Компьютер весом в полкило: чем полезен компактный системный блок для дома

Заменить дома большой ПК ноутбуком, будем честны, не самая хорошая идея, даже при том условии, что здоровенная башня для AAA-игр вам не нужна. Если вы работаете за столом по восемь или десять часов в день, то вам нужен большой монитор, нормальная механическая клавиатура и мышь. В итоге ноутбук из портативного устройства превращается в стационарный системный блок, обросший проводами, переходниками и донглами. Батарея в таком режиме постоянно деградирует от подключения к сети, система охлаждения ноутбука дует вам прямо в руки, а встроенный экран используется разве что для вывода окон мессенджеров.

Поставить неттоп? С ними почти всегда одна и та же история: смотришь на эту маленькую коробку и заранее готовишься к какому-нибудь подвоху. Либо там процессор уровня «браузер и не наглей», либо кулер потом орёт так, будто вы ему лично что-то плохое сделали, либо с портами беда и без хаба жить не получится.

С героем обзора интрига была примерно такой же. Потому что на бумаге всё выглядит слишком складно: Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ памяти, SSD на 512 ГБ, компактный корпус. Главный вопрос — где у него заканчивается запас производительности и начинаются компромиссы форм-фактора. Вот это и разберём.

Технические характеристики