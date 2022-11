Игр нет, но вы держитесь: два года с PS5 и Xbox Series X

И это не говоря уж про небольшие проекты вроде Destruction: All-Stars, Sackboy или беcплатный Astro's Playroom, который вполне тянет на полноценный инди-платформер.

Дополнительно — на PlayStation 5 обновили до 60 FPS и многие игры с PS4: Ghost Of Tsushima, The Last Of Us: Part 2, Days Gone, Uncharted 4 и Lost Legacy, God Of War 2018, Horizon: Zero Dawn, Death Stranding, оригинальную версию Spider-Man, Ratchet&Clank 2016, ремейк Final Fantasy VII.

Разумеется, далеко не все проекты оказались удачными — те же Destruction All-Stars и Godfall успешно (и поделом) забыты, но в целом видно, что на PlayStation не только выходит больше новых игр, чем на Xbox, но и старые игры тоже обновляются, хотя и не всегда бесплатно, да и тоже далеко не все.