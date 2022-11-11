Игр нет, но вы держитесь: два года с PS5 и Xbox Series X

Ну и лично на мой вкус даже Psychonauts 2 и A Plague Tale: Requiem, вышедшие в том числе и на PlayStation, оказались весьма слабыми. Но это уже субъективное.

Слова, опять слова…

Если вы вдруг не знали, на старте консоли Xbox Series вышли вообще без собственных игр. Но это не было прям такой уж сильной проблемой на то время: Microsoft пообещали обновить многие старые игры до новых возможностей — улучшить FPS, разрешение, а технология Auto HDR казалась волшебным способом улучшить картинку в старых играх под современные телевизоры.

Что в итоге?

Какое-то время действительно качественные обновления старых игр (с поколения Xbox One, а позже — и Xbox 360) позволяли не замечать отсутствия новых игр. По крайней мере, если вы, как и я, любите старые игры и не прочь в них играть и сейчас. Но в начале 2022 года команда инженеров Xbox объявила, что они исчерпали свои возможности по улучшению игр, работавших по обратной совместимости с Xbox 360. Т.е. и новые игры в библиотеку добавлять не будут, и улучшений типа FPS Boost или повышения разрешения больше тоже не будет.

Что касается игр Xbox One, то очевидно, что Microsoft сконцентрировалась только на относительно успешных проектах. Обновление получили Forza Horizon 4, Sea Of Thieves, State Of Decay 2, Halo: The Master Chief Collection (в последнюю добавили режим 120 FPS для сетевой игры), но… На этом тоже всё закончилось. Игры Sunset Overdrive, Ryse: Son Of Rome, Quantum Break и даже гораздо более свежая Crackdown 3 остались без обновлений вообще. У Quantum Break было лишь повышение разрешения, но ещё для Xbox One X, а для новых консолей — ничего.