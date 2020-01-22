Как ускорить загрузку игр на компьютере без разгона и прочего геморроя
Для, извините мой французский, миллениалов и прочих неповторимых индивидуальностей «быть проще» – позор и погибель, но вот производителям SSD такое качество идёт только в плюс. Потому что в твердотельных накопителях дешевле 7-10 тысяч рублей по-прежнему больше всего ценится соотношение количества гигабайт на потраченный рубль, а у престижных брендов за него придётся серьёзно переплатить. Например, современный SSD стандарта NVMe M.2 объёмом 500-512 Гбайт сегодня стоит от 5 до 6 тысяч рублей – Silicon Power P34A80, который мы будем сейчас тестировать, влетит вам примерно в 5600 рублей. А вот SSD аналогичного стандарта от «крутого» бренда обойдётся на 2-3 тысячи дороже.
Иногда это оправдано, если мы говорим о каком-нибудь Samsung 970 EVO Plus с его «придворными» контроллерами и памятью да соответствующе прокачанными характеристиками. А иногда вы просто попадаете на наценку за абсолютно такой же (или даже медленнее) по характеристикам SSD с престижной этикеткой – WD Black SN750 за 7500-8000 рублей это прекрасно доказывает. В общем, даже если вы давненько ничего не слышали о Silicon Power с эпохи, когда USB-флешки этой компании мелькали в каждом офисе и во многих домашних компьютерах, нет смысла переплачивать за шильдики Intel или Western Digital, если замеры скорости показывают, что вы можете получить настолько же хороший накопитель дешевле.
Почему мы берём в качестве примера именно M.2. NVMe SSD? Потому что в компьютере на современных платформах (см. системные требования новейших игр) такой накопитель будет нормально использовать скоростной потенциал шины PCIe 3.0 и без проблем встанет загрузочным (то есть с него можно будет стартовать Windows). Это актуально для систем на процессорах Intel Core i3/i5/i7 от серий 4xxx до новейших. Проблемы возникнут разве что на старых платформах Sandy Bridge и Ivy Bridge (2xxx и 3xxx), но там и ограничения в скорости упрутся в PCIe 2.0, и биос нужно модифицировать, чтобы NVMe SSD вообще завелись… А если вы умеете патчить BIOS, вы и без нас знаете, какой SSD вам нужен.
Почему мы не взяли за образец SATA-III SSD? Потому что они, хоть и немного, но медленнее в играх уже сейчас. То ли ещё будет.
Почему 512 Гбайт? Потому что в России живём – 10 тысяч за терабайтник при зарплатах трудящихся и бюджете в 40-50 тысяч на весь компьютер уже кусаются. На 256 Гбайт толком ничего не влепишь, кроме Windows и софта. А полтерабайта – хороший компромисс для того, чтобы записать на него несколько самых критичных для вас по времени загрузки игр + вместить всё ту же Windows и софт туда же.
Ху из мистер Silicon Power P34A80?
Вообще, официально накопитель называется SP512GBP34A80M28, но без пол-литра такое не выговоришь, поэтому мы будем называть его просто Silicon Power P34A80.
Упаковка симпатичная но без люксовых «понтов» наподобие шкатулок из накрахмаленного картона. Картонная коробка, в ней SSD в блистере (22×80 мм, согласно форм-фактору), список основных характеристик.
В отличие от терабайтной версии 512-гигабайтная модель односторонняя: все чипы расположены на одной стороне печатной платы. И это круто, если вы собираетесь ставить SSD в какой-нибудь тонкий ноутбук без запаса места – например, в Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 нормально устанавливаются только односторонние SSD, тогда как двусторонние выгибаются дугой (с одной стороны разъём, с другой – винт) и рано или поздно из-за этого «крякнут».
От любопытных глаз чипы на SSD скрыты наклейкой со штрих-кодом, которую можно безболезненно удалить.... после истечения гарантийного срока. В общем, не пытайтесь повторить дома то, чем мы сейчас здесь будем заниматься!
В комплектации нет никаких аксессуаров (например, радиатор). Ни одной информационной брошюры к накопителю также не прилагается. Ничего, кроме самого «привода». Понятное дело, что наличие дополнительного «обвеса» повлияло бы на увеличение цены, но какому ПК-боярину не хотелось бы большего?
Технические характеристики
Silicon Power P34A80 построен на базе двухъядерного контроллера Phison PS5012-E12 (на нём ещё выпускают SSD Seаgate, Gigabyte и Corsair, например). Восьмиканальный, с пропускной способностью до 667 Мбайт/с на канал. При нём – 64-слойная флеш-память Toshiba BiCS3 TLC 3D NAND (фигурирует также в накопителях Gigabyte и OCZ).
Начинка вполне солидная, предельная производительность контроллера – до 600 000 IOPS при чтении и записи блоков по 4 Кбайт, а сам Silicon Power обещает до 450 000 IOPS при чтении и до 390 000 IOPS при записи соответственно. Но это в теории, а на практике всё нужно проверять бенчмарками, ради чего мы с вами здесь и собрались.
Вообще, 64-слойная память с BiCS3-компоновкой уже далеко не последний писк моды – с тех пор вышла более новая 96-слойная BiCS4, которая ещё и немного быстрее. Только вот она серьёзно нагревается и требует хорошего охлаждения. Для владельцев компьютеров в компактных корпусах, или ноутбуков, это ненужная возня – либо SSD просто не будет работать в полную мощность. А если учесть, что к памяти BiCS3 у нас прилагается один из самых крутых контроллеров, Phison PS5012-E12, разница в скорости, скорее, теоретическая. Тут как со смартфонами, как если бы в одном был более мощный процессор и 3 Гбайт оперативной памяти, а в другом – менее мощный, но 6 Гбайт «оперативки».
|Накопитель
|Silicon Power PCIe Gen3x4 P34A80
|Форм-фактор
|M.2 2280
|Подключение
|PCI Express 3.0 ×4, NVMe 1.3
|Емкость, Гбайт
|256, 512, 1000, 2000
|Чипы памяти
|Toshiba 64L TLC 3D NAND (BiCS3)
|Контроллер
|Phison PS5012-E12
|Скорость последовательного чтения
|до 3400 Мбайт/с
|Скорость последовательной записи
|до 3000 Мбайт/с
|Макс. кол-во IOPS при чтении
|до 450 000
|Макс. кол-во IOPS при записи
|до 390 000
|Версия прошивки
|ECFM12.3
|Гарантийный срок
|5 лет
|Габариты/вес
|22×80×3,5 мм/8 грамм
Из того, что не вошло в табличку с характеристиками: поддержка (само собой) атрибутов SMART, технологии уничтожения данных NVMe Secure Erase, коррекция ошибок на основе LDPC-кодирования, шифрование на базе криптографического алгоритма AES-265 и Pyrite, а вот поддержку TCG OPAL или Windows BitLocker не завезли, потому что SSD не корпоративного класса (да и шут с ним).
Для работы с SSD предусмотрена официальная софтина SP Toolbox, которую нужно скачивать с официального сайта производителя. В ней есть немного настроек, мониторинг состояния и производительности, и безопасное стирание данных без возможности их последующего восстановления.
Что касается ресурса: Silicon Power в вопросах заявленной износостойкости перестраховывается и заявляет, что SSD гарантированно переварит суммарный объём данных на уровне 250 Тбайт. Зная емкость накопителя (512 Гбайт) и его гарантийный срок (5 лет), можно рассчитать допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день – получаем 0,2 DWPD (200 гигабайт в день).
И кстати, да: пять лет гарантии на недорогой SSD, как в нашем случае – это круто. Конкуренты Silicon Power частенько заворачивают всего три года гарантии.
Как мы тестируем
Все замеры мы проводили на компьютере с 64-битной “Windows 10 Домашней” версии 17.763, которая адекватно работает с новыми NVMe-SSD. И, не забывайте, из-за сраных округлений в файловых системах, как и в случае с любыми другими жёсткими дисками/SSD/флешками вы получаете меньше гигабайт, чем заявлено на этикетке. В нашем случае – 476,9 Гбайт. Сейчас проверим, насколько быстрых гигабайт.
Тестовый стенд:
|Процессор
|Intel Core i7-7700K (4533 МГц)
|Материнская плата
|ASUS Maximus IX Code rev.1.xx
|Основной накопитель
|GOODRAM Iridium Pro SSD 480GB
|Видеокарта
|PNY GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 Twin Fan
|Оперативная память
|ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB 2×16GB (3200 МГц)
|Блок питания
|be quiet! Straight Power 10 800W СM
|Система охлаждения
|be quiet! DARK ROCK TF
ATTO Disk Benchmark
ATTO – это простой замер характеристик SSD в самых «тепличных» условиях при последовательной записи (как если бы вы копировали файлы с одного SSD на другой целой папкой в Windows). Обычно цифры, которые производители указывают на упаковке, берутся именно из результатов этого бенчмарка. Ну и ещё его все любят за то, что в нём удобно поглядывать, как изменяется скорость работы SSD в зависимости от того, насколько крупные файлы вы будете перебрасывать.
С настройками по умолчанию P34A80 от Silicon Power всё-таки не вывозит обещанные 3,4 Гбайт/с при чтении и 3 Гбайт/с при записи. Максимальные скорости составляют 1,56 Гбайт/с и 1,65 Гбайт/с соответственно. «Ну и что же здесь криминального?» – спросит Ирина Аллегрова, и вы вместе с ней. Ну, в общем-то, ничего – WD Blue SN500, например, обещает 1700/1450 Мбайт/с, а по факту «едет» на 1040/810 Мбайт/с; Intel 760p заявляет 3230/1625 Мбайт/с, а на деле выдаёт 2070/650 Мбайт/с. Важнее то, что Silicon Power P34A80 оказывается не медленнее или даже быстрее близких по цене Intel 660p или WD Blue SN500.
А мораль – не верьте маркетинговой фигне на этикетках.
CrystalDiskMark 5.2.1
Еще один очень удобный инструмент для сравнения производительности твердотельных и магнитных накопителей. Его показания чуть повыше, чем у предыдущего синтетического бенчмарка. Здесь при операциях чтения и записи мы получаем скорость 1782 Мбайт/с и 1676 Мбайт/с соответственно.
HD Tune Pro 4.60
Бенчмарк HD Tune Pro, как обычно, скептичен больше прочих и показывает приземленные скоростные значения. После нескольких прогонов, максимальный результат по скорости чтения и записи составили 1192,7 Мбайт/с и 1103,9 Мбайт/с соответственно. И это на первом прогоне. При дальнейшей нагрузке на накопитель пропускная способность стала чуть ниже и результаты упали до 1056,1 Мбайт/с при записи и 1148,2 Мбайт/с при чтении.
AIDA64 Disk Benchmark
Утилита AIDA64 Disk Benchmark, напротив, оказывается более лояльной и показывает скоростные результаты на уровне CrystalDiskMark. Как итог: 1602,4 Мбайт/с - средняя скорость линейного чтения; 1543,2 Мбайт/с - рандомное чтение данных; 1569,5 Мбайт/с при чтении файлов из буфера.
AS SSD Benchmark 2.0.7
А как поведет себя наш испытуемый накопитель с популярным синтетическим тестом AS SSD Benchmark? В этой утилите мы также сделали несколько прогонов, эмулируя чтения и запись файлов весом 1, 5 и 10 Гбайт, включая операции чтения блоков по 4 Кбайт в один и 64 потока. Результаты измерений можно увидеть на скриншотах ниже. Итак, пропускная способность не сильно изменилась при выполнении операций с разными по весу файлами. При операциях чтения мы получаем в среднем 1500 Мбайт/с, а при чтении - около 1430 Мбайт/с. Произвольное же чтение блоков 4K в целом соответствует результатам, которые мы получили при запуске CrystalDiskMark.
UserBenchmark
Следующим бенчмарком мы выбрали онлайн-тест UserBenchmark, который показал, что среди 3062 пользователей, которые пользовались этим же сервисом для тестирования твердотельного NVMe-накопителя Silicon Power P34A80, средние скорости чтения и записи данных составляют 1138 Мбайт/с и 1629 Мбайт/с соответственно. Применительно к нашему экземпляру результаты оказались чуть ниже: 1068 Мбайт/с при чтении и 1262 Мбайт/с при записи.
AnvilPro 1.1.0
И последний синтетический тест, который мы решили провести с использованием старенькой утилиты AnvilPro (последнее обновление к ней вышло аж в январе 2014 года). Интересно, что “расскажет” нам она? Чтобы не получить схожие друг с другом результаты, мы запустили тест с эмуляцией чтения и записи файла с размером в 1 Гбайт, а затем - 32 Гбайт. И вот что из этого вышло: при копировании и чтении меньшего файла максимальная скорость составила 1456 Мбайт/с и 1424 Мбайт/с, а вот при работе с 32-гигабайтным файлом пропускная способность снизилась до 1077 Мбайт/с при чтении и до 706 Мбайт/с на запись.
Самое время вспомнить про температуру накопителя под нагрузками и в простое. В состоянии покоя накопитель греется до 30 °C. Максимальная температура достигала 63 °C, при этом заметим, что мы использовали накопитель без дополнительного радиатора для теплоотвода и устанавливали его в закрытый стенд. Максимальная температура нагрева, заявленная в характеристиках составляет 70 °C, после чего накопитель, вероятно, должен уходить в троттлинг. Проверять этого мы не стали, но настоятельно советуем устанавливать Silicon Power P34A80 в хорошо проветриваемый корпус или использовать двусторонний радиатор. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть.
SLC-кэш и его влияние на общую производительность
Не забывайте, что официальные характеристики – это только часть общей картины. Потому что большинство производителей SSD-решений используют SLC-кэш, самую быструю область флеш-памяти. Если рабочая нагрузка на накопитель выйдет за пределы этого кэша и файлы начнут записываться уже не в SLC-буфер, а в “родную” флеш-память накопителя (TLC или QLC). Поэтому во время тестов мы стараемся загрузить накопитель по максимуму, чтобы посмотреть, как он будет ворочаться при переполнении буфера SLC. В Silicon Power P34A80 быстрого кэша насыпали около 64 Гбайт при расчете на каждый 256 Гбайт. Получается, что максимальной скорости можно добиться только в пределах заданной области.
И всё-таки восьмиканальный массив памяти Toshiba сам по себе довольно быстр, а с ёмким SLC-кэшем проседания в скорости при записи файлов размером 1-2 Гбайт особо и не наблюдается. Кстати, SLC-кэш задействуется не только при записи, но и при чтении. В чем это выражается? А в том, что данные, которые пользователь открывает сразу после их копирования на накопитель, все еще остаются в быстром кэше и операция чтения происходит быстрее, чем в случае обращения к TLC-памяти.
Вот поэтому слепо доверять результатам синтетических бенчмарков не стоит на 100%, потому что они выполняют чтение и запись, оперируя только что созданными файлами, которые располагаются в SLC-кэше. Короче говоря, при тестировании показываются чуть более высокие скорости чтения данных.
Что умеет фирменный софт для обслуживания SSD Silicon Power?
Насколько он полезен? Да и нужен ли он вообще? Это главный вопрос, который хочется вынести на повестку. Как мы уже упоминали выше по тексту, программа SP Toolbox нужна для мониторинга состояния «здоровья» накопителя, оценки его скорости работы и безопасного стирания данных посредством Secure Erase.
Как и многие конкуренты, русской локализации Silicon Power не предлагает, но в целом не все так безнадежно: даже пятиклассник разберется без Google-переводчика, что означает каждый пункт меню.
Как это ни смешно, единственная полезная функция в программе – возможность посмотреть значения SMART-атрибутов и поглазеть на строку HEALTH, которая демонстрирует уровень износа накопителя (и то далеко не факт, что делает она это не «от балды»). В общем, никаких специализированных умений SP Toolbox не предлагает, так что не стоит захламлять ей лишние 15 Мбайт на накопителе.
Покупаем или проходим мимо?
Новому NVMe-накопителю PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe от Silicon Power безусловно не хватает креативного названия, но это не значит, что он не достоин покупки. На самом деле он должен быть одним из первых в вашем списке покупок, если в ближайшее время вы планируете потратиться быстрый твердотельный «диск». Он всегда быстрее ширпотребного Kingston A1000, обходит WD Blue SN500 в большинстве дисциплин, быстрее аналогичного по цене Intel 660p в случайных операциях (а они важнее последовательных) и… в общем-то, чуть лучше его показывает себя WD Black SN750, но он эдак на 35-40% дороже при такой же ёмкости. Или Samsung 970 EVO Plus, но это уже другая лига и цены от 8.5 до 9.2 тысяч рублей там, где Silicon Power предлагает ниже скорость, но такой же объём за 5.5 тысяч.
Среди бюджетных SSD это один из самых толковых. И начинка очень хорошая – многократно проверенные в других SSD чипы памяти Toshiba и мощный контроллер отлично работают вместе, да и пять лет гарантии радуют. Да и в целом соотношение цены (9,7 рублей за гигабайт пространства) и качества достойное. Любители поклоняться брендам, конечно, плевать хотели на какой-то там Silicon Power и побегут за Crucial, Intel или даже Corsair, но в стране, где люди осознали, что при равных характеристиках смартфоны Xiaomi всегда дешевле Самсунгов, ещё не всё потеряно. Когда-нибудь научимся не создавать себе идолов и в SSD.
Смущает только ахинея вместо реальных скоростных характеристик на упаковке и в спецификациях Silicon Power. Враньё ли это? И да, и нет. Просто официальные технические характеристики со скоростью «до 3,4/3 Гбит/с» прописали одинаковыми для всех вариантов модели P34A80. Которая, как вы знаете, бывает и с 256 Гбайт памяти, с 2 Тбайт, причём младшие версии всегда медленнее. Возможно, модель с 2 Тбайт может дотянуться до заявленной пропускной способности. Но это уже совсем другая история…