Как собрать компьютер

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Темы, касающиеся самостоятельной сборки системного блока, смело можно отнести к избитым. Сейчас, когда нашу страну захлестнула волна экономического кризиса, любой способ сэкономить не во вред себе люто приветствуется. Я уже затрагивал эту тему в одной из своих редколонок. Собственно говоря, оживленная реакция читателей и подтолкнула меня к написанию этого материала.

Даже если отбросить денежный фактор, то у самосбора все равно есть серьезный козырь, припрятанный в рукаве. Это полная кастомизиция конфигурации. Пользователь волен сам выбирать, из каких комплектующих будет состоять его компьютер. Он может проконтролировать любую мелочь. Такую опцию не способен предоставить ни один компьютерный магазин.

Впрочем, у каждого могут быть свои мотивы. Но это неважно. Здесь и сейчас я расскажу, как собрать системный блок самому.