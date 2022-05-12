Правда ли, что SSD с китайской памятью не хуже этих ваших Самсунгов, только без переплаты?

Если вы разбираетесь в гаджетах, то уже в курсе, что китайские смартфоны зачастую сделаны на американских (Qualcomm) процессорах с японскими (Sony) камерами с, зачастую корейскими (Samsung, если это AMOLED) или тайваньскими (AU Optronics) дисплеями.

Казалось бы, как Китай в таких условиях может обыграть Samsung или Sony на их же поле? Но результат вам всем известен — сейчас Самсунг и Сони выбирают либо по соображениям «принципиально не покупают ничего китайского!» (таких националистов среди покупателей, как ни странно, полно), либо в категории «деньги — не главное, хочу максимальные навороты за максимум денег!» (в этих условиях Самсунгам Ultra или Sony Xperia Pro сложно что-то противопоставить). В остальных случаях китайские мобильники всегда выглядят круче корейских или японских по той же цене.

«Ну, наверное, в компьютерах то же самое», — скажете вы? Да хренушки! Сегодня мы говорим об SSD, и вот в этом классе комплектующих, если считать в экзабайтах (ну, то есть, суммарной ёмкости проданных SSD), то Samsung «сожрал» 37% рынка. Ещё не половина, но можно сказать «практически каждый второй» и не ошибётесь. А если в штуках, то за Самсунгом 26% рынка, WD (он же SanDisk) — 15%, остальные гораздо менее заметные, в какой бренд не ткни.