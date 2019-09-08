Почему Lenovo не любят, когда их называют китайской компанией

Ежегодная выставка IFA в Берлине для Lenovo — будто выпускной для старшеклассника. Огромное количество ноутбуков, немного смартфонов и задушевные разговоры о самочувствии компании. В 2019 году главными темами было «куда и зачем мы идём?» и «не называйте нас китайским производителем». А теперь — подробнее.
Касательно «жития». Lenovo определили для себя три типа компьютерной (смартфоны оставим в стороне) техники, которые живы и не загнутся в ближайшие годы:
• Серверы. Важны везде — чтобы вы могли интернетить ваши интернеты, потому что сайты и приложения работают не на базе святого духа, а под управлением всё тех же компов, только с чуть другой начинкой. • Компьютеры для «простых смертных». А не тех, кто из-под палки ходит починять фабрики промышленных компов. В эти «компьютеры обыкновенные» входят ноутбуки, планшеты, рабочие станции (настольные и ноутбучные компы с начинкой для фотошоперов, видеомонтажёров и т.д.).
• Мелкая интернет-электроника. Или, как её называют в Европе, «IoT (Internet of Things) Devices), устройства «интернета вещей». Начиная с умных часов и Bluetooth-колонок, продолжая штуковинами, которые по голосовой команде меняют режим работы кондиционера или уровень освещения в доме и т.д.
При этом Lenovo соглашаются, что из-за того, что процессоры год от года прибавляют в скорости работы на смешные проценты, продажи компьютеров и ноутбуков в последние годы падают. Но китайцы сразу же показывают графики с информацией, что прибыль-то растёт! +5% каждый год. И, мол, всё правильно делают.
А ещё Lenovo – самые «не китайские» китайцы. Потому что очень озабочены тем, чтобы бизнес не принадлежал одной-единственной стране, какой бы она ни была. И хвастаются вот чем: всего 5 лет назад (не так уж давно, в 2014 году) Lenovo была поделена пополам. Потому что 50% денег Lenovo зарабатывала в Китае, а 50% — за пределами Китая. И такой факт ленововцев очень напрягал, потому что будет ли Китай всегда при деньгах, и не начнутся ли продажи проблемы с продажами китайских товаров наружу — это большой вопрос. Как видите, с продажами китайского за пределами Китая проблемы начались уже сейчас. А сегодня Lenovo равномерно разделена между Китаем, Азиатско-Тихоокеанским регионом (Япония, Корея, Тайвань, Австралия и др.), EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) и США. Поэтому, выражаясь языком Путина, «замочить в сортире» всю Lenovo целиком будет очень проблематично.
Да, одни США могут прогнуть «по-дружески» своими санкциями много государств, но в ответ на это Lenovo пожимают плечами и говорят «мы со своими китайскими корнями купили американское компьютерное подразделение IBM и американскую Motorola, но при этом до сих пор находимся вне подозрений правительства США и у нас даже не хотят отнять эти исторически американские активы. Какие здесь вообще могут быть проблемы?».
Компьютерный рынок — это редкий случай, где американские компании очень конкурентоспособны (в отличие от смартфонов, где есть один Apple, да и тот в последнее время теряет популярность). Apple с его MacBook сильны, Dell и HP тоже неплохо себя чувствуют. При этом крупных китайских производителей ноутбуков, кроме Lenovo, почти нет — будущие ноутбуки Huawei под вопросом, Xiaomi свои ноутбуки продаёт в смешных объёмах, а других производителей-то и нет (тайваньские Acer и ASUS под протекцией США и не в счёт). «Не боитесь ли вы, что китайское лобби производителей компьютеров организует вам санкции, чтобы добить крупного конкурента?», — спрашивают журналисты.
«Не боимся — санкции против китайских фирм провоцируют ответные санкции Китая по отношению к США. В итоге американские производители получают более дорогую сборку и проблемы с продажами на многомиллионном китайском рынке. В итоге в проигрыше все. Да и не такие уж мы китайские — 68% наших акций свободно размещаются на Гонконгской публичной бирже, часть Lenovo есть у огромного количества людей по всему миру. Фабрики Lenovo есть и в Мексике, и в Бразилии, и в Японии. И даже специалистов стараемся подбирать не только в Китае, потому что некоторые гениальные вещи могут прийти в голову, только если ты вырос с другом менталитете и с другими привычками». Не знаю, как там с инженерами, дизайнерами и управленцами, а вот среди докладчиков на презентациях выставки не было ни одного китайца! Это, кстати немыслимая ситуация для Huawei или Xiaomi, которые даже на анонс мобильников или ноутбуков в Москве привозят китайцев, потому что «только они могут рассказать, как надо, и только они в курсе всего».
И да, бы не советовал слепо верить слащавым песням топ-менеджеров о светлом будущем, но уже сам факт того, что управленцы Lenovo в действительности не занимаются глупыми командами «так, товарищи китайцы-коммунисты – нафигачьте нам 20 моделей ноутбуков с почти одинаковыми характеристиками», а прекрасно представляют, что они делают и зачем делают, радует. Потому что будущее без китайских производителей компьютеров будет настолько же паршивым, как будущее без китайфонов в мобильниках. Конец света не случится, но покупать электронику будет D&G: Dorogo & Grustno.