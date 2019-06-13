Игры ближайшего будущего: рассказываем о новинках игровой выставки E3 2019

E3 потихоньку “сдувается”, хотя пока это ещё не так заметно. Sony уже проигнорировала выставку, не представив абсолютно никаких активностей. Впрочем, показывать им всё равно ещё особо и нечего — до PlayStation 5 ещё полтора года, а на остаток 2019 года (а я напомню, что на дворе уже шестой месяц из двенадцати) запланировано буквально пара крупных эксклюзивов.

EA

EA (Electronic Arts), впрочем, тоже сделала вид, что не со всеми, хотя на деле провела презентацию 8 июня, и тоже в Лос-Анджелесе. Но это, мол, никакого отношения к E3 не имеет, ни в коем случае не подумайте. Все совпадения случайны.

В любом случае, на мой взгляд, среди всех компаний презентация у EA была самая скучная. Много лишней болтовни на сцене, показ каждой игры растянут на 30-40 минут, из которых, в лучшем случае, 15 минут геймплея. Для сравнения — за 40 минут Nintendo умудрилась показать около двух десятков игр, в том числе, весьма неожиданные анонсы.