Как изуродовать хорошую игру идиотской пропагандой. Обзор Call Of Duty: Modern Warfare
Вкратце - в чём суть. Исторически серия игр Call Of Duty повествовала нам о событиях второй мировой войны, и Modern Warfare стала, по сути, первой частью CoD (четвёртой по счёту всей серии), которая перенесла действие в современность. Типа - вот такие у нас современные войны: с террористами и смертницами. Так-то “Колда” всегда отдавала забористой “клюквой”, но, надо сказать, с точки зрения изображения нашей страны были там и весьма светлые моменты.
Однако уже Modern Warfare 2 отметилась громким скандалом - в ней появился уровень (опциональный, кстати) под названием “Ни словам по-русски” (No Russian), где русские террористы расстреливали русских людей в вымышленном московском аэропорту. Уровень можно было и пропустить (эту опцию добавили на этапе тестирования игры), но в российской версии игры его вообще вырезали. Причём, вырезал сам разработчик.
Вокруг уровня “Ни словам по-русски” возникло множество дискуссий - причём, не поверите! - больше всего даже за пределами нашей страны. В конце-концов, не часто в играх такого времени можно было встретить реалистичную жестокость.
Сделаю тут небольшую ремарку. Есть небольшая разница, между тем, как ниндзя с магическими способностями “Саб-Зиро” вырывает голову и позвоночник другому ниндзя с магическими способностями в некоем выдуманном турнире, и тем, когда террористы расстреливают мирных людей. Разница заключается именно в том, что в реальности мы не видели ниндзя с магическими способностями, а террористов - видели, как минимум, по телевизору, постоянно о них слышим, и прекрасно понимаем, что эта угроза реальна. Насилие всегда сопровождало видеоигры, но не всегда оно является отражением реальных опасностей и реальной драмы.
Лично я ничего против не имею насилия в полностью выдуманном сеттинге - оно даже не воспринимается как насилие настоящее. Но все эти темы с террористами меня в играх напрягают, даже когда убийство людей не показывают крупным планом.
В общем, современной Modern Warfare нужно было пойти дальше, потому, что старая формула уже приелась. Правда, “дальше” не в смысле жестокости (её тут тоже хватает, впрочем), а в смысле заигрывания с политической повесткой и пропагандой “внешнего врага”.
Разработчики игры довольно глупо оправдывались - мол, в игре есть представители разных народов и среди них есть как хорошие, так и плохие. Но вот вам факты: плохой в игре - русский генерал, который командует русскими солдатами, которые показаны теми ещё подонками. А хорошие - американские солдаты и ещё повстанцы в стране, по названию очень напоминающей Узбекистан, но по всему остальному - всё-таки Сирию.
Русские в Call Of Duty: Modern Warfare публично вешают мирных жителей - чтобы остальным было неповадно. Русские убивают, в том числе, газом. Правда, если вы поиграете в русскоязычную версию игры, вам может показаться, что разработчики имели ввиду не именно русских, а конкретно генерала Баркова. Но это не так - давайте взглянем на пару примеров из англоязычной версии игры.
Например, тут в русской локализации говорится “Барков понимает только насилие…”. А теперь посмотрим, как было в оригинале:
Также в русском переводе в субтитрах “злодеи” обозначены просто “солдат номер такой-то”. В оригинале это выглядит так:
Ну и самая мякотка:
А кто в роли героев? Ну, конечно же, американцы. И ещё “сирийские” повстанцы под предводительством женщины по имени Фара. Конечно, “хорошие” русские в игре тоже будут, но плохих - гораздо больше.
В свете этого заявления разработчиков, что они там что-то пытались с разных сторон показать выглядят не только глупо, но наглядно показывают, что лютая пропаганда существует не только в нашей стране. На фоне русофобской пропаганды действительно “ничего такого”, что русские вешают мирных жителей и травят их газом. В самом деле - они же не младенцев едят на камеру!
Замечу, что упоминания реальных стран и национальностей в игре не так уж много, от чего те, кого явно упомянули, выглядят ещё ярче. Например, истребление мирных жителей происходит в “Урзикстане”, который напоминает Сирию. Газ воруют в Кастовии, который, скорее всего, “списан” с Украины (город Верданск очень созвучен с Бердянском). Зато вот американцы, русские и Лондон - настоящие. Отдельно стоит отметить, что на территории США действие тут не происходит, но американцы, как обычно, спасают весь мир.
При этом, тот же капитан Прайс показан типа “неоднозначным”, но это если рассуждать с точки зрения дешёвого популизма. То, что он скинул с балкона обмотанного взрывчаткой заложника вряд ли можно записать в плохие поступки - а что ещё ему было делать? До взрыва 5 секунд, снять бомбу точно нельзя, а вокруг куча людей. Либо умерли бы все, либо умер бы только один заложник. Это даже не дилемма с вагонеткой, где у вас есть выбор - убить одного или убить нескольких, но в каждом случае кто-то выживает. Здесь либо умрут все заложники и все солдаты, включая вас, либо только один из заложников.
В общем, с дешёвыми отмазками разработчиков всё понятно. Там либо мозги насквозь промыты пропагандой, либо это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, ну или просто тупость. Давайте разберёмся с остальными аспектами игры.
Геймплей
Call Of Duty: Modern Warfare вовсю пытается быть похожей на современные шутеры, не переставая быть Call Of Duty. Здесь такие же не оставляющие ни минуты покоя “масштабные” сражения как и раньше в серии, и такие же “плоские” декорации, не терпящие отклонения от заданного сценария. Разрушаемость вроде есть, но тоже условная - можно, например, пробить дверь. Выглядит красиво. Но запланировать засаду и продумать план действий у вас нигде не получится - следуйте за скриптом, который за вас продумали разработчики. При этом, враги не стесняются валить бесконечными толпами, пока вы не сделаете определённое действие или не дойдёте до определённой точки.
Сами уровни бывают как узкими (типа захвата дома из трейлера), так и вполне себе широкими, но всё равно особо не развернёшься - да и враги умеют заходить, в лучшем случае, сзади, но грамотно окружать - нет. Зато кампания относительно короткая.
При этом, стрельбу слегка “прокачали”. Пушки ощущаются лучше, враги реагируют на них заметнее, чем раньше. Но лично на мой вкус, до уровня стрельбы из Battlefield всё равно есть куда расти.
Графика
А вот что касается визуальной части - тут всё просто замечательно. По крайней мере, если не пытаться “сломать” скрипты и не стрелять туда, куда не просили (я уже сказал, что разрушаемость весьма условная и только там, где надо). Я играл на Xbox One X, где игра смотрится просто чудесно - в ультра-высоком разрешении, с широким динамическим диапазоном (HDR) и всё это в типичных для серии Call Of Duty 60 кадрах в секунду без каких-то заметных просадок.
Уверен, на крутейших ПК с какими-нибудь NVIDIA RTX будет ещё круче, но и консольщики не в обиде.
Мораль и выводы
Ещё задолго до выхода маркетинговая кампания игры пополнилась крутейшим козырем - российский офис PlayStation решил отменить выход игры на PlayStation 4 именно в России. А что ещё может заставить людей так много говорить о новой игре, как не её отмена на самой популярной консоли поколения? Так-то лично я считаю, что геймпад DualShock 4 для шутеров от первого лица (и гонок) совершенно не годится, но кого там волнует, что я думаю? Продажи консолей говорят сами за себя.
В общем, на PlayStation тут же полились реки грязи. Как так - ведь, не то, что на ПК, но даже на конкурирующей платформе - Xbox One - игра продолжает вполне спокойно продаваться! Ну да, без физических копий, но кто в 2019 году покупает диски для ПК и Xbox One?
Поиграв в Call Of Duty: Modern Warfare лично, могу сказать, что… Не то, чтобы я согласен с действиями российского офиса PlayStation. Но я их прекрасно понимаю. Это мы ещё не знаем, чем обернётся дело для Activision/Blizzard и Microsoft в России, но дело пока даже не в политических репрессиях - даже депутаты пока на удивление молчат.
Очевидно, что разработчики просто заигрались и “попутали берега”. Наверное, с точки зрения поп-культуры в мире есть место, в том числе, и русофобской пропаганде, но такое её количество уже начинает напрягать. Или сделайте один раз хорошо, или просто прекратите - вы уже сказали всё, что могли.
Все слова о “ну мы показываем историю с разных сторон” просто не выдерживают никакой критики. Мирных жителей убивают и вешают не какие-то там русские террористы или русские наёмники, а вполне себе русские солдаты - по крайней мере, в официальной англоязычной версии игры они названы именно так.
И про “пусть разработчики говорят что считают нужным” тоже не надо. Мы уже видим, как разработчики игр, под давлением общественности, добавляют в игру побольше положительных героев-руководителей женского пола (и в CoD:MW это тоже очевидно), и однополой любви, и много чего ещё. Ну нельзя сегодня, чтобы злодеем в игре был чернокожий гей, да ещё и женщина. Не поймут, обругают - причём, обругают те, кто и в игру играть-то не собирался. А вот русские - это можно, это пожалуйста.
Так что, в PlayStation поступили где-то даже правильно. Уверен, кто-то сейчас скажет: “А давайте про этих американцев тоже такую игру сделаем!” - но зачем уподобляться? У нас и так пропаганды хватает на ТВ, нас и самих от неё уже тошнит. Запретить - тоже не лучший способ.
Впрочем, для многих геймеров очередная Call Of Duty - это просто очередной сетевой шутер. В этом смысле у нас тут ничего особо нового, но и плохо не сделали, даже кроссплатформенный мультиплеер завезли. И на том спасибо.