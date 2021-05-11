Новейшая модель клавиатуры, с которой у вас перестанут болеть руки при работе за компьютером
История слегка странных и непривычных клавиатур началась почти полвека назад, в 1970-х. Первые модели выглядели не так лаконично, как сегодняшние эргономичные клавиатуры, однако базовая идея все та же — сокращение количества движений рук и снятие напряжения с них.
Внешний вид
Logitech Ergo K860 — это действительно большая клавиатура. Скорее, даже здоровенная. И хотя внешне она разбита на две отдельных части, конструкция здесь единая, убрать подставку и использовать клавиатуру без нее не выйдет.
Согласен, покупать специализированное устройство и убирать из него довольно важный конструкционный элемент — так себе затея. Но с другой стороны, это бы неплохо помогло при транспортировке клавиатуры. Проводов у Ergo K860 нет, можно запросто положить ее в рюкзак вместе с ноутбуком и отправиться в дорогу. Да и чистить ее было бы несколько проще.
И раз клавиатура беспроводная, то способов подключения, в теории, остается всего два: либо через собственный радиочастотный канал, либо через Bluetooth LE. К счастью, оба способа клавиатурой поддерживаются.
USB-передатчик, который нужен для первого способа, прячется внутри клавиатуры — стандартно для беспроводных устройств ввода. Здесь же, в этом отсеке снизу, расположен и разъем для батареек типа AAA, они же “мизинчиковые”.
Комплектных элементов питания, судя по заверениям Logitech, должно хватить на два года использования, но не совсем понятно, с какой частотой я должен использовать клавиатуру, чтобы “убить” местные батарейки за такой срок.
Ножек у клавиатуры аж целых четыре штуки и находятся они на ближнем к пользователю краю. По сравнению с обычными клавиатурами, здесь все наоборот, и в первые дни это изрядно напрягает мозг. Сперва даже кажется, что этим невозможно пользоваться, но стоит положить руки на клавиатуру, как все сомнения пропадают и появляется понимание того, для чего люди их покупают. Оказывается, так действительно удобнее.
Материалы
Пластмассовый мир победил. По крайней мере, в рамках этой клавиатуры. Плохо это? Если бы пластик был так себе, то да, конечно, плохо. Но в случае с Ergo K860 опасений за него нет. Он крепкий, зона по центру не продавливается, ощущается конструкция вполне монолитно, даже при изгибе вокруг горизонтальной оси клавиатура почти не деформируется.
Покрытие корпуса и клавиш одинаковое, слегка шершавое, следов от пальцев почти не собирает. И если с пластиком все понятно, то с подушкой для запястий не все так просто.
Во-первых, она трехслойная и своим внешним видом напоминает вязаный текстиль, только размер ячеек здесь немного меньше, чем на вашей любимой шапке. Однако не верьте глазам своим. Несмотря на видимую текстуру, никакой текстуры-то на поверхности нет - она гладкая. Ткань каким-то хитрым образом обработали так, что она не боится ни загрязнений, ни даже хардкорного их устранения. Мыть можно, но, главное, не залить при этом сами клавиши.
Два других слоя представляют из себя специальную пену в двух видах. Первый добавляет упругости и, собственно, поддерживает сами запястья. Второй вид пены (самый толстый слой) обладает эффектом памяти, и сохраняет удобную форму во время продолжительной рабочей сессии. Ненадолго, правда, но успеть заварить чай за это время можно.
Удобство и эргономика
Прежде чем покупать клавиатуру такого типа, было бы неплохо раздобыть что-то похожее у друзей и попользоваться этим пару дней. Зачем? Просто потому что такое расположение клавиш ломает все ваши привычке в наборе текста, если они были выучены самостоятельно, путем проб и ошибок, а не по каким-то руководствам и тренажерам. Вдруг вам вообще это все не понравится, кто знает.
С другой стороны, если вы уже купили такую себе и заново учитесь печатать, то лучше продолжать дальше и не сдаваться, так как пальцы, в итоге, выучат правильную раскладку сами. Но есть и последствия: вернуться к обычной клавиатуре вы, скорее всего, уже не сможете.
Расположение клавиш у Ergo K860 соответствует стандартной раскладке QWERTY и мало чем отличается от того, что вы видите на обычной клавиатуре. Разве что поверхность изогнута, как и две разделенные группы клавиш. Зато здесь нет каких-то отдельных блоков с функциональными клавишами, вынесенных в самые неожиданные места. Этакий переходный вариант от стандартной клавиатуры к “мальтронам” и прочим чудесам инженерной мысли.
Единственное, что я хотел бы изменить в конструкции — это NumPad. Хорошо, конечно, что он есть, но он занимает семь лишних сантиметров. Критично, если ваше рабочее место не слишком просторное. Тем более, на рынке уже есть клавиатуры с отдельным от корпуса блоком. Но, видимо, не в этот раз.
Кстати, разницы между работой что с Windows, что с macOS никакой нет. Тут вам и привычный Alt вместе с Cmd (⌘) на одной кнопке, Fn тоже никуда не делась. Ряд верхних функциональных клавиш дублирует таковой на “маках” вплоть до всех иконок. Привычно будет обоим лагерям.
Подключение сразу к трем устройствам
Звучит странно, но да, вы можете подключить клавиатуру и к ноутбуку, и к ПК, и даже к телефону. И все это одновременно, вместе с возможностью переключаться между устройствами, путем нажатия одной из трех специальных кнопок в верхнем ряду.
Не думаю, что использовать экран смартфона при наборе текста удобно, но если подключиться к внешнему экрану, то почему бы и нет. “Документы” от Google вроде бы пока никто не отменял.
Итого
Несмотря на ряд недостатков в виде отсутствующей подсветки клавиш (в клавиатуре за 12 тысяч рублей!) и встроенного цифрового блока, Ergo K860 — хороший вариант, если вы решили начать заботиться о своих руках. Но не стоит полагаться только на эргономические клавиатуры, как на панацею от медицинских бед. Упражнения для укрепления связок бесплатны, даже доставку до дома ждать не нужно.
Официальная цена в 130 долларов, конечно, кусается. И кусается довольно сильно, учитывая, что конструкционно похожая модель есть у Microsoft за сумму в три раза меньше. Однако она уже не такая универсальная (заточена исключительно под Windows), тоже не получила подсветку клавиш и работает по проводу. Да, не так технологично.
Нужна подсветка? Можно присмотреться к разделенной на две отдельных части KinesisGaming Freestyle RGB. Правда, стоит она еще больше, чем герой обзора — почти 23 тысячи рублей и cнова работает через провод. И чем Ergo K860 не идеальный вариант?
- Действительно удобнее для кистей рук при больших объёмах печати
- Почти бесшумная
- Можно подключаться к трём устройствам по Bluetooth
- Цена адекватная по меркам эргономичных беспроводных клавиатур
- Нет подсветки клавиш
- Понадобится несколько недель, чтобы привыкнуть к эргономичной раскладке (как и с любыми клавиатурами такого типа)