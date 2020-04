Мы нашли самые затягивающие и качественные компьютерные игры на период самоизоляции

Детям может отлично зайти Just Dance — игра, в которой, следуя названию, надо “просто танцевать”. Конечно, чем лучше танцуешь — тем больше очков получаешь, но это в нашем случае не так уж важно, лишь бы двигаться. Между прочим, актуальная на сегодняшний день версия, Just Dance 2020, доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, а также… Nintendo Wii! Пожалуй, это единственная серия игр, которая продолжает выходить для столь старой консоли: Wii появилась в 2006 году и уже в 2012 ей на замену пришла Wii U, оказавшаяся, однако, коммерчески непопулярной. Тем не менее, продажи Wii превысили 100 млн устройств, поэтому и до сих пор у многих дома лежит эта консоль или её можно найти на Авито по невысокой цене.

Для отслеживания движений игрока Just Dance использует либо смартфон (версии для Xbox One, PS4, Switch) или контроллеры с отслеживанием движений (PS4, Switch, Wii) или специальные камеры для соответствующих консолей (PlayStation Camera для PS4, Kinect 2 для Xbox One).

Ring Fit Adventure — игра уже для Nintendo Switch, и её основная фишка — занятия фитнесом. Тут, правда, есть один нюанс: у вас должен быть специальный набор из обруча и наколенника, куда вставляются джойконы (геймпады из комплекта Switch). Эти наборы закончились по всему миру ещё до пандемии, и Nintendo всё обещает возобновить поставки. А всё потому, что на столь бешеную популярность (повторюсь, ещё до пандемии!) Ring Fit Adventure компания даже не расчитывала. Тем не менее, если вы вдруг успели купить набор ещё до самоизоляции, ну или нашли его на Авито (там есть доставка), то это отличный способ не только двигаться, но и держать себя в форме. И всё это — в игровой манере, где геймплей представляет собой почти классическую jRPG.