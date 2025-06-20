AyaNeo Pocket S: самая крутая специализированная консоль для эмуляции PlayStation 2, PS1, Sega и Dendy

Наконец, AyaNeo Pocket S поддерживает вывод HDMI-сигнала через USB-C. Так что можно подключить её к внешнему монитору и играть с Bluetooth-геймпада, правда может потребоваться перенастройка управления.

Тест игр

В какие игры можно поиграть на AyaNeo Pocket S? Или так: какие платформы здесь эмулируются?

Начнём с «тяжёлых». Да, играть в игры Nintendo Switch здесь можно… С оговорками. Эмулятор Ryujinx, считай, не работает, а Yuzu — дико тормозит и лагает. В Skyline я столкнулся со странными графическими артефактами, делающими игры неиграбельными (ну и с тормозами тоже). Нормально работает только Egg NS — тот самый эмулятор, который требует наличия геймпада от GameSir или заставляет играть на сенсорном экране. Но если переключить режим работы кнопок AyaNeo в геймпад Xbox, то в режиме сенсорного управления, как ни странно, физические кнопки работают (но и как спрятать виртуальные кнопки я не нашёл).

Правда, чтобы пользоваться эмулятором нужно зарегистрироваться, но всё равно при запуске игры вам придётся смотреть рекламу, и играть с виртуальными кнопками на экране, даже управляя физическими кнопками устройства.

В общем, для эмуляции Nintendo Switch я бы AyaNeo Pocket S не рекомендовал бы, разве что вам не лень провозиться целый день, чтобы всё нормально настроить. Но да, под Egg NS можно играть без лагов и тормозов (когда шейдеры закончат кэшироваться), причём игры Switch запускаются в режиме док-станции.

Из остального: железа портативки более чем хватает, чтобы тянуть эмуляторы Sega Dreamcast, Nintendo GameCube/Wii и Sony PlayStation 2/PSP. Т.е. там уже всё зависит от самой совместимости игр с эмулятором, ну или эмулятора с играми.