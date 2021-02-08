Продавайте комплектный SSD от ноутбука и ставьте этот — его хватит на всё
Разбудите меня в любой год моей жизни и спросите, что происходит в России — наугад скажу «финансовый кризис», и не ошибусь. Поэтому обзор SSD большой ёмкости за рубежом выглядит, как дежурный совет по апгрейду компьютера, но в России его читатели будут считать показной дегустацией чёрной икры обзорщиками.
Оправдываться или спорить по такой ситуации бесполезно, да и не нужно, поэтому сразу объявляем — мы сегодня говорим о сценарии, когда вы в кредит/рассрочку купили себе ноутбук со съёмным SSD на каких-нибудь 256-512 ГБ и заколебались утрамбовывать на него файлы.
Поэтому вы старый SSD продаёте где-нибудь на Avito, а на вырученные деньги + доплату покупаете один, но очёнь ёмкий накопитель, чтобы Windows, документы, фильмы, музыка, резервные копии фотографий котиков/родственников/еды из облачного хранилища и игры помещались в одном ноутбуке, без «колхоза» внешних проводов.
Ну или вы владелец настольного компьютера, который узнал, что «стрелялки» наподобие Call of Duty требуют нынче по 175 ГБ хранилища на каждую. А на жёстком диске «подлагивают» (работают рывками), поэтому нужен ёмкий SSD.
Стоит такое удовольствие (большой SSD) с ёмкостью 2 терабайта сегодня от 18 до 30 тысяч рублей, в зависимости от характеристик, «престижа шильдика» и наглости отдельных продавцов. Если у вас нет денег, чтобы проводить такой бешено затратный апгрейд любимого компьютера/ноутбука, эта статья не для вас — для вас будут статьи о том, как «вертеться» и выкручиваться при других бюджетах. А мы пока расскажем, почему на фоне всех этих дорогостоящих SSDшников наш герой, Silicon Power UD70 2 TB за 23 тысячи, претендует на звание «золотой середины».
|Накопитель
|Silicon Power UD70 (SP02KGBP34UD7005)
|Форм-фактор
|M.2
|Подключение
|PCI-E Gen.3 x4
|Емкость, Гбайт
|2048
|Чипы памяти
|Micron IA7HG66AWA (MT29F1T08GBLBE3W)
|Контроллер
|Phison PS5012-E12S-32
|Скорость последовательного чтения
|до 3400 Мбайт/с
|Скорость последовательной записи
|до 3000 Мбайт/с
|Гарантийный срок
|5 лет
|Габариты/вес
|22,0 мм x 80,0 мм x 3,5 мм/8 грамм
Что вообще можно купить толкового из 2-терабайтных SSD M.2?
Минутка объективации и стереотипов, но с покупкой дорогостоящих SSD такая же проблема, как у девушек с выбором одежды — вроде бы вариантов полно, а носить нечего.
В SSD это выражается в том, что есть немолодой двухлетний, но раздутый фанатиками (и рекламщиками) в ранг божества Samsung 970 Evo Plus 2 ТБ за 30 тысяч рублей. Быстрый, конечно, но переплата такая же, как за смартфоны Apple, поэтому выбор только для тех, у кого «десять тыщ туда, десять сюда — это не деньги».
Есть Intel 660P 2 ТБ за… 18-20 тысяч! Вроде бы круто, но смотришь на замеры, а скорость работы у него печальная, как жизнь с ипотекой. Покупать настолько «задушенный» по производительности SSD есть смысл для бюджетных ноутбуков (AMD Athlon, Intel Pentium и т.д.), где быстродействие будет упираться в процессор. А в быстрых ноутбуках и, тем более, 6 и 8-ядерных современных настольных компах будете постоянно на своей шкуре ощущаться, что «блин, а могло бы быть быстрее».
Есть Kingston KC2500 за 30 тысяч, на фоне которого даже Самсунг не выглядит переоценённым — реальная производительность этого накопителя ближе к моделям в категории «20-25 тысяч».
И есть эта самая категория «от 20 до 25», в которой тон задают ещё не обнаглевшие производители, с нормальным соотношение цены и качества в новых SSD. Если вам понятнее, когда проводят параллели со смартфонами, то это своеобразные Xiaomi/Huawei/Realme, только среди SSDшников.
Например, такие SSD, как Patriot Viper VPN100, Adata XPG SX8200 и Silicon Power UD70 — каждый из них стоит 23-24 тысячи рублей. И сегодня мы поговорим о Silicon Power.
Упаковка, комплектация и гарантия
Самая скучная часть обзора, поэтому проходи, сталкер, не задерживайся.
Стандартный накопитель M.2 2280 в маленькой упаковке с документацией. В блистере, без переходников и прочих радостей. Упаковку сразу после вскрытия можете утилизировать, потому что пятилетняя гарантия, о которой на ней написано, предоставляется по серийнику на наклейке SSD, а не серийному номеру на упаковке.
Кстати, гарантия на пять лет у Silicon Power без учёта записанных данных — хоть закачайтесь/перекачайтесь торрентами на гигабитном интернете в течение этих пять лет, SSD, если что случится, вам всё равно заменят. Например, Samsung отправит вас лесом, если вы придёте заменять по гарантии флагманский 980 Pro и на нём обнаружится свыше 600 циклов перезаписи. А у Kingston гарантия рассчитана на то, что за день вы будете перезаписывать не более 30% от ёмкости накопителя. Вроде бы и ладно — SSD нынче надёжные, но во многих случаях пять лет гарантии — это пять лет только в случае «ну, если вы почти не пользовались, а SSD сдох, тогда заменим».
Внешний вид, конструкция
Единственное, что стоит отметить во внешности Silicon Power UD70 перед тем, как затолкать его в системный блок/ноутбук и забыть, как он выглядит, — его одностороннюю компоновку. Дело в том, что «банки» с памятью в разных SSD расположены по-разному — в одних они помещаются по одной стороне печатной платы, в других их плавно рассыпали на две стороны.
Во втором варианте компоновка обходится производителю дешевле. Но! Во многих ноутбуках слот M.2 расположен впритык к матплате самого ноута, и SSD, у которых снизу торчат банки памяти, в таких ноутбуках при установке либо не ставятся вообще, либо ставятся выгнутыми дугой, как ваш котяра, когда потягивается. Со временем гибнет «либо осёл, либо падишах» — или SSD приходит в негодность из-за микротрещин в согнутой печатной плате, или разъём на ноутбуке искривляется и начинает выдавать сбои, когда в него не под углом, а уже прямо вставят односторонний SSD.
С точки зрения «железа» перед нами очень противоречивый SSDшник. С одной стороны, не первой свежести контроллер Phison PS5012-E12S-32, который является модернизацией старого Phison E12 под новый тип памяти. А вообще первая версия этого контроллера появилась в 2018 году, с тех пор на ней наклепали самых разных SSD Toshiba, Teamgroup, Patriot, Corsair… тысячи их! В общем, не бюджетный контроллер, но и далеко не топ — с хорошей памятью будет покажет производительность выше среднего, с «такой себе» памятью только бюджетники и обгонит.
Но память тут как раз хорошая — 96-слойная QLC-память совместной разработки Intel и Micron! Если вы вдруг не знали, память у SSD бывает SLC, MLC, TLC и QLC. Расшифровывается как Single-level Cell, Multi-level Cell, Triple-level Cell и Quad-level Cell. То есть, индикатор, сколько бит может храниться в ячейке. И четыре бита — пока самый крутой уровень.
Плюсы этой технологии в том, что именно благодаря ней 2 терабайта памяти удалось вместить на одной стороне маленького M.2 2280 SSD — с менее крутой памятью «банки» были бы и по обратную сторону. Да и накопители на QLC получаются дешевле, чем на TLC.
Минусы — из-за того, что в ячейки уж очень плотно всё «зафигачено», у такой памяти, в сравнении со старыми типа, очень много разных состояний зарядов. И-и-и… в теории, надёжность из-за усложнения конструкции должна стать ниже. «В теории», потому что накопители на базе QLC слишком молоды, чтобы можно было всерьёз рассуждать об их естественном износе, а ресурсные тесты сейчас уже никто не проводит. Silicon Power пытается бороться с этими фобиями при помощи пятилетней гарантии без ограничения на объём записанных данных, но гики всё равно нервничают и поглядывают на QLC-накопители с опаской.
Короче, использована память Micron с маркировкой IA7HG66AWA, они же MT29F1T08GBLBE3W. А кэш 512 Мб, на базе DDR3L 1600 МГц с маркировкой Kingston D1216ECMDXGJD. Могло бы быть и поболее, для 2-терабайтного SSD-то! Но Phison уверяет, что контроллер E12S использует кэш настолько грамотно и разумно, что даже с 512 Мб вместо 1 ГБ кэша всё будет «летать». Тем более, с памятью QLC.
Но это всё унылая теория, а вот вам практические замеры производительности:
Производительность
Как вы помните (а если не помните, то теперь будете в курсе), по старому доброму заговору маркетологов у всех накопителей фактическая ёмкость меньше заявленной. В случае с 2-терабайтными SSD де-факто вы получаете 1.81 ТБ. А оставшиеся 190 гигов честно «стырены» на чёрную икру топ-менеджерам, и какая-то часть ещё занята микропрограммой для управления памятью. И это не Silicon Power такие, а вся индустрия — точно так же ушло округляют память и в жёстких дисках, и в картах памяти, и т.д. И всех всё устраивает.
Но мы отвлеклись.
ATTO Disk Benchmark
По закону повышения градуса первый тест будет на простом замере скоростей в ATTO — замер производительности чтения и записи в зависимости от размеров файлов.
Условия тепличные, производительность классная — уже начиная с файлов объёмом 64 Кб SSD начинает работать на почти максимальной скорости. А на, так сказать, «полный форсаж» выходит уже на файлах от 1 Мб и крупнее. В общем-то, должен молотить бодро и служебные мелкие файлы Windows/программ, а уж с фотографиями или видео справляться на супер-скоростях — у вас такой скорости интернета или внешних флешек нет, чтобы раскрыть потенциал скорости подобного SSD на полную. Едем дальше.
CrystalDiskMark 5.2.1 и 8.2.0
Ещё один стандарт в замерах производительности SSD. Многими считается недостаточно хардкорным и суровым тестированием накопителей, но без него в замерах никак:
Phison не обманул, контроллер — красавчик! Скорость последовательных чтения и записи практически предельные для PCIe Gen 3 x4.
По скорости работы с файлами операционной системы, впрочем, это типичный накопитель ценовой категории «20-25 тысяч» — не самый быстрый, не самый медленный.
AIDA64 Disk Benchmark
Ещё один вариант для теста линейных операций чтения и записи с накопителя. Чуть более суровый, чем ATTO, но результаты всё равно классные — вы вряд ли найдёте более быстрый SSD для считывания или записи больших файлов, чем Silicon Power UD70 в этой ценовой категории.
Anvil и AS SSD Benchmark
Здесь нам, пожалуй, стоит оговориться, что по итогам наших замеров из-за нестабильной работы тестового стенда производительность оказалась ниже, чем в обзорах зарубежных коллег.
Де-факто UD70 должен «выжимать» от 15 до 18 тысяч суммарных баллов в Anvil, да и в AS должны быть цифры выше. Поэтому мы сошлёмся на результаты наших коллег в случае с этими тестами.
Выводы
Как ни крути, а Silicon Power под предельной нагрузкой — один из самых быстрых SSD в своей категории. Забить кэш до отказа проблематично, «молотильня» мелких файлов, конечно, процентов на 10-12 медленнее, чем у Samsung 970 Evo, но Самсунг, с другой стороны, и дороже на 30% (а точнее, на 7 тысяч рублей).
При этом наш герой эдак на 30-40% быстрее, чем Intel 660p, так что покупать «2 терабайта на развес» мы бы вам всё же не советовали. Как я и сказал в начале статьи, наиболее адекватные альтернативы для Silicon Power UD 70 — это Patriot Viper VPN100 и Adata XPG SX8200 Pro. Причём Patriot скорее сгодится только для настольных компьютеров из-за громоздкости, и даже если снять радиатор, для ноутбуков он не подойдёт из-за склонности к перегреву. А вот Adata, хоть и двухсторонний, но настолько же тонкий SSD, да ещё на более старой, проверенной временем TLC-памяти. Правда, как это ни забавно, Silicon Power на якобы менее производительной в сценариях записи QLC-памяти в этой самой записи оказывается немного быстрее, чем Adata на TLC. А Adata, в свою очередь, периодически обгоняет SP UD70 в чтении.
С учётом того, что разница между этими двумя моделями символическая, покупайте ту, которая дешевле. Либо, если для вас важны условия гарантии, берите Silicon Power — получите на ближайшие пять лет универсально быстрый в программах и играх SSD без наценки за престиж бренда и с «безусловной» гарантией замены, даже если будете эксплуатировать его предельно жёстко и на износ.
- Быстрый
- Односторонняя конструкция (легко поместится даже в сверхтонкие ноутбуки)
- Пятилетняя гарантия
- Разумная цена
- Предельная долговечность QLC-памяти пока не понятна