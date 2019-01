Готовьте ваши видеокарты и кошельки: самые ожидаемые игры первой половины 2019 года

Все составляют свои списки самых ожидаемых игр - и мы ничем не хуже. Но оговоримся сразу - мы будем учитывать только те игры, где заявлена точная дата выхода (возможно, её потом и перенесут, но всё-таки). Поэтому, увы, Animal Crossing для Switch и Ori And The Will Of Wisps в список не попали, хотя точно должны выйти в 2019 году. Мы их ждём, но сначала хотелось бы понять - когда именно.