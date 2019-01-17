Готовьте ваши видеокарты и кошельки: самые ожидаемые игры первой половины 2019 года

На консолях новая часть знаменитой серии аркадно-симуляторных “леталок” выходит уже завтра, а на ПК игру придётся чуть подождать. Я в Ace Combat 7 играю уже неделю, но обзор пока под эмбарго. Могу лишь сказать, что игра получилась в духе ранних частей (это хорошо), но с современной графикой. Причём на консолях разработчики сумели достичь производительности 60 кадров в секунду - по крайней мере, это касается PS4 Pro и Xbox One X.

Также интересно, что Ace Combat 7 поддерживает VR, но только на PS4 (на Xbox One виртуальной реальности и так нет, но даже для ПК, по словам разработчиков, поддержки VR не запланировано). Впрочем, режим VR в игре всё равно отдельный и с основными сюжетными миссиями (а также с сетевой игрой - да, здесь есть такая опция) не связан. И там очень “порезана” графика.

Resident Evil 2

Жанр: экшн-хоррор с элементами квеста

Где: ПК, PS4, Xbox One

Когда: 25 января