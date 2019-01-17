Готовьте ваши видеокарты и кошельки: самые ожидаемые игры первой половины 2019 года

А ещё мы не собираемся обнадёживать ожидания абсолютно всех читателей. Будем честны - уж если Anthem и ждут, то лишь для того, чтобы увидеть очередной позор EA и крах некогда великой студии BioWare. Также есть некоторые сомнения в “ожидаемости” Crackdown 3 и Days Gone (хотя, кто-то и их безусловно очень ждёт, да и игры могут оказаться неплохими: поживём - увидим).
Ace Combat 7: Skies Unknown
Жанр: упрощённый боевой авиасимулятор
Где: PS4+PS VR, Xbox One
Когда: 18 января на консолях, 1 февраля на ПК
На консолях новая часть знаменитой серии аркадно-симуляторных “леталок” выходит уже завтра, а на ПК игру придётся чуть подождать. Я в Ace Combat 7 играю уже неделю, но обзор пока под эмбарго. Могу лишь сказать, что игра получилась в духе ранних частей (это хорошо), но с современной графикой. Причём на консолях разработчики сумели достичь производительности 60 кадров в секунду - по крайней мере, это касается PS4 Pro и Xbox One X.
Также интересно, что Ace Combat 7 поддерживает VR, но только на PS4 (на Xbox One виртуальной реальности и так нет, но даже для ПК, по словам разработчиков, поддержки VR не запланировано). Впрочем, режим VR в игре всё равно отдельный и с основными сюжетными миссиями (а также с сетевой игрой - да, здесь есть такая опция) не связан. И там очень “порезана” графика.
Resident Evil 2
Жанр: экшн-хоррор с элементами квеста
Где: ПК, PS4, Xbox One
Когда: 25 января
Ремейк второй части знаменитого хоррора ждут почти все игроки. На днях разработчики даже выкатили демо-версию, в которую можно было поиграть только 30 минут и только один раз, зато бесплатно, без регистрации и SMS.
Демка показала, что все ожидания были не напрасны. В игре сохранена атмосфера оригинала, локации узнаются с первого взгляда, при этом здесь современная и весьма приличная графика, кстати, тоже показывающая 60 FPS на консолях.
Стоит, однако, отметить, что игра получилась весьма кровавой - возможно даже чересчур. Кровь, кишки, ну и всё такое. И, конечно же, отстрел зомби во время поиска ключа с изображением клевера.
Metro: Exodus
Жанр: шутер от первого лица с элементами стелса и хоррора
Где: ПК, PS4, Xbox One
Когда: 15 февраля
В новой части приключений Артёма нам обещают уже псевдо-открытый мир и больше локаций на открытом воздухе, чем это было раньше. Действие Exodus будет происходить в 2035 году в постапокалиптической России. Сюжетно игра продолжит хорошую концовку из Metro: Last Light - так что тем, кто не играл в последнюю, имеет смысл пройти, как раз успеете. Тем более, ремастеры предыдущих частей раздают на консолях сейчас за копейки.
По имеющимся кадрам геймплея игра не растеряла свою атмосферу, скорее наоборот - мы снова будем наслаждаться разложением символов быта советской эпохи. Во всяком случае, даже локации под открытым небом выглядят очень тематично и так знакомо.
Devil May Cry 5
Жанр: слешер
Где: ПК, PS4, Xbox One
Когда: 8 марта
Один из самых известных и популярных слешеров возвращается в новой графике и с новой историей. Демо DMC5 уже было доступно на Xbox One, но с 8 марта наконец можно будет поиграть в полную версию.
Главные особенности всей серии DMC - ураганный и сложный игровой процесс, в котором наиболее важно играть стильно. Ну и, конечно, море всяких демонов, крутой музыки, резких комбо, и всё это в 60 FPS.
Rage 2
Жанр: постапокалиптический шутер + гонки (наверное)
Где: ПК, PS4, Xbox One
Когда: 14 мая
Первая часть Rage была одной из тех игр, от которых плюются критики, но которые обожают игроки. Постапокалиптический шутер с большой добавкой гонок (в соответствующем сеттинге!), созданный под наблюдением самого Джона Кармака, ведущего разработчика Commander Keen, Wolfenstein 3D, Doom и Quake работал в 60 FPS на консолях прошлого поколения в то время, как многие игры вообще не знали, что такое стабильный фреймрейт. Вот что расстраивало - так это довольно тесный мир, который лишь пытался казаться открытым, а на деле был сборкой узких коридоров.
Хочется надеяться, что вторая часть, которую разрабатывают сами Avalancne (Just Cause, Mad Max) порадует нас уже и интересным открытым миром и всё теми же безбашенными гонками. Лишь бы и шутерная часть не пострадала - со стрельбой у Avalanche обычно не очень.
The Division 2
Жанр: слешер
Где: ПК, PS4, Xbox One
Когда: 22 марта
Вообще, первая часть The Division была довольно спорной. С одной стороны, великолепная графика и атмосфера, обилие оружия и в целом неплохой кооперативный геймплей, с другой - весьма странная механика, в которой простому гопнику в капюшоне нужно всадить пару магазинов в голову, чтобы он наконец прилёг.
Конечно, в этом смысле Division 2 может и вовсе не оправдать надежд. Последние игры Ubisoft намекают, что компания хочет полностью сосредоточиться на заработке с микротранзакций (не забывая продавать саму игру за полную цену), а потому единственной доработкой кроме смены локации может быть именно повышение мотивации платить. Тем не менее, всегда хочется надеяться на лучшее.
Sekiro: Shadows Die Twice
Жанр: слешер
Где: ПК, PS4, Xbox One
Когда: 22 марта
Новый проект от Хидетака Миядзаки, создателя Demon’s Souls, Dark Souls и Bloodborne, многие ждут с нетерпением. Показанные кадры геймплея свидетельствуют о том, что нас ждёт не совсем классическая игра в стиле “соулс”, хотя определённо не без этого. Ну, как минимум, добавят крюк.
Также сюжет пишут отдельные люди, тогда как Миядзаки отвечает только за геймплей. То есть, мы можем получить вполне современную приключенческую игру с геймплеем от “соулсов”. Впрочем, меня лично подача сюжета в Dark Souls полностью устраивает. Искреннее надеюсь, что и в Sekiro как-нибудь обойдётся без длинных катсцен.
Mortal Kombat 11
Жанр: файтинг
Где: ПК, PS4, Xbox One, Switch
Когда: 23 апреля
В Mortal Kombat 11 самое интересное то, что игра в кои-то веки выйдет на Nintendo Switch. На всякий случай напомню, что Nintendo давно отказалась от жёстких правил цензурирования лицензируемых игр, хотя даже в старые времена MK на консолях Nintendo выходил “без купюр”, кроме самого первого на SNES. Собственно, ради него и была создана система оценки возрастного рейтинга игр, которая существует и до сих пор.
Журналистам новую часть популярного файтинга должны показать в ближайшее время, так что, надеюсь, у меня получится сделать превью.