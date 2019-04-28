Создать главный в мире пиратский сайт и жить с него, как рок-звезда. Биография Кима Доткома

Дела семейные
Ким Шмиц (настоящее имя Доткома) родился в немецком городе Киль в январе 1974 года. Его матерью была финка из города Турку, а отец - немец. Кстати, он и по сей день сохраняет двойное гражданство.
Семья, в которой рос Ким, была неблагополучной. Его отец был алкоголиком и регулярно избивал жену, доставалось и самому Киму. До сих пор у него на верхней губе шрам - в детстве отец ударил его ракеткой от пинг-понга.
Немного позже Киму с матерью удалось сбежать от домашнего агрессора. По воспоминаниям самого Кима, он меньше всего хотел быть похожим на своего отца, поэтому никогда не пил алкоголь и даже не курил. Уже когда Ким пошёл в школу, его родители развелись и юный Дотком остался с матерью, а местонахождение отца ему неизвестно, да и не особо его интересует.
Мать маленького Кима очень много работала, чтобы прокормить их обоих. Иногда на обеденном столе не было ничего, кроме каши или тоста с кетчупом. Именно тогда Шмиц остро захотел разбогатеть, когда вырастет - чтобы он и его мать начали наконец жить достойно.
Мечты о богатой жизни быстро переросли в мечты о "красивой".
Первые заработки
В 12 лет у Кима появился первый компьютер, и вот тогда-то Остапа понесло. Потому что именно тогда Дотком почувствовал, что в мире существуют вещи гораздо важнее того, чему учат в школах. С того времени школу он почти забросил и с головой ушёл в компы.
Ким стал хакером (не особо хорошим, по словам «коллег») и взял себе псевдоним Kimble. На одной из хакерских встреч он познакомился с репортёром и дал ему интервью. Публичность опьянила Кима - он увидел, что взломом можно прославиться и восхищался тем, что для обычного человека хакерство - магия. Это сыграло против него - после заявления Шмица на ТВ, что он подделал кредитную историю местного политика, полиция начала его преследовать, а сообщество хакеров от него отвернулось потому что торговля лицом по телевизору хакеры не одобряют (внезапно, этим они отличаются от героев-хипстеров из Watch Dogs 2).
Тем не менее, с хакерскими навыками Ким в те времена неплохо зарабатывал мошенничеством. Больше, чем можно было бы ожидать от подростка. Например, он создал телефонную службу для общения, использовав краденные данные телефонных компаний, и заработал на этом примерно 75 тысяч немецких марок. Удивительно, но сами телефонные компании объявили в розыск молодого хакера не для того, чтобы арестовать, а для того, чтобы он рассказал им, как именно он крадёт их данные.
И Ким решил заработать на этом тоже. Поэтому в свои 20 с небольшим лет он создал компанию... по защите данных, и даже нанял туда несколько своих старых знакомых хакеров.
Очень скоро Ким разбогател, как и планировал. Он всегда хотел вести шикарную жизнь, поэтому начал тратить бешеные деньги на дорогие машины, яхты и шумные вечеринки. Однажды он даже попал в аварию на высокой скорости и отделался сложным переломом руки. Какие выводы он сделал из своей биографии? Только выводы о том, что грести деньги нужно как можно скорее, пока не исполнилось 30 лет, голова варит, здоровье не подводит, жизнь ещё не успела приесться. Поэтому он не только не остепенился, но, напротив, "усилил хватку".
Уже тогда Ким стал одним из главных бизнесменов в области технологий. В 2001 году главный доход ему приносила ещё одна собственная компания - Kimvestor.
Дотком и Megaupload
К 30 годам Ким Шмиц был уже миллионером и, на всякий случай, убежал из Германии в Гонконг - просто чтобы не стать лёгкой мишенью для ареста. В 2005 году он решил сменить фамилию на “Дотком”, по его словам, в честь технологий, которые сделали его богатым. А в 2005 году он запустил тот самый онлайн-сервис Megaupload, крупнейшее файлохранилище (с которого потом срисовали схему работы всякие Rapidshare, iFolder, Letitbit и прочие ребята). Все файлы, на всякий случай, данные хранились на серверах, расположенных в Гонконге.
Бизнес-идея была великолепной - доход компания Megaupload Limited получала от продажи рекламы и улучшенных премиум-аккаунтов. Всего сайт насчитывал около 180 млн зарегистрированных пользователей и долгое время занимал 13-е место в списке самых посещаемых в мире. Каждый день на него заходили около 50 млн человек.
При этом, пользоваться Megaupload можно было и бесплатно, но с ограничениями - загружать файлы не более 2 Гбайт (и общий объём всех файлов пользователя не должен был превышать 200 Гбайт) и скачивать не более 1 Гбайт. В эпоху фильмов формата DVDRip с 700/1400 Мбайт и Microsoft Office 2007 объёмом 700-900 Мбайт хранилища Кима была достаточно почти для всего. Кроме того, файлы в бесплатных аккаунтах хранились до 90 дней.
Можно было пользоваться сервисом и анонимно. Тогда файлы хранились не более 21 день.
У платных пользователей всех этих ограничений не было, а дополнительно они ещё и могли получить прямую ссылку для скачивания (в остальных случаях приходилось лезть на сайт и смотреть рекламу).
В общем, неудивительно, что Megaupload стал отличным способом для хранения и передачи любых данных - в том числе, в нарушение всех авторских прав.
Именно поэтому Ким стал мишенью для всех правообладателей. Ещё заранее чувствуя, к чему всё идёт, Дотком уехал в Новую Зеландию (в 2010 году) и продолжал деятельность оттуда, не забывая покупать бешено дорогие автомобили, яхты и особняки.
Megaupload всё-таки закрыли 19 января 2012 года по решению Министерства юстиции США, а в Новой Зеландии одновременно с этим арестовали четверых его руководителей, в том числе, самого Доткома. Правообладатели оценили свой ущерб в 500 миллионов долларов.
В ответ на закрытие хакерская группа Anonymous атаковала и сайт Министерства юстиции США, и сайты некоторых звукозаписывающих компаний. А Ким Дотком заявил: «Они наехали не на того парня. Я собираюсь перевернуть этот мир вверх ногами. Власть народу. До свидания, Эшелон. Да здравствует свобода».
Уже тогда правообладатели пытались экстрадировать Кима в США и судить его по американским законам, но успешно отбивал такие попытки в суде.
Mega - новая жизнь
Перезапуск Megaupload стал для Доткома делом чести. В 2013 году он запустил существующий поныне сервис Mega, расположенный по адресу mega.nz (т.е. в доменной зоне Новой Зеландии). Изначально он хотел взять адрес me.ga, но правительство Габона, которому принадлежит домен .ga, вовремя подсуетилось и перекрыло эту возможность.
Главным отличием Mega от Megaupload стало шифрование AES - файлы зашифровывались и расшифровывались прямо в браузере тех, кто заливал или скачивал эти файлы. Эксперты по информационной безопасности критиковали такой трюк - протокол шифрования можно подменить в любой момент и пользователь этого даже не заметит. Но Дотком не собирался никого обманывать. По крайней мере, самих пользователей Mega.
Зато шифрование формально снимало ответственность с владельцев Mega - ведь, получается, они даже не имеют понятия, что именно загружают пользователи в облако. Более того, Дотком объявил, что правообладатели могут даже посылать запросы на удаление контента! Невиданная щедрость для "пирата".
Mega улучшился вместе с развитием и остального интернета. Увеличились лимиты для бесплатных пользователей, появились приложения для смартфонов, расширения для браузеров. До сих пор Mega остаётся одним из самых популярных способов для обмена большими файлами в интернете. Ну и, конечно, одним из самых популярных файлохранилищ для пиратского контента: музыки, видео, образов игр и т.п.
Экстрадиция в США
Судебные процессы об экстрадиции Доткома в США велись ещё с 2012 года. Но Ким неизменно выигрывал их, раз за разом. Он оставался в Новой Зеландии и даже создал политическую партию ("Интернет-партия"), которая, правда, проиграла на выборах и не получила ни одного места в парламенте.
Однако 5 марта 2018 года очередная апелляция со стороны властей США всё-таки выиграла, а Ким, соответственно, проиграл. Новая Зеландия начала процедуру экстрадиции Доткома, и с тех пор о нём ничего не слышно. Но mega.nz работает и по сей день. Жаль, что мы уже очень давно не знаем, что происходит с его создателем…