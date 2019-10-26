Как изуродовать хорошую игру идиотской пропагандой. Обзор Call Of Duty: Modern Warfare

Сделаю тут небольшую ремарку. Есть небольшая разница, между тем, как ниндзя с магическими способностями “Саб-Зиро” вырывает голову и позвоночник другому ниндзя с магическими способностями в некоем выдуманном турнире, и тем, когда террористы расстреливают мирных людей. Разница заключается именно в том, что в реальности мы не видели ниндзя с магическими способностями, а террористов - видели, как минимум, по телевизору, постоянно о них слышим, и прекрасно понимаем, что эта угроза реальна. Насилие всегда сопровождало видеоигры, но не всегда оно является отражением реальных опасностей и реальной драмы.

Лично я ничего против не имею насилия в полностью выдуманном сеттинге - оно даже не воспринимается как насилие настоящее. Но все эти темы с террористами меня в играх напрягают, даже когда убийство людей не показывают крупным планом.

В общем, современной Modern Warfare нужно было пойти дальше, потому, что старая формула уже приелась. Правда, “дальше” не в смысле жестокости (её тут тоже хватает, впрочем), а в смысле заигрывания с политической повесткой и пропагандой “внешнего врага”.