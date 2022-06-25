Никогда такого не было, и вот опять: почему подписка у Sony хуже, чем у Microsoft

Никогда такого не было, и вот опять: почему подписка у Sony хуже, чем у MicrosoftУшедший из России Xbox даже из могилы умудряется насолить японцам
Разумеется, PS Plus — это не конкурент Xbox Game Pass. Не в том смысле, что Sony собиралась создавать именно конкурента, а в том, что у Xbox с подпиской всё гораздо лучше в любом случае и удобнее для пользователя. И вот почему.
1. Слишком много вариантов подписки — запутаешься
Раньше у Sony была лишь одна подписка — PS Plus, и ещё был облачный сервис PS Now. Всё просто и понятно. Сейчас у PS Plus аж 4 варианта: Essential, Extra, Deluxe и Premium. При этом, Essential — это старый-добрый “обычный” PS Plus, а наличие Deluxe и Premium запивисит от региона. Так что, вам придётся провести немало времени за изучением таблиц.
|Ежемесячные бесплатные игры PS4/PS5
|Эксклюзивные скидки, облачные сохранения, онлайн мультиплеер
|Около 400 бесплатных игр PS4/PS5
|Стриминг игр PS3
|Ограниченные по времени демо-версии новых игр
|Игры PS1, PS2, PSP
|PS Plus Essential
|Да
|Да
|—
|—
|—
|—
|PS Plus Extra
|Да
|Да
|Да
|—
|—
|—
|PS Plus Deluxe
|Да
|Да
|Да
|Да
|Да
|—
|PS Plus Premium
|Да
|Да
|Да
|Да
|Да
|Да
Возможно, смысл такого подхода был в том, чтобы пользователю в итоге надоело изучать таблицы и он бы просто купил самую дорогую подписку — Premium. Но, как оказалось, она доступна не во всех странах! И я даже сейчас не про Россию. По сути, PS Plus Premium доступен только там, где работает облачный стриминг игр (это когда ты не ставишь игру на консоль, а запускаешь её в облаке, со всеми артефактами сжатия картинки). А там, где "официально" стриминга нет — там вместо Premium подписка Deluxe.
Интересно, что формально стриминг работает и в России, но аккаунт при этом должен быть не российский. Хотя, никакой VPN всё равно не требуется. Какие-то искусственные ограничения.
У Xbox подписки сейчас три: Xbox Live Gold, Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Причём, последняя включает в себя сразу первую и вторую. Т.е. Xbox Live Gold + Xbox Game Pass = Xbox Game Pass Ultimate. Тоже не совсем “дважды два”, но разобраться и запомнить очень легко.
Gold — это 4 бесплатные игры в месяц и возможность играть онлайн в платные игры, а Game Pass — каталог из временно доступных игр сторонних издателей и постоянно доступных игр внутренних студий самой Microsoft, выходящих там в первый день.
Пользователи Xbox уже давно интересуются только подпиской Ultimate, которая доступна везде.
2. Новые ААА-игры от внутренних студий всё равно не будут там выходить в первый день
Об этом уже заявлял Джим Райан, глава Sony. Да, бесплатные (ну как бесплатные — по подписке) игры уже есть, но хиты типа Uncharted, God Of War и т.п. всё равно будут выходить как обычно, за деньги. А в подписку они попадут, если повезёт, спустя пару лет после выхода.
В-принципе, мотивация понятна — доходы с подписки дело неконтролируемое и максимально размытое. Как бы ни хвасталась Microsoft, что Game Pass приносит много денег разработчикам, но обычно в таких новостях речь всё-таки о небольших инди-студиях, да и среднестатистическая игра от Microsoft, за редким исключением, всё-таки выглядит явно “дешевле” игр от PlayStation (при том, что Xbox Series X более мощная консоль, чем PlayStation 5).
И всё-таки, это тоже аргумент: зачем тогда нужна дорогая подписка, если “основные” игры всё равно будут продаваться? Сколько уже раз было: когда крупная игра от внутренних студий добирается до раздачи по подписке (спустя пару лет) — все, кто хотел поиграть, уже её купили. Остались только новые игроки, которые совсем недавно купили себе PlayStation. Неужели только для них всё?
3. Навигация в магазине максимально неудобная и неинтуитивная
Тут, говорят, всё ещё может зависеть от региона подписки, у меня, например, регион — Великобритания. Судя по всему, в США чуть лучше с навигацией, но основные проблемы не решены.
Например, игры никак не сгруппированы по консолям. На данный момент в подписку PS Plus Premium входят игры с консолей PS1, PS2, PSP, PS3, PS4 и PS5 — то есть, со всех поколений.
Что если я — любитель ретро, и хочу посмотреть все игры с PS2? Как мне это сделать? Никак. Есть раздел “ретро” в котором, например, присутствуют Celeste (2018 год) и Undertale (2015 год), ещё там была Mafia: Definitive Edition (2020 год), но потом убрали. А игру Jumping Flash! с PS1 (1995 год) я в итоге нашёл в разделе “Новые игры”.
В-принципе, вы можете отобразить разделы с играми PS1, PS2 и PSP, но и их отдельно посмотреть никак нельзя — они лежат в одной куче.
Ну ладно — может, мы просто посмотрим список всех игр, и там отберём игры с разных консолей? Нас и тут поджидают проблемы. Например, игры с PlayStation 3 отмечены значком PS3 на иконке — всё логично. Но игры с PS1, PS2, PSP отмечены значком… PS4 или PS4/PS5. То есть, да, игры, например, с PS1 ещё и могут качаться на PlayStation 5 в варианте — для PS4 или PS5!
В итоге, ты просто заранее должен знать, в какую именно игру хочешь поиграть, и без разницы на какой консоли. Вариант “а что там выходило на PS2, а то у меня этой консоли не было?” просто не предусмотрен.
А что у Xbox? А там с помощью фильтра можно отделить игры для Xbox Series, Xbox One и Xbox 360 + Xbox Original. Вот разве что последние два не отделишь, но это всё равно лучше, чем у Sony.
Кто-то скажет, мол, ну а какая разница, если конкретную игру всё равно можно найти поиском? Окей, тем, кто в детстве обладал PS1 и PS2 повезло. А что если человек просто хочет поиграть в то, что пропустил в своё время?
4. Старых игр очень мало и их подбор вызывает вопросы
Поскольку для игр актуального и прошлого поколения в подписке, по сути, мало что изменилось, давайте поговорим о ретро. Лично я, как и многие, ждал эту подписку именно ради возможности “легально” поиграть в ретро-игры со старых PlayStation на моей PlayStation 5. Но выбор старых игр для коллекции просто удручает.
Из серии Motorstorm среди игр PS3 в PS Plus Premium доступна лишь Motorstorm Apocalypse и спорная Motorstorm RC. Лучшей части — Pacific Rift — там почему-то нет. Хорошо, что завезли Resistance 3, но Killzone 2,3 отсутствуют.
По играм PS1 из “хитов” только Jumping Flash!, Resident Evil: Director’s Cut и Tekken 2. Опять же — почему именно второй Tekken, а не третий? Где второй Resident Evil? Где Twisted Metal? Ridge Racer?
Кто-то может возразить, что Resident Evil 2 не нужен, т.к. есть ремейк. Но у первого RE тоже есть ремейк, и давно! И на PS5 в него тоже можно играть. И это не помешало добавить оригинальную игру в подписку (ок, не совсем оригинальную, а Director’s Cut).
Из коллекции PSP вообще всего одна игра: Super Stardust Portable. Т.е. та игра, которая уже сто лет имеет улучшенную версию на PS4, которую также можно запускать на PS5. Не лучше ли было добавить с PSP God Of War: Chains Of Olympus и Ghost Of Sparta? Версию Syphon Filter именно с PSP? Или вот где GTA Vice City Stories — одна из лучших частей GTA, выходившая на PS2 и PSP?
За серию Jak and Daxter с PS2 — спасибо, но почему бы не добавить разные игры по Крашу Бандикуту? Старые Monster Hunter? Опять же — Ridge Racer, или до сих пор уважаемую многими Gran Turismo 4? Договориться со Square Enix об изданиях Dragon Quest и многочисленных Final Fantasy?
Где, в конце-концов, ранние игры серии Persona?
5. Старые игры не получили никаких улучшений (а иногда работают хуже, чем было)
Ладно, кое-какие улучшения всё же есть. Например, игры с PS1 могут работать в более высоком разрешении — правда, это касается только 3D-рендеринга. Все двухмерные ассеты по-прежнему представлены большими пикселями, но это мелочи.
Гораздо хуже, что PS4/PS5 никак не исправляют геометрию полигонов, которые из-за особенностей рендеринга PS1 постоянно “скачут”, дёргаются и искажаются. Причём, именно с повышенным разрешением это ещё более заметно! А главное, все эти исправления давно доступно на эмуляторах, в том числе на Duck Station, который можно без всяких проблем (и без аккаунта разработчика) поставить на тот же Xbox Series.
При этом, игры с PS1 в европейском регионе до сих пор представлены PAL-версиями, которые работали в 25/50 фпс максимум. Т.е. игра, которая в Америке и Японии работала в 30 фпс, в Европе выдавала лишь 25 фпс (и то в лучшем случае). И такие образы запихнули в подписку!
Нет, я понимаю, что в европейских версиях больше языков (есть немецкий, итальянский, французский), но какой сейчас в этом смысл? Нельзя ли было предоставить выбор? Почему та же Nintendo во всех своих ретро-коллекциях по умолчанию использует именно лучшие образы, хотя европейские там тоже доступны?
А что у Xbox? А там все игры с Xbox Original по умолчанию идут в увеличенном разрешении, близком к 4K. И немало игр с Xbox 360 тоже получили увеличенное разрешение до 4K, а некоторые из них — ещё и FPS Boost, то есть повышение частоты кадров с 30 FPS до 60 FPS. Также FPS Boost есть во многих крупных хитах с Xbox One (необязательно эксклюзивных). Такие мега-хиты как: Ninja Gaiden 2, Mirror’s Edge, Oblivion, Fallout 3 работают в 4K/60 FPS.
А у PlayStation ничего такого просто нет.
6. Игры с PS3 работают только в режиме стриминга (а стриминг хуже, чем у Switch)
Если вы хотите поиграть в игру с PS1, PS2, PSP или PS4 на своей PS5, то вы просто качаете эту игру себе на консоль и запускаете. Но игры с PS3 доступны только в виде стриминга (так-то некоторые игры с PS4 тоже можно стримить, но зачем? тем более, там версии с обычной PS4, а не PS4 Pro).
С одной стороны, это понятно: процессор Cell, стоявший в основе PS3, был слишком сложным и необычным (грубо говоря), и эмулируется до сих пор с треском и лишь частично. Даже на топовых ПК на эмуляторе PS3 работает далеко не всё, да и то, что работает, нередко запускается очень криво и с тормозами. Разработчики эмулятора буквально тюнингуют его буквально под каждую игру, и этот процесс продолжается до сих пор.
Но всё-таки: стриминг — это дополнительное понижение и без того невысокого качества. А у Sony стриминг сделан ещё и максимально ужасно. По чистому совпадению на днях для своего YouTube-канала я тестировал облачные игры на Nintendo Switch. Эта полупортативная консоль очевидно не потянет Hitman 3, Control, Стражей Галактики “как обычно”, но в облачном варианте — вполне себе. Причём, Control в 60 фпс работал на ней через облако просто идеально, лишь с небольшой “мыльцой”, потребляя при этом всего 5 Мбит/с трафика.
У Sony стриминг… стрёмный. Много артефактов, картинка сильно пережата, качество подключения постоянно скачет, инпут-лаг просто огромный. В Motorstorm: Apocalypse я поиграл относительно без проблем, а вот в Resistance 3 играть было очень неудобно. RDR я смог запустить до геймплея только днём (вечером игра просто вылетала на заставке), а Lost Planet 2 работала настолько ужасно, что я не выдержал и туториал. Тут ещё такое дело, что если ваша консоль хоть что-то скачивает, то про стриминг можно забыть — игры становятся просто неиграбельными.
С одной стороны — ну логично же, канал забит, с другой — а почему консоль сама не может управлять ресурсами? Почему Switch останавливает скачивание, если это мешает запущенной игре? Почему Xbox снижает скорость скачивания, если игра запущена? Разве запуск игры не важнее скачивания на игровой-то консоли?
Да и вообще — у меня подключение 200 Мбит/с. Я могу качать несколько больших файлов, мои дети могут смотреть мультики на YouTube, а я — стримить в высоком качестве, и всё это одновременно. Какая скорость вообще нужна для стриминга на PlayStation?
Ну и главное — игры с PS3 по-прежнему никак не улучшены (только ухудшены — за счёт проблем стриминга). Та же RDR, которая внезапно доступна по PS Plus Premium, работает на PS5 в итоге в разрешении 1152x640 пикселей с дополнительным мылом из-за сжатия, а на Xbox Series X и One X — в 4K. Почувствуйте разницу.
7. Купить подписку в России сложнее, чем у Microsoft
Ну и самое главное. Да, хотя Microsoft тоже приостановили продажи в России и вообще грозятся уйти с нашего рынка, всё же там можно и регион аккаунта менять. И игры, а также подписка, свободно продаются на вполне легальных маркетплейсах. С подпиской PlayStation всё сложнее: во-первых, 100% нужен новый аккаунт и настроенный на другую страну. Во-вторых, просто так на маркетплейсах подписку не купишь, а карты пополнения продают с дикой наценкой. Так что, в любом случае нужен посредник.
Таких посредников всё больше и они в целом решают проблему. Но всё равно: это другой аккаунт. Да, ты можешь играть во многие игры под своим основным аккаунтом, но только без стриминга. Т.е. игры PS1, PS2, PSP, PS4 — да, а игры PS3 — нет.
Не то, чтобы это прям большая проблема. Однако заядлые фанаты PlayStation привыкли хвастаться своими “ачивками” — т.е. достижениями в своём профиле. Приятно сравнивать себя с друзьями в сетевом сервисе PSN и видеть, что у тебя больше ачивок или что они (ачивки) “дороже”. Но теперь тешить самолюбие будет гораздо сложнее.