Быстрее уже невозможно: SSD для геймеров WD Black SN750

Вот уже больше месяца я тестирую SSD от Western Digital (нынче принято называть компанию просто WD). Модель: WD Black SN750, слот для установки - M.2 2280, спецификация NVMe. Работает накопитель через шину PCI-e 4x с пропускной способностью до 8 Гбит/с.
Что касается скоростей чтения/записи, то тут всё зависит от объёма. Тут лучше привести таблицу:
|Объём
|Макс. скорость чтения (Мбайт/с)
|Макс. скорость записи (Мбайт/с)
|2 Тбайт
|3400
|2900
|1 Тбайт
|3470
|3000
|500 Гбайт
|3430
|2600
|250 Гбайт
|3100
|1600
Разница в моделях, к слову, не только в максимальной скорости, но и в наличии радиатора. У меня на тесте модель с ёмкостью 500 Гбайт, где радиатор отсутствует (как и в модели 250 Гбайт), но у моделей 1 и 2 Тбайт он на месте.
Вообще, проблема с отводом тепла весьма существенна и она, в том числе, является одной из главных причин, почему я наблюдал за накопителем так долго.
Тут стоит пояснить, что в моём ПК (Intel Core i7-8700, 16 Гбайт DDR4, GTX 1080, Asus TUF-Z370 Gaming Plus) установлено два SSD-накопителя (не считая ещё HDD серверного класса). Первый, системный - Samsung EVO 960 Pro (250 Гбайт), второй - вышеупомянутый WD Black SN750. То есть, сравнить мне есть с чем.
Скорости у Samsung EVO примерно такие же, но чуть меньше. Не значительно.
Также отмечу, что второй слот M.2, куда был установлен тестовый накопитель, на моей материнской плате оборудован собственным радиатором - из-за близости видеокарты.
Тестирование
Скорость чтения и записи я замерял утилитой CrystalDiskMark. Причём, замерял как в первый день установки накопителя в компьютер, так и перед написанием статьи - спустя полтора месяца. Деградации производительности не обнаружено, а сами цифры почти соответствуют заявленным для модели ёмкостью 500 Гбайт.
Кроме бенчмарка я длительное время тестировал накопитель играми. В первую очередь меня здесь интересовала уже не скорость, а нагрев - то, за что иногда ругали предыдущие модели SSD от WD.
В первый же день установки накопителя в компьютер я перенёс на него наиболее важные для меня игры: Forza Horizon 4, Crackdown 3, Ghost Recon: Wildlands, Sea Of Thieves. Каждая из них по-своему интересна для тестирования.
Forza Horizon 4 и Crackdown 3 - игры, с открытым миром, перемещение по которому происходит максимально быстро, что приводит к постоянной подгрузке данных.
Ghost Recon: Wildlands - огромный мир, плюс игра в целом весьма требовательная к ресурсам ПК.
Sea Of Thieves - не особо богата окружением, но характеризуется очень длинными игровыми сессиями. Меньше 1,5 часа я в неё обычно не играю. В частности, во время тестирования играл по 3-4 часа.
Во всех вышеперечисленных случаях температура накопителя согласно фирменной утилите и во время игры и сразу после составляла максимум 42-43 градуса по Цельсию (зафиксированный минимум - 38 градусов).
Также, за всё время тестирования каких-либо сбоев в чтении или записи данных я не обнаружил.
Недостатки
Дабы жизнь мёдом не казалась, стоит отметить и некоторые недостатки WD Black SN750. Прежде всего - это “игровой режим”, который, по моим наблюдениям, вообще ничего не даёт и по умолчанию даже отключён. Не совсем понятно, что именно подразумевает производитель под ним - увеличение производительности за счёт повышенного тепловыделения или, наоборот, незначительное уменьшение пиковых скоростей чтения/записи ради более стабильной длительной работы в условиях высокой нагрузки.
Что с игровым режимом, что без него, температура в играх оставалась постоянной, скорость загрузки не менялась. Во всяком случае, не более, чем в рамках погрешности измерений.
Во-вторых, само ПО. Мало того, что отсутствует фирменный драйвер, так и утилита достатчно… Как бы это сказать… Кривая.
И ладно ещё кривые шрифты и в целом неказистая внешность, но даже возможностей для детального мониторинга не предусмотрено. К примеру, чтобы видеть актуальную температуру надо или перезапускать приложение или нажимать кнопку “обновить”, которая ещё и не сразу срабатывает.
Протоколирования основных данных я тоже не нашёл, что теоретически могло повлиять и на результаты тестирования. Например, пока я переключался (не закрывая игру) на это приложение - накопитель мог бы успеть охладиться на пару градусов.
Итого
Не могу не отметить, что современные SSD становятся всё дешевле и надёжнее, хотя вот быстрее - уже нет. Есть лишь небольшой прирост производительности, который всё равно будет сокращаться (прирост, не сама производительность) в следующих поколениях, если только не помогут какие-нибудь новые технологии.
Также, говоря о скорости, надо понимать условия её достижения - как правило, это простые операции (чтение, копирование) с большими файлами. То есть, грубо говоря, загрузка и самой ОС, и приложений, происходит очень быстро, а вот в процессе работы или игры разница с топовыми по скорости HDD не так уж существенна, кроме, разве что, полного отсутствия шума.
Но главное - “самый быстрый” SSD сегодня уже не означает “самый горячий”. Даже если он установлен рядом с видеокартой.