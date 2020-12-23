Во что лучше поиграть вместо Cyberpunk 2077
Да, с хорошим сюжетом, яркими персонажами и в целом неплохими диалогами, но именно как открытый мир она явно не работает: транспорт вырезали, искусственный интеллект прохожих, трафика и особенно полиции работает так, что его считай и нет, и всё это на фоне заявлений сотрудников студии о том, что город в этой игре — главный герой, и прямых сравнениях с серией GTA в интервью. Если интересуют аргументы по этой теме, добро пожаловать в видео:
Ну а если вы, как и я, недовольны состоянием Cyberpunk 2077, давайте вместе вспомним игры, на которые новая игра от разработчиков “Ведьмака 3” пытается быть похожа, но до которых на текущий момент не дотягивает.
Все игры я разбил по “фишкам” — понятно, что полный клон Cyberpunk 2077 найти невозможно, да и нет смысла.
Сеттинг киберпанка: cерия Deus Ex
Говоря о киберпанке (не игре, а стиле как таковом) нельзя не вспомнить серию потрясающих игр Deus Ex. По сути, там всё то же самое: кибер-импланты, технологичное, но в целом скорее мрачное будущее, драматичный сюжет, вариативный геймплей и возможность получить разные концовки сюжета. Разве что, полноценного открытого мира нет, только отдельные свободные для изучения зоны, но зато они отлично проработаны и насыщены различными деталями: есть квартиры, куда можно залезть и что-то узнать о владельце или найти ценные предметы, есть местные банды, равно как и полезные NPC. Да и стелс-механики в Deus Ex работают гораздо лучше, чем в Cyberpunk 2077.
На сегодняшний день вышло четыре основных игры из серии Deus Ex: оригинальная Deus Ex, продолжение Deux Ex: Invisible War, самая популярная часть — Human Revolution, и самая последняя — Mankind Divided. На ПК можно поиграть во все части, а если у вас Xbox One или Xbox Series X, то в Human Revolution и Mankind Divided. На PS4/PS5 доступна только последняя часть.
Проработанный открытый мир: серия GTA
Не секрет, что в реализации открытых миров многие разработчики равняются на игры Rockstar, да и сами игроки постоянно сравнивают все такие открытые миры с GTA. Конечно, после откровенно неудачного запуска Cyberpunk 2077 появились горе-защитники, которые стали с пеной у рта защищать кривой и непроработанный мир игры, мол, это и не должна быть GTA, поэтому нечего сравнивать. Однако сами разработчики Cyberpunk в интервью постоянно делали отсылки к играм Rockstar.
Более того, нам обещали, что в Cyberpunk 2077 главным героем будет сам город. Видимо, поляки имели ввиду что угодно, только не проработку механик этого города. Внешне-то Найт-Сити выглядит потрясающе — тут не придерёшься. Много красивых зданий, башен, вот только это просто декорации. И людей вокруг много ходит. Но они почти никак не реагируют на происходящее вокруг, а если игрок проявляет агрессию — закрывают лицо руками и убегают. Даже если это огромный амбал с татуировками якудзы.
В GTA (в любой части) город работает как надо. Есть общественный транспорт: в GTA IV — метро и такси (такси можно вызывать и потом ехать в реальном времени), в GTA V — трамвай. Люди реагируют на героя, и вполне могут дать сдачи, если их обидеть или даже просто вести себя пассивно-агрессивно. Полиция начнёт вас искать, если вы совершите что-то противоправное, и это заметят (в Киберпанке полиция просто появляется за спиной игрока).
Ну и, конечно, транспорт. Сначала разработчики Cyberpunk 2077 показывали, как герой в трейлере едет на монорельсе, а потом вообще вырезали механику таких поездок, заменив их обычным fast trevel (быстрым перемещением от точки к точке). Или вот такси: разработчики даже придумали Деламейн, элитную службу такси в городе, но появляется Деламейн в одной сюжетной миссии и в одной побочной. Всё.
Короче, если вам интересен хороший сюжет с яркими персонажами, но при этом в живом и насыщенном городском открытом мире — то лучше вспомнить GTA, тем более в GTA Online, сделанной на базе GTA V, жизнь кипит и до сих пор, можно поиграть с другими игроками. К слову, мультиплеера в Cyberpunk 2077 на данный момент нет.
Ну а если вам больше по душе ковбойские истории и свежий воздух — то обратите внимание на Red Dead Redemption 2. Это “почти как GTA”, но про ковбоев (хотя, на мой взгляд всё-таки GTA гораздо веселее, тогда как RDR2 — это чистая драма).
Хакинг и вариативность геймплея: серия Watch Dogs
Если вам нравится “хакинг всего и вся” и возможность придумывать необычные способы прохождения миссий, но при этом хочется большой открытый мир (а потому Deus Ex не устраивает), то можно поиграть в Watch Dogs — причём, в любую, хотя лично мне больше понравилась первая и последняя, Legion.
В первой — отлично проработанный город, где даже есть полноценное метро. Драматичный сюжет (не без недостатков, впрочем), возможность играть как по стелсу, так и стреляя во всех подряд. Ваш герой — хакер, который может взламывать гаджеты других людей, камеры наблюдения, светофоры, разводные мосты, электронные замки… Словом, всё подряд.
Со второй части в серию стали добавлять различные гаджеты вроде дронов (как летающих, так и наземных), благодаря которым иногда вообще можно выполнять миссию не двигаясь с места.
В третей, Legion, разработчики замахнулись на, казалось бы, немыслимое — обеспечили возможность завербовать вообще любого встреченного персонажа в игре. Если в 1 и 2 частях был один герой на всю игру, то в третьей — играй за кого хочешь. У каждого персонажа свои способности и навыки. Например, есть строитель, который может беспрепятственно проходить на стройки даже если там враги (главное не особо мозолить глаза охранникам, чтобы они не опознали в вас чужака), есть медик, который лечит других героев, чтобы они быстрее возвращались в строй после тяжёлого ранения и т.п.
Крутые диалоги и персонажи: The Outer Worlds
Вам нравятся хорошие диалоги и яркие персонажи, при этом хочется ролевую игру в футуристичном сеттинге и чтобы надо было возиться с разным оружием? Тогда попробуйте The Outer Worlds. Конечно, эта игра тоже не оправдала надежд многих по масштабам (какой толк в возможности летать на разные планеты, если на каждой из них у тебя крохотная локация с двумя-тремя точками интереса), однако она вышла вполне законченной и почти без багов.
В конце-концов, если Cyberpunk 2077 можно назвать ролевой игрой только с большой натяжкой (отыгрыша как такового там вообще нет, только “циферки”), то The Outer World — это полноценная RPG от создателей Fallout: New Vegas, где многие конфликты можно решить разговорами, а не выстрелами. А ещё там много присущей разработчикам иронии, хотя и поданной чересчур (на мой взгляд) прямолинейно.
Также, если не брать в расчёт версию для Nintendo Switch, The Outer Worlds неплохо работает, в том числе, на старых консолях. Хотя и на Switch она более играбельна, чем тот же Cyberpunk 2077 на PlayStation 4.
Нелинейность: Detroit Become Human
На самом деле, никакой особенной нелинейности в Cyberpunk 2077 нет. Как и в Deus Ex концовка там зависит от простого выбора в последней миссии (даже в “Ведьмаке 3” на неё влияло гораздо больше факторов), а вариативность диалогов в основном влияет только на следующие реплики.
С другой стороны, в Detroit Become Human история действительно будет развиваться очень по-разному в зависимости от вашего выбора и вы будете тщательно обдумывать каждую реплику, т.к. от неё может зависеть даже чья-то жизнь. Правда, эта игра — собственно, и не игра, а интерактивное кино, зато вариативность в Detroit хвалят даже те, кому это кино не понравилось.
Стрельба и подбор лута: серии Borderlands/Destiny
Вообще, в Cyberpunk 2077 (да и в The Outer Worlds, и в Deus Ex) стрельба так себе. Впрочем, создатели Deus Ex хотя бы даже не пытались сделать из игры лут-шутер (тогда и понятия такого не было), но вот и в Киберпанке, и во “Внешних Мирах” эта постоянная возня с уровнями пушек, которые всё равно стреляют крайне вяло (а враги — тупые как пробки), утомляет.
Хотите настоящей, зрелищной стрельбы, и действительно интересное ковыряние с уровнем пушек? Тогда вам в Borderlands или Destiny. Минимум диалогов, никакой попытки заигрывать с ролевыми играми (не считая “циферок”), и в целом ничего лишнего: собираешь пушки, стреляешь во врагов, из них выпадают более мощные пушки и снаряжение, стреляешь в более мощных врагов. Этакая Diablo, только со стрельбой. И враги достаточно интересные, чтобы не забросить это занятие даже через сотню часов. Плюс, есть мультиплеер, ради которого всё это, собственно, и создавалось.
Но если вам нужна только стрельба и без всяких отвлекающих моментов вроде подсчёта циферок урона, то обратите внимание на Far Cry: Blood Dragon, там, кстати, тоже киберпанковский сеттинг.
Ближний бой в сеттинге киберпанк: Ghostrunner
Если же вам в Cyberpunk 2077 понравился ближний бой (с использованием той же катаны, например), то стоит обратить своё внимание на недавно вышедшую Ghostrunner. Сеттинг киберпанка, много-много зрелищного паркура (который, кстати, решили вырезать из Cyberpunk 2077) и смачная боёвка, где надо подкрадываться к врагам сзади и разрубать их пополам.
Кстати, не в качестве отдельного параграфа, но всё равно не могу не посоветовать попробовать Shadow Warrior — первую и вторую часть. Это ремейк шутера времён Duke Nukem 3D, где большую часть врагов можно можно победить просто с помощью катаны. Совсем не киберпанк, но тоже весело (и гораздо веселее, чем в Cyberpunk 2077).
Город будущего в стиле фантастики 80-х: Crackdown 3
Эту игру критики несправедливо закидали тухлыми помидорами, но из “обычных людей” почти все, кто поиграл, отзываются об игре положительно. Впрочем, дело не в этом. Как только я увидел городской пейзаж Cyberpunk 2077, я сразу вспомнил Crackdown 3 — все эти высоченные небоскрёбы с кучей всяких балкончиков, выступов, переходов, неоновых вывесок. Выглядит очень стильно и круто, правда в самом Cyberpunk 2077 по большей части придётся наслаждаться ими со стороны.
В Crackdown 3 вы тоже не сможете зайти в каждый дом, да и вообще картинка здесь попроще, но поскольку эта игра, по сути, платформер (да-да, пусть и с элементами стрельбы), то скакать по всему этому великолепию, поверьте, достаточно весело. Правда, никаких диалогов, увлекательной истории и проработанных персонажей вы здесь не увидите. Зато здесь есть харизматичный Терри Крюс!
Заключение
Дополнительно добавлю, что все перечисленные игры уже полностью готовы, хорошо работают даже на старых консолях (на тех, на которых вышли), и в целом не особо забагованы.
Конечно, полностью отказываться от Cyberpunk 2077 я не призываю — игра не так уж плоха. Несмотря на разрушенные надежды на “лучший открытый мир”, в эту игру сегодня вполне комфортно играть на топовом ПК, ну или на PlayStation 5/Xbox Series X/S, разве что багов, в том числе ломающих прохождение квестов, всё равно немало.
Впрочем, думаю, через полгода-год всё это поправят, и можно будет вернуться в Найт-Сити к его ярким персонажам и пройти игру уже без особых проблем. Но определённо никакого нового слова в геймдизайне поляки не сказали, и любовь к прекрасному “Ведьмаку 3” не должна мешать объективно воспринимать Cyberpunk 2077, который конечно же станет хорошей игрой, как только поправят все баги и производительность на старых консолей.