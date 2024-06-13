Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это

Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить этоDigma Pro AiO Unity
|Digma Pro AiO Unity
|Экран
|27", VA, 1920x1080, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i7 1255U, 10 ядер, 12 потоков, 1.7 ГГц (с возможностью разгона до 4.7 ГГц в турбо-режиме)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Оперативная память
|16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц (с возможностью расширения до 64 Гбайт)
|Накопитель
|SSD 1024 Гбайт, PCIe 3.0
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Сеть
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
|Питание
|внешний блок питания на 90 Вт
|Габариты
|614х436х45 мм
|Масса
|7.17 кг
|Цена
|45 тысяч рублей (i3-1315U/16/512 ГБ)
|52 тысяч рублей (i5-1235U/8/256 ГБ, лицензионная Windows 11 Pro в комплекте)
|62 тысячи рублей (i7-1255U/16/512 ГБ, лицензионная Windows 11 Pro в комплекте)
Давно у нас в обзорах не было чего-то офисного, для работы. Мы показывали вам всякие строгие ноутбуки, которые, за неимением игровой видеокарты, предназначались для учёбы или рабочих задач. Но ведь в реальности ничто не мешает вам взять их с собой и улететь куда-нибудь в отпуск, посматривая фильмы и фотошопя свою физиономию на снимках у моря? А вот теперь то уж точно всё по-серьезному, встречайте настоящую «рабочую лошадку» — 27-дюймовый моноблок Digma Pro AiO Unity.
Внешний вид
Выглядит гораздо симпатичнее, чем вы себе могли в уме представить при словосочетании «компьютер-моноблок российского бренда». Тут вам никаких вентиляционных отверстий, подсветок и лишних фентифлюшек. Скорее всего даже логотип бренда Digma Pro не разбирающийся в компьютерной технике пользователь распознать не сможет, такой он уж минималистичный.
Если сразу не бросаться ощупывать и разглядывать моноблок под лупой, то он очень даже напоминает именитые взрослые офисные бренды вроде Dell или Hewlett-Packard. Из того, что я бы записал в минусы — полностью пластиковый корпус, который, впрочем, практичен (пыль и отпечатки пальцев на нём не видны) и в сером цвете всё равно смотрится неплохо.
Казалось бы, как у настольного компа с крупной «головой» может быть больше вариантов регулировок «под себя» в сравнении с тем же ноутбуком? А вот так! Моноблок может подниматься и опускаться по высоте, как любой хороший монитор, наклоняться по вертикали, чтобы вы таки нашли тот самый угол обзора и... дажеповорачиваться на 90 градусов из альбомной ориентации в книжную! Более того, Digma заявляет, что картинка в Windows автоматически перевернётся. Где такое нужно на практике? Ну, например, в кодинге.
Разъёмы
На левой грани разместились два разъёма USB Type-A 2.0, один USB Type-C 2.0, мини-джек 3.5 мм и слот для SD-карты. Непонятными для меня остались два момента: почему сюда установили такой медленный Type-C (он здесь один!) и зачем более быстрее, а значит и более востребованные USB Type-A 3.0 спрятали на нижней грани моноблока, где без должной сноровки не получится подключиться «на ощупь»?
Если к медленным USB 2.0 один раз подключаешь (допустим) проводную клавиатуру и мышь, либо принтер (ему 480 Мбит/с старого разъёма хватит за глаза), то в USB 3.0 вы будете подключать флешки, внешние SSD и HDD, и каждый раз придётся искать разъём «где-то там», а не пользоваться ближайшими.
Справа кроме кнопки включения со светодиодным индикатором и непонятного датчика или заглушки ничего нет. Мы сначала подумали, что здесь есть сканер отпечатков пальцев, но... нет, показалось.
А вот та самая грань снизу, о которой я уже упоминал и немного повозмущался.
Слева направо: два выхода для наушника и микрофона, 2x USB Type-A 3.0, коннектор RJ-45, 2x USB Type-A 2.0, входы Display Port и HDMI (ну, если вы захотите использовать моноблок как внешний монитор к другому компьютеру) и вход для питания формата DCIN. Digma Pro не уточняют, какой версии DisplayPort и HDMI, но какая разница? Всё равно вы подключите их к дисплею 1920x1080 60 Гц, а такую картинку даже доисторические стандарты этих портов умеют выводить.
Вроде разъёмов много, они даже разные, но из-за их неудобного расположения всё равно «осадочек» остался.
Что ещё есть интересного во внешнем виде? Встроенная в корпус камера, которая «выезжает» из верхней грани моноблока при легком нажатии на неё.
И вот это уже клёвый ход, потому что сам процесс «вызова» камеры залипательный (что-то вроде лопания пупырки или раскладывания складного смартфона), при этом сама камера смотрится стильно. А самое главное — можно быть уверенным в том, что за вами никто не следит. Теперь никаких навязчивых мыслей и лишних наклеек на корпусе, всё сразу сделано удобно.
Мышь и клавиатура
Ещё из приятного можно отметить комплектные клавиатуру и мышь, которые подключаются к моноблоку при помощи Bluetooth. И они здесь полноразмерные, без урезанных клавиш, NumPad в наличии.
Так-то это бюджетная клавомышь, особого удобства или необычно приятных нажатий клавиш, как у какой-нибудь механики, вы тут не получите. Просто набор, чтобы без проблем решать простые задачи вроде набора текста в Ворде или отправки электронных сообщений.
Представьте, что вы в роли закупщика на юрлицо и вам нужно купить несколько десятков таких моноблоков, чтобы обновить технику в паре отделов вашей организации. Если вы не эстет, вас не будет волновать, при помощи какой клавиатуры и мышки в бухгалтерии будут высчитывать премию. А если это бюджетная организация, то там такие вопросы вообще не возникают — при прочих равных победит тот, у кого контракт на поставку будет дешевле.
Поэтому для кого-то комплект из клавиатуры и мыши к моноблоку — это балласт. А для кого-то — удобный «входной билет в комп», чтобы лишний раз не ходить в магазин после покупки моноблока. Во всяком случае, это Bluetooth-набор, что уже неплохо.
Экран
В Digma Pro AiO Unity установлен
простой советский... 27-дюймовый VA-дисплей с разрешением экрана 1920x1080 пикселей и частотой обновления в 60 Гц. По нынешним меркам ничего такого уникального здесь нет, с игровыми мониторами посоревноваться не получится. Но в сценариях офисного использования я серьезно придраться не могу: углы обзора хорошие, покрытие экрана матовое, цветовой охват и контрастность, по меркам диагонали, нормальные.
В наших замерах максимальный уровень яркости колеблется в районе 300 нит. Скажу прямо, что цифры не впечатляют, но не забывайте про стационарный формат девайса, вдвое большую (в сравнении с IPS) контрастность и матовое покрытие. Короче, яркости хватает.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс/мин)
|282.5/1.2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|3063:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|14
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8100К
А вот завышенная цветовая температура и большое значение deltaE меня огорчили. Глазами вы это навряд ли заметите, но если вам нужно будет заниматься графикой или дизайном для дальнейшей печати, то надо всегда помнить о различиях в цветопередаче и немного «синюшной» картинке на экране. Так-то всё это можно поправить в Windows установкой цветового профиля (Александр Грыжин из 3DNews, например, в обзорах мониторов выкладывает профиль с исправленной цветопередачей выкладывает), но как для настройки «из коробки» — могло быть и лучше.
И, честно говоря, 1920x1080 на 27" мониторе выглядит... средненько. Работать сойдёт, а вот фильмы и YouTube чёткостью не впечатляют — не «звенят». В идеале на такую диагональ бы 2K 60 Гц было бы уместно, но такой комплектации Digma Pro в моноблоках не предлагает, да и остальные бренды предлагают тоже довольно редко (либо дорого).
Производительность
За работу всей системы, запуск игр, просмотр смешных роликов и отправку электронных писем отвечает «ноутбучный» процессор Intel Core i7 1255U (Alder Lake), вышедший в начале 2022 года. Он изготовлен по 7-нм техпроцессу, имеет десять ядер и двенадцать потоков. При этом чип работает на базовой частоте в 1700 МГц, а с помощью технологии Turbo Boost он может разгоняться до 4700 МГц.
За графическую часть, как ни странно, отвечает интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ. А что по играм-то?
Ну, это точно не рабочая станция для монтирования видеороликов на потоке, профессиональной обработки фоток или параллельной генерации в нескольких нейросетях. Зато встройка поддерживает и H.264 (старые фильмы), и HEVC (актуальные BDRip и BDRemux в 4K), а ещё умеет воспроизводить VP9 и AV1 в разрешении до 8K с аппаратным ускорением (то есть гарантированно стабильно и с низким энергопотреблением).
© Встроенная графика в i7-1260P и i7-1255U одинаковая. В 1260P процессор мощнее, но в играх результаты почти одинаковые, потому что всё упирается в производительность графики. Так что вот вам наглядное видео, как будут работать игры
В остальном... на низких настройках в 720p будут работать практически все игры. В 1080P вам придётся включать масштабирование разрешения FSR или XeSS (что, по сути, роняет чёткость опять до уровня 720p), но игры всё равно будут подёргиваться в работе, из-за чего в онлайн-перестрелки лучше не соваться и проходить синглплеер. Либо соваться, но с 720p на низкой детализации.
А ещё процессор тут «задушен» по TDP почти до минимума. Вот, посмотрите на результат в Cinebench R23. Мы проверили с помощью HWiNFO64 — процессор задушен по энергопотреблению до 20 Вт (по факту потребляет в максимальной нагрузке 18.5 Вт, не более). А так-то этот же i7-1255U в ПК и ноутбуках с вольготной системой охлаждения может раскочегариться и 28, и 30 Вт, но здесь работает не на все деньги. Поэтому в случае с этим моноблоком его производительность ближе к Core i5-1235U и переплачивать за модификацию с Core i7 никакого смысла нет.
Скорость чтения и записи SSD у Digma Pro AiO Unity стандартная для аналогичных накопителей стандарта PCIe 3.0. К нам на тест приехала модификация с 1 ТБ на SSD, но у Дигмы сто пятниц на неделе и сейчас в продаже мы видим варианты с i7 только при 512 ГБ. Ну и ладненько.
При желании вы можете купить более крутой SSD стандарта PCIe 4.0, но на скорости работы Windows это почти не отразится, а для копирования огромного массива файлов под нагрузкой вам нужно будет впихнуть в корпус не только SSD, но и радиатор поверх него. Проще не париться.
Конкуренты
Acer Aspire C27-1800
|Acer Aspire C27-1800
|Экран
|27", IPS, 1920x1080, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5 1335U, 10 ядер, 12 потоков, 1.3 ГГц (с возможностью разгона до 4.6 ГГц в турбо-режиме)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics
|Оперативная память
|16 Гбайт, DDR4, SO-DIMM, 3200 МГц
|Накопитель
|SSD 1024 Гбайт, PCIe 3.0
|Операционная система
|Eshell (аналог Free DOS)
|Сеть
|Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0
|Питание
|внешний блок питания на 65 Вт
|Габариты
|612.5х445.52х37.3 мм
|Масса
|4 кг
|Цена
|от 77 000 рублей
Если вы ненавистник моноблоков российских брендов, вот вам тайваньская альтернатива.
В России Acer находится в статусе «ихтамнет»: поставками как бы занимается сторонний дистрибьютор по параллельному импорту, а штаб-квартира Acer не в курсе и в РФ официально деятельности не ведёт. При этом в рекламных материалах на российских сайтах Acer подписывается сам собой и о старте продаж мониторов и ноутбуков в России сообщает именно в день выхода этих моделей в параллельном импорте (хотя штаб-квартира, повторюсь не в курсе абсолютно). Короче, виляют, чтобы и денег нарубить, и перед американским барином виноватыми не быть, как и многие другие бренды в РФ.
Но мы сейчас не про политику, а про компьютеры-моноблоки. Отличий от моноблока от Digma Pro тут совсем минимальное:
-
Процессор более нового поколения. Core i5 1335U против Core i7 1255U, только вот в тестах второй чип проигрывает первому всего на 5-7% в производительности.
-
VA-матрица у Digma против IPS у Acer. Вкусовщина в обоих случаях, дисплеи одинаково бюджетные.
-
Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 5 у Digma Pro Unity. Мелочь, а приятно.
-
Отсутствие лицензионной версии Windows у моноблока от Acer. Невелика проблема, но с активацией и поиском ключа (лицензионного, конечно, товарищ майор) вам придётся заморачиваться самостоятельно.
В остальном же какие-то значимые отличия в железе отсутствуют. По итогу за моноблок от «именитого» бренда в сравнении с Digma Pro Unity вам придётся переплатить около 15-20 тысяч рублей как минимум за бренд и лицензионный Windows, при этом профита в производительности вы... просто не увидите! А вот если нужна прибавка мощности к железу, то тут снова готовьте свой кошелёк.
IRU Office 27IH5P2K
|IRU Office 27IH5P2K
|Экран
|27", IPS, 2560х1440, 2K, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5 11400, 6 ядер, 12 потоков, 2.6 ГГц (с возможностью разгона до 4.4 ГГц в турбо-режиме)
|Встроенная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Оперативная память
|8 Гбайт, DDR4, SO-DIMM, 2666 МГц (с возможностью расширения до 64 Гбайт)
|Накопитель
|SSD 1024 Гбайт, PCIe 3.0
|Операционная система
|Free DOS
|Сеть
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
|Питание
|внешний блок питания на 120 Вт
|Габариты
|540x415x67 мм
|Масса
|6 кг
|Цена
|от 64 999 рублей
Но может быть на российском рынке можно купить другой китайско-российский моноблок за меньшие деньги, и при этом он обойдет Digma Pro AiO Unity в характеристиках? Я вас разочарую и скажу сразу, что сделать этого не получится, потому что даже за 70 тысяч рублей встречаются конкуренты на Intel Core i7-4600M десятилетней (!) давности.
Но вот к моноблоку IRU Office 27IH5P2K можно присмотреться в первую очередь двух особенностей:
-
27-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей. Это уже дисплей, за которым и фильмы/YouTube будет приятно смотреть Хотя и никаких плавных анимаций из-за частоты обновления всё в тех же 60 Гц вы не увидите.
-
Полноценный Intel Core i5 11-го поколения, который обычно можно встретить в стационарных ПК. В одноядерном тестировании производительности выигрывает «ноутбучный» Core i7 1255U, а вот в многоядерных замерах вперед вырывается «старичок» Core i5.
На этом его серьезные преимущества заканчиваются. А что тогда в этом конкуренте «так себе»?
-
Графика Intel UHD Graphics 730. В играх слабее, видео в VP9 и AV1 тоже крутит без проблем вплоть до разрешений 8K.
-
Меньший объём оперативки: 8 Гбайт у IRU против 16 Гбайт у Digma Prо. Готовьте отвёртку и докупайте второу модуль SO-DIMM (примерно + 1800 рублей), чтобы компьютер перестал быть овощем и его хватило для работы на нормальной скорости.
-
Отсутствие лицензионного Windows 11, вместо него предустановлен Free DOS.
-
Древнющий Bluetooth 4-го поколения, такое нынче должно быть стыдно устанавливать. Не, для наушников хватит, а файлы в таких условиях лучше кидать по Wi-Fi или кабелю.
-
В комплекте не поставляются мышь и клавиатура, но на сайте производителя они представлены как дополнительная опция.
Выводы
Я надеюсь, то, что моноблоки — это ноутбуки в стационарном корпусе и с большой диагональю дисплея, для вас не стало новостью?
Ну а по моноблоку Digma Pro Unity могу сказать, что экономика должна быть экономной: система охлаждения этого моноблока в любом случае конструировали под уровень Core i5, поэтому Core i7-1255U в ней... нет, не перегревается, просто превентивно «задушен» под низкое энергопотребление и по скорости работы будет почти не отличаться от i5-1235U.
Дисплей, если вас устраивает чёткость 1920x1080 на 27", вполне нормальный и по яркости, и по контрастности. Цветопередачу бы подкрутить немного — и вообще хорошо.
Работает всё быстро, для офисного компьютера производительности за глаза. Мелочи, наподобие комплекта из беспроводной клавомыши, тоже пригодятся. Динамики, веб-камера и Bluetooth с Wi-Fi, в отличие от обычного бюджетного настольного ПК, уже в комплекте. Что может испортить такой вариант?
Маркетинг может, конечно. Потому что, как я уже сказал, за Core i7 переплачивать не надо. Но вариант с Core i5 уже урезан по объёму ОЗУ (8 ГБ вместо 16 ГБ) и SSD (256 ГБ вместо 512 ГБ), зато в него влепили предустановленную Windows 11 Pro. Лучше бы, блин, было 16/512 ГБ, но без «винды» по той же цене. Потому что, если Windows пользователь рано или поздно «угробит» и переустановит с флешки, но снимать заднюю крышку моноблока и колхозить туда +1 SO-DIMM DDR4, а потом заменять стандартный SSD M.2 на свой, мало кто из покупателей моноблоков захочет.
Ну и всегда остаётся вариант с покупкой мини-ПК на Ryzen 5 5600U за 26 тысяч рублей (это если с 16/512 ГБ, без всего можно и за 19 купить), а потом к нему покупаете 27" 1080p монитор за 10 тысяч рублей, клавиатуру с мышью за 1800 рублей и колонки за 2000 руб. В итоге получаете аналог моноблока уже не за 52, а 40 тысяч рублей. Выбор есть всегда, определяйтесь сами.
- Быстрый
- Красивый корпус
- Много комплектаций на любой вкус и бюджет
- Разумная цена
- Bluetooth клавиатура и мышь в комплекте
- Апгрейдить можно и ОЗУ, и SSD
- Модификации с Core i7 «задушены» по производительности
- Full HD на 27" чёткостью не восхищает
- Варианты с Core i5 урезаны маркетологами до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD