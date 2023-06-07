Пока вы завидуете «Киберпанкам» и «Сталкерам», российские игры давно рулят. Но не там, где вы искали

Да, подавляющее большинство игр в России делается для смартфонов и в этом российские разработчики, как ни удивительно, весьма преуспели.

Помогите дворецкому!

Например, Playrix — студия из Вологды, которую основали братья Багинские аж в 2004 году, выбилась в одни из крупнейших разработчиков мобильных игр. По данным App Annie, ещё в 2020 году они вошли в тройку издателей с самыми высокими доходами, обогнав студию King, которая принадлежит великим и ужасным Activision Blizzard.

По оценке Bloomberg, в 2020 году Playrix стоила около $7,8 млрд, а в 2022 году — $8,1 млрд.

С 2013 года штаб-квартира компании находится в Дублине.