Вместо огромного компа или ноутбука с подключенным монитором удобнее купить это

Давно у нас в обзорах не было чего-то офисного, для работы. Мы показывали вам всякие строгие ноутбуки, которые, за неимением игровой видеокарты, предназначались для учёбы или рабочих задач. Но ведь в реальности ничто не мешает вам взять их с собой и улететь куда-нибудь в отпуск, посматривая фильмы и фотошопя свою физиономию на снимках у моря? А вот теперь то уж точно всё по-серьезному, встречайте настоящую «рабочую лошадку» — 27-дюймовый моноблок Digma Pro AiO Unity.

Внешний вид

Выглядит гораздо симпатичнее, чем вы себе могли в уме представить при словосочетании «компьютер-моноблок российского бренда». Тут вам никаких вентиляционных отверстий, подсветок и лишних фентифлюшек. Скорее всего даже логотип бренда Digma Pro не разбирающийся в компьютерной технике пользователь распознать не сможет, такой он уж минималистичный.

Если сразу не бросаться ощупывать и разглядывать моноблок под лупой, то он очень даже напоминает именитые взрослые офисные бренды вроде Dell или Hewlett-Packard. Из того, что я бы записал в минусы — полностью пластиковый корпус, который, впрочем, практичен (пыль и отпечатки пальцев на нём не видны) и в сером цвете всё равно смотрится неплохо.