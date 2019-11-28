Мы нашли лучшую видеокарту для мощного игрового компьютера без переплаты

Важнее другие моменты в таблице, в которые вы могли не сразу «въехать»:

1. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Или, если проводить параллели с видеокартами, быть с мощным графическим процессором при большом объёме хорошей видеопамяти. В «бою» такие видеокарты — это как накачанный «бычара», который черпает воду из колодца огромным ведром.

Мощные видеокарты с малым объёмом памяти (не будем показывать пальцем на GTX 1060 3 Gb) — это всё тот же «качок» у колодца с… детским ведёрком из песочницы. Мускулатура и подвижность позволяют черпать маленьким ведёрком воду оперативно, но получается так, что ребята без особой мускулатуры с ведром нормального размера (архаичная уже Radeon RX 480 8 Gb) проделывают работу примерно с такой же скоростью.

Так вот, о вёдрах — в современных играх для максимального качества картинки даже в разрешении 1920x1080 нужно 8 Гбайт видеопамяти. Если не замахиваться на 4K (который в видеокартах такого класса всё равно не «летает»), а переходить промежуточный по чёткости картинки WQHD (2560x1440), без 8 Гбайт вы не сможете нормально замахнуться даже на «высокие — очень высокие» настройки графики.

2. Единственной перспективной видеокартой в современных реалиях среди уже вышедших недорогих моделей до сих пор была Radeon RX 590. Потому что только в ней есть сочетание достаточно мощного графического процессора (не самого, но сойдёт) и актуального объёма видеопамяти). Дело в том, что младшие видеокарты, хоть им и «отсыпали» 8 Гбайт, из-за маломощного процессора всё равно не позволяют «крутить» настройки графики настолько высоко, чтобы эти 8 Гбайт полноценно использовались.

Но даже при этом RX 590 тоже «толковая» относительно, потому что это «жрущая печь», которой от блока питания нужно на 70% больше ватт, чем GTX 1660 Ti, а по производительности зачастую отстаёт эдак на 15-18% от «обрубленной» по объёму памяти видеокарты NVIDIA.

3. NVIDIA хоть и основана в США тайваньским эмигрантом, живёт по исконно российскому принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И обрезает быстродействие своих видеокарт ровно до того уровня, чтобы сравняться с AMD. Прежде всего, за счёт экономии на видеопамяти

Но гром всё-таки грянул…

Зачем NVIDIA сделала «SUPER»-модификации младших видеокарт?

Дело в том, что AMD успешно «родила» недорогую видеокарту Radeon RX 5500 (которую пока, правда, чёрта с два где купишь), и эта видеокарта превратила в «тыкву» GeForce GTX 1650, потому что оказалась быстрее при якобы аналогичной заявленной цене. И, в целом, сравнялась по скорости работы с Radeon RX 580 и GeForce GTX 1660. Но даже это для NVIDIA только полбеды.