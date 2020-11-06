Игры в 4К/60 и бесшумная работа: что нужно знать про Xbox Series X
В прошлом поколении консолей Xbox начал сильно отставать от PlayStation с самого начала. В России старт продаж PS4 прошёл одновременно с Европой, 29 ноября 2013 года (на две недели позже, чем в Северной Америке), но Xbox One добрался до нас только 7 сентября 2014 года — таким образом, у PS4 был целый год форы. Проблемы были не только в этом, конечно: плохой маркетинг, невнятное позиционирование консоли, отсутствие общения с конечным потребителем — всё это вылилось в крайне слабый старт.
Реструктуризация подразделения Xbox началась с кадровых перестановок — у руля поставили Фила Спенсера, который, между прочим, пришёл на работу в Microsoft ещё в 1988 году. Спенсер разбирается в играх, любит игры, и знает, что нужно геймерам. Под его руководством была выпущена более мощная (в том числе, более мощная, чем у конкурента) консоль Xbox One X, появилась подписка Xbox Game Pass, до сих пор многими признаваемая как главный аргумент в пользу выбора консоли Xbox, заключены сделки со многими игровыми студиями.
В общем, Microsoft твёрдо решили “отбить” своё место на рынке видеоигр, не забывая, впрочем, пропагандировать среди фанатов терпимость по отношению к другим игровым платформам, что, конечно, резко контрастирует с политикой PlayStation, решившей создать нечто вроде “элитарного клуба”, и поощряющей, в том числе, весьма одиозного блогера Itpedia, который довольно часто и крайне резко высказывается и о всех отличных от PlayStation платформах, и о геймерах.
Нынешнее поколение консолей компания Microsoft начинает уже раньше Sony, открывая старт продаж на Xbox Series X и Xbox Series S 10 ноября по всему миру, тогда как PlayStation 5 в избранных странах поступит в продажу 12 ноября, а в нашей стране (равно как и других, “не избранных”) — 19 ноября. Кстати, появилась информация, что 19 ноября PS5 будет продаваться только по предзаказам, а прийти в магазин и купить её не получится. Про Xbox Series X пока такого не не слышно.
Я уже успел протестировать новую консоль от Microsoft, и готов поделиться своими впечатлениями в этом обзоре.
Внешний вид
Несмотря на то, что в целом дизайн Xbox Series X, показанный ещё в первой половине 2020 года, публика встретила тепло, всё же несколько спорных моментов в нём остаётся.
Консоль не назовёшь большой — если мерять по объёму. Не маленькая, но и не большая. Другое дело, что из-за квадратного основания она смотрится непривычно громоздко. Скажем, Nintendo GameCube тоже имел квадратное основание, но был при этом в 2,5 раза ниже.
Наиболее стильно Xbox Series X смотрится при установке вертикально — судя по всему, именно так и рассчитывалось. Правда, меня беспокоит довольно внушительный размер вентиляционных отверстий сверху: туда легко может что-то попасть. Пыль — ещё ерунда, но вот какие-то мелкие винтики или, например, туда может свеситься шнур от наушников (да, он легко проходит сквозь отверстия). Под отверстиями никакой более мелкой решётки нет, там сразу находится огромный вентилятор, который охлаждает всю консоль (о том, насколько громко или тихо он это делает, поговорим позже).
Интересно, кстати, что это вот зелёное свечение, которое неоднократно показывали в рекламных материалах, вовсе не свечение, а просто покрашенный пластик. Если смотреть на верх консоли под определённым углом, то складывается интересный узор.
Ещё из недостатков внешности я бы отметил, что корпус легко заляпывается. Правда, на фотографиях это, почему-то, заметно гораздо сильнее, чем в жизни.
По высоте же консоль примерно равна вертикально стоящему Xbox One X без подставки.
Однако консоль можно класть и горизонтально, даже предусмотрены небольшие ножки на одной из граней параллелепипеда. В таком случае можно не беспокоиться за те отверстия, которые теперь не сверху, а справа, однако из стильной консоли Xbox Series X превращается в… Сложно сказать, во что, но горизонтально он выглядит несколько глупо, особенно с этой не отсоединяемой подставкой слева (в вертикальном расположении она снизу).
Что касается различных разъёмов и кнопок на корпусе, то с лицевой стороны мы видим щель для оптических дисков, кнопку Eject рядом с ней, на противоположной стороне этой же грани — порт USB-A формата USB 3.1 с кнопкой синхронизации геймпадов рядом. А в верхнем-левом (или правом-верхнем при горизонтальном размещении) углу расположена кнопка включения с логотипом Xbox. Как и у Xbox One X, эта кнопка физически нажимается, и горит белым, когда консоль включена, но в выключенном состоянии её сложно заметить.
На тыльной части можно найти ещё два разъёма USB 3.1, слот для расширения памяти для хранения игр (проприетарный стандарт SSD), выход на телевизор HDMI 2.1, сетевой разъём RJ-45, замок Kensington Lock, и обычный двухжильный разъём для подключения кабеля питания.
По сравнению с Xbox One X пропало два разъёма: вход HDMI для подключения внешних устройств (другой игровой консоли, ТВ-приставок) и оптический аудио-выход Toslink.
Аппаратное обеспечение
На данный момент Xbox Series X — самая мощная игровая консоль на рынке (она останется такой и после выхода PlayStation 5), однако разбирать архитектуру процессора в данной статье я смысла не вижу — это всё же игровая консоль, а не ПК. Пользователю придётся играть в те игры, которые ему будут доступны в официальных магазинах и играть в них именно в том виде, в котором задумали разработчики, а возможности поставить сюда какую-то другую операционную систему нет.
Поэтому поговорим о памяти и функциях “железа”.
Итак, в качестве основного накопителя в консоли установлен SSD объёмом 1 Тбайт, из которых пользователю для установки игр и приложений доступно 802 Гбайт. На сегодняшний день это не очень много т.к. игры уже спокойно могут занимать по 60-100 Гбайт, а некоторые — и того больше. Например, новая часть Call Of Duty потребует аж 138 Гбайт — и это только начало нового поколения, а игра вообще проектировалась с учётом, в том числе, и “старых” консолей: Xbox One и PlayStation 4.
Конечно, игры всё равно очень разные по объёму. Скажем, у меня именно на этом внутреннем SSD установлено 9 игр и осталось 209,6 Гбайт свободно. А это, в том числе, и новые игры, или уже получившие апдейт для новой консоли: Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2 (эта игра патч ещё не получила, но занимает 109 Гбайт — говорят, после патча часть контента вырежут и игра станет занимать меньше), Dirt 5, Forza Horizon 4, Gears 5, Sea Of Thieves, Watch Dogs Legion, Yakuza: Like A Dragon, Ведьмак 3: Дикая Охота.
Однако внутренним накопителем всё не ограничивается. Пользователь может или купить расширение в виде проприетарного и весьма недешёвого SSD, либо подключить внешний USB-накопитель (HDD, SATA SSD, или даже NVMe SSD через специальный бокс с выходом USB). Тем не менее, именно новые игры, разработанные специально для Xbox Series X, потребуют запуска или с внутреннего накопителя или проприетарного.
Тут, правда, возникает некоторая путаница. Например, игры Sea Of Thieves, Gears 5, Forza Horizon 4 хотя и выходили изначально для прошлого поколения, получили различные обновления для Xbox Series X. Однако их можно запускать даже с внешних HDD, просто они будут чуть дольше грузиться. Как заранее понять, какие игры в обязательном порядке потребуют только проприетарный SSD пока не совсем понятно.
Кстати, если у вас уже был Xbox One, и к нему был подключён HDD с установленными играми, то можно просто подключить этот HDD к новому Xbox Series X, залогиниться в ту же учётную запись, и игры автоматически появятся в дашборде, в них уже можно будет играть.
Далее. Несмотря на слухи, поддержки USB-Audio в Xbox Series X так и не появилось, что, конечно, расстраивает. Скажем, она была даже в PlayStation 4 и PlayStation 3, а также в Nintendo Switch. То есть, широкий ассортимент различных беспроводных гарнитур с USB-передатчиком свободно работали с этими консолями. В Xbox этого по-прежнему нет, и Bluetooth-наушники тоже не подключишь. Только гарнитуры, разработанные специально для этой консоли, ну либо подключать проводом что угодно (например, к геймпаду).
Геймпад
В Microsoft решили не менять то, что хорошо работает, и не стали серьёзно перерабатывать геймпад. По сути, контроллер для Xbox Series X — это почти один-в-один тот, что был в комплекте с Xbox One S/X. Изменили разъём проводного подключения — теперь это USB-C вместо micro-USB, а также форму крестовины.
И вот, пожалуй, крестовина мне совсем не понравилась. Во-первых, она очень шумная. Я никогда раньше не обращал внимание на такие вещи (хотя многие отмечали, что бамперы у контроллера Xbox One как-то громковаты), но тут это просто невозможно не заметить. Во-вторых, хотя я ни во что с активным использованием именно крестовины ещё не играл (типа Celeste), а только использовал её для навигации по меню, у меня уже болит левый большой палец от нажатия на острые углы этой крестовины.
С другой стороны, я давно привык к Xbox Elite Controller Series 2 и использовал новый геймпад только из-за необходимости писать обзор (ну и из-за любопытства, конечно же). И да, все официальные геймпады, работавшие с Xbox One, поддерживаются Xbox Series X, в том числе, геймпады для самых первых ревизий Xbox One. Более того! В обратную сторону это тоже работает — я смог подключить геймпад от Xbox Series X к Xbox One X.
Главное нового отличие геймпада — добавили кнопку Share. Теперь в одно нажатие можно делать скриншот игры, а удержанием кнопки — записывать видео качеством до 4K/60 FPS с HDR. Битрейт таких роликов — 30 Мбит/с. Впрочем, это можно делать и на обычных геймпадах, но уже в два нажатия (кнопка с логотипом Xbox и затем либо X, либо Y).
Так что, как я и сказал, по сути у нас тот же геймпад, и если вас, как и меня, не устраивает форма крестовины — его можно заменить. В идеале — на Elite Controller, но он, конечно, дорогой — около 10 тысяч рублей. А вот обычные геймпады продаются примерно за 4 тысячи. Это, с одной стороны, выгодно отличается от геймпадов для PlayStation 5, которые уже можно найти за 5,7 тысяч рублей, но тут есть один момент.
Как и на прошлом поколении, геймпад для Xbox Series X работает на батарейках. Встроенного аккумулятора в нём нет, но можно использовать фирменный от Microsoft — его можно заряжать прямо в геймпаде, подключая последний кабелем к USB-разъёму (если использовать аккумуляторные батарейки такой возможности уже не будет). И да, я проверил старый аккумулятор, который покупал ещё к геймпаду от Xbox One — он прекрасно работает. Стоит такой аккумулятор как раз 1,5-1,7 тысяч рублей, так что, получается как у PlayStation, где геймпады всегда работают только на встроенных аккумуляторах.
Запуск игр, громкость работы, температура
Пожалуй, главное на сегодняшний день отличие нового поколения от старого — именно скорость запуска игр. Да-да, на ПК всё это было тыщу лет назад, я в курсе, но речь о консолях. Конечно, и раньше можно было поставить в PlayStation 4 какой-нибудь SSD, но, во-первых, только SATA, во-вторых, если старые игры сейчас выигрывают по скорости загрузки только за счёт грубой силы, то в дальнейшем разработчики обещают ещё больше сокращать загрузки.
Но главное — минутные загрузки ушли в прошлое. Максимальное время, что я ждал при загрузке игр с SSD на Xbox Series X — это секунд 30-40. Причём, это от запуска игры в дашборде до момента, когда уже можно играть. Это важно, т.к. многие журналисты показывают только скорость загрузки игр при нажатии “Старт” из меню самой игры, но для типичного игрока, вообще говоря, и загрузка меню игры — это тоже лишнее и напрягающее действие.
Быстрое перемещение в играх типа того же “Ведьмака 3” стало по-настоящему быстрым — пара секунд, и вы уже в новой локации.
Что же касается громкости работы консоли, то… Что ж, она бесшумная. Не тихая, а именно бесшумная. Чтобы услышать какой-то звук приходится наклоняться над решёткой вентиляции — даже во время игры в какие-нибудь Gears 5!
Конечно, если добавить щепотку скептицизма, то стоит учесть, что это, по сути, тестирование на старых играх (а совсем новые, чисто под новое поколение, мы только через пару лет увидим), плюс, консоль совсем-совсем новая. Скажем, когда PlayStation 4 Pro только попала ко мне в руки, она работал тише, чем Xbox One X. Но спустя полгода она начала реветь громче пылесоса, особенно в некоторых играх. Впрочем, сам Xbox One X хотя и стал чуть громче, чем на старте продаж, но не критично, а “фатка” Xbox One по-прежнему остаётся почти бесшумной — в ней слышно только как жёсткий диск работает. Так что, если Microsoft не изменили своим принципам, то и от Xbox Series X стоит ожидать тихой работы на всём протяжении жизненного цикла.
Что касается температуры, то я замерял её с помощью бытового инфракрасного термометра. Это не какой-то супер-мега-точный и объективный показатель, но другого под рукой не было, извините. Так вот, опять же, во время игры в Gears 5 на выдуве термометр показывал максимум в 49 градусов. Разумеется, внутри консоли должно быть горячее, но в целом это не критично. Если поставить руку на выдув консоли — не обожжёшься, даже если долно держать, но уже будешь чувствовать горячий воздух.
Игры, обратная совместимость, дашборд
Ну и последнее (и самое важное), что стоит рассказать о консоли — собственно игры. Как и в прошлом поколении, Microsoft не делает упор на “эксклюзивы”, впрочем, эта модель вообще постепенно уходит в прошлое, что стало очевидно даже для PlayStation — несколько популярных игр с PlayStation 4 вышли на ПК и, судя по последним презентациям, их количество будет только увеличиваться. Так что, владельцам крутых игровых ПК, которых полностью устраивает игра на своём “железе”, я предлагаю на этом закрыть обзор или пролистать вниз, к выводам.
Тем не менее, даже каких-то крупных релизов от самой Microsoft на старте продаж Xbox Series X мы не увидим. Таким релизом должна была стать Halo Infinite, но после провальной демонстрации геймплея, которую не поругал только ленивый, игру решили отложить на доработку. И правильно сделали, как я считаю. Маркетинг же компания решила раскрутить вокруг новых игр от других разработчиков: Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Yakuza: Like A Dragon.
Из этих игр мне пока удалось поиграть только в Dirt 5 и сравнить её с версией для Xbox One X. Что ж, на новом поколении игра действительно выглядит лучше и работает почти без просадок в 60 кадров в секунду в режиме графики, но надо признать, что изначально движок для консолей получился плохо оптимизированным. На One X игра работает с постоянным тирингом (“рваные” кадры) и падением фпс в любом режиме. То есть, если на One X в игру можно было играть с трудом, то на Series X — это уже играбельный вариант, но это совсем не тот случай, о котором хочется рассказывать в обзоре консоли.
Поэтому лучше расскажу об играх самой Microsoft, просто не самых новых (которых пока нет), а с прошлого поколения, но для которых уже вышли улучшения для Xbox Series X.
Судя по всему, Microsoft твёрдо намерена идти в направлении 4K/60 fps, потому что сразу несколько игр получили именно такой режим. Например, Sea Of Thieves, которая работала в 4K/30 на Xbox One X и 900p/30 на One/One S, теперь поддерживает 4K/60 — и фреймрейт действительно очень стабильный, игра ощущается в разы плавнее. Причём, на младшей версии консоли, Xbox Series S, по заявлениям самих Microsoft эта же игра работает в 1080p/60, но этого уже я протестировать не мог.
То же касается Forza Horizon 4 — на Xbox One X был выбор между 4K/30 и 1080p/60, причём в последнем случае понижались настройки графики. На Xbox Series X игра работает в 4K/60 с максимальными настройками, плюс, отражения на корпусе автомобиля и в лужах стали более реалистичными — возможно за счёт трассировки лучей, но это не точно.
Шутер Gears 5 уже на Xbox One X работал в 4K/60, но графика по сравнению с ПК-версией была урезанной. Теперь подтянули и графику до ультра-настроек с ПК, добавили трассировку лучей для улучшения освещения, и сделали режим с поддержкой 120 FPS для мультиплеера. Для активации такого режима нужно иметь телевизор с развёрткой 120 Гц и входом HDMI 2.1.
Также различные улучшения получили игры Ori And The Will Of The Wisps (120 FPS, суперсэмплинг с разрешения 6К), State Of Decay 2 (4K/60) и некоторые другие.
Что касается обратной совместимости, то Xbox Series X поддерживает всё, что поддерживал Xbox One, кроме игр, требующих сенсор Kinect. Этот аксессуар больше не поддерживается Xbox даже с подключением переходника. Все остальные игры для Xbox One, а также избранные игры для Xbox 360 и Xbox Original работают на Series X.
Уточню, на всякий случай, ещё раз: все игры, которые работали на Xbox One (включая игры с прошлых поколений), работают на Xbox Series X, кроме игр для Kinect.
Для игр с Xbox One и Xbox Original, а также избранных игр с Xbox 360 (которые получили патч на повышение разрешения) поддерживается функция Auto HDR (включается в настройках самой консоли сразу для всех игр). Благодаря ей, даже те игры, которые изначально не поддерживали HDR, получают возможность отображаться в таком режиме.
Однако Auto HDR влияет только на диапазон яркости: например, солнце и вообще дневное становится действительно ярким. А вот дополнительных оттенков, как в “правильном HDR”, не появляется. То есть, игры с Auto HDR выглядят лучше, чем без этой функции, но всё ещё хуже, чем те игры, которые изначально разрабатывались под HDR.
Дашборд (интерфейс) Xbox Series X почти 1-в-1 повторяет таковой с Xbox One, однако напомню, что и для старых консолей не так давно интерфейс полностью обновили. Microsoft старается сохранить преемственность интерфейсов, что, пожалуй, хорошо. То есть, пересаживаясь с Xbox One на Xbox Series X ты не испытываешь проблем с привыканием к новому, при этом, некоторые визуальные эффекты интерфейса (анимация фона, например) всё же напоминают, что это новая консоль.
Конкуренты
|Xbox Series X
|Xbox Series S
|PlayStation 5
|PlayStation 5 Digital
|Производительность GPU
|12 TFLOPS
|4 TFLOPS
|10 TFLOPS
|10 TFLOPS
|Объём SSD
|1 Тбайт
|512 Гбайт
|825 Гбайт
|825 Гбайт
|Привод Blu-ray
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Габариты
|151х151х301 мм
|151×65×275 мм
|260×104х390 мм
|260×92х390 мм
|Масса
|4,4 кг
|1,93 кг
|4,5 кг
|3,9 кг
|Старт продаж
|10 ноября 2020
|10 ноября 2020
|19 ноября 2020
|19 ноября 2020
|Цена
|45,6 тысяч рублей
|27 тысяч рублей
|47 тысяч рублей
|38 тысяч рублей
На самом деле, на консольном рынке конкурент у Xbox Series X только один, т.к. ПК — это всё же продукт из другой области, а фишка консолей Nintendo как раз в том, что они никакие не конкуренты консолям Microsoft/Sony. Сравнивать Xbox Series X с Nintendo Switch было бы совсем некорректно.
PlayStation 5
Как я уже сказал, PlayStation 5 запускается в России на 9 дней позже, чем Xbox Series X, и возможности протестировать её у меня ещё не было. Одной из главных сильных сторон этой консоли многие считают её геймпад DualSense, который сильно переработан по сравнению с DualShock 4 — он стал крупнее, и получил дополнительные функции вроде силовой отдачи аналоговых триггеров (это не вибрация, а именно отдача). В PlayStation 5 будет меньше памяти, чем у Xbox Series X (825 Гбайт SSD против 1 Тбайт у Xbox), хотя сам накопитель будет быстрее. Но в остальном японская консоль будет слабее американского конкурента. Также установка дополнительного SSD будет производиться в стандартный порт M.2, однако на старте продаж он будет программно заблокирован. Плюс, даже когда его разблокируют, совсем любой SSD использовать будет нельзя — нужно будет сверяться с “белым списком” от Sony.
Дополнительно, на PlayStation 5 будут игры, которые не выйдут на Xbox Series X (как и наоборот, впрочем), но тут уж потенциальному покупателю надо самостоятельно Halo Infinite или в ремейк Demon’s Souls (последний, кстати, скорее всего всё-таки выйдет на ПК, но позже).
У PlayStation 5 будет как версия с приводом Blu-ray для чтения оптических дисков, так и версия без привода, подешевле. Все прочие характеристики у консолей одинаковые.
Xbox Series S
В отличие от бездисковой версии PlayStation 5, которая в остальном точно такая же, как базовая PS5, Xbox Series S — это именно младшая версия Xbox Series X, лишённая не только дисковода, но и трети графической производительности, а также половины объёма накопителя. По словам Microsoft, эта консоль ориентирована на игры в 1080p–1440p. Так что, если у вас нет 4К-телевизора и вы не собираетесь его покупать, а кроме того хотите серьёзно сэкономить, то Xbox Series S может стать хорошей альтернативой или "входным билетом" в мир консолей Xbox. Series S будет поддерживать все те же игры, большинство основных графических возможностей (трассировка лучшей, поддержка высокого фреймрейта), однако доля скепсиса в отношении Series S у меня всё-таки имеется. Допустим, сама Microsoft будет делать для этой консоли такие же версии игр, как и для старшей, только разрешение в них будет ниже. Но как с младшей версией будут взаимодействовать другие разработчики — пока не ясно. Я не исключаю того, что будут какие-то игры с поддержкой 60 FPS на Series X, которые на Series S будут работать максимум в 30 FPS. Но это пока догадки, т.к. самой консоли на руках у меня не было.
В любом случае, Xbox Series S — это самая компактная консоль Xbox за всё время, одна из самых компактных консолей вообще, и стоит она на 18,6 тысяч рублей дешевле Series X.
Итого
Как и в прошлом (и позапрошлом) поколении, выпуск новых консолей не синхронизирован с выходом каких-то принципиально новых игр. Кстати, чем дальше, тем этот разрыв будет только увеличиваться, т.к. увеличивается срок разработки самих игр, которые требуют всё больше ресурсов для разработки (людей, денег, времени). На старте PlayStation 4/Xbox One многие игры выходили как “кроссген”, то есть, на оба поколения сразу, так будет и тут. В любом случае, я напомню (потому что это, как ни странно, не всем очевидно), что какая бы техника ни выходила на рынок, никто не заставляет бежать за ней в магазин. Это не еда, не одежда, и не крыша над головой. Без любой игровой консоли можно прожить, также можно сидеть и ждать до пенсии, пока наконец сделают такие мощные консоли, чтобы ну вообще прям графика как в жизни.
В общем, мне хочется верить в читателя как в разумного человека, который сам для себя сделает выводы — что ему нужно, собственно, для этого обзоры и пишутся.
Объективно же, Microsoft сделали великолепную консоль с посредственным, правда, геймпадом. Этот недостаток можно исправить покупкой Xbox Elite Controller, но это не дешёвая затея.
Что касается самого Xbox Series X, то он очень мощный, поддерживет все предыдущие поколения Xbox с возможными улучшениями графики (но не все игры с предыдущих поколений — это важно), и работает совершенно бесшумно. И я очень надеюсь, что разработчики прислушаются к Microsoft и тоже сделают своей целью игры в 4K/60. Или даже в 1440p/60 — я не обижусь. В последнее время много всяких способов заставить игры выглядеть “почти как 4К”: от “шахматного рендеринга”, ставшего популярным на PlayStation 4 Pro, до динамического разрешения или технологий вроде DLSS. И я не против. Смысла в “настоящем 4К”, по сути, нет — как говорится, если нет разницы, то зачем тратить на это ресурсы? Лучше их потратить на фреймрейт, более красивую графику, более реалистичную физику — да на что угодно. Особенно если игрок в итоге сидит в двух метрах от телевизора, а не пялится вплотную в монитор.
В конце-концов, на примере выпуска Alien Isolation на Nintendo Switch мы наглядно увидели, что не только разрешение определяет, насколько чётко будет выглядеть игра, сглаживание гораздо важнее. А технология DLSS показала, что разрешение вообще может быть последним приоритетом.
Зато 60 FPS в Sea Of Thieves, Forza Horizon, Gears Of War, Assassin’s Creed, Yakuza — это отличный подарок геймерам.
- Топовая производительность среди консолей
- Бесшумная работа
- Обратная совместимость со всеми поколениями Xbox
- Поддержка геймпадов от Xbox One
- Шумная и неудобная крестовина на геймпаде
- Вентиляционные отверстия сверху вызывают опасения