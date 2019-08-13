Почему вы ещё не раз купите Doom, Skyrim и другие старые игры

Да, мы живём во времена ремейков. “Короля льва” перевыпускают с “реалистичной” графикой - без всякого смысла, просто вот ради того, чтобы “срубить бабла”. Потому что куча великовозрастных (ныне) людей “средних лет” и сами сходят, и ещё и детей сводят - пусть, мол, посмотрят, чем папка с мамкой восхищались, когда сами были школьниками.
Но в играх сегодня всё не так. Вернее, не совсем так. Пока, например, Crash Team Racing выпускают с действительно улучшенной графикой (но почти не изменившимся геймплеем), Doom издают почти “как есть” - ну, разве что, разрешение повыше. Причём, разрешение рендеринга, но не оригинальных текстур.
Скажем, в начале-середине 2000-х было модно делать старые игры лучше. Для Doom и Duke Nukem выпускали (неофициально) всякие Open GL-моды, хай-рез-паки, 3D-модели и прочее. Но оказалось, что всё это даже лишнее - старые игры принимают и такими, какими они были.
Буквально три года назад вышло очередное издание Duke Nukem 3D под названием 20th Anniversary World Tour. В ней не только сохранили оригинальную графику, но даже сделали совершенно новый эпизод в старой графике! Что особенно интересно - графический движок там всё-таки был доработан, но незначительно. Просто чтобы обзор вверх-вниз отрисовывался корректнее.
Ещё за три года до этого выходило почти то же самое, но под именем Megaton Edition (без нового эпизода, но всё-таки).
А тот самый Doom ранее переиздавался ещё на Xbox 360/PlayStation 3.
Что ещё? Ах, да. Конечно же, Skyrim. Ему до популярности Doom ещё далеко, но и вышел он не в 1993, а в 2011 - и с тех пор уже не раз переиздался. Сначала на консолях актуального поколения, Xbox One и PlayStation 4, затем - ещё и на портативной Nintendo Switch.
Почему же старые игры постоянно перевыпускают?
Ответ на этот вопрос очевиден: потому, что их покупают. А вот почему покупают - это уже гораздо более интересная тема. И самым неправильным ответом на этот вопрос будет однозначность. Вроде: “купят потому, что ностальгия”. Или: “купят, потому, что идиоты”. Популярность переизданий старых игр - это как раз тот момент, когда работает всё сразу.
Да, ностальгия
Олдфаги помнят, как гоняли в Doom и он им нравился. Почему бы не погонять снова? Не вопрос - можно. Вопрос в том - а зачем покупать заново? Ну тут сложнее.
Например, человеку стало удобнее играть на консолях. Ну вот удобнее - и всё. В лет 30 к некоторым (не ко всем) приходит осознание, что валяться на диване с геймпадом гораздо удобнее, чем горбиться в три погибели за столом у монитора. Нет, конечно геймпад можно подключить и к ПК - и в некоторые игры так даже удобно играть. Вот только изначально ПК-шные игры, особенно старые - это не тот случай. При их создании про геймпад вообще никто не думал. В итоге чтобы поиграть приходится долго возиться с настройками, при этом удовлетворительный результат не гарантирован.
И тут важно! Результат - это не просто сам факт запуска старой игры, а именно комфортное времяпровождение. Школьникам, которым в радость и покорпеть в позе эмбриона за монитором, лишь бы мамка не увидела, не понять. В 30 с лишним уже не от кого прятаться - да, я взрослый мужик, закинул ноги на диван и сижу, играю на своём новеньком 55-дюймовом телеке и никого не стесняюсь. Потому, что могу.
Ну ладно, с консольщиками понятно - но зачем игру на ПК-то перевыпускать? (Тот же Skyrim, например, или Dark Souls). Да ещё и делать старую версию недоступной?
Ну с ПК - это уже чистая жадность, разумеется. Ну и ещё одно подтверждение того факта, что в 2019 году ПК - уже далеко не основная игровая платформа. Сегодня всё делается для консолей, а на ПК переносится по остаточному принципу. Что, не нравится? А придётся смириться. Где там ваш Red Dead Redemption 2, а, пекари? И сколько вы там ждали GTA 5? То-то же.
Кто-то вообще не играл
Пока старпёры вспоминают, как гоняли думгая в детстве, подрастающее поколение может вообще не иметь представления о старой игре. Да, они слышали, что это что-то крутое, но почему - не знают и хотят узнать лично. А как установить старую игру на современный компьютер?
В стране, где на ПК самый популярный магазин - это торрент-трекер, сложно убедительно рассказывать про важность перевыпуска в значении “купил - и играешь”. Но это так. Перевыпуск старой игры в том же Steam - это удобно. Если её раньше в там не было, разумеется (Doom, правда, был).
Конечно, есть немало школьников, которым подавай лишь топовый графоний. Но это как раз и причина, почему тому же Doom уже не нужны никакие “улучшайзеры”. Графонолюбители всё равно пройдут мимо (или поиграют в перезапуск 2016 года), а остальным будет всё равно - графика 1993 года или 2003-го. Сегодня это уже не такая большая разница.
В конце-концов, если игра была и правда хороша в 1993, то она будет хороша и в 2019. Игра, а не графика.
В конце-концов, это красиво
Ладно, не “красиво” в прямом смысле, а… Хотя знаете? И красиво тоже. Я смотрю на Halo 2001 года и понимаю, что ей ничего не поможет - ни ремастер, ни ремейк. Даже если переделать в ней графику на Unreal Engine 4, то скудоумие левелдизайна лишь станет более очевидно. Даже оригинальный Half-Life 1998 года смотрится не так хорошо, как мы помним (но всё равно гораздо лучше Halo), хотя вот Half-Life 2 - уже нормально.
Однако Doom 1993 уже ничего не страшно. Эффект “зловещей долины” работает в его пользу - всё более отдаляясь от современных представителей видеоигр, которые кажутся нам красивыми (Battlefield V, например - интересно, каким он будет казаться спустя лет 10?), оригинальный Doom уже давно вышел за пределы восприятия “страшного человека” и даже “страшного робота”, став просто милой мешаниной пикселей, в которой, тем не менее, мы без труда узнаём различные образы.
Но изначально я не о красоте хотел сказать. Doom - это действительно хорошая игра, с продуманным геймдизайном. Можно жаловаться на сюжет - ну так и сегодня не все игры про сюжет. Да, дорогой читатель, далеко не всем геймерам так уж важно наблюдать слезоточивую мыльную драму на экране, особенно когда эта драма из пальца высосана, как в God Of War 2018, или неумело поставлена, как в Detroit: Become Human. Но геймплей - всегда был важнейшим составляющим видеоигр. Геймплей - это то, что отличает игры от тех же фильмов или даже визуальных новелл.
Разумеется, нет ничего плохого в фильмах или в визуальных новеллах, но игры - есть игры.
Так вот, как игра Doom - не просто хорошая игра, а законодатель жанра. Да и более свежий Skyrim - тоже. Можно, конечно, вспоминать Morrowind или вообще Daggerfall, но будем честны - не многие другие игры в то время пытались быть похожими на Morrowind или Daggerfall.
Skyrim не только тепло был принят публикой, но и стал вдохновением для геймдизайнеров. Даже разработчики Legend Of Zelda: Breath Of The Wild - игры, которая почти единогласно критиками признана лучшей игрой 2017 года - признаются, что вдохновлялись Skyrim.
Конечно, тот же Skyrim можно ругать за баги - их там просто невероятно много. Можно даже сетовать - мол, как это вы (критики) тут одну игру ругаете за баги и всяческие недостатки, а другую, с точно такими же багами и недостатками наоборот хвалите?
Всё просто. В одной игре есть и баги с недостатками, и невероятно годные вещи, вдохновляющие и игроков и геймдизайнеров. В другой же - только баги с недостатками.
Это как шаблоны боевиков 80-х. Ну типа последняя драка на заводе, бесконечные пули - и всё такое. Знаете, где была и последняя драка на заводе и бесконечные пули? В “Терминаторе”. В обоих, причём. И в “Робокопе” тоже это было. Только это всё равно гениальные фильмы, а всякий треш, снятый по мотивам - нет.
Так неужели нет новых хороших игр?
Конечно же, есть. Но, во-первых, эти игры стоят денег - в смысле, их разработка стоит денег. Перевыпуск старой хорошей игры, которую точно купят - это неплохой способ собрать эти деньги. Плюс, старые игры всегда дешевле, но иногда при этом даже лучше некоторых новых.
Во-вторых, ну а какая разница-то? Пусть будет выбор. Играть в новые игры, играть в старые игры на новых платформах - хорошо, когда есть из чего выбирать. Допустим, на Xbox One есть поддержка игр и c Xbox 360 и даже оригинального Xbox (не всех, но есть). Но вот на PlayStation 4 можно купить только несколько игр с PS2 - и всё. Никакой тебе PlayStation 3. А на Nintendo Switch и этого нет - именно в этом поколении Nintendo решила отказаться от обратной совместимости.
Другое дело, что с выпуском новых переизданий Doom компания Bethesda взяла и удалила из Xbox Marketplace аналогичные выпуски для Xbox 360. Вот это очень некрасиво, конечно. И навязчивый онлайн - некрасиво. Doom - старая игра, никакой там аккаунт Bethesda не нужен. Тем более, изначально к его разработке Bethesda вообще не имела отношения.
Но всё-таки брезговать старыми играми только потому, что они старые (в смысле, сделаны давно) - это всё равно, что отвергать классическую музыку или ранний блюз. Качественные вещи не стареют.