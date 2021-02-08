Продавайте комплектный SSD от ноутбука и ставьте этот — его хватит на всё

Разбудите меня в любой год моей жизни и спросите, что происходит в России — наугад скажу «финансовый кризис», и не ошибусь. Поэтому обзор SSD большой ёмкости за рубежом выглядит, как дежурный совет по апгрейду компьютера, но в России его читатели будут считать показной дегустацией чёрной икры обзорщиками.

Оправдываться или спорить по такой ситуации бесполезно, да и не нужно, поэтому сразу объявляем — мы сегодня говорим о сценарии, когда вы в кредит/рассрочку купили себе ноутбук со съёмным SSD на каких-нибудь 256-512 ГБ и заколебались утрамбовывать на него файлы.

Поэтому вы старый SSD продаёте где-нибудь на Avito, а на вырученные деньги + доплату покупаете один, но очёнь ёмкий накопитель, чтобы Windows, документы, фильмы, музыка, резервные копии фотографий котиков/родственников/еды из облачного хранилища и игры помещались в одном ноутбуке, без «колхоза» внешних проводов.

Ну или вы владелец настольного компьютера, который узнал, что «стрелялки» наподобие Call of Duty требуют нынче по 175 ГБ хранилища на каждую. А на жёстком диске «подлагивают» (работают рывками), поэтому нужен ёмкий SSD.

Стоит такое удовольствие (большой SSD) с ёмкостью 2 терабайта сегодня от 18 до 30 тысяч рублей, в зависимости от характеристик, «престижа шильдика» и наглости отдельных продавцов. Если у вас нет денег, чтобы проводить такой бешено затратный апгрейд любимого компьютера/ноутбука, эта статья не для вас — для вас будут статьи о том, как «вертеться» и выкручиваться при других бюджетах. А мы пока расскажем, почему на фоне всех этих дорогостоящих SSDшников наш герой, Silicon Power UD70 2 TB за 23 тысячи, претендует на звание «золотой середины».