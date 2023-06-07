Пока вы завидуете «Киберпанкам» и «Сталкерам», российские игры давно рулят. Но не там, где вы искали

Пока вы завидуете «Киберпанкам» и «Сталкерам», российские игры давно рулят. Но не там, где вы искалиРоссийский геймдев жив и успешен. Но ушёл с ПК и консолей
Игровая индустрия разделилась на две основные категории — компьютерные (ну ладно, консольные тоже) и мобильные игры. В отличие от компьютерных проектов, которым нужны многомиллионные бюджеты и годы разработки, на мобильном рынке поступают гораздо проще. Есть условно-бесплатная модель распространения (тот самый донат в бесплатных играх) и простые, но хорошо работающие механики. Поэтому в играх на мобильниках компании сокращают свои расходы и добиваются успеха гораздо чаще. И вы удивитесь, насколько много среди них российских компаний, хотя казалось бы, «всё пошло прахом, все уехали, никто ничего давно не разрабатывает».
Сегодня хотелось бы поговорить о российском геймдеве. «Зачем говорить о том, чего не существует?», — скажете вы. В какой-то степени это так, больших ААА-проектов в России создают крайне мало: из крупных игр последнего времени на ум сразу приходят например Pathfinder, Escape from Tarkov и Atomic Heart.
Тут ещё выделяются инди-студии со своими шикарными Loop Hero, Potion Craft и «Чёрной книгой». Российские инди-игры, на самом деле, стоят отдельного большого упоминания, но об этом как-нибудь в другой раз.
А всё дело в том, что рынок разработки игр в России довольно специфический и большая его часть сосредоточена на создании игр для смартфонов-планшетов. Большие игры требуют большого количества умелых разработчиков, а издателям и инвесторам подавай быстрые бабки (прибыль). А деньги в основном витают на мобильниках, потому что игровые компы есть не у всех, консоли — тем более, а смартфон, способный тянуть игрушки, даже у вашей бабушки в наличии.
Да, подавляющее большинство игр в России делается для смартфонов и в этом российские разработчики, как ни удивительно, весьма преуспели.
Помогите дворецкому!
Например, Playrix — студия из Вологды, которую основали братья Багинские аж в 2004 году, выбилась в одни из крупнейших разработчиков мобильных игр. По данным App Annie, ещё в 2020 году они вошли в тройку издателей с самыми высокими доходами, обогнав студию King, которая принадлежит великим и ужасным Activision Blizzard.
По оценке Bloomberg, в 2020 году Playrix стоила около $7,8 млрд, а в 2022 году — $8,1 млрд.
С 2013 года штаб-квартира компании находится в Дублине.
App Annie определяет свой рейтинг на основе доходов, полученных от платных загрузок и покупок внутри приложений в магазинах iOS App Store и Google Play. В этом рейтинге не учитываются доходы от рекламы в приложениях и подписок, которые не распространяются через магазины приложений.
Самая известная игра от Playrix — это, пожалуй, Homescapes. Ну, вы наверняка видели кучу различных реклам, где дворецкий — главный герой игры — попадает во всякие переделки и его нужно спасать, решая «дико сложные» головоломки…
Такую рекламу запускали для наивных зевак — геймплей же немного не такой...
Когда-то и я повёлся на эту рекламу — мол, нужно же показать, как такое проходят настоящие мастера игр! Только вот беда в том, что такого в самой игре тогда не было, а весь игровой процесс — это «три в ряд». Проходишь уровень, получаешь звёздочку, двигаешься по сюжету (ага, тут есть сюжет о дворецком, который решил вернуться в дом детства и восстановить его), обставляешь дом мебелью в том месте, куда тебе покажут.
Но, видимо, разработчики прислушались к гневным отзывам людей, которые не находили рекламируемый контент в игре, и теперь это в ней есть: головоломки со штырями встречают с самого первого уровня, наслаждайтесь.
Вообще игру насытили всякими активностями — есть события, испытания, даже некий боевой пропуск прикрутили. К слову об этом, а, конкретнее, о монетизации:
Донат здесь есть и его много. Не смог пройти уровень, потерял жизнь — плати или жди, когда тебе дадут поиграть ещё. По отзывам играющих, без доната один уровень можно проходить месяцами, мда.
Донат, к слову, есть практически во всех мобильных играх, потому что именно благодаря ему разработчики и зарабатывают.
Из-под пера Playrix вышли и другие игры: Gardenscapes, Wildscapes, Farmscapes и FishDom. Игровой процесс в них аналогичен — это три в ряд. Но вообще, такая же ситуация, и у King с их Candy Crush Saga и её родственниками в виде Farm Heroes Saga, Soda Saga, Bubble Witch Saga и прочими Saga, тысячи их…
При этом, несмотря на всю критику, хорошо заметно, как Playrix активно поддерживает свои игры, добавляет в них новшества и сюжет. Широкую аудиторию же это, вкупе с приятной графикой и удобным для тех, что зашёл «просто убить время» с мобильника, очень раудет.
Ам Ням
Многие помнят такую игрушку, как Cut the Rope. Уже, можно сказать, бессмертная классика, которая вышла в 2010 году, разработана братьями Ефимом и Семёном Войновыми. Вот именно они двумя годами ранее и основали студию ZeptoLab в Москве. С 2017 года офис компании располагается в испанской Барселоне.
Было время, когда Cut the Rope обгоняла по популярности культовую Angry Birds. Игра удостоилась премии BAFTA, а к концу 2015 года её скачали более 700 миллионов раз.
Суть игры проста — нужно накормить леденцами маленького монстра, которого зовут Ам Ням. Секрет популярности — тоже прост: красивая милая графика и интересный игровой процесс, завязанный на логических и физических загадках.
По мотивам игры даже выпущен мультсериал «Приключения Ам Няма». На сегодняшний день он насчитывает 23 сезона по 10 серий в каждом.
Вот и я на волне ностальгии решил скачать бесплатную версию игры и… не смог пройти дальше 10 уровня. Не потому что сложно, а потому что игра требует денег и показывает рекламу после каждого успешного прохождения. Наверное, в платной версии всё лучше, но как-нибудь в другой раз.
При этом ZeptoLab — не контора одного хита. От них выходили такие игры, как King of Thieves (играть в которую было бы намного интереснее, если бы не снова адовый донат и дисбаланс в сетевой части), CATS: Crash Arena Turbo Stars, Bullet Echo и другие проекты.
За Императора!
Следующий гигант российского рынка мобильных игр — студия HeroCraft. Компания была основана в в Калининграде в 2002 году, а сейчас их головной офис находится на Кипре, в Никосии.
У мобильного подразделения компании есть несколько заметных проектов, например Space Arena, Tempest, и Warhammer 40000: Space Wolf — смесь коллекционной карточной игры и пошаговой стратегии, играть в которой предстоит за орден Космических Волков.
Создаём на базе предметы, сражаемся в пошаговом режиме. Вместо очков действия используются карточки оружия, которые можно найти или создать. Сюжетная кампания, я бы сказал, в игре существует только для галочки. В целом, в игре есть достаточно моментов, чтобы понадобилось изичть обстановку, понять характер сражений, а графика вполне придётся по вкусу многим.
Но, как всегда это бывает в условно-бесплатных играх, после определённого момента становится дико тяжело без доната — либо рви задницу, либо плати.
Действие игры про пиратов Tempest происходят в не совсем обычном мире Карибских островов, в который просочилась всякая нечисть из пиратских легенд. В целом, если вам когда-то нравилась Sid Meier's Pirates!, то геймплей в игре чем-то похож на неё. Делаем квесты,
плаваем ходим по карте, прокачиваемся. Графика, правда, в игре довольно простовата на сегодняшний день, хотя иногда игра может выдавать сочные кадры. В целом, провести пару вечеров и взять пару кораблей на абордаж — вполне.
Ещё, кстати, кампания портировала на мобилки стратегию Majesty. Если вам больше по душе фэнтези и драконы, то это ваш выбор, мой король.
Короче говоря, HeroCraft реализовали множество успешных проектов, а сейчас они даже предоставляют свои услуги в качестве издателя (типа этих ваших Ubisoft, EA и т.д.).
А если найду?
Если вам нравятся головоломки и приключения, то среди российских разработчиков прославились творения студии MyTona. Их игры в жанре hidden object конкурируют, например, с немецкой Wooga. По версии App Annie в начале 2021 года входила в число 30 успешных издателей региона EMEA.
Компанию основали в 2012 году братья Афанасий и Алексей Ушницкие. Штаб-квартира MyTona расположена в Якутске.
Одной из наиболее популярных игр от MyTona — Seekers Notes. Это такой квест, где игроки отправляются в мистический мир, полный всяких тайн и загадок. Нужно исследовать разные локации, решать головоломки и, очевидно, искать скрытые объекты.
Стоит упомянуть, что марте 2020 года (в разгар эпидемии коронавируса), MyTona, совместно с пассажирским сервисом inDrive и предпринимателем Арсеном Томским, пожертвовала 45 млн рублей на закупку аппаратов ИВЛ. И стала первой игровой компанией, которая решила поддержать отечественное здравоохранение в период пандемии.
А ещё компания выступит издателем для выживача The Day Before на ПК, который разрабатывает студия Fntastic (тоже российская и тоже из Якутии).
Трейлер The Day Before
Бой с тенью
Следующая на очереди геймдев-компания — Nekki. Она появилась на свет в 2002 году как хобби-проект Дмитрия Терёхина и начинала свой путь с браузерных игр наподобие футбольного менеджера 11×11.
Популярность компании подарила игра Shadow Fight, релизнутая в 2011 году. Да-да, а вы тоже не знали, что это российская игра?
Это файтинг, в котором нужно избивать недругов, используя различные боевые приёмы и комбо. Shadow Fight получила признание за свою глубину боевой системы, стильную графику и затягивающий геймплей.
Конечно, на волне такой популярности грех было не сделать продолжение, поэтому вскоре свет увидела Shadow Fight 2, ставшая культовой. За год с момента анонса в 2013 году игру скачали более 50 млн раз. А, например, Джейсон Паркер из CNET поставил оценку 8,3/10, назвав её одним из лучших файтингов в App Store «Если вы можете смириться с фримиум-моделью».
В 2017 году вышла Shadow Fight 3 и получила в основном положительные отзывы критиков, но вот игроки во мнениях разошлись. На Metacritic игра получила оценку 75/100 от критиков и 6.7/10 от игроков.
Как всегда, люди жалуются на механику ftp-игр: предметы в игре проще купить, чем потеть и добывать их. Кто-то же говорил, что новая система монетизации более удобна по сравнению с Shadow Fight 2, где бойцу нужна была энергия, которая восстанавливалась спустя время или за деньги.
А ещё игру критикуют за отход от оригинального двумерного стиля и переход к 3D.
А вот Shadow Fight 4: Arena, которая вышла в 2020 году, уже уверенно критикуется за донат: купить всякое снаряжение теперь намного проще, чем заработать самому, а по отзывам иногда и вовсе встречаются пэйволлы (когда без доната пройти дальше ну ОЧЕНЬ сложно).
В целом всё это — отличные мобильные файтинги с хорошей боевой системой и графикой. Тут вам и динамичные бои и всякие герои для коллекционирования и прокачки — деритес на здоровье.
Последний день
Ну и закрывает наш список компания Kefir Games. Она была основана в в Волгограде в 2009 году. Первым успешным проектом стала игра «Тюряга», в которую сыграли около 14 млн игроков… но вернёмся к играм для мобилок.
В мая 2017 года студия выпустила ещё одну популярную игру — Last Day on Earth, которая уже в апреле попала в десятку самых скачиваемых игр на Google Play, а за полтора года принесла более $150 млн (двенадцать миллиардов рублей!) с учётом доходов от рекламы. На сегодняшний день игру загрузили более 100 млн раз.
Сама игра — survival-RPG, действие которого разворачивается в сеттинге зомби-апокалипсиса. По факту, это неторопливый, но довольно сложный выживач, в котором нужно... ну, собственно, выживать — строить базу, обороняться от зомби и рейдов других игроков.
Говоря про «неторопливый»: да, в игру можно залипнуть и даже что-то сделать поначалу, но чтобы действительно развиться дальше, нужно немало времени. Ну или решить дело как всегда — задонатить.
Но в целом, это очень хороший проект для игроков, которым надоели казуалки на телефонах, в которой есть почти полная свобода выбора и много простора для действий. Да и развиться без доната вполне реально, нужно только запастись терпением.
Такие дела
Вот, собственно, такой список. Конечно, я не затронул множество проектов, которые у нас есть: стоит взять хотя бы Beholder от Alawar, или какой-нибудь Warthunder от Gaijin, который недавно перенесли на мобильные устройства, или ещё многие другие достойные проекты, но и так уже пора закругляться.
В заключение хочу сказать, что российские разработчики очень даже способны создавать захватывающие и качественные игры, которые не уступают мировым хитам. А что касается микротранзакций — ну, таков уж мир условно-бесплатных игр на мобильниках, никаких изменений к лучшему в этом плане в ближайшее время не ждите ни в российских, ни в зарубежных играх на iOS и Android.