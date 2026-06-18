Демо-диски с игровыми журналами или как продвигали игры 30 лет назад

Демо-диски с игровыми журналами или как продвигали игры 30 лет назадКомпакт-диск как маркетинговый инструмент российской игровой прессы 90-х и 2000-х
«КомпАс» и первый диск в истории жанра
Первым российским игровым журналом, который начал прикладывать компакт-диск, стал малотиражный «КомпАс» — издание научно-производственного объединения «Инфосервис», выходившее с января по май 1995 года из двух комнатушек в гуманитарном корпусе МГУ. Формат журнала был компактным, почти как тетрадь — А5 и 68 страниц, а диск появился только в пятом, последнем номере, до этого шла дискета. Проект закрылся из-за нехватки инвесторов и тиражей, но именно он задал модель, которую позже подхватили крупные издания.
Схожую эволюцию форматов проходили и мультимедийные журналы SBG Magazine и GEM, спонсируемые локализатором «Фаргус» — они выходили целиком на дисках с 1996 по 1999 год, и вставленный в компьютер CD открывал меню с новостями, музыкой, роликами и демоверсиями игр. К нулевым такой мультимедийный формат перестал выглядеть уникальным — каждый крупный журнал уже делал нечто подобное на собственном приложении.
«Навигатор игрового мира» и системная работа с эксклюзивами
«Навигатор игрового мира» начал прикладывать CD с двадцать первого номера в 1999 году — на диске помещались демоверсии игр, патчи, наборы драйверов, утилиты, статьи, не вошедшие в печатный номер, и даже музыка из игр в MP3. Журнал был основан в 1997 году Игорем Бойко, Денисом Давыдовым и Сергеем Журавским и первое время делался в подвальном помещении, где авторы зимой работали в варежках из-за инея на окнах. Издание принципиально ориентировалось на ПК-игры под лозунгом «PC only & forever» и лишь к концу нулевых стало мультиплатформенным.
Редакция экспериментировала с приложениями шире, чем конкуренты — помимо дисков в разные годы к номерам прилагали магнитики и даже сборные модели военной техники. «Навигатор» остаётся единственным российским игровым журналом, который продолжает выходить в бумажном формате начиная с 2019 года, тогда как большинство конкурентов ушли исключительно в цифру.
«Игромания» и «Видеомания» как отдельный видеоформат
«Игромания» стартовала в 1997 году с тиража в шестнадцать тысяч экземпляров и в лучшие годы доходила до 240 тысяч в месяц — самого крупного показателя среди российских игровых изданий. Ключевую роль в узнаваемости журнала сыграло видеоприложение «Видеомания» под кураторством Антона Логвинова: на диске выходили трейлеры, записи игрового процесса и другой видеоконтент, причём по качеству подачи никто из конкурентов так и не приблизился к этому уровню.
Диски других журналов тоже включали видео, но именно системный подход «Игромании» к формату сделал приложение самостоятельной причиной для покупки номера. Печатная версия журнала закрылась в 2018 году на фоне падения тиражей, хотя бренд продолжает жить в Telegram и на YouTube.
«Лучшие компьютерные игры» и диск как продолжение редакционной философии
Журнал «ЛКИ», выросший из книжного приложения «Игромании» под руководством редактора Андрея Ленского, позиционировал себя как научно-популярное, а не развлекательное издание — и это отражалось даже на содержимом диска. Редакция разработала и опубликовала бесплатный игровой движок с открытым кодом на Delphi в двух- и трёхмерных версиях, а часть игр, сделанных читателями на этом движке, впоследствии выходила на диске самого журнала.
Такой подход превращал приложение из витрины демоверсий в инструмент образовательной и издательской работы редакции: диск «ЛКИ» становился площадкой для читательского творчества, не только каналом дистрибуции чужого контента. После смерти Ленского в 2010 году качество материалов быстро упало, и в 2012 году издание закрылось.
«Страна игр» и отказ от диска как индикатор смены эпохи
«Страна игр» выходила с 1996 по 2013 год в издательстве Gameland, которое возглавлял Дмитрий Агарунов, и изначально задумывалась как способ ускорить осведомлённость геймеров о новинках, которые дистрибутировала сама компания. Журнал последовательно наращивал технический уровень приложения — от простого CD к DVD, — но в 2012 году редакция первой из крупных изданий отказалась от дискового приложения вовсе, сосредоточившись на цифровой версии для планшетов.
Этот отказ оказался симптоматичным: печатная пресса теряла аудиторию быстрее, чем успевала переизобретать формат приложений, а рекламодатели уходили вместе с тиражами. Через год после отказа от диска «Страна игр» закрылась окончательно, и попытка возродить издание через краудфандинг успеха не имела.