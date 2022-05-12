Правда ли, что SSD с китайской памятью не хуже этих ваших Самсунгов, только без переплаты?Silicon Power XD80 — характеристики богаче, чем у конкурентов, цена ниже. Но есть нюансики...
Если вы разбираетесь в гаджетах, то уже в курсе, что китайские смартфоны зачастую сделаны на американских (Qualcomm) процессорах с японскими (Sony) камерами с, зачастую корейскими (Samsung, если это AMOLED) или тайваньскими (AU Optronics) дисплеями.
Казалось бы, как Китай в таких условиях может обыграть Samsung или Sony на их же поле? Но результат вам всем известен — сейчас Самсунг и Сони выбирают либо по соображениям «принципиально не покупают ничего китайского!» (таких националистов среди покупателей, как ни странно, полно), либо в категории «деньги — не главное, хочу максимальные навороты за максимум денег!» (в этих условиях Самсунгам Ultra или Sony Xperia Pro сложно что-то противопоставить). В остальных случаях китайские мобильники всегда выглядят круче корейских или японских по той же цене.
«Ну, наверное, в компьютерах то же самое», — скажете вы? Да хренушки! Сегодня мы говорим об SSD, и вот в этом классе комплектующих, если считать в экзабайтах (ну, то есть, суммарной ёмкости проданных SSD), то Samsung «сожрал» 37% рынка. Ещё не половина, но можно сказать «практически каждый второй» и не ошибётесь. А если в штуках, то за Самсунгом 26% рынка, WD (он же SanDisk) — 15%, остальные гораздо менее заметные, в какой бренд не ткни.
При этом Самсунг не только продаёт SSD под своей маркой, но ему же принадлежит и крупнейшее производство памяти для SSD, которую он продаёт остальным брендам в том числе!
Я сейчас утрирую, но для независимых производителей SSD пытаться конкурировать с Самсунгом — это как организовать бизнес по водопроводу и конкурировать с Госводоканалом. В теории возможно, на практике шансов у вас практически нет. Но у Silicon Power получилось!
XD без рофлов
|Накопитель
|Silicon Power XD80 (SP001TBP34XD8005)
|Ёмкость
|1 ТБ
|Форм-фактор
|M.2 2280
|Интерфейс
|PCIe Gen 3 x4 — NVMe 1.3
|Память
|64-слойная, YMTC, 256 Гбит, TLC 3D NAND
|Контроллер
|Phison PS5012-E12S
|Кэш
|256 МБ, DDR3-1600
|Макс. устойчивая скорость последовательного чтения
|До 3400 Мбайт/с
|Макс. устойчивая скорость последовательной записи
|До 3000 Мбайт/с
|Среднее время наработки на отказ, млн. часов (MTBF)
|2.0
|Ресурс записи
|380 ТБ
|Гарантия
|5 лет
Это не «ржущий» смайлик, как его пишут подростки в чатах, а самый быстрый SSD Silicon Power для PCIe Gen 3. Вообще, чтобы было понятнее, модельная линейка SP выглядит так:
Ну то есть, как вы видите по заявленной производительности, для PCIe Gen 4 уже вышли две новых и более быстрых модели, но это уже уровень для «бояр», как по цене, так и по входному билету: матплаты с поддержкой PCIe 4.0 появились во второй половине 2019 года (и поначалу в BIOS не было поддержки, её завезли ближе к 2020 гг.) для AMD, а у Intel это случилось уже в середине 2021 года с приходом процессоров Rocket Lake (11 поколение).
Сдаётся мне, что вас, купивших новый компьютер на закате поддержки сокета AM4 или в более поздний период с завышенными ценами из-за дефицита полупроводников и майнинга криптовалюты Chia на накопителях (господи, сколько всего произошло…), не так уж много. Но это мы ещё проверим в опросе. А сейчас, с ещё более весёлыми ценовыми реалиями, перейдём к более народной и уже субфлагманской серии SSD.
Итак, у нас тут PCI Express 3.0 x4 и заявленные чтение/запись 3400/3000 МБ/с. SSDшник для конкуренции с Samsung 970 Evo Plus, WD SN570, и-и-и-... наверное, Kingston KC2500 (кто там ещё остался «на трубе» из конкурентов в рознице?).
Что интересного в конструкции? Ну, во-первых, здоровенный алюминиевый радиатор (для SSD с такими характеристиками это уже необходимость, а не понты, в отличие от ваших разноцветных «геймерских» подсветочек корпусов). Причём SSD в терабайтном исполнении — односторонний, с обратной стороны никаких микросхем нет. И это плюс — сможете упаковать его даже в тонкий ноутбук, где выемки под «торчащие буфера» в корпусе может просто не быть и SSD выгнется дугой (и со временем помрёт из-за микротрещин в текстолите при такой позе). Кстати, о буферах — буфер тут есть, ёмкостью 256 МБ при контроллере Phison PS5012-E12S.
Не совру, если скажу, что вот на этом этапе характеристики не воодушевляют — могли бы и 1 ГБ буфер впихнуть, и контроллер полноценный E12, а не чуть урезанный E12S. «Ремикс» уже довольно заезженного контроллера четырёхлетней давности. Но память хороша и, похоже, сможет это компенсировать.
Память в накопителе, вы удивитесь, на этот раз исконно-китайская — не Toshiba, Kioxia или Micron, а YTMC (Yangtze Memory Technologies Corp) родом из Уханя. В котором находятся не только любители кушать летучих мышей, но и суперсовременные полупроводниковые заводы Китая.
Так вот, у нас тут 64-слойная TLC 3D NAND (!) — «это вам не мелочь по карманам тырить», как говорят классики. Наоборот — по современным временам, когда SSD начали лепить безбуферными на менее износостойкой QLC 3D NAND, китайское «неплохо, но не последнее поколение» превращается из недостатка в достоинство. Прямо как с автомобилями Toyota и прочими Hyundai/Kia на фоне технологичных ломучих «немцев». Не шик (бывает и более сложная + крутая память), но уровень не ниже среднего, а может и чуть выше.
Но это всё лирика, как эта штуковина в итоге шевелится?
## Тестирование
|Тестовый стенд
|CPU
|Intel Core i9-10900K, 10 ядер и 20 потоков, 3,7 (5,3) ГГц
|Материнская плата
|ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)
|Оперативная память
|DDR4-4000 (16-16-16-28), 4 × 8 Гбайт
|Видеокарты
|Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
|Блок питания
|Corsair AX1000, 1000 Вт
|Система охлаждения CPU
|NZXT KRAKEN X62
|Корпус
|Открытый стенд
Как и в случае с другими SSD уровня «средний или выше», скорости последовательной записи и чтения упираются скорее в быстродействие PCIe 3.0 x4, чем в память или контроллер SSD. Чуть ниже заявленных производителем скоростей, но незначительно.
В некоторых бенчмарках всё даже бодрее — Kingston KC2500 на этом фоне, я вам скажу, выглядит ощутимо медленнее. Покуда кэш справляется (а он справляется даже в усечённом объёме), вы получаете производительность «выше среднего» и приближенную к лучшим накопителям для PCIe Gen 3 из всех современных. Не самую лучшую, но тот же Samsung 970 Evo Plus либо на равных, либо медленнее (но не быстрее) и дороже, а «стабильно быстрее» — это уже Samsung 980, который, блин, ну ощутимо (23 тысячи против 16-17 тысяч рублей) дороже.
Правда, в произвольных операциях с мелкими файлами, особенно чтении, восьмиканальный, но немолодой контроллер, не вывозит.
Что всё это означает? При кратковременной и не супер-интенсивной нагрузке (например, винду стартовать) — «летает» на уровне более дорогих моделей. В копировании/записи файлов размера от «отчёт в Word» до «4K Rip» всё тоже будет весьма клёво и на таких же скоростях, как и у более дорогих SSD. А вот по скорости загрузки уровней в играх или перебрасывании особо крупных файлов бывают конкуренты и побыстрее.
Почему? Во-первых, потому что урезанный кэш позволяет «шарашить» крупняк без потери скорости объёмом до 20 ГБ — на более крупных файлах за этой границей скорость работы начнёт сползать, пока не придёт «следующий, кричит заведующий» и всё не повторится вновь. Бывает, конечно, и хреновее — WD SN570 вообще пережёвывает быстро файлы до 12 ГБ, а потом у него начинаются проблемы. Но всё же, для SSD среднего уровня хотелось бы иметь возможность замахиваться на максимальную скорость при более громоздких файлах.
Во-вторых, на роль «молотилки» мелких файлов в играх или служебном софте (в том числе для компиляции чего-то эпичного, 3D-моделирования и т.д.) Silicon Power XD80 слабо подходит, потому что, если яростно теребить его такими мелочами, SSDшник начинает ощутимо нагреваться — радиатор на нём установлен не просто так. Совсем уж больших просадок производительности нагрев не даёт, но… давайте просто сойдёмся на том, что для всего, кроме Windows, не особо «тяжёлых» (то есть запускающихся не под 10 секунд на мощных компьютерах, а быстрее) программ, музыки, документов и видео SSD подходит, а вот тот же Photoshop, IDE, современные игры с открытым миром (Cyberpunk и вот это всё) будут бегать быстрее на сто раз упомянутых тут Самсунгах.
Выводы
Я вас насквозь вижу — вы в эту статью не обзор SSD прибежали читать, а ради ответа на вопрос: «Нуачо там с навороченными, но менее дорогими, чем у Самсунгов, SSD? В чём загвоздка?». И тут я такой опять с
всратыми аналогиями из гаджетов и автомобилей — надеюсь, таким образом станет понятнее.
Есть, к примеру, какая-нибудь банальная BMW. И есть её аналог — ну, допустим, Hyundai Genesis. Вроде в обоих случаях «кожа-рожа-шумоизоляция-мультимедия», причём Hyundai дешевле. Ну и чего тут выбирать-то?
А потом, при старте с места, оказывается, что автомобили с одинаковым количеством лошадиных сил и примерно одинаковым весом разгоняются по-разному — немецкие «лошадиные силы» какие-то более лошадиные, чем корейские, и кушают меньше. Зато Hyundai надёжнее и, опять же, выгоднее, а на нюансы разгона и рулёжки многим безразличны.
Или в смартфонах: сравниваешь в лоб дорогой Xiaomi с флагманским Samsung: Xiaomi оказывается быстрее и работает от аккумулятора дольше, но водозащита есть только у Самсунга, да качество записи видео у Самсунга выше (я щас не про конкретные модели, а самый частый сценарий при сравнении этих двух). И Xiaomi дешевле, но по сумме баллов Самсунг вроде побеждает. Ну и кого в таком случае прикажете назначать победителем?
Такая же ботва в SSD. В чём, спрашиваете, загвоздка? В том, что однозначно более быстрый Samsung 980, к примеру, на 35-40% дороже.
А более близкий по цене (но тоже чуть более дорогой) Samsung 970 Evo… в чём-то быстрее — в играх и тяжёлых программах, в чём-то иногда уступает — в скорости работы Windows, запуске «не громоздких» программ и перебрасывании файлов объёмом до 20 ГБ Silicon Power бодрее при меньшей цене.
И, в общем-то, даже вполне надёжен (5 лет гарантии, TLC 3D NAND, даже в уханьском исполнении, вполне надёжна). Но не универсальный боец, а «здесь прибыло, здесь убыло» — разница в нюансах. Которые для кого-то — «да ну нафиг, лучше переплачу, зато всё и сразу», а для кого-то «о, а мне как раз под эти дела SSD и нужен, хоть сэкономлю теперь, в более дорогих скорость под мои хотелки будет такой же». По какую сторону баррикад находитесь вы?
- Очень быстрый в последовательных операциях и в краткосрочных предельных нагрузках
- Адекватная цена
- Односторонний
- Есть радиатор
- С надёжностью всё ок
- В играх и супер-тяжёлых программах конкуренты быстрее
- Довольно горячий
- Модификацию 2 ТБ фигачат с 96-слойной памятью Toshiba вместо 64-слойной YMTC, производительность смотрите в соответствующих обзорах