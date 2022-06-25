Никогда такого не было, и вот опять: почему подписка у Sony хуже, чем у Microsoft

Возможно, смысл такого подхода был в том, чтобы пользователю в итоге надоело изучать таблицы и он бы просто купил самую дорогую подписку — Premium. Но, как оказалось, она доступна не во всех странах! И я даже сейчас не про Россию. По сути, PS Plus Premium доступен только там, где работает облачный стриминг игр (это когда ты не ставишь игру на консоль, а запускаешь её в облаке, со всеми артефактами сжатия картинки). А там, где "официально" стриминга нет — там вместо Premium подписка Deluxe.

Интересно, что формально стриминг работает и в России, но аккаунт при этом должен быть не российский. Хотя, никакой VPN всё равно не требуется. Какие-то искусственные ограничения.

У Xbox подписки сейчас три: Xbox Live Gold, Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Причём, последняя включает в себя сразу первую и вторую. Т.е. Xbox Live Gold + Xbox Game Pass = Xbox Game Pass Ultimate. Тоже не совсем “дважды два”, но разобраться и запомнить очень легко.

Gold — это 4 бесплатные игры в месяц и возможность играть онлайн в платные игры, а Game Pass — каталог из временно доступных игр сторонних издателей и постоянно доступных игр внутренних студий самой Microsoft, выходящих там в первый день.

Пользователи Xbox уже давно интересуются только подпиской Ultimate, которая доступна везде.

2. Новые ААА-игры от внутренних студий всё равно не будут там выходить в первый день

Об этом уже заявлял Джим Райан, глава Sony. Да, бесплатные (ну как бесплатные — по подписке) игры уже есть, но хиты типа Uncharted, God Of War и т.п. всё равно будут выходить как обычно, за деньги. А в подписку они попадут, если повезёт, спустя пару лет после выхода.

В-принципе, мотивация понятна — доходы с подписки дело неконтролируемое и максимально размытое. Как бы ни хвасталась Microsoft, что Game Pass приносит много денег разработчикам, но обычно в таких новостях речь всё-таки о небольших инди-студиях, да и среднестатистическая игра от Microsoft, за редким исключением, всё-таки выглядит явно “дешевле” игр от PlayStation (при том, что Xbox Series X более мощная консоль, чем PlayStation 5).