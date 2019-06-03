Быстрее уже невозможно: SSD для геймеров WD Black SN750

Скорости у Samsung EVO примерно такие же, но чуть меньше. Не значительно.

Также отмечу, что второй слот M.2, куда был установлен тестовый накопитель, на моей материнской плате оборудован собственным радиатором - из-за близости видеокарты.

Тестирование

Скорость чтения и записи я замерял утилитой CrystalDiskMark. Причём, замерял как в первый день установки накопителя в компьютер, так и перед написанием статьи - спустя полтора месяца. Деградации производительности не обнаружено, а сами цифры почти соответствуют заявленным для модели ёмкостью 500 Гбайт.