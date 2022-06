Никогда такого не было, и вот опять: почему подписка у Sony хуже, чем у Microsoft

Разумеется, PS Plus — это не конкурент Xbox Game Pass. Не в том смысле, что Sony собиралась создавать именно конкурента, а в том, что у Xbox с подпиской всё гораздо лучше в любом случае и удобнее для пользователя. И вот почему.

1. Слишком много вариантов подписки — запутаешься

Раньше у Sony была лишь одна подписка — PS Plus, и ещё был облачный сервис PS Now. Всё просто и понятно. Сейчас у PS Plus аж 4 варианта: Essential, Extra, Deluxe и Premium. При этом, Essential — это старый-добрый “обычный” PS Plus, а наличие Deluxe и Premium запивисит от региона. Так что, вам придётся провести немало времени за изучением таблиц.