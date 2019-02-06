PlayStation 5, Xbox Two, Nintendo Switch Pro - всё, что мы о них знаем

Более того - на этом этапе могут поменять даже технические характеристики, как это уже было с PlayStation 4. Ещё разработчики Killzone: Shadow Fall, студия Guerilla Games, заявляли, что изначально при разработке они рассчитывали на 4 Гбайт оперативной памяти в PS4, однако впоследствии консоль вышла с 8 Гбайт памяти.

Так что и о конкретных характеристиках сейчас нет смысла говорить. Да, есть пара слухов, но во-первых ничем не подтверждены, во-вторых, всё может измениться в любой момент.

Появления каких-то новых необычных технологий в PS5 ожидать не стоит. Будущее PS VR так же туманно - текущее поколение уже обладает слишком низким разрешением Full HD (наблюдать такое разрешение с двух метров на телевизоре и с пяти сантиметров через линзы - совершенно разные вещи). То есть, одного запаса производительности новой консоли для сохранения актуальности PS VR недостаточно - нужно выпускать новый шлем, с более высоким разрешением. Вполне возможно это будет сделано - всё-таки, PS VR хотя и далеко до продаж самой PS4, но его популярность составляет лишь чуть менее 50% от всего рынка VR.

Xbox Two

Вообще, насчёт названия новых Xbox никакой уверенности нет - это, опять же, может измениться в последнюю минуту. Напомним, оригинальная консоль от Microsoft называлась просто Xbox, а вот вторая версия - уже Xbox 360. А всё потому, что Xbox 360 надо было конкурировать с PlayStation 3, и название Xbox 2 с маркетинговой точки зрения было плохим - ведь, большинство покупателей интересуют только цифры, а цифра два определённо меньше, чем цифра 3. Поэтому, кстати, и 360 - чтобы с “3” начиналось.

И поэтому же третью консоль нельзя было назвать ни Xbox 3 (цифра снова меньше, чем у конкурента, да ещё и перекликается с 360), ни Xbox 4 - ведь, он не четвёртый. Поначалу ходили слухи, что консоль назовут Xbox 720, но потом компания выдала окончательный вариант - Xbox One. В ту пору Microsoft продвигала название “One” и в других своих продуктах - например, в облачном сервисе One Drive.