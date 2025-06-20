AyaNeo Pocket S: самая крутая специализированная консоль для эмуляции PlayStation 2, PS1, Sega и Dendy

AyaNeo Pocket S: самая крутая специализированная консоль для эмуляции PlayStation 2, PS1, Sega и DendyКруче только Steam Deck или консоли на Windows+Ryzen, но они для ПК-игр
Внешний вид
AyaNeo Pocket S похожа на смартфон, к которому прицепили геймпад. Спрашиваете — так почему бы просто не прицепить геймпад к смартфону? А об этом ниже поговорим — когда дойдёт дело до обсуждения производительности.
Впрочем, на верхнем торце уже видно, в чём главное преимущество портативки на Android перед смартфонами на Android в плане запуска игр: вентиляционные отверстия. Потому что, да, у AyaNeo Pocket S есть активное охлаждение в виде радиатора и вентилятора.
Кнопок на корпусе прилично. Прежде всего, это стандартные кнопки типичного современного геймпада: слева — крестовина, аналоговый стик (на него можно нажать — это кнопка L3), под крестовиной, грубо говоря, Start и Select с иконками от геймпада Xbox, на торце: левый бампер (LB) и левый аналоговый триггер (LT), а также дополнительная кнопка LC. По умолчанию она настроена на открытие диспетчера запущенных приложений, и я лично так и оставил — удобно.
Чуть правее и выше левого стика безымянная кнопка, которая выступает в роли кнопки Home геймпада. В интерфейсе самой консоли она открывает меню приложений.
Справа: кнопки ABXY, правый аналоговый стик (с нажатием), под стиком: кнопки AYA и кастомная кнопка, которая по умолчанию дублирует кнопку HOME. А кнопка AYA открывает боковое меню справа с быстрыми настройками, профилями производительности и т.п.
На верхнем торце справа — качелька громкости, кнопка питания/блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев, кнопка RC (по умолчанию настроена на выход в меню эмуляторов), правый бампер и правый аналоговый триггер (RB/RT).
На правом боку — слайдер для переключения режимов производительности. Конечно, эти режимы лучше переключать из меню, чтобы сразу выбирать нужный (всего режимов 5: экономичный, сбалансированный, стриминг, игра, максимум), а не переключать их последовательно слайдером. Но на случай, если вызов бокового меню приводит к глюкам в работе эмулятора можно пользоваться слайдером. Он на пружинке: оттягиваем слайдер вверх, отпускаем, слайдер возвращается обратно, а режим производительности переключается. Почему вместо слайдера не сделали кнопку? Думаю, для предотвращения случайного нажатия.
В целом все кнопки нажимать легко и удобно, кроме, пожалуй, самих аналоговых стиков: они не только слишком маленькие, но и слишком тугие. В этом смысле даже стики на джойконах Nintendo Switch поудобнее будут.
Экран
Остаётся загадкой, зачем 6-дюймовому экрану устройства, чьё главное предназначение — эмулировать ретро-консоли (поясню чуть ниже), такое высокое разрешение — 2560x1440 пикселей. Конечно, в настройках можно поставить 1920х1080, и кстати заметить изменения крайне сложно, почти невозможно. В Full HD ещё и автономность выше.
При этом, по яркости и контрастности экран сильно проигрывает большинству современных смартфонов на рынке. Измеренная максимальная яркость составила всего 413 кд/м2, а контрастность — вообще смешные 700:1, так что поиграть на улице нормально не получится. И да, тут экран IPS, и глядя на эти цифры (и на цену) возникает логичный вопрос: а почему не OLED?
|AyaNeo Pocket S
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|413/1,38 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|700:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,6
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
Частота обновления здесь ограничена 60 Гц. Это нормально — опять же, устройство призвано эмулировать ретро-игры, там выше 60 Гц и не бывало. Но OLED-экран с разрешением не то что Full HD, но даже просто HD (1280x720) был бы предпочтительнее.
Напомню, что у Nintendo Switch OLED 7-дюймовый экран с разрешением 1280х720, а у Steam Deck OLED — 7’’ и 1280x800 (по сути, это тот же HD, но в формате 16:10 вместо 16:9). И даже современные игры выглядят на таких экранах вполне достойно!
Но зато к цветопередаче AyaNeo Pocket S не придерёшься — тут всё близко к идеалу. Ну экран, конечно же, сенсорный.
Производительность, тротлинг и автономность
AyaNeo Pocket S работает на процессоре Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, а в качестве GPU выступает Adreno A32. Данная система на чипе не самая производительная на рынке, но в отличие от смартфонов у AyaNeo Pocket S есть активное охлаждение. Также присутствует и возможность переключать профили производительности, и с максимальным профилем TDP достигает 15 Вт. Это довольно много!
По графикам сравнения производительности в бенчмарках портативка от AyaNeo держится ближе к середине, но если посмотреть на тротлинг-тест, то там и раскрывается вся суть активного охлаждения:
Т.е. даже в режиме максимальной мощности производительность не падает ниже значения 88%. При этом, видна и разница в профилях мощности — минимальная производительность у максимального профиля всё равно выше максимальной у сбалансированного, который работает по умолчанию.
Температура при этом высокая, именно внутренности разогреваются до 95 градусов, и само устройство при этом тоже горячее, но не настолько, чтобы обжечь руки. Разве что шум в таком режиме, конечно, приличный. Но и обратите внимание: тротлинг-тест проводился в каждом случае в течение 30 минут, а нагрузка была в 100 потоков.
А вот автономность у устройства слабая, если применить к нему те же стандартные тесты, что мы в Ferra.ru обычно проводим для смартфонов. Но это и не страшно, тут главное — сколько портативка держит в играх. Причём, в нашем тесте используется Genshin Impact, тогда как покупать AyaNeo Pocket S именно ради этой игры смысла нет (но управлять кнопками в Геншине всё же удобнее, чем на сенсорном экране).
В реальном использовании, в зависимости от запущенной игры и профиля производительности AyaNeo Pocket S может продержаться от 2 до 5 часов именно активной игры, вряд ли больше.
У AyaNeo Pocket S 128 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1, но есть и поддержка карт памяти MicroSD. В более дорогих моделях, с 512 Гбайт и 1 Тбайт памяти накопитель уже UFS 4.0.
Функции
Ну а теперь о главном — запуск игр. Выше я написал, что главное предназначение AyaNeo Pocket S именно эмуляция ретро-игр, и вы могли бы с этим поспорить: мол, почему только ретро-игры и эмуляторы? Можно же играть во что угодно!
Да, можно. Но во что? В Genshin Impact? Free Fire? Standoff 2? Эти игры оптимизированы для нетребовательных смартфонов с каким-нибудь MediaTek Helio G99 без активного охлаждения, и неплохо играются даже на сенсорном экране. Покупать отдельную портативку на Android за 40+ тысяч рублей для них… Зачем? Купите смартфон за 20-30 тысяч — играйте хоть в PUBG Mobile в 60+ FPS. Я не шучу.
А вот с ретро-играми история другая. Там без нормальных кнопок играть хотя и можно, на сенсорном экране, но это извращение. Да и эмуляторы консолей даже 6-го поколения (PS2, GameCube) могут быть более требовательными, чем современные мобильные 3D-игры. Ну а если вы вспомнили про всякие GTA, выходившие для Android, то... Привет, бумер, это тоже ретро теперь! Пусть и конкретно данные игры не требуют эмулятора Так что, в этом смысле AyaNeo Pocket S выглядит очень привлекательно с кучей кнопок, аналоговыми стиками, и топовой производительностью.
И тут сразу стоит сказать, что в отличие от всяких Anbernic, портативка AyaNeo Pocket S поставляется вообще без всего. Т.е. тут есть только Android 13-й версии, адаптированный интерфейс, ну и фирменные утилиты. Ни игр, ни даже предустановленных эмуляторов здесь нет.
Казалось бы — так чего сложного скачать их из Google Play Market? Да ничего особо сложного, но, во-первых, некоторые эмуляторы платные, хотя бесплатные аналоги у них тоже имеются (но платные обычно лучше). Во-вторых, так почему бы производителю не предустановить их? Или хотя бы не предлагать установку при первичной настройке устройства?
Важнейшие предустановленные приложения: AYASpace и AYASetting. И вот тут видно, что и сам производитель позиционирует AyaNeo Pocket S именно как ретро-консоль для эмуляторов, потому что по сути эти приложения (особенно AYASpace) прямо под это и заточены.
AYASpace — это что-то вроде интерфейса-хаба. При первом запуске программа попросила указать папку с играми (по умолчанию на самой консоли создана папка PocketGames). Просто указываем эту папку, программа сканирует все подпапки и создаёт красивый каталог из поддерживаемых платформ и игр. Если добавили новые игры — они автоматически появляются в каталоге. Ну и можно сбросить весь каталог и перенастроить его заново.
Правда, всё нормально заработало только после недавнего обновления прошивки (поэтому обзор слегка затянулся). До этого игры можно было просканировать только один раз, автоматически новые игры не появлялись, опции пересканирования каталога не было вообще, и единственный вариант был сбросить AyaNeo Pocket S к настройкам по умолчанию если набор игр изменился.
Причём, добавление игр в каталог не зависит от установленных эмуляторов — их (эмуляторы) придётся ставить отдельно. Так что отправляясь скажем в отпуск недостаточно просто залить игры в память и убедиться, что они там отображаются — надо ещё и попробовать запустить по игре на каждой платформе.
Но конечно можно вообще не пользоваться AYASpace и просто ставить эмуляторы как Android-приложения, и каждый раз заходить в них для запуска игр. Просто из единого каталога, особенно если играешь в кучу игр на разных платформах, это делать удобнее.
Правда, я так и не нашёл, как в AYASpace подгрузить обложки игр. Причём, если большинство эмуляторов делают это сами и автоматически, то в AYASpace эти обложки всё равно не появляются. Хотя в инструкции к AyaNeo Pocket S есть скриншоты с загруженными обложками.
В настройках же помимо уже упомянутого профиля производительности и разрешения экрана можно переключить и режим работы кнопок геймпада: Ayneo или Xbox. Последнее эмулирует подключённый геймпад от Xbox, что делает возможным использовать AyaNeo Pocket S для удалённой игры на консолях Xbox и в облаке Xbox Cloud Gaming.
Наконец, AyaNeo Pocket S поддерживает вывод HDMI-сигнала через USB-C. Так что можно подключить её к внешнему монитору и играть с Bluetooth-геймпада, правда может потребоваться перенастройка управления.
Тест игр
В какие игры можно поиграть на AyaNeo Pocket S? Или так: какие платформы здесь эмулируются?
Начнём с «тяжёлых». Да, играть в игры Nintendo Switch здесь можно… С оговорками. Эмулятор Ryujinx, считай, не работает, а Yuzu — дико тормозит и лагает. В Skyline я столкнулся со странными графическими артефактами, делающими игры неиграбельными (ну и с тормозами тоже). Нормально работает только Egg NS — тот самый эмулятор, который требует наличия геймпада от GameSir или заставляет играть на сенсорном экране. Но если переключить режим работы кнопок AyaNeo в геймпад Xbox, то в режиме сенсорного управления, как ни странно, физические кнопки работают (но и как спрятать виртуальные кнопки я не нашёл).
Правда, чтобы пользоваться эмулятором нужно зарегистрироваться, но всё равно при запуске игры вам придётся смотреть рекламу, и играть с виртуальными кнопками на экране, даже управляя физическими кнопками устройства.
В общем, для эмуляции Nintendo Switch я бы AyaNeo Pocket S не рекомендовал бы, разве что вам не лень провозиться целый день, чтобы всё нормально настроить. Но да, под Egg NS можно играть без лагов и тормозов (когда шейдеры закончат кэшироваться), причём игры Switch запускаются в режиме док-станции.
Из остального: железа портативки более чем хватает, чтобы тянуть эмуляторы Sega Dreamcast, Nintendo GameCube/Wii и Sony PlayStation 2/PSP. Т.е. там уже всё зависит от самой совместимости игр с эмулятором, ну или эмулятора с играми.
Скажем, OutRun 2006: Coast 2 Coast — очевидно не самая графонистая игра, но на эмуляторе PS2 она лагает (я использовал AetherSX2), но точно так же она лагает и на моём ПК, где на минуточку AMD Ryzen 7 7700 и NVIDIA RTX 4070 Ti Super. Зато какая-нибудь Ridge Racer V работает без проблем. Причём, у этой игры есть особенность: под эмуляторами с использованием аппаратного ускорения на машине появляется мешанина из текстур. А тут — только небольшой шум а-ля дитеринг на бампере. То же и с Burnout 3 — если часто на эмуляторе можно наблюдать чёрное небо вместо корректного скайбокса, то здесь всё ок.
Gran Turismo 4 работает стабильно, в максимальном разрешении и 60 FPS кроме некоторых трасс, на которых с лагами не помогает справиться даже понижение настроек. Т.е. где-то на 80% играбельно.
GTA Vice City Stories хорошо работала, без лагов и тормозов, как на эмуляторе PS2, так и на PSP. И да, версия с PS2 всё-таки лучше — там дальность прорисовки выше, и больше объектов отрисовывается.
God Of War не тормозил (я проверил Chains Of Olympus на PSP).
На эмуляторе Dreamcast я поиграл в Crazy Taxi 2 и Sonic Adventures 2 — обе игры выдавали стабильные 60 FPS, и почти без проблем со звуком.
Ну а про более слабые консоли вроде PS1, NES, SNES, Game Boy, Megadrive/Genesis и говорить не стоит — там всё отлично.
Уточню: во всех эмуляторах я использовал либо оригинальное разрешение, либо увеличенное в 3 раза по каждой оси (т.е. в 9 раз). По сути, железо тут достаточно мощное, чтобы влияние разрешения стремилось к нулю. Просто в игры эпохи раннего 3D (например, с PlayStation 1) лично я не люблю играть в HD-разрешении — они банально не смотрятся.
Ну а если вас всё же интересуют именно Android-игры, то например в Genshin Impact (игра с максимальной графикой разрослась уже до 36 Гбайт) я играл на ультра-настройках в 60 FPS — с этим AyaNeo Pocket S справляется легко.
Конкуренты
|AyaNeo Pocket S
|AYN Odin 2
|Retroid Pocket 5
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Android 13
|Экран
|IPS, 6'', 2560x1440 пикс., 400 кд/м2
|IPS, 6'', 1920x1080 пикс.
|AMOLED, 5,5'', 1920x1080, 500 кд/м2
|Процессор
|Qualcomm G3x Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm SDM865 Snapdragon 865, 1х 2,8 ГГц Cortex-A77 + 3х 2,4 ГГц Cortex-A77 + 4x 1,8 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Adreno A32
|Adreno 740
|Adreno 650
|Оперативная память
|12/16 Гбайт LPDDR5X
|8/12/16 Гбайт LPDDR5X
|8 Гбайт LPDDR4x, 2133 МГц
|Накопитель
|128/512/1024 Гбайт UFS 4.0
|128/256/512 Гбайт UFS 4.0
|128 Гбайт UFS3.1
|Слот для MicroSD
|Да
|Да
|Да
|Связь
|Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3
|Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3
|Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
|Аккумулятор
|6000 мАч
|8000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|65 Вт
|27 Вт
|Активное охлаждение
|Да
|Да
|Да
|Размеры
|213,9x85x14 мм
|225x98x17 мм
|199,2х78,5х15,6 мм
|Масса
|350 г
|420 г
|280 г
|Цена
|от 45 тысяч рублей
|от 28 тысяч рублей
|от 19 тысяч рублей
Тут стоит отметить, что AyaNeo Pocket S — одна из самых производительных портативных консолей для ретро-гейминга. Что-то более мощное — это уже Steam Deck или те портативки на Windows вроде Asus Rog Ally, поэтому конкуренты в целом выходят значительно дешевле.
AYN Odin 2
Честно говоря, эта модель выглядит ещё страннее, чем AyaNeo Pocket S (и да, AYN не стоит путать с AyaNeo — это разные бренды). Она больше, толще, тяжелее, при этом экран такой же по размеру, а производительность ниже. Один плюс — зарядка мощнее и ёмкость аккумулятора выше.
Retroid Pocket 5
Вот это уже более интересный вариант. Да, производительность ещё ниже, но даже для эмуляции PS2 по идее должно хватить (лично я не тестировал пока). Зато оптимальный вес и габариты, экран — AMOLED, да с бОльшей заявленной яркостью, чем у AyaNeo Pocket S, ну и цена — ниже 19 тысяч рублей.
Итого
При всех своих достоинствах AyaNeo Pocket S стоит очень уж дорого. Свыше 40 тысяч рублей — это явный перебор, и оправдать эту цену тяжело. За 50 тысяч я не так давно покупал Steam Deck OLED на 512 Гбайт — да, эта цена в среднем чуть ниже рынка, потому что я знаю «правильных людей», но тем не менее. В 55 тысяч рублей мне обошлась Nintendo Switch 2. А например первую Nintendo Switch, уже чипованную, чтобы запускать эмуляторы, можно взять за 33 тысячи топовую версию с OLED-экраном. Хотя да, на Switch OLED не поиграешь в игры PS2/Dreamcast/Gamecube, и даже игры с PSP будут работать далеко не все.
Так что, тут, видимо, ставка именно на портативность. Все упомянутые выше гаджеты гораздо крупнее AyaNeo Pocket S, и только Retroid Pocket 5 может конкурировать, но там производительность значительно ниже и процессор прям старый уже.
- Высокая производительность
- Много кнопок
- Вывод HDMI-сигнала
- Высокая цена
- Так себе экран
- Тяжеловата