Как дополнительный SSD влияет на скорость работы PlayStation 5

И как его устанавливать, если у вас есть консоль и нет желания утрамбовывать игры на тесный стандартный накопитель

Не-а, мы сегодня не будем мусолить характеристики контроллера и NAND, гонять бенчмарки и так далее, потому что нам лень, все эти характеристики давно есть в обзорах на других сайтах. Мы зайдём с другой стороны и расскажем, во сколько вам влетит расширение памяти совместимым с PlayStation 5 накопителем SSD. А ещё расскажем, изменилось ли что-то в производительности консоли в сравнении с «сенсационно быстрым» распаянным в консоли стандартным накопителем, от которого вам при покупке достаются жалкие 667 ГБ.С недавних пор Sony всё-таки официально разрешила устанавливать дополнительные SSD-накопители в игровую консоль, что немаловажно, учитывая, что на внутреннем накопителе пользователю доступно всего 667 Гигабайт, а игры нынче “весят” иногда по 100 Гбайт и больше.