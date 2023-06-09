Гроб, гроб, кладбище, VR

Игроки на рынке, еще пару лет назад, не совсем понимали, что делать с отраслью. HTC вместо инвестиций в смартфонную часть бизнеса, начала «вливать» деньги в инновации в области VR — так на рынке появились шлемы HTC Vive. По пути в виртуальную реальность, компания начала сильно сокращать штат, менять векторы развития, но соревноваться с той же Metа, которая продает собственные шлемы Oculus по себестоимости, почти что бесполезно, верно? А вот и нет, продажи в 2017-2019 гг. у двух компаний находились на одном уровне. Просто покупателям настолько был неинтересен VR в представлении этих двух компаний, что решение отнести деньги японцам из Sony за PlayStation VR выглядело для многих как единственно верное.

У Sony же все работает из коробки: на старте продаж уже были эксклюзивные игры (и это задолго до выхода Alyx), работает гарнитура в рамках одной экосистемы — нет никакой возни с ПК-железом. Подключил к консоли — играй. Да и сам концепт использования понятен — сиди в огромном шлеме, пока глаза не «отвалятся». Такая простота со временем конвертировалась в неплохие продажи, по сравнению с конкурентами.

Но судя по до сих пор скромным продажам и небольшому объему рынка, формат огромной коробки на голове явно подходит не всем. И тут врывается Apple со своей “подводной маской», которая собирает почти все те же детские «болячки» индустрии: мегаломанские размеры есть, низкая автономность тоже на месте. Ну и желание компани захватить всю отрасль никуда не пропало — это же Apple. А «выстрелит» ли?

Какие шлемы/очки существуют сегодня?

Google стала одной из первых компаний, которая показала, что носимая на голове электроника может быть компактной, аккуратной и хоть сколько-нибудь полезной. Показать вам маршрут прямо перед глазами? Да без проблем. Уведомления? Запросто.