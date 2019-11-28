Мы нашли лучшую видеокарту для мощного игрового компьютера без переплаты
Кто есть кто в недорогих видеокартах для игровых компьютеров
Если вы дотошно следите за рынком компьютерного «железа», можете не читать это вступление и сразу перелистывать статью на замеры результатов или выводы. А вот тех, кто давно не изучал рынок компьютерного железа и уже не понимает, кто за кем стоял, постараемся кратко ввести в курс дела
Итак, современные недорогие видеокарты. По своим характеристикам они примерно равны бешено дорогим флагманским моделям прошлых лет (и даже лучше), но благородных донов с GeForce 980 Ti и Radeon R9 Fury X сегодня упоминать не будем — нет времени рассуждать о музейных экземплярах и барахолке на Avito, если мы даём советы по выбору новых, продающихся на каждом углу и с гарантией видеокарт.
|Уровень производительности в новейших играх
|Цена
|Модели видеокарт
|Аналоги из старья
|1920x1080 — чаще всего «средние» настройки, иногда — ниже средних
|9-11 тысяч рублей
|GeForce GTX 1650
|GeForce GTX 770, Radeon R9 380
|GeForce GTX 1050 Ti
|1920x1080 — чаще всего «высокие» настройки, иногда — выше средних
|10-12 тысяч рублей
|Radeon RX 570 8 Gb
|GeForce GTX 970, GeForce GTX 780 Ti, Radeon R9 390X
|Тех же щей, но +10% производительности
|12-13 тысяч рублей
|Radeon RX 580 8 Gb
|GeForce GTX 970, GeForce GTX 780 Ti, Radeon R9 390X
|GeForce GTX 1060 3 Gb
|1920x1080 — чаще всего «максимальные» настройки графики, иногда — «очень высокие»
|10-12 тысяч рублей (AMD)
|GeForce GTX 1660 6Gb
|GeForce GTX 980, Radeon R9 Fury
|14-16 тысяч рублей (NVIDIA)
|Radeon RX 590 8Gb
|4K — чаще всего «не тянет», но иногда получается сыграть на минимальной детализации
|1920x1080 — чаще всего «максимальные» настройки графики, иногда — «очень высокие»
|17-20 тысяч рублей
|GeForce GTX 1660 Ti 6 Gb
|GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 1070
|4K — чаще всего «тянет» на минимальной детализации, но это не точно
Сейчас самое время прийти в комментарии и заявить, что ваш сраный Fortnite «летает» на Radeon RX 570 в 4K, или что Metro: Exodus «тормозит» на GTX 1660 Ti даже в Full HD, поэтому обзорщик козёл и всё неправильно расписал. Но мы говорим об общих тенденциях, а не подборке игр конкретного Васяна, поэтому в бокс по переписке по этой теме вступать в комментариях не станем.
Важнее другие моменты в таблице, в которые вы могли не сразу «въехать»:
1. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Или, если проводить параллели с видеокартами, быть с мощным графическим процессором при большом объёме хорошей видеопамяти. В «бою» такие видеокарты — это как накачанный «бычара», который черпает воду из колодца огромным ведром.
Мощные видеокарты с малым объёмом памяти (не будем показывать пальцем на GTX 1060 3 Gb) — это всё тот же «качок» у колодца с… детским ведёрком из песочницы. Мускулатура и подвижность позволяют черпать маленьким ведёрком воду оперативно, но получается так, что ребята без особой мускулатуры с ведром нормального размера (архаичная уже Radeon RX 480 8 Gb) проделывают работу примерно с такой же скоростью.
Так вот, о вёдрах — в современных играх для максимального качества картинки даже в разрешении 1920x1080 нужно 8 Гбайт видеопамяти. Если не замахиваться на 4K (который в видеокартах такого класса всё равно не «летает»), а переходить промежуточный по чёткости картинки WQHD (2560x1440), без 8 Гбайт вы не сможете нормально замахнуться даже на «высокие — очень высокие» настройки графики.
2. Единственной перспективной видеокартой в современных реалиях среди уже вышедших недорогих моделей до сих пор была Radeon RX 590. Потому что только в ней есть сочетание достаточно мощного графического процессора (не самого, но сойдёт) и актуального объёма видеопамяти). Дело в том, что младшие видеокарты, хоть им и «отсыпали» 8 Гбайт, из-за маломощного процессора всё равно не позволяют «крутить» настройки графики настолько высоко, чтобы эти 8 Гбайт полноценно использовались.
Но даже при этом RX 590 тоже «толковая» относительно, потому что это «жрущая печь», которой от блока питания нужно на 70% больше ватт, чем GTX 1660 Ti, а по производительности зачастую отстаёт эдак на 15-18% от «обрубленной» по объёму памяти видеокарты NVIDIA.
3. NVIDIA хоть и основана в США тайваньским эмигрантом, живёт по исконно российскому принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И обрезает быстродействие своих видеокарт ровно до того уровня, чтобы сравняться с AMD. Прежде всего, за счёт экономии на видеопамяти
Но гром всё-таки грянул…
Зачем NVIDIA сделала «SUPER»-модификации младших видеокарт?
Дело в том, что AMD успешно «родила» недорогую видеокарту Radeon RX 5500 (которую пока, правда, чёрта с два где купишь), и эта видеокарта превратила в «тыкву» GeForce GTX 1650, потому что оказалась быстрее при якобы аналогичной заявленной цене. И, в целом, сравнялась по скорости работы с Radeon RX 580 и GeForce GTX 1660. Но даже это для NVIDIA только полбеды.
А беда для них в том, что слухи говорят, дескать, скоро выйдет Radeon RX 5500 XT (модель уровнем выше «просто RX 5500») без недостатков старой RX 590, и похоронит GeForce GTX 1660 по соотношению цены и качества. Чтобы быть на шаг впереди, в конце октября 2019 года NVIDIA выпустила видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER и 1660 SUPER — улучшенные и дополненные, так сказать, версии старых недорогих моделей.
Из этих двоих нас интересует GTX 1660 SUPER — если младшую 1650 SUPER до выхода Radeon RX 5500 на российский рынок мы рекомендовать пока поостережёмся, то «тюнингованная» 1660 до выхода «мифического» Radeon RX 5500 XT (неведомо в каком месяце в РФ, неведомо по какой цене) уже сейчас выглядит очень интересной моделью.
По нескольким причинам:
- Radeon RX 590 старый и нормальной замены ему всё ещё нет. AMD это тоже понимает и поэтому снижает цену. Экономия — это всегда приятно, но мир из-за этого не переворачивается, и даже GTX 1660 остаётся чуть быстрее удешевлённого Радеона, а нормальной замены новинкам у AMD вообще нет.
- Настолько нет, что ближайший конкурент по производительности для GTX 1660 Ti и GTX 1660 SUPER у AMD — раритетная Radeon Vega 56 стоимостью, блин, от 24 до 28 тысяч рублей! Не жирновато ли будет за «видюшку» для уверенной игры в 1080p и 1440p?
- До тех пор, пока не вышла Radeon RX 5500 XT, модель GeForce GTX 1660 SUPER выглядит актом доброй воли и самопожертвования со стороны NVIDIA (что, в общем-то, этой компании не свойственно), когда без прямых конкурентов «лагерь зелёных» соревнуется сам с собой и отправляет на пенсию свои же успешные видеокарты прошлого сезона.
Возвращаясь к аналогии с мужиками, которые почему-то черпают воду вёдрами из колодца: если Radeon RX 590 — это крепкий, но стареющий дядька, который большим ведром-то орудует, в целом, нормально, но слишком много потеет и охает, да и отстаёт от «миллениалов», а GeForce GTX 1660 Ti — мужик в расцвете сил с ведром среднего размера, то GTX 1660 SUPER — студент среднего телосложения, который вместо ведра использует не очень мощный, но насос.
Это я к тому, что 1660 SUPER, хоть и сохранила прежний графический процессор, но получила гораздо более быструю видеопамять GDDR6 с пропускной способностью 336 ГБ/с. В сравнении со стандартной версией GTX 1660 тактовая частота видеопамяти и ее пропускная способность, выросли почти вдвое - с 8 ГГц (192 Гбит/с) до 14 ГГц (336 Гбит/с): практически 75% прироста. В итоге получаем, что видеопамять у 1660 SUPER даже круче, чем в GeForce GTX 1660 Ti с её 12 ГГц и 228 Гбит/с. Но и цена в сравнении с обычной 1660 выросла в среднем на 2000-3000 рублей, в зависимости от производителя. На кого из «черпателей воды» сделаете ставку по соотношению цены и производительности труда?
Что изменилось в NVIDIA GTX 1660 SUPER в сравнении со стандартной версией?
|Видеокарта
|GeForce GTX 1660
|GeForce GTX 1660 SUPER
|GeForce GTX 1660 Ti
|Графический процессор
|12нм TU116-300
|12нм TU116-300
|12нм TU116-400
|Кол-во ядер CUDA
|1408
|1408
|1536
|Видеопамять (емкость/тип)
|6 ГБ / GDDR5
|6 ГБ / GDDR6
|6 ГБ / GDDR6
|Частота GPU (номинальная/ в Boost-режиме)
|1530 МГц / 1785 МГц
|1530 МГц / 1785 МГц
|1500 МГц / 1770 МГц
|Частота видеопамяти
|8000 МГц
|14 000 МГц
|12 000 МГц
|Разрядность шины
|192 бит
|192 бит
|192 бит
|Пропускная способность
|192 ГБ/с
|336 ГБ/с
|288 ГБ/с
Знакомимся с новой NVIDIA на примере Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPRO OC
«Эталонной» GTX 1660 SUPER (это когда NVIDIA выпускает свою фирменную модель, а потом партнёры подключаются с переделанными на разный лад версиями) не существует, поэтому выбирать вам придётся в любом случае среди производителей-партнёров NVIDIA.
Мы протестируем недорогую супер-жифорсину на модели в исполнении Palit с «легко запоминающимся» названием GeForce GTX 1660 SUPER GamingPRO OC. По сути, это базовая 1660 SUPER, но с заводским разгоном (одним из максимальных, кстати — среди вариантов с 1785, 1800, 1815 и 1830 МГц Palit предлагает максимум), переработанной подсистемой питания и улучшенной системой охлаждения.
Видеопроцессор, кстати, можно дополнительно разогнать на 6-8% (зависит от конкретного экземпляра) — скачиваете программу Palit Thunder Master и вперёд. В сравнении со стандартной GTX 1660 в SUPER-версии нам обещают прирост производительности порядка 11%.
На всякий случай напомню, что маркетинговое разделение видеокарт NVIDIA на GTX 1xxx серии и RTX 2xxx серии не равно разделению на «старые и новые» видеокарты. Оно лишь обозначает наличие или отсутствие той самой трассировки лучей гламурных реалистичных отражений в новейших играх — в GTX их нет, в RTX они есть и доступны для включения, но частично снижают производительность.
И, за исключением этих вот RT-ядер, архитектура у GTX 1660 SUPER, несмотря на «однотысячный» индекс, такая же, как у RTX 2xxx (Turing).
Комплектация и исполнение
GTX 1660 SUPER играет не в той лиге, где вам наваливают в комплект кучу всякого «гербалайфа» — после покупки получаете видеокарту в стандартной картонной коробке, где, кроме брошюры с руководством, больше нет ничего. Никаких переходников или HDMI-кабеля, но это, наверное, даже хорошо, потому что бесплатно ничего не даётся, а переплачивать за элементы для подключения видеокарты, которые у вас уже (скорей всего) есть, было бы обидно.
Все варианты исполнения 1660 SUPER делятся на короткие «компакты» с одним вентилятором и охлаждением «впритык», и стандартные двухвентиляторные модификации. У нас здесь видеокарта из второй категории — два вентилятора (2×90 мм) и большой алюминиевый радиатор с двумя медными трубками для эффективного теплоотвода. Который, как водится, через термопрокладку контактирует с графическим процессором, чипами памяти и элементами VRM.
Кушает свои ватты видеокарта через 8-контактный разъем PCIe, а сама карта устанавливается в порт PCI Express 3.0 х16 и занимает два слота расширения — всё как у «людей» конкурентов.
Palit рекомендует использовать с видеокартой, по меньшей мере, 450-ваттный блок питания. Но если вы планируете разгонять вашу «Невидию», лучше обзаводитесь БП на 500-600 Ватт. Сама по себе видеокарта потребляет 125 Ватт.
Среди двухвентиляторных разновидностей GTX 1660 SUPER вариант от Palit по уровню компактности находится где-то посередине — конкуренты, в среднем, укладываются в 225-247 мм длины, в нашем случае видеокарта простирается на 235 мм. Поместится в любые современные корпуса формата Mini-Tower, не вылезая за пределы материнской платы ATX.
С тыльной стороны печатная плата прикрыта пластиковой вставкой — и для красоты, и чтобы вы случайно не повредили компоненты, если начнёте неаккуратно ковырять начинку «системника» или уроните видеокарту.
Подключать видеокарту к монитору или телевизору можно при помощи HDMI 1.4a, DisplayPort 1.4a (обеспечивает поддержку 8K@30 Гц по одному кабелю) и DVI-D для гурманов «не нужон нам этот ваш Quad HD и 4K, мне и со старым монитором хорошо!».
«Увеселительная программа» в корпусе тоже предусмотрена — на лицевой панели есть логотип GeForce GTX со светодиодной подсветкой, а эффекты свечения можно настроить в программе Palit Thunder Master. Стандартно логотип светится белым цветом, при желании вы можете его перекрасить и настроить эффект пульсации, который будет учащаться при повышении температуры нагрева, и т.п. А можно и совсем отключить подсветку, если она вас бесит.
В остальном, как я уже отмечал выше, Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPRO OC работает на графическом процессоре Turing при 12-нм архитектуре FinFet с 6,6 млрд транзисторов на чипе и 1408 шейдерными процессорами. Номинальная тактовая частота составляет 1530 МГЦ, а в разгоне достигает 1830 МГц. Что касается той самой памяти GDDR6, ради которой и затевалось обновление, здесь используются микросхемы компании Micron, крупнейшего и надежного производителя.
Шум, уровень энергопотребление и нагрев
В отличие от многих других современных видеокарт, GTX 1660 SUPER не отключает вентиляторы в режиме простоя — даже без нагрузки они крутятся при 1000 об/мин, а температура видеокарты в таком режиме составляет 32 градуса.
Что произойдет, когда мы начнем запускать современные и требовательные игры? В условиях серьезной игровой нагрузки температура поднялась до 66 градусов, а скорость вращения лопастей увеличилась до 2000 об/мин. Короче говоря, системы охлаждения здесь хватает со здоровенным таким запасом.
При этом Palit GTX 1660 SUPER ещё и одна из самых тихих современных видеокарт в режиме игровой нагрузки — даже более «дохлые» Radeon RX 550 или GTX 1050 Ti «поют» заметнее. А уж наиболее вероятный противник в лице RX 590 намного, намного более шумный в работе под нагрузкой. Мы намерили у нашего экземпляра GeForce порядка 30 Дб (1000 об/мин) в пассивном режиме и около 38 дБ (2000 об/мин) под нагрузкой — вполне приемлемый вариант. Даже типичный жёсткий диск с торрентами будет тарахтеть громче, чем шелестят вентиляторы системы охлаждения GTX 1660 SUPER. И да, дроссели не шумят, если у вас появилась фобия со времён старых видеокарт среднего класса.
По энергопотреблению 1660 SUPER оказалась чуть более прожорливой, чем её номинальная старшая сестра, GeForce GTX 1660 Ti, но значительно экономичнее, чем GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5700 XT. Зато при разгоне видеокарта Palit эффективнее, чем предписывают эталонные характеристики от NVIDIA, так что с реализацией VRM-модуля и системы питания всё в полном порядке. Да и требования к блоку питания, повторюсь, минимальные - 450 Ватт
Практические тесты в играх
И вот мы добрались до самого главного - практических измерений. Начнём с тестовой системы, на которой мы проверяли разогнанную GeForce GTX 1660 SUPER от компании Palit.
|Корпус
|be quiet! Silent Base 800
|Процессор
|Intel Core i7-7700K (4533 МГц)
|Материнская плата
|ASUS Maximus IX Code rev.1.xx (Intel Z270)
|Оперативная память
|ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB 2×16GB (3200 МГц)
|Внутренние накопители
|Goodram SSDPR-CL100-480-G2 (480 ГБ) / SSD
|Western Digital Purple (2×1000 Гбайт) / HDD
|Охлаждение CPU
|be quiet! DARK ROCK TF
|Блок питания
|be quiet! Straight Power 10 800W СM
|Монитор
|LG-27UL650
|Операционная система
|Windows 10 Home (x64)
|Драйвер NVIDIA GeForce
|441.12
Все игры мы тестировали с драйверами ревизии NVIDIA WHQL 441.12, настроив их на самое высокое качество отображения. Перед началом тестирования мы немного «разогрели» карту, чтобы убедиться, что она работает стабильно в длительной игровой нагрузке. Каждая игра тестировалась с самыми популярными разрешениями мониторов: 1920x1080, 2560x1440 и 3840x2160. Также мы сделали несколько прогонов в бенчмарке 3DMark Time Spy, где видеокарта набрала 6079 баллов при разрешении 2K (1440p), которое программа выставила по умолчанию.
Итоги
Спасибо товарищу AMD за то, что двигает прогресс в недорогих видеокартах даже без реальных продаж своих новых моделей! Потому что «щас придёт порядок наведёт» Radeon RX 5500 угрожал только младшей GeForce GTX 1650, а RX 5500 XT и вовсе пока остаётся мифической моделью, которая выйдет в светлом будущем, но этого оказалось достаточно, чтобы NVIDIA занервничала и немного улучшила свои недорогие видеокарты.
До сих пор самой «крутой» видеокартой NVIDIA без технологии RTX была GeForce GTX 1660 Ti. Теперь вышла изначально более дешёвая (а после первоначального ажиотажа цены станут ещё приятнее) GTX 1660 SUPER с таким же уровнем производительности. Или, если так понятнее, уровнем производительности GeForce GTX 1070, за которую на момент выхода просили 30 тысяч рублей. И даже 8 Гбайт памяти не помогают старой доброй «семидесятке» вырваться вперёд.
И уж тем более они не помогают ещё более устаревшему Radeon RX 590, который был крутым на момент выхода, но теперь доживает свой век в роли «так себе, зато дёшево» и не может компенсировать собой пропасть между моделью уровнем выше, RX 5700 (к которой без 20 тысяч не подходи, а лучше хотя бы с 22 000) и совсем уж вариантами «на тоненького» в виде GeForce GTX 1650 или RX 570/580.
Любое «а зато у него 8 Гбайт памяти!» разбивается о реальность, когда даже в разрешении 4K (а только в нём пока есть прок от такого объёма памяти) RX 590 стабильно проигрывает GeForce GTX 1660 SUPER 15-20%. Это если «по науке» и в теории. А на практике с такими настройками, при которых играм не хватает 6 Гбайт видеопамяти при 4K, обе видеокарты выдают менее 40 fps, а иногда и менее 30, поэтому такой футбол нам не нужен.
И вообще, GeForce GTX 1060 с 3 Гбайт видеопамяти до сих пор успешно уделывает Radeon RX 570 с 8 Гбайт, хотя пророки в комментариях и на форумах с 2017 года обещали нам, что «вот ещё чуть-чуть и потенциал AMD раскроется!».
Зато в 1080p «с запасом» и WQHD «на высоких» GeForce GTX 1660 SUPER — лучшая современная видеокарта из всех, которые можно купить в новом состоянии до 20 тысяч рублей. Как мы убедились на примере Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPRO OC, очень тихая и очень «холодная». Без переплаты за трассировку лучей, на просадки производительности от которой вы все так жаловались. Поэтому, если уж брать что-то по-настоящему бодрое, то либо GTX 1660 SUPER, либо, по классическим рецептам с форумов «а я бы лучше накопил и взял %видеокартауровнемвыше%». В данном случае, Radeon RX 5700.
Все остальные, кого сложившаяся ситуация не устраивает, могут набраться терпения Radeon RX 5500 XT — возможно, оно того и вправду стоит. Держитесь там, удачи вам и хорошего настроения!
- Хорошая производительность
- Низкий уровень шума под нагрузкой
- Разумные габариты
- Нет возможности отключить вентиляторы в режиме простоя
- Цены хотелось бы ещё немного ниже