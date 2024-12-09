Если вы супер-придирчивы к чёткости изображения: 27″ 5K монитор без переплаты за бренд

5K — лучшее разрешение для мониторов. И вот почему

Смартфоны нас сильно избаловали. После появления небольших экранов, на которых сложно разглядеть отдельные пиксели, возвращаться к самому распространенному Full HD-разрешению на огромных дисплейных панелях в мониторах — больно. Всё дело в плотности пикселей.

Если в смартфонах Full HD-разрешение из-за небольшой диагонали сегодня конвертируется в 300+ точек на дюйм, то такое же разрешение в 24″ мониторе, например, может обеспечить плотность лишь на уровне 94,34 точек. С диагоналями больше ситуация еще хуже. Да что там с ними, даже в 14″ ноутбуках Full HD-разрешения сегодня маловато. Понятное дело, что мы не прилипаем к дисплеям ноутбуков и настольных компьютеров носом, но и смартфоны мы не всегда держим вблизи глаз, поэтому чёткость можно и нужно учитывать при покупке. И вот тут-то на помощь приходит 5К-разрешение, которое может даже на 27″ обеспечить Retina-картинку.

Что ещё за Retina? Этим запатентованным словом в Apple решили назвать плотность пикселей, после которой точки очень и очень сложно различить. Минимальное значение для статуса Retina — 220 PPI. 5K при диагонали 27″ обеспечивает уже 217 PPI. Чувствуете разницу даже с 2K-мониторами? То-то же.

Внешний вид

Эпоха массового помешательства на «хайтеке» в дизайне закончилась лет двадцать назад, вместе с первыми сезонами «Квартирного вопроса» на НТВ. И всё-таки хром, полированный металл и прочие материалы с тех времён и по сей день выглядят в корпусах электроники хорошо, никакой замены им не придумали.