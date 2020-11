Игры в 4К/60 и бесшумная работа: что нужно знать про Xbox Series X

Шутер Gears 5 уже на Xbox One X работал в 4K/60, но графика по сравнению с ПК-версией была урезанной. Теперь подтянули и графику до ультра-настроек с ПК, добавили трассировку лучей для улучшения освещения, и сделали режим с поддержкой 120 FPS для мультиплеера. Для активации такого режима нужно иметь телевизор с развёрткой 120 Гц и входом HDMI 2.1.

Также различные улучшения получили игры Ori And The Will Of The Wisps (120 FPS, суперсэмплинг с разрешения 6К), State Of Decay 2 (4K/60) и некоторые другие.

Что касается обратной совместимости, то Xbox Series X поддерживает всё, что поддерживал Xbox One, кроме игр, требующих сенсор Kinect. Этот аксессуар больше не поддерживается Xbox даже с подключением переходника. Все остальные игры для Xbox One, а также избранные игры для Xbox 360 и Xbox Original работают на Series X.

Уточню, на всякий случай, ещё раз: все игры, которые работали на Xbox One (включая игры с прошлых поколений), работают на Xbox Series X, кроме игр для Kinect.

Для игр с Xbox One и Xbox Original, а также избранных игр с Xbox 360 (которые получили патч на повышение разрешения) поддерживается функция Auto HDR (включается в настройках самой консоли сразу для всех игр). Благодаря ей, даже те игры, которые изначально не поддерживали HDR, получают возможность отображаться в таком режиме.

Однако Auto HDR влияет только на диапазон яркости: например, солнце и вообще дневное становится действительно ярким. А вот дополнительных оттенков, как в “правильном HDR”, не появляется. То есть, игры с Auto HDR выглядят лучше, чем без этой функции, но всё ещё хуже, чем те игры, которые изначально разрабатывались под HDR.