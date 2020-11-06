Игры в 4К/60 и бесшумная работа: что нужно знать про Xbox Series X

В прошлом поколении консолей Xbox начал сильно отставать от PlayStation с самого начала. В России старт продаж PS4 прошёл одновременно с Европой, 29 ноября 2013 года (на две недели позже, чем в Северной Америке), но Xbox One добрался до нас только 7 сентября 2014 года — таким образом, у PS4 был целый год форы. Проблемы были не только в этом, конечно: плохой маркетинг, невнятное позиционирование консоли, отсутствие общения с конечным потребителем — всё это вылилось в крайне слабый старт.

Реструктуризация подразделения Xbox началась с кадровых перестановок — у руля поставили Фила Спенсера, который, между прочим, пришёл на работу в Microsoft ещё в 1988 году. Спенсер разбирается в играх, любит игры, и знает, что нужно геймерам. Под его руководством была выпущена более мощная (в том числе, более мощная, чем у конкурента) консоль Xbox One X, появилась подписка Xbox Game Pass, до сих пор многими признаваемая как главный аргумент в пользу выбора консоли Xbox, заключены сделки со многими игровыми студиями.

В общем, Microsoft твёрдо решили “отбить” своё место на рынке видеоигр, не забывая, впрочем, пропагандировать среди фанатов терпимость по отношению к другим игровым платформам, что, конечно, резко контрастирует с политикой PlayStation, решившей создать нечто вроде “элитарного клуба”, и поощряющей, в том числе, весьма одиозного блогера Itpedia, который довольно часто и крайне резко высказывается и о всех отличных от PlayStation платформах, и о геймерах.

Нынешнее поколение консолей компания Microsoft начинает уже раньше Sony, открывая старт продаж на Xbox Series X и Xbox Series S 10 ноября по всему миру, тогда как PlayStation 5 в избранных странах поступит в продажу 12 ноября, а в нашей стране (равно как и других, “не избранных”) — 19 ноября. Кстати, появилась информация, что 19 ноября PS5 будет продаваться только по предзаказам, а прийти в магазин и купить её не получится. Про Xbox Series X пока такого не не слышно.

Я уже успел протестировать новую консоль от Microsoft, и готов поделиться своими впечатлениями в этом обзоре.

Внешний вид

Несмотря на то, что в целом дизайн Xbox Series X, показанный ещё в первой половине 2020 года, публика встретила тепло, всё же несколько спорных моментов в нём остаётся.