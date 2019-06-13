Игры ближайшего будущего: рассказываем о новинках игровой выставки E3 2019

E3 потихоньку “сдувается”, хотя пока это ещё не так заметно. Sony уже проигнорировала выставку, не представив абсолютно никаких активностей. Впрочем, показывать им всё равно ещё особо и нечего — до PlayStation 5 ещё полтора года, а на остаток 2019 года (а я напомню, что на дворе уже шестой месяц из двенадцати) запланировано буквально пара крупных эксклюзивов.
EA
EA (Electronic Arts), впрочем, тоже сделала вид, что не со всеми, хотя на деле провела презентацию 8 июня, и тоже в Лос-Анджелесе. Но это, мол, никакого отношения к E3 не имеет, ни в коем случае не подумайте. Все совпадения случайны.
В любом случае, на мой взгляд, среди всех компаний презентация у EA была самая скучная. Много лишней болтовни на сцене, показ каждой игры растянут на 30-40 минут, из которых, в лучшем случае, 15 минут геймплея. Для сравнения — за 40 минут Nintendo умудрилась показать около двух десятков игр, в том числе, весьма неожиданные анонсы.
Одну игру из списка EA отметить всё-таки стоит — это Star Wars: Jedi Fallen Order. Её разрабатывает студия Respawn Entertainment, ответственная за Titanfall и Apex: Legends. Показанный геймплей чем-то напоминает Uncharted — лазания по красивым (но линейным) уровням, с эпизодическими боями. При этом, боевая система здесь основана на использовании светового меча и Силы.
Square Enix
Square Enix порадовали любителей “японщины” и мстителей. Последним посвятили аж минут 20.
При этом, объявили, что Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age скоро выйдет на Nintendo Switch с оркестровым саундтреком (ранее на PS4 игра выходила с позорным музыкальным сопровождением в виде крайне халтурно сделанных MIDI-треков — говорю это как музыкант, до сих пор работающий с MIDI). Также анонсировали ремастер Final Fantasy VII и выпуск VIII-й части на той же Switch.
Bethesda
Bethesda показала геймплей нового Doom Eternal, который выйдет на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch 22 ноября 2019 года. В игру, судя по всему, добавили ещё больше платформинга, что хорошо сказалось на динамике геймплея.
Также готовится к выходу Wolfenstein: Youngblood, что-то вроде спин-оффа, продолжающего сюжет The New Colossus. Игра впервые позволит играть в кооперативе на двоих человек.
Wolfenstein: Youngblood выйдет совсем скоро, 26 июля 2019 года, на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.
Также Bethesda продолжает развивать Fallout 76, даже несмотря на крайне низкие оценки на старте. В игру добавят долгожданных “человеческих” NPC и модный нынче режим “королевская битва”. Впрочем, лично я бы рекомендовал Bethesda скорее переработать AI врагов и их размещение на карте, потому что типичная схватка с какими-нибудь горелыми в F76 — это ты пятишься назад и медленно расстреливаешь горстку “зомби”. Скучновато.
Ubisoft
Ubisoft удивила анонсом Watch Dogs: Legion (по сути, третья часть), и… больше ничем. Про Ghost Recon: Breakpoint мы уже слышали, а подробностей по-прежнему мало — разве что, вернут ботов для соло-игры. Ну и новые события для The Division 2 — это, конечно здорово (сама игра и правда потрясающая), но слабовато для анонса на E3.
Что касается новой части Watch Dogs, то её действие будет происходить в Лондоне, а сама стилистика игры теперь напоминает Cyberpunk 2077, о котором мы ещё поговорим. Впервые в игре появится перманентная смерть героя, однако самих героев станет много — их можно будет рекрутировать по ходу игры. Пока не ясно, что будет в случае гибели всех героев, но звучит всё равно свежо.
Microsoft
Microsoft рассказали о новой консоли, Xbox Project Scarlett, которая, по заверениям компании, будет в 4 раза производительнее Xbox One X. В ней появится поддержка разрешения 8К и частоты кадров до 120 FPS. Конечно, никто не обещает, что игры с топовой графикой будут работать именно в таком режиме.
Собственно, уже Xbox One X поддерживает вывод картинки с развёрткой 120 Гц, но, во-первых, игр с частотой кадров до 120 FPS я не знаю, а во-вторых, разрешение в этом случае не выше 1440p. Но это обусловлено портом HDMI 2.0, для которого максимальная развёртка в разрешении 4K — 60 Гц. В новой Xbox Project Scarlett (название, конечно же, поменяют к выходу, как это было с One X — Project Scorpio) будет порт HDMI 2.1, теоретически поддерживающий развёртку 120 Гц в разрешениях до 10к.
Новая консоль поступит в продажу в конце 2020 года сразу вместе с игрой Halo Infinite. Учитывая, что серия Halo для консолей Xbox является одной из определяющих (это примерно как Uncharted для PlayStation), то запуск некстгена получится мощным.
Основной целью для Project Scarlett разработчик видит максимально возможное сокращение времени загрузки игр, а потому помимо использования интеллектуальной системы подгрузки данных сама консоль в качестве накопителя будет использовать SSD.
Также компания активно развивает облачные технологии Project xCloud, не забывая уточнять, что центром развлечений всё равно будет сама консоль. Именно Xbox сможет выступать сервером (но свои серверы, вроде как, Microsoft тоже будет предоставлять). В таком случае, удалённая игра с помощью технологии Project xCloud будет напоминать то, что у Sony давно уже было, хотя Microsoft обещает крайне низкие задержки.
В сети появилось видео, где посетитель выставки E3 играет в Halo 5 на Android-смартфоне и снимает это всё в 240 fps. На замедленном видео видно достаточно быструю реакцию игры. По утверждениям автора видео, инпут-лаг (задержка ввода) в данном случае составляла 67 миллисекунд, что практически равно задержке в самой игре, если играть в неё дома на телевизоре. Этот результат настолько впечатляет, что в него сложно поверить — наверняка сказалось близкое расположение сервера, а то и какой-нибудь “чит” (например, подключение геймпада не к смартфону, а к консоли, которая расположена здесь же). Но если всё честно, то Microsoft впереди планеты всей.
Также Microsoft рассказала о скором выходе игры Gears 5 (шутер от третьего лица, продолжение серии Gears Of War) — 10 сентября 2019 года.
Но наибольший ажиотаж вызвал очередной трейлер игры Cyberpunk 2077, в конце которого изумлённые зрители увидели… Киану Ривза! Да, Киану вошёл в актёрский состав игры — он подарит свою внешность и голос одному из персонажей. Более того, после окончания трейлера на сцену вышел сам Киану и поприветствовал зрителей. Кажется, он и сам не ожидал столь тёплый приём.
А вот продемонстрированный, наконец, геймплей ремейка "Боевых жаб" (Battletoads) особой радости не вызвал. Стиль рисовки уж очень сомнительный (хотя, это сейчас в тренде -—судя по ремастеру "Утиных историй" и готовящегося переиздания оригинальных мультфильмов про Чипа и Дейла), да и частота кадров в анимации слишком низкая.
Nintendo
В интернете не утихают споры — чья же презентация была интереснее: Microsoft или Nintendo. Что ж, хотя Nintendo никакой новой консоли не показала (в том числе, какой-то новой версии Switch), действительно игр у них было море. Вторая половина 2019 года пройдёт у Nintendo весьма активно благодаря выходу множества как эксклюзивных игр, так и от сторонних разработчиков.
Последнее в том числе касается портирования уже, скажем так, “бывалых” игр. Например, слухи про выход “Ведьмака 3” на Switch подтвердились — даже появился трейлер. Конечно, по нему видно, насколько пришлось порезать графику, однако в портативном режиме, думаю, это не так будет в глаза бросаться.
А вот Switch-релиз потрясающего метроидвании-хоррора Alien: Isolation как-то прошёл почти незамеченным. А зря. Игра-то отличная — прекрасно передающая атмосферу и оригинального фильма и жизни на космической станции (скажем, Prey с последним откровенно не справилась).
Были и расстройства. Анонсированная ранее новая часть Animal Crossing, ожидаемая в 2019 году, выйдет не раньше марта 2020 года. В связи с этим и трейлер Luigi’s Mansion 3 смотрится не так радужно — ведь, в нём тоже нет даты, только “2019 год”. А я напомню, что половина года уже прошло. Скорее всего, игру будут пытаться выпустить к Хэллоуину, а если не успеют — тоже перенесут на весну 2020.
Зато ремейк одной из лучших двухмерных “Зельд”, Link’s Awakening, выйдет уже 20 сентября этого года — причём, в 3D. Правда, графика в нём стала уж слишком кукольной. Скажем, Link Between The Worlds на 3DS выглядела всё же “посерьёзнее”. Думаю, для этого ремейка лучше подошёл бы стиль именно LBTW.
На 30 августа 2019 намечен выход экшна Astral Chain от студии Platinum Games, авторов Bayonetta, Nier: Automata, Vanquish. Игра выглядит отлично и очень стильно.
Ещё более скорый релиз — Fire Emblem: Three Houses. Игра выйдет уже 26 июля. Fire Emblem — серия тактических ролевых игр, которая намного больше, чем другие игры Nintendo, ориентирована на сюжет. В этот раз заодно обещают разбавить геймплей новыми возможностями, хотя подробностей не так уж много.
Ну и совсем скоро, уже 28 июня 2019, выйдет долгожданный Super Mario Maker 2 — продолжение знаменитого “Марио-конструктора”, который до сих пор собирает неслабую аудиторию даже на давно забытой Wii U. Среди множества игр, где пользователи сами могут создавать уровни, SMM является, пожалуй, наиболее удобной именно для авторов, при этом не теряя и геймплейную составляющую. Причём, если поначалу библиотеку пользовательских уровней в SMM составляли, в-основном, “мусорные” уровни (из серии различных троллингов и попыток впинхнуть невпихуемое), то в последние пару лет появились настоящие шедевры, которым позавидовали бы левелдизайны Nintendo.
В Super Mario Maker 2, впрочем, переноса уровней с Wii U не будет, всё придётся создавать заново. Однако и “вшитые” уровни тоже будут — то есть, пока комьюнити не создаст новые шедевры, можно будет всё равно полноценно играть. Ну или создать что-то своё — это очень легко и просто.
Финальным аккордом 40-минутного Nintendo Direct стал тизер продолжения Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Игра стилистически будет напоминать успешную предшественницу, но сюжетно и атмосферно станет гораздо более мрачной. Nintendo уже не раз заигрывала с “мрачным” сеттингом в играх серии Legend Of Zelda: в Twilight Princess, Majora’s Mask. Судя по трейлеру, “крипоты” в новой “Зельде” будет ещё больше.