ИгроМир 2019: что показали на главной выставке компьютерных игр в России

Как-то так получилось, что с момента слияния Игромира и Comic Con, первый становится постепенно всё меньше, а второй - всё больше. Причины этого очень разные, попробуем разобраться в некоторых.

К примеру, раньше выставка “игрового железа” для ПК могла занимать чуть ли не целый зал. Однако с ростом популярности консолей (и, в то же время, уменьшением разнообразия ПК-комплектующих) вполне логично, что количество “железячников” на Игромире стремительно убывает. В нынешнем году один из стендов в типично “железячном” зале №4 вообще принадлежал компании Vivo, которые там показали свой смартфон. Причём тут Игромир, спросите вы? Я тоже не понял. Ну типа смартфон мощный, а потому как бы “игровой”, но так это можно вообще Игромир в Смартфономир превратить. Попробуй сейчас найди смартфон, на котором не запустится PUBG Mobile. (В целом же, скорее радует, что мобильных игр на выставке настоящих игр пока ещё очень мало и тенденция к их увеличению не наблюдается).