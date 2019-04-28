Создать главный в мире пиратский сайт и жить с него, как рок-звезда. Биография Кима Доткома

Дела семейные

Ким Шмиц (настоящее имя Доткома) родился в немецком городе Киль в январе 1974 года. Его матерью была финка из города Турку, а отец - немец. Кстати, он и по сей день сохраняет двойное гражданство.

Семья, в которой рос Ким, была неблагополучной. Его отец был алкоголиком и регулярно избивал жену, доставалось и самому Киму. До сих пор у него на верхней губе шрам - в детстве отец ударил его ракеткой от пинг-понга.

Немного позже Киму с матерью удалось сбежать от домашнего агрессора. По воспоминаниям самого Кима, он меньше всего хотел быть похожим на своего отца, поэтому никогда не пил алкоголь и даже не курил. Уже когда Ким пошёл в школу, его родители развелись и юный Дотком остался с матерью, а местонахождение отца ему неизвестно, да и не особо его интересует.

Мать маленького Кима очень много работала, чтобы прокормить их обоих. Иногда на обеденном столе не было ничего, кроме каши или тоста с кетчупом. Именно тогда Шмиц остро захотел разбогатеть, когда вырастет - чтобы он и его мать начали наконец жить достойно.

Мечты о богатой жизни быстро переросли в мечты о "красивой".

Первые заработки

В 12 лет у Кима появился первый компьютер, и вот тогда-то Остапа понесло. Потому что именно тогда Дотком почувствовал, что в мире существуют вещи гораздо важнее того, чему учат в школах. С того времени школу он почти забросил и с головой ушёл в компы.