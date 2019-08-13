Почему вы ещё не раз купите Doom, Skyrim и другие старые игры

И тут важно! Результат - это не просто сам факт запуска старой игры, а именно комфортное времяпровождение. Школьникам, которым в радость и покорпеть в позе эмбриона за монитором, лишь бы мамка не увидела, не понять. В 30 с лишним уже не от кого прятаться - да, я взрослый мужик, закинул ноги на диван и сижу, играю на своём новеньком 55-дюймовом телеке и никого не стесняюсь. Потому, что могу.

Ну ладно, с консольщиками понятно - но зачем игру на ПК-то перевыпускать? (Тот же Skyrim, например, или Dark Souls). Да ещё и делать старую версию недоступной?

Ну с ПК - это уже чистая жадность, разумеется. Ну и ещё одно подтверждение того факта, что в 2019 году ПК - уже далеко не основная игровая платформа. Сегодня всё делается для консолей, а на ПК переносится по остаточному принципу. Что, не нравится? А придётся смириться. Где там ваш Red Dead Redemption 2, а, пекари? И сколько вы там ждали GTA 5? То-то же.

Кто-то вообще не играл

Пока старпёры вспоминают, как гоняли думгая в детстве, подрастающее поколение может вообще не иметь представления о старой игре. Да, они слышали, что это что-то крутое, но почему - не знают и хотят узнать лично. А как установить старую игру на современный компьютер?

В стране, где на ПК самый популярный магазин - это торрент-трекер, сложно убедительно рассказывать про важность перевыпуска в значении “купил - и играешь”. Но это так. Перевыпуск старой игры в том же Steam - это удобно. Если её раньше в там не было, разумеется (Doom, правда, был).

Конечно, есть немало школьников, которым подавай лишь топовый графоний. Но это как раз и причина, почему тому же Doom уже не нужны никакие “улучшайзеры”. Графонолюбители всё равно пройдут мимо (или поиграют в перезапуск 2016 года), а остальным будет всё равно - графика 1993 года или 2003-го. Сегодня это уже не такая большая разница.