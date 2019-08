Почему вы ещё не раз купите Doom, Skyrim и другие старые игры

Но изначально я не о красоте хотел сказать. Doom - это действительно хорошая игра, с продуманным геймдизайном. Можно жаловаться на сюжет - ну так и сегодня не все игры про сюжет. Да, дорогой читатель, далеко не всем геймерам так уж важно наблюдать слезоточивую мыльную драму на экране, особенно когда эта драма из пальца высосана, как в God Of War 2018, или неумело поставлена, как в Detroit: Become Human. Но геймплей - всегда был важнейшим составляющим видеоигр. Геймплей - это то, что отличает игры от тех же фильмов или даже визуальных новелл.

Разумеется, нет ничего плохого в фильмах или в визуальных новеллах, но игры - есть игры.

Так вот, как игра Doom - не просто хорошая игра, а законодатель жанра. Да и более свежий Skyrim - тоже. Можно, конечно, вспоминать Morrowind или вообще Daggerfall, но будем честны - не многие другие игры в то время пытались быть похожими на Morrowind или Daggerfall.

Skyrim не только тепло был принят публикой, но и стал вдохновением для геймдизайнеров. Даже разработчики Legend Of Zelda: Breath Of The Wild - игры, которая почти единогласно критиками признана лучшей игрой 2017 года - признаются, что вдохновлялись Skyrim.