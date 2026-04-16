Идеальный принтер для дома без лишних проводов и сложных настроек

Компания HP (и не только она) ушла из России. Тем не менее, их принтеры до сих пор продаются, и картриджи продаются — как струйные, так и лазерные. Я сам себе покупал небольшое струйное МФУ года полтора назад за не то чтобы большие деньги. Как я тогда думал… Один картридж для того принтера стоит 1400 рублей (а в «горячий сезон» — 1800 рублей, это когда у студентов сессия, например). Картридж рассчитан примерно на… 300 страниц. Словами: триста страниц.

Я помню времена, когда струйные картриджи HP были рассчитаны на 600 страниц как минимум, а при экономной печати их количество можно было легко удвоить. Сегодня не сильно помогает даже экономная печать. Скажете, можно брать неоригинальные расходники или перезаправлять их? Что ж, это я тоже пытался делать — таким образом я сломал свой первый принтер HP, когда ещё в старших классах учился. Да, это было давно, но с тех пор я не родные расходники не очень люблю, тем более, компания ещё и отказалась ремонтировать принтер даже за деньги.

В целом, струйная печать довольно капризная, и смысла в ней есть только два: во-первых, она в среднем дешевле лазерной, во-вторых, нормальная печать фотографий — только на струйном принтере. Но что если фото нас не интересует? Тем более, конкретно HP для цветной печати я бы всё равно не рекомендовал. Поскольку у них один картридж содержит сразу все цвета, то чернила заканчиваются вообще моментально. На своём последнем HP 2710e с картиджем HP 305 я распечатал, кажется, не более 10 фоток 10х15, и картридж закончился. С вас полторы тысячи — дешевле напечатать в ателье (отдельное место в аду приготовлено тому сотруднику HP, который решил, что и текст чёрным цветом нельзя печатать, пока оба картриджа не установлены). Так что, для фото — только Epson или Canon.

Но посмотрим на лазерные принтеры. Забегая вперёд, конкурентов нашему сегодняшнему герою обзора я подбирал исключительно с точки зрения аналогичной функциональности и сравнимых габаритов. И что я нашёл? Лазерное МФУ HP LaserJet M236sdw, цена в DNS — 30 тысяч рублей. И это домашний/мини-офисный вариант! Официальный картридж для него — 6,5 тысяч рублей.