Новейшая модель клавиатуры, с которой у вас перестанут болеть руки при работе за компьютером

Покрытие корпуса и клавиш одинаковое, слегка шершавое, следов от пальцев почти не собирает. И если с пластиком все понятно, то с подушкой для запястий не все так просто.

Во-первых, она трехслойная и своим внешним видом напоминает вязаный текстиль, только размер ячеек здесь немного меньше, чем на вашей любимой шапке. Однако не верьте глазам своим. Несмотря на видимую текстуру, никакой текстуры-то на поверхности нет - она гладкая. Ткань каким-то хитрым образом обработали так, что она не боится ни загрязнений, ни даже хардкорного их устранения. Мыть можно, но, главное, не залить при этом сами клавиши.

Два других слоя представляют из себя специальную пену в двух видах. Первый добавляет упругости и, собственно, поддерживает сами запястья. Второй вид пены (самый толстый слой) обладает эффектом памяти, и сохраняет удобную форму во время продолжительной рабочей сессии. Ненадолго, правда, но успеть заварить чай за это время можно.

Удобство и эргономика

Прежде чем покупать клавиатуру такого типа, было бы неплохо раздобыть что-то похожее у друзей и попользоваться этим пару дней. Зачем? Просто потому что такое расположение клавиш ломает все ваши привычке в наборе текста, если они были выучены самостоятельно, путем проб и ошибок, а не по каким-то руководствам и тренажерам. Вдруг вам вообще это все не понравится, кто знает.

С другой стороны, если вы уже купили такую себе и заново учитесь печатать, то лучше продолжать дальше и не сдаваться, так как пальцы, в итоге, выучат правильную раскладку сами. Но есть и последствия: вернуться к обычной клавиатуре вы, скорее всего, уже не сможете.