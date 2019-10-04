ИгроМир 2019: что показали на главной выставке компьютерных игр в России
Как-то так получилось, что с момента слияния Игромира и Comic Con, первый становится постепенно всё меньше, а второй - всё больше. Причины этого очень разные, попробуем разобраться в некоторых.
К примеру, раньше выставка “игрового железа” для ПК могла занимать чуть ли не целый зал. Однако с ростом популярности консолей (и, в то же время, уменьшением разнообразия ПК-комплектующих) вполне логично, что количество “железячников” на Игромире стремительно убывает. В нынешнем году один из стендов в типично “железячном” зале №4 вообще принадлежал компании Vivo, которые там показали свой смартфон. Причём тут Игромир, спросите вы? Я тоже не понял. Ну типа смартфон мощный, а потому как бы “игровой”, но так это можно вообще Игромир в Смартфономир превратить. Попробуй сейчас найди смартфон, на котором не запустится PUBG Mobile. (В целом же, скорее радует, что мобильных игр на выставке настоящих игр пока ещё очень мало и тенденция к их увеличению не наблюдается).
Но даже и консольные компании постепенно “сливаются”. Например, Nintendo уже давно говорит, что они выставляются не на Игромире, а на Comic Con. В чём разница? Тут сложно объяснить. Один и тот же билет действителен на обе выставки. Проходят они одновременно. Народные массы плавно перетекают между обеими. Просто Comic Con - это залы №1 и №2, а Игромир - №3 и №4.
Microsoft Xbox и Sony PlayStation тоже периодически “саботируют” Игромир. Ранее это делала Microsoft - пару лет у них вообще не было стенда. Теперь настал черёд PlayStation. Да, на Игромире 2019 нет одного из самых больших стендов прошлых лет. За имя самой популярной консоли на сегодняшний день отдувался небольшой логотип PS4 Pro в углу стенда с Mortal Kombat 11.
Ну и ещё Sony организовала небольшую будку с Death Stranding, где можно купить различный мерч по игре и при покупке более чем на 2000 рублей получить или эксклюзивное право посмотреть новый геймплейный ролик или встретиться с геймдизайнером Хидэо Кодзимой (причём, количество мест ограничено). Тут причин для ворчания у меня сразу несколько.
Во-первых, как справедливо заметили на одном крупном ресурсе, мем “Кодзима - гений” уже реально всех задолбал, особенно тех, кому на игры реально не наплевать. Сначала далёкие от игр вообще игнорировали “игровые” мемы, потом втянулись, а позже - люди, без меры в юморе (именно они всегда в итоге хоронят любой мем) начали кричать “Кодзима - гений” к месту и не к месту. В итоге, посещение геймдизайнером Игромира, точнее, встреча с ним, превратилась в какое-то чересчур сакральное мероприятие - что-то вроде долгих стояний на морозе за святынями.
Во-вторых, меня смутили цены в будке. Цена в 1999 рублей фактически меньше 2000 - то есть, к этому надо будет купить что-то ещё? А не жирно ли будет, учитывая немаленькую цену билета на саму выставку?
В-третьих, количество “эксклюзивных показов” на Игромире начало просто зашкаливать, только все эти эксклюзивы какие-то дутые. К примеру, взять стенд с Cyberpunk 2077. Уже в бизнес-день, когда на выставке меньше всего людей, очередь на проход внутрь стенда растянулась на пол-зала. Подозреваю, что в такой очереди люди стоят несколько часов. И что они получают в итоге? Как оказалось - даже не возможность поиграть. Просто внутри показывают геймплей, но записанный заранее. И ради этого стоять полдня? Просто какой-то бред.
В-четвёртых, раньше те же Sony нередко проводили эксклюзивные мероприятия для журналистов. Помню, как на Игромире 2016 можно было не только посмотреть геймплей Horizon: Zero Dawn, но и поиграть самому минут 15. И для прессы всё это было без очереди, а по заранее зарезервированным слотам.
Вообще, бизнес-день таким и должен быть - приходит пресса, смотрит/снимает всё, потом уже, в другие дни, приходят все. Но что мы получаем в итоге? Ни то, ни другое.
Конечно, организаторам выставки хочется заработать денег, а на бизнес-дне, если бы там была только пресса, денег не заработаешь. Ведь, прессу аккредитовывают бесплатно. Поэтому стали продавать VIP-билеты - они дороже остальных, но позволяют посещать бизнес-день. Количество билетов всегда ограничено, но их продают всё больше и больше. А право у владельца VIP-билета такое же, как у прессы - если только тебе как прессе не назначили встречу сами владельцы какого-то стенда.
В итоге пресса стоит в очереди вместе со всеми - очереди становятся просто гигантскими, поэтому качество самой активности снижается, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность и упростить наблюдение за “плохишами”, которые приходят, чтобы что-то сломать или украсть (такие бывают, к сожалению).
При этом, поскольку предполагается, что основных посетителей в бизнес-день нет (что, как мы видим, не соответствует действительности), то и какие-то серьёзные мероприятия на этот день не планируют. Крупные гости Comic Con приезжают обычно в субботу-воскресенье, максимум косплееров - тоже.
В итоге получается, что люди покупают дорогие билеты на бизнес-день, но видят при этом гораздо меньше интересного, чем в обычные дни, билет на которые дешевле. И это можно было бы оправдать эксклюзивностью и отсутствием очередей - но нет. Эксклюзивность пропала, а очереди выросли. Короче, давно уже пора отменить бизнес-день и сделать все дни одинаковыми. Этот день уже никому не выгоден - ни прессе, ни основным посетителям.
В итоге, что я видел из новинок?
Поиграл в “Ведьмака 3” на Nintendo Switch. Вы заметили, кстати, что версию игры для этой консоли никогда не показывали на телевизоре? Все демонстрации и геймплейные ролики всегда только с портативного режима. Так и на стенде Nintendo. Все другие игры - включая какую-нибудь пиксельную “индюшатину” выводятся на ТВ, но именно “Ведьмак 3” - только в портативе.
Что ж, в таком варианте игра выглядит не так уж плохо (чуда я не ожидал), лицо Геральта в кат-сценах даже весьма хорошо проработано, у его собеседников похуже. Но просадки фреймрейта, к сожалению, заметны - даже, когда ничего “такого” в игре не происходит. Ну и видел я только самое начало, где Геральт едет вместе с Весемиром. А интересно, ведь, узнать, что там будет в Новиграде - эта локация просаживала FPS на ранних версиях игры и на PS4/Xbox One.
Побегал в Minecraft Dungeons на стенде Xbox One и Switch. И там и там игра выглядит примерно одинаково, но на Xbox One она работает в 60 FPS, а на Switch - в 30. Зато вроде без просадок и в целом это не тот случай, когда 30 FPS делают игру неиграбельной.
В очереди на закрытые стенды Cyberpunk 2077 и Watch Dogs Legion я стоять не стал - и, как потом выяснилось, правильно сделал. По крайней мере, на Cyberpunk. Но подозреваю, что и в Watch Dogs Legion было бы так же, учитывая, что все сессии там были по времени. Обычно, когда на стенде реально можно поиграть, то людей заводят по одному - когда очередной посетитель наигрался, приглашают следующего. Даже если всем одновременно запустить одну и ту же ограниченную по времени и контенту демо-версию - разные люди пройдут её за разное время. Но именно строгое время начала каждой сессии намекает на запуск видеоролика, как в кинотеатре.
К слову, PlayStation приглашали меня на такую же демонстрацию Death Stranding с Кодзимой. Но я отказался. Как выяснилось, и там тоже геймплей просто покажут, но поиграть не дадут, а сессия вопросов-ответов не позволит задать свой вопрос. Видимо, все вопросы будут заранее написаны. Такое я последний раз видел на презентации одного смартфона крупного бренда году так в 2012, когда прессе задать свои вопросы не дали, а посадили в зал актёров, которые спрашивали что-то в духе: “Скажите, а потому ваш смартфон такой замечательный?”.
В общем, получается, как-то грустно. Поиграть на “Игромире” можно было лишь в старьё (тот же “Ведьмак 3” на Switch хоть и выходит 15 октября, но сама-то игра 2015 года) и в индюшатину (тот же Minecraft Dungeons - формально не инди, но вы же понимаете). Например, аж два стенда с Mortal Kombat 11 - один фирменный, с логотипом PS4, другой - под надзором популярного видеоблогера Pixel_Devil, где проводился турнир по MK11. Там же, кстати, можно было ещё и поиграть в старую Metal Slug на оригинальной консоли Neo-Geo AES, подключённой к CRT-телевизору.
А из внезапных анонсов - только смартфон от Vivo за 60 тысяч рублей.
Вердикт? Пора переставать писать про Игромир и начинать писать про Comic Con. Но там, честное слово, в первые два дня делать нечего - всё самое основное происходит по выходным, то есть, в последние два дня выставки.