Браузерная эпоха российского геймдева и ее наследие

12 апреля 2012 года состоялась мировая премьера Warface — бесплатного онлайн-шутера AAA-класса на CryEngine 3, разработанного Crytek и изданного Mail.ru Group в СНГ. За несколько недель игра набрала 5 миллионов зарегистрированных пользователей в России, установив рекорд рынка, а позиционировалась как первый в мире бесплатный онлайн-шутер с производственными ценностями розничного продукта. Позже её издавали My.com в Европе и США, а в Китае — через Tencent.

К 2015 году World of Tanks и Warface давали более 50% выручки MMO-сегмента российского рынка, который тогда составлял 51,9 миллиарда рублей при росте всего 2%. MMO-сегмент оценивался в 29 миллиардов рублей, а мобильные игры впервые превысили 10 миллиардов, заняв около 20% рынка.

Playrix: из Вологды в мировые лидеры

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы основали Playrix в Вологде в 2004 году, и уже в 2012-м выпустили Township — градостроительный симулятор для Facebook, который вошёл в топ-50 по доходу на платформе с 350 000 ежедневных активных пользователей. Мобильная версия вышла в 2012 году на iOS и в 2013-м на Android, а за десять лет Township принёс более 2,1 миллиарда долларов выручки при 600 миллионах загрузок.

Следующий прорыв случился в июле 2016 года с выходом Gardenscapes — матч-3 с реставрацией сада, чья пиковая годовая выручка достигла 959 миллионов долларов в 2020 году, а кумулятивно игра заработала более 5 миллиардов долларов, войдя в топ самых кассовых мобильных игр всех времён. В сентябре 2017-го вышел Homescapes с кумулятивной выручкой около 3,3 миллиарда долларов.

Совокупная кумулятивная выручка Playrix превысила 12 миллиардов долларов при 2,6 миллиарда загрузок — и без единого внешнего инвестора.

Успех этих двух игр вывел Playrix в высшую лигу: в августе 2017 года компания стала крупнейшим мобильным издателем в Европе по доходу с Google Play и App Store, а к 2019 году годовая выручка достигла около 1,7 миллиарда долларов при оценке компании в 8 миллиардов в 2021 году. Кумулятивная выручка за всё время превысила 12 миллиардов долларов, загрузки — 2,6 миллиарда раз, а сама компания стала четвёртым в мире мобильным разработчиком по доходу. При этом 96% компании принадлежит братьям, которые никогда не привлекали внешних инвесторов, а их совокупное состояние достигло 16,66 миллиарда долларов к 2024 году.

Мобильный переход

Мобильные игры в России росли стремительно: с 99 миллионов долларов в 2012 году до более 165 миллионов в 2013-м, что означало рост в девять раз с 2010 года. К 2015-му сегмент достиг более 10 миллиардов рублей, около 20% рынка, а к 2018-му мобильные игры стали главным драйвером роста индустрии с темпами более 25% годовых — российский рынок игр достиг 92,8 миллиарда рублей (1,7 миллиарда долларов), заняв 11-е место в мире по выручке.

14 апреля 2014 года вышел War Robots от студии Pixonic, основанной в 2009 году в Москве — мобильный сессионный MMO-шутер от третьего лица с боями мехов 6 на 6. К октябрю 2020 года игра набрала 180 миллионов установок по всему миру, входила в топ самых прибыльных мобильных игр в США с ежедневной аудиторией до 1,5 миллиона игроков, а в 2016 году Mail.ru Group приобрела Pixonic.