1920x1080 на 27" мониторе выглядит... средненько. Работать сойдёт, а вот фильмы и YouTube чёткостью не впечатляют — не «звенят». В идеале на такую диагональ бы 2K 60 Гц было бы уместно, но такой комплектации Digma Pro в моноблоках не предлагает, да и остальные бренды предлагают тоже довольно редко (либо дорого).

Производительность

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© ferra.ru

За работу всей системы, запуск игр, просмотр смешных роликов и отправку электронных писем отвечает «ноутбучный» процессор Intel Core i7 1255U (Alder Lake), вышедший в начале 2022 года. Он изготовлен по 7-нм техпроцессу, имеет десять ядер и двенадцать потоков. При этом чип работает на базовой частоте в 1700 МГц, а с помощью технологии Turbo Boost он может разгоняться до 4700 МГц.

За графическую часть, как ни странно, отвечает интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ. А что по играм-то?

Игровая производительность 3D Mark

Игровая производительность 3D Mark

© ferra.ru

Ну, это точно не рабочая станция для монтирования видеороликов на потоке, профессиональной обработки фоток или параллельной генерации в нескольких нейросетях. Зато встройка поддерживает и H.264 (старые фильмы), и HEVC (актуальные BDRip и BDRemux в 4K), а ещё умеет воспроизводить VP9 и AV1 в разрешении до 8K с аппаратным ускорением (то есть гарантированно стабильно и с низким энергопотреблением).

© Встроенная графика в i7-1260P и i7-1255U одинаковая. В 1260P процессор мощнее, но в играх результаты почти одинаковые, потому что всё упирается в производительность графики. Так что вот вам наглядное видео, как будут работать игры

В остальном... на низких настройках в 720p будут работать практически все игры. В 1080P вам придётся включать масштабирование разрешения FSR или XeSS (что, по сути, роняет чёткость опять до уровня 720p), но игры всё равно будут подёргиваться в работе, из-за чего в онлайн-перестрелки лучше не соваться и проходить синглплеер. Либо соваться, но с 720p на низкой детализации.

Результаты тестирования в Cinebench R23

Результаты тестирования в Cinebench R23

© ferra.ru

А ещё процессор тут «задушен» по TDP почти до минимума. Вот, посмотрите на результат в Cinebench R23. Мы проверили с помощью HWiNFO64 — процессор задушен по энергопотреблению до 20 Вт (по факту потребляет в максимальной нагрузке 18.5 Вт, не более). А так-то этот же i7-1255U в ПК и ноутбуках с вольготной системой охлаждения может раскочегариться и 28, и 30 Вт, но здесь работает не на все деньги. Поэтому в случае с этим моноблоком его производительность ближе к Core i5-1235U и переплачивать за модификацию с Core i7 никакого смысла нет.

Тестирование в CrystalDiskMark

Тестирование в CrystalDiskMark

© ferra.ru

Скорость чтения и записи SSD у Digma Pro AiO Unity стандартная для аналогичных накопителей стандарта PCIe 3.0. К нам на тест приехала модификация с 1 ТБ на SSD, но у Дигмы сто пятниц на неделе и сейчас в продаже мы видим варианты с i7 только при 512 ГБ. Ну и ладненько.

При желании вы можете купить более крутой SSD стандарта PCIe 4.0, но на скорости работы Windows это почти не отразится, а для копирования огромного массива файлов под нагрузкой вам нужно будет впихнуть в корпус не только SSD, но и радиатор поверх него. Проще не париться.

Конкуренты

Acer Aspire C27-1800

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© Acer
Acer Aspire C27-1800
Экран27", IPS, 1920x1080, 60 Гц
ПроцессорIntel Core i5 1335U, 10 ядер, 12 потоков, 1.3 ГГц (с возможностью разгона до 4.6 ГГц в турбо-режиме)
Встроенная графикаIntel Iris Xe Graphics
Оперативная память16 Гбайт, DDR4, SO-DIMM, 3200 МГц
НакопительSSD 1024 Гбайт, PCIe 3.0
Операционная системаEshell (аналог Free DOS)
СетьWi-Fi 6 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0
Питаниевнешний блок питания на 65 Вт
Габариты612.5х445.52х37.3 мм
Масса4 кг
Ценаот 77 000 рублей

Если вы ненавистник моноблоков российских брендов, вот вам тайваньская альтернатива.

В России Acer находится в статусе «ихтамнет»: поставками как бы занимается сторонний дистрибьютор по параллельному импорту, а штаб-квартира Acer не в курсе и в РФ официально деятельности не ведёт. При этом в рекламных материалах на российских сайтах Acer подписывается сам собой и о старте продаж мониторов и ноутбуков в России сообщает именно в день выхода этих моделей в параллельном импорте (хотя штаб-квартира, повторюсь не в курсе абсолютно). Короче, виляют, чтобы и денег нарубить, и перед американским барином виноватыми не быть, как и многие другие бренды в РФ.

Но мы сейчас не про политику, а про компьютеры-моноблоки. Отличий от моноблока от Digma Pro тут совсем минимальное:

  • Процессор более нового поколения. Core i5 1335U против Core i7 1255U, только вот в тестах второй чип проигрывает первому всего на 5-7% в производительности.

  • VA-матрица у Digma против IPS у Acer. Вкусовщина в обоих случаях, дисплеи одинаково бюджетные.

  • Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 5 у Digma Pro Unity. Мелочь, а приятно.

  • Отсутствие лицензионной версии Windows у моноблока от Acer. Невелика проблема, но с активацией и поиском ключа (лицензионного, конечно, товарищ майор) вам придётся заморачиваться самостоятельно.

В остальном же какие-то значимые отличия в железе отсутствуют. По итогу за моноблок от «именитого» бренда в сравнении с Digma Pro Unity вам придётся переплатить около 15-20 тысяч рублей как минимум за бренд и лицензионный Windows, при этом профита в производительности вы... просто не увидите! А вот если нужна прибавка мощности к железу, то тут снова готовьте свой кошелёк.

IRU Office 27IH5P2K

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это
© iRu
IRU Office 27IH5P2K
Экран27", IPS, 2560х1440, 2K, 60 Гц
ПроцессорIntel Core i5 11400, 6 ядер, 12 потоков, 2.6 ГГц (с возможностью разгона до 4.4 ГГц в турбо-режиме)
Встроенная графикаIntel UHD Graphics 730
Оперативная память8 Гбайт, DDR4, SO-DIMM, 2666 МГц (с возможностью расширения до 64 Гбайт)
НакопительSSD 1024 Гбайт, PCIe 3.0
Операционная системаFree DOS
СетьWi-Fi 5 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Питаниевнешний блок питания на 120 Вт
Габариты540x415x67 мм
Масса6 кг
Ценаот 64 999 рублей

Но может быть на российском рынке можно купить другой китайско-российский моноблок за меньшие деньги, и при этом он обойдет Digma Pro AiO Unity в характеристиках? Я вас разочарую и скажу сразу, что сделать этого не получится, потому что даже за 70 тысяч рублей встречаются конкуренты на Intel Core i7-4600M десятилетней (!) давности.

Но вот к моноблоку IRU Office 27IH5P2K можно присмотреться в первую очередь двух особенностей:

  • 27-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей. Это уже дисплей, за которым и фильмы/YouTube будет приятно смотреть Хотя и никаких плавных анимаций из-за частоты обновления всё в тех же 60 Гц вы не увидите.

  • Полноценный Intel Core i5 11-го поколения, который обычно можно встретить в стационарных ПК. В одноядерном тестировании производительности выигрывает «ноутбучный» Core i7 1255U, а вот в многоядерных замерах вперед вырывается «старичок» Core i5.

На этом его серьезные преимущества заканчиваются. А что тогда в этом конкуренте «так себе»?

  • Графика Intel UHD Graphics 730. В играх слабее, видео в VP9 и AV1 тоже крутит без проблем вплоть до разрешений 8K.

  • Меньший объём оперативки: 8 Гбайт у IRU против 16 Гбайт у Digma Prо. Готовьте отвёртку и докупайте второу модуль SO-DIMM (примерно + 1800 рублей), чтобы компьютер перестал быть овощем и его хватило для работы на нормальной скорости.

  • Отсутствие лицензионного Windows 11, вместо него предустановлен Free DOS.

  • Древнющий Bluetooth 4-го поколения, такое нынче должно быть стыдно устанавливать. Не, для наушников хватит, а файлы в таких условиях лучше кидать по Wi-Fi или кабелю.

  • В комплекте не поставляются мышь и клавиатура, но на сайте производителя они представлены как дополнительная опция.

Выводы

Я надеюсь, то, что моноблоки — это ноутбуки в стационарном корпусе и с большой диагональю дисплея, для вас не стало новостью?

Ну а по моноблоку Digma Pro Unity могу сказать, что экономика должна быть экономной: система охлаждения этого моноблока в любом случае конструировали под уровень Core i5, поэтому Core i7-1255U в ней... нет, не перегревается, просто превентивно «задушен» под низкое энергопотребление и по скорости работы будет почти не отличаться от i5-1235U.

Дисплей, если вас устраивает чёткость 1920x1080 на 27", вполне нормальный и по яркости, и по контрастности. Цветопередачу бы подкрутить немного — и вообще хорошо.

Работает всё быстро, для офисного компьютера производительности за глаза. Мелочи, наподобие комплекта из беспроводной клавомыши, тоже пригодятся. Динамики, веб-камера и Bluetooth с Wi-Fi, в отличие от обычного бюджетного настольного ПК, уже в комплекте. Что может испортить такой вариант?

Маркетинг может, конечно. Потому что, как я уже сказал, за Core i7 переплачивать не надо. Но вариант с Core i5 уже урезан по объёму ОЗУ (8 ГБ вместо 16 ГБ) и SSD (256 ГБ вместо 512 ГБ), зато в него влепили предустановленную Windows 11 Pro. Лучше бы, блин, было 16/512 ГБ, но без «винды» по той же цене. Потому что, если Windows пользователь рано или поздно «угробит» и переустановит с флешки, но снимать заднюю крышку моноблока и колхозить туда +1 SO-DIMM DDR4, а потом заменять стандартный SSD M.2 на свой, мало кто из покупателей моноблоков захочет.

Ну и всегда остаётся вариант с покупкой мини-ПК на Ryzen 5 5600U за 26 тысяч рублей (это если с 16/512 ГБ, без всего можно и за 19 купить), а потом к нему покупаете 27" 1080p монитор за 10 тысяч рублей, клавиатуру с мышью за 1800 рублей и колонки за 2000 руб. В итоге получаете аналог моноблока уже не за 52, а 40 тысяч рублей. Выбор есть всегда, определяйтесь сами.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Digma Pro AiO Unity
Плюсы
  • Быстрый
  • Красивый корпус
  • Много комплектаций на любой вкус и бюджет
  • Разумная цена
  • Bluetooth клавиатура и мышь в комплекте
  • Апгрейдить можно и ОЗУ, и SSD
Минусы
  • Модификации с Core i7 «задушены» по производительности
  • Full HD на 27" чёткостью не восхищает
  • Варианты с Core i5 урезаны маркетологами до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD