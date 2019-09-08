Почему Lenovo не любят, когда их называют китайской компанией

Да, одни США могут прогнуть «по-дружески» своими санкциями много государств, но в ответ на это Lenovo пожимают плечами и говорят «мы со своими китайскими корнями купили американское компьютерное подразделение IBM и американскую Motorola, но при этом до сих пор находимся вне подозрений правительства США и у нас даже не хотят отнять эти исторически американские активы. Какие здесь вообще могут быть проблемы?».

Компьютерный рынок — это редкий случай, где американские компании очень конкурентоспособны (в отличие от смартфонов, где есть один Apple, да и тот в последнее время теряет популярность). Apple с его MacBook сильны, Dell и HP тоже неплохо себя чувствуют. При этом крупных китайских производителей ноутбуков, кроме Lenovo, почти нет — будущие ноутбуки Huawei под вопросом, Xiaomi свои ноутбуки продаёт в смешных объёмах, а других производителей-то и нет (тайваньские Acer и ASUS под протекцией США и не в счёт). «Не боитесь ли вы, что китайское лобби производителей компьютеров организует вам санкции, чтобы добить крупного конкурента?», — спрашивают журналисты.