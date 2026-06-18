Демо-диски с игровыми журналами или как продвигали игры 30 лет назад

«Навигатор игрового мира» начал прикладывать CD с двадцать первого номера в 1999 году — на диске помещались демоверсии игр, патчи, наборы драйверов, утилиты, статьи, не вошедшие в печатный номер, и даже музыка из игр в MP3. Журнал был основан в 1997 году Игорем Бойко, Денисом Давыдовым и Сергеем Журавским и первое время делался в подвальном помещении, где авторы зимой работали в варежках из-за инея на окнах. Издание принципиально ориентировалось на ПК-игры под лозунгом «PC only & forever» и лишь к концу нулевых стало мультиплатформенным.

Редакция экспериментировала с приложениями шире, чем конкуренты — помимо дисков в разные годы к номерам прилагали магнитики и даже сборные модели военной техники. «Навигатор» остаётся единственным российским игровым журналом, который продолжает выходить в бумажном формате начиная с 2019 года, тогда как большинство конкурентов ушли исключительно в цифру.

«Игромания» и «Видеомания» как отдельный видеоформат

«Игромания» стартовала в 1997 году с тиража в шестнадцать тысяч экземпляров и в лучшие годы доходила до 240 тысяч в месяц — самого крупного показателя среди российских игровых изданий. Ключевую роль в узнаваемости журнала сыграло видеоприложение «Видеомания» под кураторством Антона Логвинова: на диске выходили трейлеры, записи игрового процесса и другой видеоконтент, причём по качеству подачи никто из конкурентов так и не приблизился к этому уровню.