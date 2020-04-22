Мы нашли самые затягивающие и качественные компьютерные игры на период самоизоляции
Мрачный прогноз: Death Stranding
Стоило наступить пандемии, как многие тут же вспомнили мем “Кодзима - гений”. И неспроста. В своей игре Death Stranding, вышедшей на PlayStation 4 в конце 2019 года (и намеченной к выходу на ПК в июне 2020), геймдизайнер Хидео Кодзима как раз показал мир после большой катастрофы (там, правда, не обошлось без мистики), в котором главными героями стали простые курьеры.
В роли курьера Сэма Бриджеса вам придётся доставлять посылки: тяжёлые, хрупкие, срочные (горячую пиццу, например — чтобы не помялась и не остыла), а попутно отбиваться от мародёров, которые хотят украсть всё, что вы несёте или везёте, а также пробираться мимо “тварей” — своего рода, духов умерших людей.
Игра впечатляет прекрасной графикой, неплохо закрученным сюжетом, ну и пугающими параллелями с окружающей действительностью. Разве что, безалаберные простые жители не ходят тут и там. Однако нужно учитывать, что работу курьера придётся выполнять на полном серьёзе, Death Stranding — это, наверное, первая игра, в отношение которой словосочетание “симулятор ходьбы” — не насмешка, а точное описание.
Ну и если вы интересуетесь: “А к чему может привести этот коронавирус?” — то вот как раз будет наглядный пример. При этом, мир Death Stranding не кичится разрухой в стиле “свалка везде”, ставшей почему-то традиционным атрибутом игр про пост-апокалипсис (типа Fallout), даже когда по игровым событиям прошло 200 лет после катастрофы. Напротив — здесь всё очень даже реалистично, и даже высокие технологии никуда не делись и продолжают развиваться, а мусор не валяется тут и там. На месте и некий аналог правительства, как и было бы в реальности. Просто за пределами зданий-подвалов — пустынные пейзажи, где практически ничего нет.
Утопия и антидепрессант: Animal Crossing: New Horizons
В противоположность к Death Stranding на гибридной консоли Nintendo Switch вышла игра Animal Crossing: New Horizons, основная цель в которой — жить припеваючи на райском острове и общаться с населяющими его животными. О карантине здесь вам напомнят, разве что, медицинские маски, которые можно купить в местном магазине и даже надеть. Но это, в отличие от реального мира, необязательно. В остальном: пальмы, солнце, фрукты, антропоморфные животные, каждое со своим уникальным характером.
Основной “сюжет” игры: вы приехали на необитаемый остров и ваша задача сделать его не только обитаемым, но и популярным, чтобы к вам захотел приехать сам К.К. Слайдер — местная знаменитость, поющий пёс-гитарист. У меня ушло на это примерно 60-70 часов игрового времени. После этого идут титры, но… игра не заканчивается.
Основная “фишка” Animal Crossing (любой части, ведь, это далеко не первая, но сюжетно они никак не связаны и можно начинать с любой) — привязка к реальному времени и… Как ни странно — тоже потрясающий реализм. Вам, например, придётся выплачивать ипотеку за жильё (но без процентов!), а для накопления денег (внутриигровая валюта называется “дини”, и она зарабатывается только внутриигровыми средствами — никаких микротранзанкций!) можно торговать на бирже “акций”: закупаться репкой по воскресеньям и, отслеживая изменения цены на неё дважды в день, выгодно продавать или на своём острове или прилетев к другу по интернету или частной связи между двумя консолями.
Времена года будут сменять друг друга как и в реальности, все праздники будут так или иначе отражаться в игровых событиях, и на каждый день у вас будет немало занятий даже спустя полгода-год игры. Ну или пока не кончится карантин.
Выплеснуть эмоции: Doom Eternal
Если всё происходящее вокруг вас невероятно бесит: и падение экономики, и правительство, которое ничего не делает, и безответственные люди, которые беспечно гуляют в парках, и начальник, который контролирует каждую минуту вашего времени, мешая вам работать, или, что ещё хуже — потеря работы, то не надо держать негативные эмоции в себе — психологи не рекомендуют. Но и срываться на домашних тоже плохой вариант.
Поиграйте лучше в Doom Eternal. В этой игре есть тысяча и один способ как расправиться с демонами, в том числе весьма кровавые — например, распилить их бензопилой (и получить патроны для основного оружия), взорвать целую толпу демонов из мощной BGF-9000, заморозить, бросить какодемону (летающий зубастик) в пасть гранату… Вся жестокость в игре — нарочито гипертрофированная и направленная исключительно против демонов, а нормальных людей вы как раз спасаете. А демоны… Ну они же плохие!
Потрясающая графика, великолепная производительность, даже если вы будете играть на консоли (любой кроме Switch — там игра тоже планируется к выходу, но позже), и множество способов вылить свою агрессию.
Разве что, к концу игра начинает скатываться в чрезмерные самоповторы, так что, цель именно пройти игру можете перед собой не ставить. Главное — выместить злобу не на живых людях вокруг вас, а на экранных демонах. Их не жалко!
Подвигаться бы: Just Dance 2020 или Ring Fit Adventure
Одна из главных проблем самоизоляции — ты сидишь дома и очень мало двигаешься. Особенно это проблема для маленьких детей, которые просто физически не могут не двигаться, а пространства среднестатистической московской квартиры для них явно маловато. Что ж, для всех этих проблем есть решение.
Детям может отлично зайти Just Dance — игра, в которой, следуя названию, надо “просто танцевать”. Конечно, чем лучше танцуешь — тем больше очков получаешь, но это в нашем случае не так уж важно, лишь бы двигаться. Между прочим, актуальная на сегодняшний день версия, Just Dance 2020, доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, а также… Nintendo Wii! Пожалуй, это единственная серия игр, которая продолжает выходить для столь старой консоли: Wii появилась в 2006 году и уже в 2012 ей на замену пришла Wii U, оказавшаяся, однако, коммерчески непопулярной. Тем не менее, продажи Wii превысили 100 млн устройств, поэтому и до сих пор у многих дома лежит эта консоль или её можно найти на Авито по невысокой цене.
Для отслеживания движений игрока Just Dance использует либо смартфон (версии для Xbox One, PS4, Switch) или контроллеры с отслеживанием движений (PS4, Switch, Wii) или специальные камеры для соответствующих консолей (PlayStation Camera для PS4, Kinect 2 для Xbox One).
Ring Fit Adventure — игра уже для Nintendo Switch, и её основная фишка — занятия фитнесом. Тут, правда, есть один нюанс: у вас должен быть специальный набор из обруча и наколенника, куда вставляются джойконы (геймпады из комплекта Switch). Эти наборы закончились по всему миру ещё до пандемии, и Nintendo всё обещает возобновить поставки. А всё потому, что на столь бешеную популярность (повторюсь, ещё до пандемии!) Ring Fit Adventure компания даже не расчитывала. Тем не менее, если вы вдруг успели купить набор ещё до самоизоляции, ну или нашли его на Авито (там есть доставка), то это отличный способ не только двигаться, но и держать себя в форме. И всё это — в игровой манере, где геймплей представляет собой почти классическую jRPG.
Впрочем, если Ring Fid Adventure вы запастись не успели, то на Switch есть и другие подвижные игры — например, оригинальный файтинг Arms, симулятор тенниса Mario Tennis Aces, музыкальная спортивная игра Fitness Boxing.
Ну а если у вас имеется Xbox One с контроллером-камерой Kinect 2, или даже старый Xbox 360 с первой версией Kinect, то для них можно найти немало подвижных игр, даже какую-нибудь банальную Fruit Ninja Kinect — рубить фрукты руками как мечами, кстати, горазо веселее, чем пальцем на экране смартфона.