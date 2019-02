PlayStation 5, Xbox Two, Nintendo Switch Pro - всё, что мы о них знаем

На данный момент известно, что Microsoft разрабатывает сразу две консоли, которые имеют кодовые имена Anaconda и Lockhart и являются частью новой семьи Xbox под названием Scarlett. Впрочем, все эти слова запоминать необязательно - их тоже поменяют. К примеру, оригинальный Xbox One разрабатывался под кодовым именем Durango, а Xbox One X - Chuckwalla. Причём, для последнего изменилось даже само это кодовое имя на более звучное Project Scorpio.

Главное, что нужно знать: Anaconda будет высокопроизводительной консолью, а Lockhart - её упрощённой версией. Что-то типа Xbox One X и Xbox One S соответственно. Ожидается поддержка обратной совместимости с Xbox One, и как следствие - Xbox 360 и оригинальным Xbox.

Тем не менее, всё это ещё не значит, что консоли на старте обязательно будет две. Одну из них могут и отменить сочтя её выпуск нецелесообразным.