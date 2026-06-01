Как «киберкафе» превратились в киберспорт

Названия клубам придумывали быстро, не особо заботясь о маркетинге: «Камелот», «Матрица», «Засада» — вывеска работала на репутацию через сарафанное радио, не через рекламу. В Севастополе схожую роль играли «Фантом», «Silicon City», «Флеймінго» и легендарный «GAME MASTER» на улице Сталинграда, где турниры по «Контре» и Warcraft III собирали толпы зрителей у мониторов.

Первые интернет-кафе как отдельная линия истории

Параллельно с игровыми подвалами в стране развивалась другая ветка — интернет-кафе в классическом западном понимании. Первым в России такое заведение открылось зимой 1995 года в Петербурге на улице Черняховского — клуб «Тетрис» с оптоволоконным подключением и ценой в пять долларов за час, что по тогдашним меркам равнялось стоимости полутора сотен буханок хлеба. Идею подсмотрели в Лондоне, где годом раньше запустилось кафе Cyberia — первое подобное заведение в мире.

Москва подхватила тренд в декабре 1996 года сразу двумя проектами: клуб «СКРИН» на Новочеркасском бульваре, поддержанный кинотеатром «Экран» и Институтом космических исследований, и «Виртуальный мир» от компании «Партия», куда бесплатный доступ в сеть давали покупателям с чеком на 200 долларов. Оба места ориентировались на разную публику, но одинаково символизировали редкость и дороговизну интернета той эпохи.

Локалки, самописные сервера и турнирные сетки