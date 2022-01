Microsoft купила создателей Call of Duty и Warcraft: фанаты PlayStation в трауре, а вот что ждёт вас

И вот на это я бы не рассчитывал (даже несмотря на снова весьма расплывчатые слова Фила Спенсера о реанимации некоторых франшиз, принадлежащих Activision). Во-первых, компания Microsoft устами того же Фила Спенсера не раз заявляла, что даёт купленным студиям творческую свободу. Это заявление, правда, не очень сочетается с постоянной текучкой кадров в некоторых студиях (как, например, было с Halo Infinite, где даже руководитель разработки успел смениться). Возникает вопрос — если свобода есть, то почему бегут ключевые сотрудники? Если только эта свобода не превращается в разгильдяйство и пофигизм (что очень даже вероятно).

Во-вторых, по примеру предыдущих купленных студий (ведь, эта волна покупок не вчера началась), пока никакого возрождения старых франшиз — и далее по списку — не слышно. Единственное, что изменилось для простых геймеров — игры купленных студий стали доступны по подписке Xbox Game Pass. И это, пожалуй, всё, что мы гарантированно получим и в этот раз.

Если новые игры и будут, то согласно обычному “графику”. Все приобретённые студии (ну хорошо, про какие-то мы можем не знать, так что перефразирую — ”почти все”) что-то разрабатывали на момент их покупки. И это они продолжили разрабатывать и дальше, своим чередом.

Конечно, кто-то сейчас говорит — мол, деньги Microsoft помогли бедным студиям в разработке. Да, это так. Microsoft помогла Moon Studios выпустить Ori And The Blind Forest и Ori And The Will Of The Wisps, определённо деньги Microsoft помогли разработке Cuphead от Studio MDHR. Но даже в тех случаях — сначала началась разработка (как минимум, первой части — это про Ori), уже потом Microsoft купила студию.

То есть, какие-то принципиально новые игры в купленных Microsoft студиях пока не рождаются. Ori And The Will Of The Wisps — это всего лишь продолжение, да и то сейчас геймдизайнер рассказывает, что хотел бы выпустить игру на платформе PlayStation, но ему не дали, только на Switch.

Немножко иная ситуация, разве что, с Obsidian. Те, обрадовавшись деньгам от Microsoft, занялись сразу несколькими проектами. В частности, выживалкой Grounded и ролевыми играми Awoved и The Outer Worlds 2. Правда, общедоступная превью-версия Grounded появилась ещё в июле 2020 и до сих пор игра не закончена, когда она появится — не известно. Про выход Avowed тоже ничего не понятно, а вторую часть The Outer Worlds анонсировали всего полгода назад.

При этом, покупка студии Obsidian произошла аж в 2018 году. За это время, с 2018 года, была выпущена только первая часть The Outer World, в 2019 году, которая естественно уже была в разработке на момент покупки студии.