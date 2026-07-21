Браузерная эпоха российского геймдева и ее наследие

Браузерная эпоха российского геймдева и ее наследиеКак «Тюряга», «Аллоды» и World of Tanks определили десятилетие
12 августа 2010 года белорусская студия Wargaming.net выпустила World of Tanks, выбрав модель free-to-play — бесплатное распространение с микротранзакциями. Модель сработала на десятилетия вперёд: к 2020 году зарегистрированных пользователей насчитывалось 160 миллионов, рекорд одновременных игроков составил 1,1 миллиона в 2013 году, а кумулятивная выручка франшизы превысила 7 миллиардов долларов к январю 2024-го. World of Tanks стал крупнейшим игровым проектом на территории бывшего СССР и одним из самых кассовых в истории игровой индустрии.
Кумулятивная выручка World of Tanks превысила 7 миллиардов долларов при пиковой аудитории 160 миллионов зарегистрированных игроков.
Рынок в целом рос вместе с флагманским проектом: в 2010 году российский рынок компьютерных игр оценивался в 730 миллионов долларов, а к 2013 году вырос до 1,8 миллиарда — на 31% за год, заняв 2,4% мирового рынка.
Эпоха «ВКонтакте»
До появления крупных мобильных проектов главным игровым пространством России была социальная сеть «ВКонтакте», где браузерные игры собирали миллионы игроков. «Тюряга» от студии «Кефир!» из Кирова — симулятор тюремной жизни с социальной механикой — стала самой популярной игрой в соцсети в начале 2010-х, а в озвучке участвовали Борис Репетур и Сергей Шнуров из группы «Ленинград». Студия закрепила успех другими проектами — «В окопе», Lords & Swords и браузерной версией Metro 2033, — став одним из столпов социального гейминга.
Game Insight, основанная в 2009 году в Вильнюсе, развивалась похожими темпами: к 2013 году студия выпустила более 15 социальных и мобильных игр, включая «Остров», «Загадочный Дом», первую игру «Я ищу» на Facebook, «Большой Бизнес», «Моя Страна» и «Туземцы», все по модели freemium. К 2012 году социальные игры приносили в России 353 миллиона долларов — четверть всего игрового рынка.
Третьим ключевым разработчиком браузерного сегмента стал Mail.ru Games, подразделение IT Territory: в декабре 2009 года Mail.ru Group объявила о покупке 100% холдинга Astrum Online Entertainment, включавшего студии Astrum Nival, IT Territory, TimeZero, DJ Games и Nikita Online, создав крупнейший в России игровой холдинг. В феврале 2010-го Mail.ru выкупил 100% акций Astrum Nival у основателя Сергея Орловского, оценив всю компанию примерно в 35 миллионов долларов.
«Аллоды», Warface и амбиции класса AAA
21 октября 2010 года вышли «Аллоды Онлайн» — фэнтезийная MMORPG, разработанная Astrum Nival и Allods Team под контролем Mail.ru, запущенная в России, Европе, США, Бразилии, Турции, Японии и Корее с переводом на 12 языков. Это был первый полноценный российский MMO-проект, выпущенный на Западе, хотя уже в феврале 2010 года игра получила критику за высокие цены в Item Shop — микротранзакции, которые определили модель монетизации на годы вперёд.
12 апреля 2012 года состоялась мировая премьера Warface — бесплатного онлайн-шутера AAA-класса на CryEngine 3, разработанного Crytek и изданного Mail.ru Group в СНГ. За несколько недель игра набрала 5 миллионов зарегистрированных пользователей в России, установив рекорд рынка, а позиционировалась как первый в мире бесплатный онлайн-шутер с производственными ценностями розничного продукта. Позже её издавали My.com в Европе и США, а в Китае — через Tencent.
К 2015 году World of Tanks и Warface давали более 50% выручки MMO-сегмента российского рынка, который тогда составлял 51,9 миллиарда рублей при росте всего 2%. MMO-сегмент оценивался в 29 миллиардов рублей, а мобильные игры впервые превысили 10 миллиардов, заняв около 20% рынка.
Playrix: из Вологды в мировые лидеры
Братья Игорь и Дмитрий Бухманы основали Playrix в Вологде в 2004 году, и уже в 2012-м выпустили Township — градостроительный симулятор для Facebook, который вошёл в топ-50 по доходу на платформе с 350 000 ежедневных активных пользователей. Мобильная версия вышла в 2012 году на iOS и в 2013-м на Android, а за десять лет Township принёс более 2,1 миллиарда долларов выручки при 600 миллионах загрузок.
Следующий прорыв случился в июле 2016 года с выходом Gardenscapes — матч-3 с реставрацией сада, чья пиковая годовая выручка достигла 959 миллионов долларов в 2020 году, а кумулятивно игра заработала более 5 миллиардов долларов, войдя в топ самых кассовых мобильных игр всех времён. В сентябре 2017-го вышел Homescapes с кумулятивной выручкой около 3,3 миллиарда долларов.
Совокупная кумулятивная выручка Playrix превысила 12 миллиардов долларов при 2,6 миллиарда загрузок — и без единого внешнего инвестора.
Успех этих двух игр вывел Playrix в высшую лигу: в августе 2017 года компания стала крупнейшим мобильным издателем в Европе по доходу с Google Play и App Store, а к 2019 году годовая выручка достигла около 1,7 миллиарда долларов при оценке компании в 8 миллиардов в 2021 году. Кумулятивная выручка за всё время превысила 12 миллиардов долларов, загрузки — 2,6 миллиарда раз, а сама компания стала четвёртым в мире мобильным разработчиком по доходу. При этом 96% компании принадлежит братьям, которые никогда не привлекали внешних инвесторов, а их совокупное состояние достигло 16,66 миллиарда долларов к 2024 году.
Мобильный переход
Мобильные игры в России росли стремительно: с 99 миллионов долларов в 2012 году до более 165 миллионов в 2013-м, что означало рост в девять раз с 2010 года. К 2015-му сегмент достиг более 10 миллиардов рублей, около 20% рынка, а к 2018-му мобильные игры стали главным драйвером роста индустрии с темпами более 25% годовых — российский рынок игр достиг 92,8 миллиарда рублей (1,7 миллиарда долларов), заняв 11-е место в мире по выручке.
14 апреля 2014 года вышел War Robots от студии Pixonic, основанной в 2009 году в Москве — мобильный сессионный MMO-шутер от третьего лица с боями мехов 6 на 6. К октябрю 2020 года игра набрала 180 миллионов установок по всему миру, входила в топ самых прибыльных мобильных игр в США с ежедневной аудиторией до 1,5 миллиона игроков, а в 2016 году Mail.ru Group приобрела Pixonic.
26 июня 2014 года состоялся глобальный релиз World of Tanks Blitz — мобильной версии флагманского продукта Wargaming, собравшей более 150 000 заявок за первую неделю закрытого бета-теста. К июню 2025 года Blitz принёс более 1 миллиарда долларов кумулятивной выручки при 180 миллионах зарегистрированных игроков.
Что определило успех
Модель free-to-play стала главным фактором роста всей индустрии — World of Tanks, «Аллоды Онлайн», Warface и War Robots распространялись бесплатно, а монетизация строилась на микротранзакциях: танках, оружии, премиум-аккаунтах, косметических предметах. «Аллоды Онлайн» ещё в 2010 году показали риски такого подхода — критика высоких цен в Item Shop обернулась падением аудитории, тогда как Playrix пошёл другим путём, начав с try-before-you-buy и лишь затем перейдя к free-to-play с матч-3 механикой.
Free-to-play определил всю индустрию: даже критика цен в «Аллодах Онлайн» не изменила общий курс рынка на бесплатное распространение с микротранзакциями.
Платформы распространения менялись вместе с рынком: «ВКонтакте» и социальные сети доминировали в эпоху браузерных игр, Google Play и App Store — в мобильную эру, Steam — для ПК-проектов, а на следующем этапе развития рынка появилась отечественная платформа VK Play.
Экспорт со временем стал нормой для российского геймдева: World of Tanks превратился в мировой хит, Playrix — в четвёртого мобильного разработчика в мире, War Robots набрал 180 миллионов установок, «Аллоды Онлайн» перевели на 12 языков, Warface вышел в Китай через Tencent, а Ice-Pick Lodge получила культовый статус на Западе. Российский геймдев 2010-х перестал быть локальным феноменом и стал частью мировой индустрии, измеряемой миллиардами долларов и миллиардами загрузок.