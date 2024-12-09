Если вы супер-придирчивы к чёткости изображения: 27″ 5K монитор без переплаты за бренд

Если вы супер-придирчивы к чёткости изображения: 27″ 5K монитор без переплаты за брендDigma Pro Art M 5K
© Ferra.ru
Характеристики
|Digma Pro Art M 5K
|Диагональ
|27", 16:9
|Матрица
|IPS, матовое покрытие
|Разрешение
|5120 × 2880
|Яркость
|500 кд/м2
|Контрастность
|2000:1 (данные производителя)
|Время отклика
|5 мс
|Отображаемые цвета
|больше 1 млрд
|HDR
|HDR10
|Беспроводные соединения*
|Нет
|Разъемы
|Проприетарный разъем для питания, 3,5 мм, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C DP Alternate c поддержкой PD 65 Вт
|Звук
|Два динамика по 2 Вт
|VESA-крепление
|Нет
|Масса
|5,7 кг (с подставкой)
|Размеры
|614 x 462 x 183 мм
|Цена
|60 тысяч рублей
5K — лучшее разрешение для мониторов. И вот почему
Смартфоны нас сильно избаловали. После появления небольших экранов, на которых сложно разглядеть отдельные пиксели, возвращаться к самому распространенному Full HD-разрешению на огромных дисплейных панелях в мониторах — больно. Всё дело в плотности пикселей.
Если в смартфонах Full HD-разрешение из-за небольшой диагонали сегодня конвертируется в 300+ точек на дюйм, то такое же разрешение в 24″ мониторе, например, может обеспечить плотность лишь на уровне 94,34 точек. С диагоналями больше ситуация еще хуже. Да что там с ними, даже в 14″ ноутбуках Full HD-разрешения сегодня маловато. Понятное дело, что мы не прилипаем к дисплеям ноутбуков и настольных компьютеров носом, но и смартфоны мы не всегда держим вблизи глаз, поэтому чёткость можно и нужно учитывать при покупке. И вот тут-то на помощь приходит 5К-разрешение, которое может даже на 27″ обеспечить Retina-картинку.
Что ещё за Retina? Этим запатентованным словом в Apple решили назвать плотность пикселей, после которой точки очень и очень сложно различить. Минимальное значение для статуса Retina — 220 PPI. 5K при диагонали 27″ обеспечивает уже 217 PPI. Чувствуете разницу даже с 2K-мониторами? То-то же.
Внешний вид
Эпоха массового помешательства на «хайтеке» в дизайне закончилась лет двадцать назад, вместе с первыми сезонами «Квартирного вопроса» на НТВ. И всё-таки хром, полированный металл и прочие материалы с тех времён и по сей день выглядят в корпусах электроники хорошо, никакой замены им не придумали.
Примерно таким же получился и Pro Art M: прямые углы, ровные линии и почти никаких скруглений. Если у дизайнеров была задача сделать «дорого и богато», то с ней они справились на 100%. Это вам не черные скучные 5K-мониторы от LG, которые Apple продвигала в рамках партнерства с южнокорейским гигантом. Digma Pro, понятное дело, не тот бренд, который ассоциируется у нас с престижем, но мы тут не про имидж сейчас, а про внешку монитора. Выглядит он отличненько.
Среди использованных материалов металла немного. Из него сделаны только ножка монитора и подставка. Все остальные части корпуса — это идеально обработанный матовый пластик, который вы, скорее всего, сразу и не опознаете. Из него сделана и накладка под матрицей на передней поверхности, и «спинка» монитора. Материалы выдает только небольшой вес.
Крепится монитор к подставке при помощи небольших металлических штырей, которые даже без комплектных винтов позволяют экрану не падать — вес Pro Art M аккуратно распределяется между ними. Но это мы тестировщики, нам таким заниматься можно, вам же не рекомендуем. Для полноценного соединения двух металлических частей лучше взять отвертку и вкрутить в подставку три винта. Ничего сложного, но хотелось бы какого-то более удобного крепления. У AOC, например, в винты иногда встроена небольшая складывающаяся ручка для максимально простой и комфортной сборки.
Из минусов: повесить этот монитор на более удобное крепление не получится, потому что VESA-крепление в этой модели не предусмотрено. Возможности отрегулировать высоту монитору тоже нет. И если захочется поднять его повыше перед глазами, то придется либо вооружаться стопкой книг (очень стильно и по-хипстерски), либо покупать дополнительную подставку. Из плюсов: появится дополнительное место для хранения компьютерного барахла.
Зато в недрах корпуса монитора осталось места для двух высокочастотных динамиков, по 2 Вт каждый. Звучат они, очевидно, не очень хорошо, но для экстренных случаев могут и пригодиться.
Запитывается монитор от комплектного блока с проприетарным цилиндрическим штекером мощностью 120 Вт. Если захотите подключить к монитору ноутбук при помощи Type-C, то монитор будет заряжать ваш ноутбук мощностью до 65 Вт через этот кабель — нужный провод стандарта DP Alternate есть в комплекте.
Управление… странное
В угоду минимализму Digma отказалась от комплекта кнопок для управления, заменив их все (!) одним джойстиком. Он нужен и для навигации по меню настроек, и для вызова самого меню, и для подтверждения внесенных изменений. Включается монитор с его же помощью.
И если разобраться с кнопками и периодически тыкать то одну, то другую не составляет почти никакого труда, то верно «протыкать» до нужного пункта в меню при помощи чувствительного джойстика — утомительное занятие. То и дело вы будете откатываться на предыдущий экран настроек, либо вообще случайно закрывать меню и начинать все заново.
А еще меню слабо адаптировано под такое разрешение. Интерфейс отрисовывается в крохотном масштабе, поэтому в выводимый текст приходится вглядываться. «На ходу» в игре добраться до нативного отображения перекрестья прицела — отдельный квест.
Дисплей
Увы, но OLED-мониторы с такими характеристиками не выпускают, поэтому в Pro Art M, как и в более дорогих 5K-моделях, используется IPS-матрица. Ее разрешение — 5120×2880 пикселей, диагональ — 27″, сверху есть антибликовое покрытие.
Матовая поверхность позволяет работать с экраном даже под прямыми солнечными лучами, но за это приходится платить едва заметным эффектом зернистости. Не то, чтобы эффект мешал, но хотелось бы видеть и отдельную модель с глянцевой фронтальной панелью.
|Digma Pro Art M 5K
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|480/32 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1350:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|6650K
Экран яркий. Настолько яркий, что даже в комнате с парой источников света максимальную яркость (а это аж 500 кд/м2) использовать не хочется. В HDR-режиме еще терпимо, но ночью — снижайте подсветку. Кстати, о ней.
Судя по расширенному цветовому диапазону, для подсветки матрицы используется дополнительный слой с квантовыми точками, который доводит общий охват sRGB до 160%. Это больше, чем у других устройств в этом ценовом сегменте. В чём преимущества такого охвата?
При помощи выбора цветовых пространств и подмешивания при калибровке других оттенков, вы можете получить максимально подходящую цветопередачу для творческих задач. В стандартном режиме, монитор выдает 98% покрытия пространства Adobe RGB, 98% для DCI-P3 и 100% sRGB. Для последнего даже есть отдельный режим эмуляции в разделе с выбором параметров. Правда, в этом режиме значение DeltaE довольно сильно отклоняется от изначального — с 5 до 12, однако глаз этого не видит. Если не занимаетесь полиграфией, то это не станет проблемой.
С оттенком белого цвета у Pro Art M всё идеально. 6650К «из коробки» без предварительной настройки в стандартном режиме это очень хороший результат. А вот с контрастностью не все так радужно, как написано на упаковке с монитором. Указанный показатель 2000:1 мы так и не смогли зафиксировать, но и без маркетинговых уловок местная матрица может похвастаться контрастностью 1350:1. Стандартное значение для IPS-панелей хорошего качества.
Экран десятибитный, но десять бит набираются комбинацией 8+2 и дополнением из функции FRС, которая манипулирует переключением цветов пикселей так быстро, что наблюдатель воспринимает любой из оттенков среди миллиарда цветов.
По USB Type-C удастся получить эти виртуальные 10 бит, но с заниженной частотой вертикальной развертки, которая в таком режиме опускается до 30 Гц. С такой же частотой работает монитор и при подключении через HDMI. А вот 60 Гц по Type-C доступны только с цветовым сжатием до 8 бит.
Конкуренты
Ближайший аналог от Samsung на аналогичной матрице стоит 115−120 тысяч рублей, но за эти деньги вы покупаете уже не монитор, а мультимедийный комбайн со своей операционкой, который между делом еще и втором экраном для вашего макбука подрабатывает. Дальше — хуже.
Есть варианты от Apple. Apple Studio Display в комплектации только с VESA-креплением обойдется вам в 250−270 тысяч рублей. Необходимо матовое покрытие? Готовьте еще пару сотен долларов сверху. Поэтому тут либо соглашаться на вариант от Digma, либо готовить кошелек к южнокорейским мониторам. Но и тут все не так просто.
|Digma Pro Art M 5K
|Samsung ViewFinity S9 S90PC
|Диагональ
|27", 16:9
|27", 16:9
|Матрица
|IPS, матовое покрытие
|IPS, матовое покрытие
|Разрешение
|5120 × 2880
|5120 × 2880
|Яркость
|500 кд/м2
|480-600 кд/м2
|Контрастность
|2000:1 (данные производителя)
|1000:1
|Время отклика
|5 мс
|5 мс
|Отображаемые цвета
|больше 1 млрд
|больше 1 млрд
|HDR
|HDR10
|HDR10
|Беспроводные соединения*
|Нет
|Bluetooth 4.2 + Wi-Fi 2,4/5 ГГц
|Разъемы
|Проприетарный разъем для питания, 3,5 мм, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C DP Alternate c поддержкой PD 65 Вт
|Проприетарный разъем для питания, miniDP, Thunderbolt 4 (PD 90 Вт), 3 х Type-C
|Звук
|Два динамика по 2 Вт
|Два динамика по 5 Вт
|VESA-крепление
|Нет
|100x100
|Масса
|5,7 кг (с подставкой)
|7,4 кг (с подставкой)
|Размеры
|614 x 462 x 183 мм
|611 х 411-531 (у монитора меняется высота) х 135 мм
|Цена
|60 тысяч рублей
|120 тысяч рублей
Samsung ViewFinity S9
Упомянутый выше «мультимедийный комбайн» — это он. У него запоминающийся дизайн, стильная светлая расцветка, есть возможность пользоваться встроенной 4K веб-камерой (ну, либо заменить ее на свою через адаптер), а комплектная подставка-ножка позволяет не только наклонять монитор к себе или от себя, но еще и настраивать его высоту. Мало этого? Можете купить отдельную стойку, благо, что без VESA-крепления ViewFinity S9 не обошелся.
Главный минус — Tizen в роли операционной системы монитора. Не самый удачный выбор, но зато Samsung смогла реализовать поддержку Apple AirPlay на тот случай, если вы решите подключить макбук к экрану без каких-либо проводов.
Цена конская (целых 110 тысяч!), да и найти его в продаже затруднительно. Но за такое количество встроенных фишек можно и побороться: и со своим кошельком, и за остатки на складах продавцов.
Ну, может, хоть ещё один конкурент?
Чтобы получить такое же количество пикселей на дюйм, можно посмотреть еще и в сторону 4K-мониторов с диагональю 24″. Но вот незадача. Таких мониторов в природе нет, а 4К-разрешение производители оставляют для моделей побольше. То есть, когда мы говорили, что аналогов нет — их действительно нет.
Никто, конечно, не запрещает зайти на AliExpress и отыскать там копию Apple Pro Display XDR за 70 тысяч рублей. Ну, как копию. С закруглениями корпуса сверху и без аналогичных закруглений снизу. И если верить характеристикам, то у этого монитора и контрастность выше, чем у нашего героя обзора, и частота обновлений 75 Гц, а не 60 Гц. Но доставлять почтой здоровенную дисплейную панель, где каждый пиксель на вес золота? Сомнительное удовольствие, так ещё и таможенную пошлину при ввозе придется заплатить.
Итого
Если вам раздражает из-за недостатка чёткости не только Full HD, но и 1440p, то покупка 5K-монитора закроет все потребности в четком изображении. И большее разрешение вы уже вряд ли найдете. Точнее, найдете, но 8K-монитор VG3281−8K от ViewSonic обойдется минимум в $ 2800.
Ещё стоит помнить, что это ни разу не игровой монитор — частота обновления изображения всего 60 Гц, хотя и при неплохой задержке на уровне 5 мс. В первую очередь, это идеальный вариант для дизайнеров, создателей любого цифрового контента и всех причастных к этому. 4K-видео, открытое на таком мониторе во весь размер, поместится в отдельном окне. Удобно, когда нужен полный контроль над качеством отснятого материала.
Главное — разобраться с калибровкой и настройкой под себя. И вот после подгона всех параметров можно получить действительно ультимативный дисплей за свою цену.
- Самый доступный 5K-монитор на российском рынке
- Широкий цветовой охват
- Power Delivery 65 Вт через Type C для подключения ноутбуков
- Микроскопическое меню настроек
- Нет VESA-крепления
- Нет настройки высоты