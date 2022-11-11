Игр нет, но вы держитесь: два года с PS5 и Xbox Series X

Игр нет, но вы держитесь: два года с PS5 и Xbox Series XНекстген всё никак не наступает, как коммунизм
10 ноября исполняется два года консоли Xbox Series X, а 12 ноября — и PlayStation 5. Короче, “некстген” с нами уже два года, но… Как-то не особо заметно, не находите?
Если вам интереснее смотреть видео, чем читать полотно текста, добро пожаловать:
А если хотите по-быстрому пробежаться глазами по тексту и узнать всё, что приключилось с новыми PlayStation и Xbox за прошедшие два года (да, время быстро летит), то вот:
Что там у Xbox
Запуск консолей Xbox Series X/S стал самым успешным среди всех поколений Xbox. Правда, по большей части благодарить за это стоит младшую версию — Xbox Series S. Она не только всегда была самой дешёвой «некстген»-консолью (25-30 тысяч рублей), но и самой доступной. В том смысле, что пока Xbox Series X и PlayStation 5 постоянно отсутствовали в продаже из-за дефицита, Xbox Series S продавалась почти всегда, с небольшими перерывами.
И, с одной стороны это хорошие новости для подразделения Xbox — виден рост продаж консолей, пусть и за счёт самой слабой версии. С другой стороны, играют люди в итоге не в «железки», а в игры. И вот тут у Microsoft всё очень плохо.
Игорь тонет
За прошедшие два года внутренние студии Microsoft выпустили всего три крупные игры: Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator и Forza Horizon 5. Если добавить сюда игры «калибром поменьше» — A Plague Tale: Innocence, Scorn и Psychonauts 2 — получится шесть игр. При этом, «Чумная история» и «Психонавты» вышли также и на PlayStation 5, так что при выборе консоли их можно не учитывать. Итого — четыре игры.
Halo Infinite стала настоящим разочарованием
При этом Halo Infinite, на самом деле, должна была выйти ещё на момент дебюта Xbox Series X, а в итоге вышла только спустя год и один месяц. И если раньше серия Halo всегда была флагманом Xbox, образцовой игрой по всем параметрам, причём ещё с самой первой консоли Xbox Original, то Halo Infinite… Сегодня в неё неохотно играют даже в бесплатном мультиплеере.
На мой лично взгляд, сюжетная кампания у Halo Infinite вообще не выдерживает никакой критики (по сравнению даже со спорными Halo 4-5), но даже относительно удачный мультиплеер (при том, что ещё и бесплатный) в итоге был отторгнут игроками, которые предпочли вернуться в старые версии.
Если что, Halo 1, 2, 3, 4, Reach и ODST (итого 6 игр) сегодня продают в сборнике Halo: The Master Chief Collection — как сюжетные кампании, так и мультиплеер со всеми особенностями каждой части. И по сути, Halo Infinite как бы и не особо нужна вне этого сборника. Разработчики даже не догадались добавить старые популярные карты в Infinite.
Scorn — ужастик, вдохновлённый работами Гигера (наиболее знакомому массовому зрителю по фильмам серии “Чужой”), тоже оказался лишь пшиком.
Если вы не знали, что такое Scorn
Во-первых, это и не ужастик никакой, ибо ничего “опасного” в игре не происходит (будет немного врагов и что-то вроде погони под конец, но они не создают должного напряжения). Во-вторых, геймплей, где ты просто ходишь и решаешь скучные загадки — не то, что нужно современному игроку. По крайней мере, от игры, которую настолько долго ждали.
Кроме атмосферной картинки в Scorn нет вообще ничего интересного
Microsoft Flight Simulator так-то хороший проект, но слишком нишевый. По сути, это и не игра никакая, но главное даже не это. На ПК MSFS вышел ещё в 2020 году, и на Xbox добрался лишь через год. Да и то полноценно адаптировать всё управление под геймпад разработчикам не удалось: если хочешь играть “на полную”, то всё равно нужно подключать мышку (да, это возможно даже при игре на консоли). Но вот всякие специальные аксессуары уже не работают. У меня, например, есть джойстик от Thrustmaster в стиле Airbus — так вот он не поддерживается при игре на Xbox.
В итоге, из собственных игр Microsoft, не вышедших на PlayStation, можно выделить только Forza Horizon 5. С ней всё нормально — объявили за полгода до выхода, выпустили вовремя, игра точно не хуже предыдущих частей. Другое дело, что жанр (гонки) тоже сегодня относительно нишевый, да многие жалуются, что игра слишком похожа на четвёртую и третью части. Что ж… Да, похожа, но опять же — назвать Forza Horizon 5 плохой игрой, думаю, ни у кого язык не повернётся. Графика тоже впечатляет, что для гоночных игр с реалистичным сеттингом очень важно.
Forza Horizon 5 не предложила ничего нового, но это отличная игра. Почти все конкуренты хуже
Ну и лично на мой вкус даже Psychonauts 2 и A Plague Tale: Requiem, вышедшие в том числе и на PlayStation, оказались весьма слабыми. Но это уже субъективное.
Слова, опять слова…
Если вы вдруг не знали, на старте консоли Xbox Series вышли вообще без собственных игр. Но это не было прям такой уж сильной проблемой на то время: Microsoft пообещали обновить многие старые игры до новых возможностей — улучшить FPS, разрешение, а технология Auto HDR казалась волшебным способом улучшить картинку в старых играх под современные телевизоры.
Что в итоге?
Какое-то время действительно качественные обновления старых игр (с поколения Xbox One, а позже — и Xbox 360) позволяли не замечать отсутствия новых игр. По крайней мере, если вы, как и я, любите старые игры и не прочь в них играть и сейчас. Но в начале 2022 года команда инженеров Xbox объявила, что они исчерпали свои возможности по улучшению игр, работавших по обратной совместимости с Xbox 360. Т.е. и новые игры в библиотеку добавлять не будут, и улучшений типа FPS Boost или повышения разрешения больше тоже не будет.
Что касается игр Xbox One, то очевидно, что Microsoft сконцентрировалась только на относительно успешных проектах. Обновление получили Forza Horizon 4, Sea Of Thieves, State Of Decay 2, Halo: The Master Chief Collection (в последнюю добавили режим 120 FPS для сетевой игры), но… На этом тоже всё закончилось. Игры Sunset Overdrive, Ryse: Son Of Rome, Quantum Break и даже гораздо более свежая Crackdown 3 остались без обновлений вообще. У Quantum Break было лишь повышение разрешения, но ещё для Xbox One X, а для новых консолей — ничего.
Улучшения были, только быстро закончились
Более того, некоторые игры получив 60 FPS (FPS Boost) продолжили работать в разрешении 900р (Xbox One в своё время не тянула полноценный 1080p) — например, Dragon Age: Inquisition, Watch_Dogs 2. Другие для работы в 60 FPS переключаются в режим ухудшенной графики с Xbox One S — Far Cry 5, Anthem, Fallout 4. И если Fallout 4 смотрится ещё неплохо, то Far Cry 5 и Anthem — сплошное «мыло». И это не потому, что силёнок не хватает! Xbox Series X потянул бы гораздо более крутую графику в этих играх в 60 FPS, но что имеем, то имеем.
Так-то обратная совместимость Xbox Series с Xbox One — почти полная, кроме игр, требующих сенсор Kinect (который теперь вообще никак не подключишь), но учитывая, что Xbox One (S) был значительно слабее PlayStation 4, версии игр для этой консоли сегодня воспринимаются ну очень тяжело.
Конечно, с играми, где патчами занимались сами разработчики, а не инженеры Xbox, всё гораздо лучше — это, например, The Division 2, Assassin’s Creed Origins и Odyssey, но они и на PlayStation 5 работают в режиме 60 FPS, тут у Xbox никаких преимуществ нет.
Что же касается Auto HDR — всё больше современных игр на Xbox работают вообще без HDR. К примеру, та же Scorn.
Как Auto HDR работает на Xbox Series X: сравнение
Сюда же: The Ascent, Diablo 2: Resurrected и даже «свой» Minecraft, который на Xbox Series X до сих пор функционирует хуже, чем где-либо. Игра работает в разрешении 1080р и имеет дичайший инпут-лаг (задержку ввода), чего нет даже на слабой Nintendo Switch. А на PlayStation 5 Minecraft, который, между прочим, нынче принадлежит Microsoft, работает без существенной задержки ввода, имеет разрешение 4K, да ещё и может запускаться в режиме HDR. Да, это не «настоящий» HDR, но всё равно игра выглядит гораздо ярче и контрастнее, чем на Xbox. То же касается и Diablo 2: Resurrected — за счёт возможности запуска в HDR-режиме даже эта SDR-игра смотрится более впечатляюще, чем на Xbox. (PlayStation 5 позволяет включать HDR для всего контента, включая меню консоли, без раздражающих переключений между режимами как на Xbox.)
Xbox умерла
В итоге, на Xbox и новые игры толком не выпустили, и старые перестали обновлять. Auto HDR больше будто бы не работает (новые SDR-проекты эту функцию не используют), а в 2022 году от внутренних студий Xbox не вышло ни одной первоклассной качественной масштабной игры. Те, что были запланированы на 2022 год, типа Starfield, перенесены на 2023, но и это ещё бабушка надвое сказала.
При этом Microsoft покупает студию за студией. И хотя мы все прекрасно понимаем, что игры не делаются за 1 месяц и даже за 1 год невозможно сделать современный ААА-проект, но… А что все внутренние студии делали в предыдущие годы?
Рано радовались
Ведь нынешнее подразделение Xbox под руководством Фила Спенсера не с нуля собиралось. Должны же были быть какие-то проекты в разработке ещё давно? Разве нет? Получается, что с приходом Фила Спенсера какое-то время (примерно до 2018-2019 года) внутренние студии продолжали выпускать то, что было в наработках ещё давно, а вот после — пустота.
Неужели этот харизматичный оратор (Фил Спенсер) впечатлил всех исключительно своим обаянием?
Как дела у PlayStation 5?
Если брать в целом, то дела у PlayStation получше. По крайней мере, график выхода игр сохраняется, пусть и было несколько переносов из-за COVID-19.
За время существования консоли вышли: ремейк Demon’s Souls, лутер-слэшер Godfall, сетевая игра Destruction All-Stars, новая часть Ratchet&Clank, самостоятельное дополнение к Человеку-Пауку Miles Morales, «графонистый» рогалик Returnal, гоночный симулятор Gran Turismo 7, продолжение Horizon под названием Forbidden West, игра от Arkane — Deathloop, инди-адвенчура Kena: Bridge of Spirits, приключенческая индюшатина про кота — Stray, ремейк первой части The Last Of Us, совсем недавно — одна из самых ожидаемых игр года, God Of War: Ragnarock.
God of War: Рагнарёк стала«визитной карточкой» (одной из) для PlayStation 5. Успешной, в отличие от Halo Infinite на Xbox Series X
И это не говоря уж про небольшие проекты вроде Destruction: All-Stars, Sackboy или беcплатный Astro's Playroom, который вполне тянет на полноценный инди-платформер.
Дополнительно — на PlayStation 5 обновили до 60 FPS и многие игры с PS4: Ghost Of Tsushima, The Last Of Us: Part 2, Days Gone, Uncharted 4 и Lost Legacy, God Of War 2018, Horizon: Zero Dawn, Death Stranding, оригинальную версию Spider-Man, Ratchet&Clank 2016, ремейк Final Fantasy VII.
Разумеется, далеко не все проекты оказались удачными — те же Destruction All-Stars и Godfall успешно (и поделом) забыты, но в целом видно, что на PlayStation не только выходит больше новых игр, чем на Xbox, но и старые игры тоже обновляются, хотя и не всегда бесплатно, да и тоже далеко не все.
С играми у PlayStation 5 дела явно лучше, чем у Xbox Series
Свой конкурент геймпассу
При этом Sony запустили больше уровней своей подписки PlayStation Plus. И этим, по сути, они создали конкурента для Xbox Game Pass. Да, ААА-игры от внутренних студий не появляются там в день выхода, но… Будем откровенны — на Xbox в 2022 году этих игр тоже нет.
И похоже, что модель подписки PlayStation действительно более эффективна, чем у Xbox — когда «основные» игры пользователи покупают за отдельные деньги. Иначе размывание доходов приводит к тому, что ни одна студия не старается сделать шедевр и выпускают просто игры «для галочки».
PS Plus Extra и Premium/Deluxe — вполне себе конкуренты Xbox Game Pass
Тут тоже надо понять, что сделать популярную игру и сделать «маяк индустрии» — не одно и то же. Геймеры могут залипать и в какую-нибудь примитивную Vampire Survivors по нескольку тысяч часов, но все понимают, что такие игры индустрию вперёд не двигают. И нет, я говорю не только про графику.
С другой стороны, если говорить о разнообразии игрового процесса, да и о количестве выпущенных игр, за Nintendo не может угнаться даже Sony. А потому слабенькая Nintendo Switch до сих удерживает лидерство по продажам и серьёзно обходит этот самый «тяжеловесный некстген». Не в последнюю очередь потому, что из-за дефицита около года, а то и больше, ни PS5, ни Xbox Series X, нельзя было купить в свободной продаже. А возиться с предзаказами, электронными очередями и т.п. захочет далеко не каждый.
Цены и доступность
Сегодня, впрочем, PlayStation 5 можно купить и в России — на агрегаторах интернет-магазинов есть предложения от 58 до 70 тысяч рублей за дисковую версию. При этом Xbox Series X продаётся по цене от 45 до 65 тысяч — чуть дешевле. Но, учитывая Xbox Series S, где есть все те же игры, что и на старшей версии (пусть и работают они хуже) — Xbox по цене всё ещё выгоднее.
Тем не менее, общее количество проданных PS5 всё равно выше, чем Xbox Series S и X вместе взятых: 25 млн против 18 млн. Так что, скорее всего и цена на PS5 выше из-за большего спроса.
Причём сегодня снова можно купить консоли, сертифицированные именно для России — они, правда, наиболее дорогие.
Итого
Слово «некстген» дословно означает «следующее поколение» (в данном случае — поколение консолей). Очевидно, когда консоли уже вовсю продаются, поколение перестаёт быть следующим и становится текущим. Вот только с Xbox Series X/S и PlayStation 5 не всё так просто.
Около года после старта продаж консоли были в жутком дефиците. В свободной продаже, без предзаказов и редких случайностей можно было найти только Xbox Series S, да и то не всегда.
Но даже когда поставки более-менее наладились, с играми по-прежнему напряжёнка. На Xbox выходят почти только мультиплатформенные проекты, а внутренние студии кормят “завтраками” и обещаниями.
У PlayStation дела получше, но всё равно — большинство вышедших игр, по сути, являются всё ещё переходными между старыми и новыми консолями. Создатели God Of War: Ragrnarock прямо заявляли, что они делают PS4-игру, но с улучшениями для PS5. И даже хвалёные порталы из Ratchet&Clank, которые, якобы, стали возможны только благодаря невероятно быстрому SSD в PS5, по заявлениям специалистов заработали бы даже на PS3, если бы создатели игр этого захотели.
Тем не менее, технически «некстген» всё же скорее оправдывает себя, чем нет. Да, мы всё ещё не получили нормальный рейтрейсинг, как на компьютерах и ноутбуках, но всё же графика в играх очевидно стала лучше. Пусть это и не огромный скачок, как было при переходе с PS1 на PS2, но разница есть. А главное — бесконечные загрузки ушли в прошлое. Сейчас, периодически запуская игры на PS3 я понимаю, насколько долго мы ждали, пока загрузится игра или подгрузится очередной уровень. В воспоминаниях это не отложилось, но при прямом сравнении разница очевидна.
Разница во времени загрузки на PS4, PS4 Pro и PS5 (игра Gran Turismo 7)
Да и с производительностью дела налаживаются. Во времена Xbox 360/PS3 большинство игр не могли вытянуть и стабильные 30 FPS. В поколении PS4/Xbox One хотя бы эти 30 FPS стали «жёстким стандартом» — по крайней мере, для проектов от внутренних студий. В нынешнем поколении «режим производительности» всё чаще означает уже даже не 60 FPS, а 120 FPS. Хотя и далеко не всегда, к сожалению.
Плохие (с технической точки зрения) проекты тоже имеются — типа Gotham Knights, которая при явно отсталой графике даже 30 FPS не вытягивает, а режима 60 FPS там нет, но это именно что исключения, подтверждающие правило.