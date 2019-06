Игры ближайшего будущего: рассказываем о новинках игровой выставки E3 2019

В Super Mario Maker 2, впрочем, переноса уровней с Wii U не будет, всё придётся создавать заново. Однако и “вшитые” уровни тоже будут — то есть, пока комьюнити не создаст новые шедевры, можно будет всё равно полноценно играть. Ну или создать что-то своё — это очень легко и просто.

Финальным аккордом 40-минутного Nintendo Direct стал тизер продолжения Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Игра стилистически будет напоминать успешную предшественницу, но сюжетно и атмосферно станет гораздо более мрачной. Nintendo уже не раз заигрывала с “мрачным” сеттингом в играх серии Legend Of Zelda: в Twilight Princess, Majora’s Mask. Судя по трейлеру, “крипоты” в новой “Зельде” будет ещё больше.