Как ускорить загрузку игр на компьютере без разгона и прочего геморроя

Почему мы берём в качестве примера именно M.2. NVMe SSD? Потому что в компьютере на современных платформах (см. системные требования новейших игр) такой накопитель будет нормально использовать скоростной потенциал шины PCIe 3.0 и без проблем встанет загрузочным (то есть с него можно будет стартовать Windows). Это актуально для систем на процессорах Intel Core i3/i5/i7 от серий 4xxx до новейших. Проблемы возникнут разве что на старых платформах Sandy Bridge и Ivy Bridge (2xxx и 3xxx), но там и ограничения в скорости упрутся в PCIe 2.0, и биос нужно модифицировать, чтобы NVMe SSD вообще завелись… А если вы умеете патчить BIOS, вы и без нас знаете, какой SSD вам нужен.

Почему мы не взяли за образец SATA-III SSD? Потому что они, хоть и немного, но медленнее в играх уже сейчас. То ли ещё будет.

Почему 512 Гбайт? Потому что в России живём – 10 тысяч за терабайтник при зарплатах трудящихся и бюджете в 40-50 тысяч на весь компьютер уже кусаются. На 256 Гбайт толком ничего не влепишь, кроме Windows и софта. А полтерабайта – хороший компромисс для того, чтобы записать на него несколько самых критичных для вас по времени загрузки игр + вместить всё ту же Windows и софт туда же.

Ху из мистер Silicon Power P34A80?

Вообще, официально накопитель называется SP512GBP34A80M28, но без пол-литра такое не выговоришь, поэтому мы будем называть его просто Silicon Power P34A80.

Упаковка симпатичная но без люксовых «понтов» наподобие шкатулок из накрахмаленного картона. Картонная коробка, в ней SSD в блистере (22×80 мм, согласно форм-фактору), список основных характеристик.