PlayStation 5, Xbox Two, Nintendo Switch Pro - всё, что мы о них знаем

PlayStation 5
Итак, мы точно знаем, что PlayStation 5 будет мощнее предшественницы и что “железо” для консоли, как и раньше, разрабатывает AMD. Наиболее вероятно, новый CPU для PS5 будет основан на архитектуре Ryzen.
Надо сразу отметить, что ждать каких-то невероятных по производительности чипов не стоит. Консоль должна оставаться доступной, и на сегодня доступность определяется цифрой в 400 долларов (400 евро в Европе). То есть, 30 тысяч рублей. В крайнем случае можно говорить о 500 евро (порядка 37-40 тысяч рублей), но не больше.
Также если PS4 в-основном ориентировалась на Full-HD разрешение (это можно сказать даже о PS4 Pro), PS5 почти наверняка возьмёт курс на 4K разрешение. Во-первых, потому, что самая мощная консоль текущего поколения, Xbox One X, уже уверенно чувствует себя в 4K. Во-вторых, Sony надо как-то продавать свои 4K телевизоры - собственно, ради этого изначально ещё и PS4 Pro создавалась.
Тем не менее, все, кто сейчас пишет в интернете, что новые консоли будут без проблем работать в 4K/60 fps - просто выдают желаемое за действительное. Уже современные консоли вполне могут работать в таком режиме (в особенности это касается Xbox One X), вопрос лишь в сложности графики и качестве разработки каждой конкретной игры.
Поскольку производительность любой консоли конечна и не может быть увеличена за счёт каких-то дополнительных модулей, как это происходит с ПК, то разработчики, грубо говоря, становятся перед выбором: либо топовая графика, либо высокая производительность. К сожалению, большинство геймеров выбирает графику. Поэтому появляются весьма кинематографичные шедевры вроде God Of War, Spider-Man, Uncharted 4, которые работают лишь с частотой кадров 30 FPS. Тогда как Uncharted прошлого поколения PS4 вполне тянет и на 1080/60 (патч под 4K так и не сделали, увы).
С другой стороны, вся эта трилогия Uncharted на PS3 работала в 720/30. Именно чтобы обеспечить наилучшую графику для того поколения (Uncharted 3 до сих пор выглядит великолепно). Тем не менее, уже PS3 могла воспроизводить игры 1080/60 - вопрос, опять же, с какой графикой. Ridge Racer 7 выглядел довольно симпатично, но в-основном за счёт ярких цветов и больших трёхмерных пространств за пределами трасс (то же можно сказать и о Wipeout HD), но гонки в 720/30 FPS (Dirt 2-3, Grid, NFS) всё равно смотрелись лучше.
Так что в PS5 в играх жанра “рафинированный блокбастер”, ставшего таким популярным на PlayStation, снова будет топовая графика, но в 30 FPS. Просто потому, что в 60 FPS та же игра будет выглядеть хуже, чего геймеры не простят.
Дата выхода PS5 на сегодняшний день ещё неизвестна, однако рассчитывать стоит на 2020 год. В лучшем случае: конец лета - начало осени, в худшем - конец 2020 года. Соответственно, объявят новую консоль не раньше, чем через пару месяцев, но это не точно. Как мы уже знаем, Sony не едет на выставку E3, поэтому презентацию PS5 они могут провести (если вообще проведут в этом году) как раньше E3, так и позже. Раньше - чтобы опередить основного конкурента, позже - чтобы учесть тактику поведения конкурента и показать более мощную презентацию.
Более того - на этом этапе могут поменять даже технические характеристики, как это уже было с PlayStation 4. Ещё разработчики Killzone: Shadow Fall, студия Guerilla Games, заявляли, что изначально при разработке они рассчитывали на 4 Гбайт оперативной памяти в PS4, однако впоследствии консоль вышла с 8 Гбайт памяти.
Так что и о конкретных характеристиках сейчас нет смысла говорить. Да, есть пара слухов, но во-первых ничем не подтверждены, во-вторых, всё может измениться в любой момент.
Появления каких-то новых необычных технологий в PS5 ожидать не стоит. Будущее PS VR так же туманно - текущее поколение уже обладает слишком низким разрешением Full HD (наблюдать такое разрешение с двух метров на телевизоре и с пяти сантиметров через линзы - совершенно разные вещи). То есть, одного запаса производительности новой консоли для сохранения актуальности PS VR недостаточно - нужно выпускать новый шлем, с более высоким разрешением. Вполне возможно это будет сделано - всё-таки, PS VR хотя и далеко до продаж самой PS4, но его популярность составляет лишь чуть менее 50% от всего рынка VR.
Xbox Two
Вообще, насчёт названия новых Xbox никакой уверенности нет - это, опять же, может измениться в последнюю минуту. Напомним, оригинальная консоль от Microsoft называлась просто Xbox, а вот вторая версия - уже Xbox 360. А всё потому, что Xbox 360 надо было конкурировать с PlayStation 3, и название Xbox 2 с маркетинговой точки зрения было плохим - ведь, большинство покупателей интересуют только цифры, а цифра два определённо меньше, чем цифра 3. Поэтому, кстати, и 360 - чтобы с “3” начиналось.
И поэтому же третью консоль нельзя было назвать ни Xbox 3 (цифра снова меньше, чем у конкурента, да ещё и перекликается с 360), ни Xbox 4 - ведь, он не четвёртый. Поначалу ходили слухи, что консоль назовут Xbox 720, но потом компания выдала окончательный вариант - Xbox One. В ту пору Microsoft продвигала название “One” и в других своих продуктах - например, в облачном сервисе One Drive.
На данный момент известно, что Microsoft разрабатывает сразу две консоли, которые имеют кодовые имена Anaconda и Lockhart и являются частью новой семьи Xbox под названием Scarlett. Впрочем, все эти слова запоминать необязательно - их тоже поменяют. К примеру, оригинальный Xbox One разрабатывался под кодовым именем Durango, а Xbox One X - Chuckwalla. Причём, для последнего изменилось даже само это кодовое имя на более звучное Project Scorpio.
Главное, что нужно знать: Anaconda будет высокопроизводительной консолью, а Lockhart - её упрощённой версией. Что-то типа Xbox One X и Xbox One S соответственно. Ожидается поддержка обратной совместимости с Xbox One, и как следствие - Xbox 360 и оригинальным Xbox.
Тем не менее, всё это ещё не значит, что консоли на старте обязательно будет две. Одну из них могут и отменить сочтя её выпуск нецелесообразным.
Также, хотя слухи об облачных сервисах от Microsoft уже давно ходят, не стоит ожидать, что тот же Lockhart станет именно облачной консолью. В первую очередь, потому, что в чисто облачной консоли просто нет смысла - для этого можно использовать и любой ПК. Разве что, эта консоль будет невероятно дешёвой - дешевле 100 долларов. Но скорее всего поддержку облачных сервисов встроят в “обычные” консоли, если вообще не забьют на это дело.
Как и PlayStation 5, поставщиком “железа” для новых Xbox будет AMD, и причём, как и в случае Xbox One-PS4, чип будет схож по архитектуре. Дата выхода - тот же 2020 год, середина или конец.
Напомню также, что Microsoft уже объявляла о выпуске консоли без привода оптических дисков, однако предполагается, что это касается особой версии Xbox One S, которая может выйти уже весной 2019 года. Впрочем, так же бездисковым может стать и новый Xbox - по крайней мере, младшая версия.
Nintendo Switch Pro
Итак, и новая PlayStation, и новые Xbox уже в разработке - это известно точно. Что касается Nintendo, то… Скажу сразу - не верьте никаким слухам в интернете. Не исключено, что Nintendo планирует к выпуску новую консоль, говорят даже про 2019 год, однако сама Nintendo пока ни словом не омолвилась на эту тему. Более того! Если консоль и в разработке, то это не какое-то новое поколение, как у Sony и Microsoft, а просто слегка изменённая Switch. Что-то вроде PS4 Slim или Xbox One S.
Здесь однако не стоит рассчитывать на изменение габаритов портативной части Switch - она жёстко привязана к габаритам деталей Nintendo Labo. Да и вообще, уменьшать джойконы уже некуда, а увеличивать - незачем.
Также не стоит ждать от Nintendo поддержку 4K - при сохранении портативного использования на сегодняшний день это просто невозможно. Все существующие смартфоны даже с 4K экранами хотя и имеют более мощное железо, чем Switch, всё равно ни одна современная 3D-игра в таком разрешении на них не работает.
Так что, в лучшем случае новая Switch просто подтянет производительность именно для портативного режима. Например, чтобы игры в портативе работали с той же производительностью, как и на ТВ - в этом случае разработчикам даже не надо будет переделывать или патчить игры. Просто запущенная игра будет считать, что запущена именно в док-режиме - и соответственно выдавать картинку Full-HD с соответствующим уровнем детализации. Но это, повторюсь, лишь предположения.
Наиболее же вероятные изменения (и давно ожидаемые, кстати) - улучшение работы модуля Bluetooth и усиление аналоговых стиков на джойконах. Проблемы с беспроводным подключением и стиками давно заполонили почти все форумы, посвящённые Switch, а потому компании просто необходимо что-то с этим делать для поддержания высокого уровня спроса. Также изменения могут коснуться внутреннего накопителя и экрана консоли.
Тем не менее, как я уже сказал, насчёт обновления Switch сейчас нет какой-то достоверной информации (включая название - уж очень маловероятно, что она на самом деле будет называться "Switch Pro", скорее New Nintendo Switch - по аналогии с 3DS), ну а новое поколение консолей от Nintendo мы вряд ли увидим раньше 2022-2025 года.