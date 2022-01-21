Microsoft купила создателей Call of Duty и Warcraft: фанаты PlayStation в трауре, а вот что ждёт вас

Короче говоря, опасения в духе “Microsoft убьёт студии, которые купила” не подтверждаются, но и особого положительного эффекта мы тоже пока не видим. Игр больше не стало, да и вообще с момента выхода Xbox Series X похвастаться консоли особо нечем. Вышла крайне спорная и запоздалая на год Halo Infinite (должна была выйти ещё на старте консоли), появиося порт Microsoft Flight Simulator, опять же, запоздавший (на ПК игра вышла почти за год до этого), и из однозначных хитов — только Forza Horizon 5. Которую, правда, не без оснований обвиняют за почти полное копирование предыдущей части. Впрочем, лично я не вижу в этом ничего плохого: для гонок это в порядке вещей, а игра всё равно отличная.

Игры The Medium и Psychonauts 2 вышли и на PlayStation (правда, The Medium с запозданием), так что в “борьбе эксклюзивов” их можно не учитывать.

Не то, чтобы у PlayStation дела лучше, но как минимум на первую половину 2022 года у “синих” уже расписан выход игр, а у Microsoft — ничего. В лучшем случае, что-то появится осенью, если Starfield не перенесут, а Сталкер 2 — снова не перенесут (игра планировалась к выходу весной 2022 года, но теперь в лучшем случае выйдет зимой).

А не станет ли хуже?

C Activision Blizzard хуже, чем было, уже вряд ли станет в любом случае. Overwatch 2 как-нибудь допилят. Учитывая, что игра должна быть обновлением поверх первой части, игроки не будут особо возмущаться из-за малого количество нововведений, если вдруг такое будет. В Diablo 4, конечно, есть что испортить, но после выхода ремейка (качественного) мега-успешной Diablo 2 — это не станет таким уж ударом. Фанаты просто вздохнут, и примут тот факт, что лучше Diablo 2 в серии уже ничего не будет (ещё раз — при условии, что Diablo 4 провалится). Тем более, рано или поздно Diablo 2 появится в геймпассе.

Новые Call Of Duty… Ну учитывая, какие провалы бывали в серии ранее, опять же — хуже вряд ли будет.

Другое дело, что среди релизов Microsoft всё чаще встречаются такие, которые будто доделывали уже “абы как, лишь бы выпустить”. В конце-концов, игра выйдет по подписке — чего переживать? Это не покупка за 60-70$. Так было с Halo Infinite, так было с Crackdown 3 (вообще, мне очень понравилась эта игра, но с мультиплеером там беда всё-таки, а на русский язык не переведён даже текст), State Of Decay 2 (ещё одна хорошая игра, которую явно не доделали даже со всеми последующими апдейтами), и некоторыми другими.

С локализациями, кстати, тоже беда. На старте Xbox One, первые несколько лет, русскоязычная озвучка была везде: Halo 5, Forza Horizon 2, Re:Core, Quantum Break и т.д. Сейчас озвучки на русском языке нет вообще нигде, и даже текст переводят не всегда. К уже упомянутому Crackdown 3 можно добавить Psychonauts 2. Для последней уже пообещали локализацию (субтитрами), но когда она будет — пока не ясно.

То есть, Microsoft не против потратить 70 миллиардов долларов на покупку студии, но не стремится докинуть “копеечку” (по сравнению с этой суммой) на локализацию. К слову, даже Nintendo, которые печально известны наименьшим количеством локализаций среди консоледержателей, уж если делают перевод (и в игре есть голос, что тоже не всегда) — то и озвучку русифицируют, как в недавнем Metroid Dread или в той же Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Ну а PlayStation полностью русифицирует вообще всё, что пытается продвигать в Европе (Persona 5 не русифицирована, но её и не старались особо продвигать у нас).