Microsoft купила создателей Call of Duty и Warcraft: фанаты PlayStation в трауре, а вот что ждёт вас

Microsoft купила создателей Call of Duty и Warcraft: фанаты PlayStation в трауре, а вот что ждёт васMicrosoft покупает Activision Blizzard
Это всё ради эксклюзивов?
Покупка студий уже давно превратилась в этакое соревнование между Sony (PlayStation) и Microsoft (Xbox + ПК). Студии нужны компаниям, чтобы разрабатывать как можно больше игр, потому что без хороших игр все эти консоли никому, по большому счёту, не нужны. Разработка современных блокбастеров требует всё большего количества времени, поэтому для обеспечения постоянного потока игр (с этим сейчас проблемы у обеих консолей) нужно всё больше студий. Ну и как часто бывает, после покупки какой-то студии новые игры от неё становятся эксклюзивами консоли того, кто купил. Но не всегда.
К примеру, Microsoft купила компанию Mojang, разработчика и издателя Minecraft, но игра до сих пор остаётся на всех платформах — включая PlayStation (PS3, PS4, PS5) и Nintendo (Wii U, 3DS. Switch). Правда, забавно, что на консолях PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 игра работает в разрешении 4K и низким инпут-лагом (задержкой ввода), тогда как даже на Xbox Series X до сих пор “допотопные” Full-HD и очень высокая задержка ввода, из-за которой играть попросту некомфортно.
Впрочем, Minecraft существует уже давно и на консоли PlayStation игра пришла ещё до покупки разработчика компанией Microsoft. А вот Minecraft Dungeons — уже относительно свежая игра (2020 год), но всё равно вышла на всех консолях, и даже при запуске её на PlayStation игроки видят надпись “Xbox Game Studios”. Хотя эту игру делала студия Double Eleven на пару с Mojang, а Double Eleven (пока) не принадлежат Microsoft.
Однако представители приобретённой раньше Bethesda (Zenimax Media) уже заявили, что некоторые грядущие игры — Starfield и, скорее всего, The Elder Scrolls VI — будут эксклюзвами Xbox + ПК. Пока не ясно — временными или постоянными (Microsoft в прошлом почему-то очень любила временную эксклюзивность — как было с Rise Of The Tomb Raider, или из недавнего — с The Medium), но если раньше все формулировки официальных лиц насчёт эксклюзивности были максимально расплывчатыми, то в отношении Starfield, который должен по плану выйти уже этой осенью, было сказано чётко: “Извините, но это эксклюзив Xbox/ПК”.
Что ж, наверное и правда — какой смысл тратить кучу денег на студии, чтобы потом выпускать игры и на платформах конкурента? С другой стороны, лично я, ещё до покупки Bethesda, надеялся, что сама возможность поиграть в те жe Starfield/TES VI по подписке Xbox Game Pass в день выхода и без дополнительной платы — это уже конкурентное преимущество по сравнению с покупкой игр за 60-70$ на PlayStation. При том, что с этих продаж на консоли конкурента Microsoft всё равно бы имела доход (за вычетом процентов платформодержателя). Но, как мы видим, у экономистов Microsoft другое мнение.
Конечно, прямо сейчас никто игры эксклюзивными не сделает. То, что уже вышло на PlayStation — там и останется, да и с будущими играми пока нет ясности (в конце-концов – и сделка ещё официально не закрыта, и её ещё даже может не пропустить анимонопольный комитет, но это вряд ли — юристы Microsoft наверняка всё просчитали).
Overwatch 2 наверняка выйдет на всех системах (включая Switch), ведь, это просто надстройка над первой частью Overwatch. Diablo 4 уже анонсирована везде — точно менять не будут. А вот неанонсированные части Call Of Duty вполне могли бы стать эксклюзивами Xbox+ПК. И это проблема, ведь, по количеству проданных игр Call Of Duty лидирует даже на PlayStation.
С другой стороны, эксклюзивность, опять же, может быть временная. Или будут какие-нибудь эксклюзивные дополнения — кстати, до сих пор в серии Call Of Duty было немало эксклюзивного контента именно на консолях PlayStation, так вот теперь такая практика скорее всего прекратится.
Однако вчера Фил Спенсер заявил, что созванивался с представителями PlayStation и они вместе обсудили, что игры Call Of Duty должны оставаться на всех платформах. Ну или как-то так — потому что формулировки опять какие-то расплывчатые, да и смысл тогда вообще в такой дорогой покупке (самой крупной, напомню, за всю историю игровой индустрии). Хотя не исключено, что это было сказано для регуляторов, чтобы сделку не забраковали.
В любом случае, нужно понимать, что каковы бы ни были изменения — они произойдут не сразу. Все текущие договорённости (о которых мы можем ещё не знать) будут выполнены. Так, например, студия, уже принадлежащая Microsoft, выпустила эксклюзив для PlayStation — Deathloop. А другая студия работает эксклюивом PS5, который мы ещё увидим (надеюсь, в 2022 году) — Ghostwire Tokyo. Это, конечно, не потому, что “Microsoft такая добрая”, а потому, что иначе и сделку по покупке Zenimax могли не позволить регуляторы.
Так что, вы возможно сейчас гадаете — так что же лучше брать с заделом на будущее, если не хочется покупать все консоли? Что ж… Если вы хотите каких-то гарантий — то, как ни странно, лучше покупать ПК. Во-первых, все игры Microsoft будут и там, плюс, на ПК также работает подписка Xbox Game Pass, хотя её состав и отличается от подписки на самом Xbox. Но все новые игры внутренних студий Microsoft будут доступны в Game Pass в день релиза без дополнительной платы. И да, сейчас это касается и Diablo/Call Of Duty.
Плюс, и сама PlayStation не прочь выпустить свои эксклюзивы на ПК. Уже вышли Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Days Gone, God Of War. В ближайшее время на ПК станет доступна Uncharted 4 вместе с Uncharted: Lost Legacy. Конечно, это далеко не все игры PlayStation, и далеко не сразу они появляются на ПК (хотя вон Death Stranding вообще меньше года понадобилось), но всё-таки, именно игровой компьютер сегодня — это способ охватить наибольшее количество игр от Xbox+PlayStation на одной платформе. Только надо иметь ввиду, что современный ПК с хорошей видеокартой стоит даже не как две консоли вместе взятые, а как Xbox Series X + PlayStation 5 + Nintendo Switch + неплохой 4K-телевизор. Ну или как Xbox Sereis X + PlayStation 5 + Nintendo Switch OLED купленные у спекулянтов-перекупщиков.
Как деньги Microsoft повлияют на игры Activision Blizzard?
Вполне логичный вопрос. Что ж, в последнее время с этими компаниями было связано немало скандалов, связанных с харрасментом, плюс пандемия, как итог — задержки в разработке игр. Diablo 4 и Overwatch 2 до сих пор не вышли и точной даты выхода нет. Обе игры, кстати, анонсировали на Blizzcon в 2019 году. Деньги Microsoft определённо не помогут справиться с пандемией, а скандалы с харрасментом могут утихнуть по одной из двух причин: первая — смена фокуса (а после завершения сделки — где-то через год — смена генерального директора), вторая — если скандалы были раздуты искусственно. В любом случае — если разработка из-за всех этих проблем встала на паузу, теперь есть все шансы на спокойное продолжение процесса.
Другое дело, что многие в интернете фантазируют, будто Blizzard сейчас реанимирует старые франшизы, другие мечтают о World Of Warcraft на Xbox, третьи ждут крутых ремейков старых популярных игр.
И вот на это я бы не рассчитывал (даже несмотря на снова весьма расплывчатые слова Фила Спенсера о реанимации некоторых франшиз, принадлежащих Activision). Во-первых, компания Microsoft устами того же Фила Спенсера не раз заявляла, что даёт купленным студиям творческую свободу. Это заявление, правда, не очень сочетается с постоянной текучкой кадров в некоторых студиях (как, например, было с Halo Infinite, где даже руководитель разработки успел смениться). Возникает вопрос — если свобода есть, то почему бегут ключевые сотрудники? Если только эта свобода не превращается в разгильдяйство и пофигизм (что очень даже вероятно).
Во-вторых, по примеру предыдущих купленных студий (ведь, эта волна покупок не вчера началась), пока никакого возрождения старых франшиз — и далее по списку — не слышно. Единственное, что изменилось для простых геймеров — игры купленных студий стали доступны по подписке Xbox Game Pass. И это, пожалуй, всё, что мы гарантированно получим и в этот раз.
Если новые игры и будут, то согласно обычному “графику”. Все приобретённые студии (ну хорошо, про какие-то мы можем не знать, так что перефразирую — ”почти все”) что-то разрабатывали на момент их покупки. И это они продолжили разрабатывать и дальше, своим чередом.
Конечно, кто-то сейчас говорит — мол, деньги Microsoft помогли бедным студиям в разработке. Да, это так. Microsoft помогла Moon Studios выпустить Ori And The Blind Forest и Ori And The Will Of The Wisps, определённо деньги Microsoft помогли разработке Cuphead от Studio MDHR. Но даже в тех случаях — сначала началась разработка (как минимум, первой части — это про Ori), уже потом Microsoft купила студию.
То есть, какие-то принципиально новые игры в купленных Microsoft студиях пока не рождаются. Ori And The Will Of The Wisps — это всего лишь продолжение, да и то сейчас геймдизайнер рассказывает, что хотел бы выпустить игру на платформе PlayStation, но ему не дали, только на Switch.
Немножко иная ситуация, разве что, с Obsidian. Те, обрадовавшись деньгам от Microsoft, занялись сразу несколькими проектами. В частности, выживалкой Grounded и ролевыми играми Awoved и The Outer Worlds 2. Правда, общедоступная превью-версия Grounded появилась ещё в июле 2020 и до сих пор игра не закончена, когда она появится — не известно. Про выход Avowed тоже ничего не понятно, а вторую часть The Outer Worlds анонсировали всего полгода назад.
При этом, покупка студии Obsidian произошла аж в 2018 году. За это время, с 2018 года, была выпущена только первая часть The Outer World, в 2019 году, которая естественно уже была в разработке на момент покупки студии.
Короче говоря, опасения в духе “Microsoft убьёт студии, которые купила” не подтверждаются, но и особого положительного эффекта мы тоже пока не видим. Игр больше не стало, да и вообще с момента выхода Xbox Series X похвастаться консоли особо нечем. Вышла крайне спорная и запоздалая на год Halo Infinite (должна была выйти ещё на старте консоли), появиося порт Microsoft Flight Simulator, опять же, запоздавший (на ПК игра вышла почти за год до этого), и из однозначных хитов — только Forza Horizon 5. Которую, правда, не без оснований обвиняют за почти полное копирование предыдущей части. Впрочем, лично я не вижу в этом ничего плохого: для гонок это в порядке вещей, а игра всё равно отличная.
Игры The Medium и Psychonauts 2 вышли и на PlayStation (правда, The Medium с запозданием), так что в “борьбе эксклюзивов” их можно не учитывать.
Не то, чтобы у PlayStation дела лучше, но как минимум на первую половину 2022 года у “синих” уже расписан выход игр, а у Microsoft — ничего. В лучшем случае, что-то появится осенью, если Starfield не перенесут, а Сталкер 2 — снова не перенесут (игра планировалась к выходу весной 2022 года, но теперь в лучшем случае выйдет зимой).
А не станет ли хуже?
C Activision Blizzard хуже, чем было, уже вряд ли станет в любом случае. Overwatch 2 как-нибудь допилят. Учитывая, что игра должна быть обновлением поверх первой части, игроки не будут особо возмущаться из-за малого количество нововведений, если вдруг такое будет. В Diablo 4, конечно, есть что испортить, но после выхода ремейка (качественного) мега-успешной Diablo 2 — это не станет таким уж ударом. Фанаты просто вздохнут, и примут тот факт, что лучше Diablo 2 в серии уже ничего не будет (ещё раз — при условии, что Diablo 4 провалится). Тем более, рано или поздно Diablo 2 появится в геймпассе.
Новые Call Of Duty… Ну учитывая, какие провалы бывали в серии ранее, опять же — хуже вряд ли будет.
Другое дело, что среди релизов Microsoft всё чаще встречаются такие, которые будто доделывали уже “абы как, лишь бы выпустить”. В конце-концов, игра выйдет по подписке — чего переживать? Это не покупка за 60-70$. Так было с Halo Infinite, так было с Crackdown 3 (вообще, мне очень понравилась эта игра, но с мультиплеером там беда всё-таки, а на русский язык не переведён даже текст), State Of Decay 2 (ещё одна хорошая игра, которую явно не доделали даже со всеми последующими апдейтами), и некоторыми другими.
С локализациями, кстати, тоже беда. На старте Xbox One, первые несколько лет, русскоязычная озвучка была везде: Halo 5, Forza Horizon 2, Re:Core, Quantum Break и т.д. Сейчас озвучки на русском языке нет вообще нигде, и даже текст переводят не всегда. К уже упомянутому Crackdown 3 можно добавить Psychonauts 2. Для последней уже пообещали локализацию (субтитрами), но когда она будет — пока не ясно.
То есть, Microsoft не против потратить 70 миллиардов долларов на покупку студии, но не стремится докинуть “копеечку” (по сравнению с этой суммой) на локализацию. К слову, даже Nintendo, которые печально известны наименьшим количеством локализаций среди консоледержателей, уж если делают перевод (и в игре есть голос, что тоже не всегда) — то и озвучку русифицируют, как в недавнем Metroid Dread или в той же Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Ну а PlayStation полностью русифицирует вообще всё, что пытается продвигать в Европе (Persona 5 не русифицирована, но её и не старались особо продвигать у нас).
Ну и от проблем те же Activision Blizzard с покупкой тоже вряд ли избавятся, потому что проблемы начались задолго до скандалов с харрасментом и пандемии. Это и неудачная презентация мобильной Diablo Immortal в 2018 году, где компания продемонстрировала тотальное непонимание своей аудитории (игра, кстати, до сих пор не вышла). И раскритикованный “ремастер” Warcraft III с припиской Reforged, и общее недовольство изменениями в Overwatch (что вряд ли поправит вторая часть).
И вот тут “молчаливое потакание” Microsoft как раз плохо. Если бы они сказали: “Так, мы вас купили, теперь делайте вот так и вот так” — возможно, был бы толк. Но по опыту работы с другими студиями — это не в стиле Microsoft. Возможно, у них и правда не так много людей, которые умеют делать игры (и могли бы поделиться опытом), и остаётся только покупать всё новые и новые студии.
Так что в сухом остатке?
Пользователи Xbox + ПК получат игры Activision+Blizzard в подписке Xbox Game Pass. Пользователи PlayStation не получат ничего, разве что, потеряют какие-то новые игры от Activision+Blizzard. Самих игр в среднем вряд ли станет больше и они вряд ли станут лучше. Темп выхода игр может и возрасти, благодаря деньгам Microsoft, а может и снизиться — и тоже благодаря деньгам Microsoft.
Ну понимаете — вот был издатель игр, ему надо зарплату платить своим сотрудникам, которые игры делают, платить уже тогда, когда игре далеко до выхода, причём, тут видна мотивация выпустить игру поскорее и заработать. А тут деньгами обеспечили — всё, можно никуда не спешить. В сказочном розовых пони это означает, что можно дорабатывать игры до идеального качества. В реальном мире это нередко означает пофигизм и/или постоянные переделки.
Короче говоря, Microsoft в текущей ситуации пытается брать не качеством (вспоминем и недоделки, и отсутствие озвучки, а иногда — и переводов), а количеством. Впрочем, и с количеством тоже пока не выходит — нам предлагают подождать пару лет, и вот тогда… А пока, видимо, надо копить на хороший игровой ПК или пытаться поймать в продаже консоли.