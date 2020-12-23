Во что лучше поиграть вместо Cyberpunk 2077

Не секрет, что в реализации открытых миров многие разработчики равняются на игры Rockstar, да и сами игроки постоянно сравнивают все такие открытые миры с GTA. Конечно, после откровенно неудачного запуска Cyberpunk 2077 появились горе-защитники, которые стали с пеной у рта защищать кривой и непроработанный мир игры, мол, это и не должна быть GTA, поэтому нечего сравнивать. Однако сами разработчики Cyberpunk в интервью постоянно делали отсылки к играм Rockstar.

Более того, нам обещали, что в Cyberpunk 2077 главным героем будет сам город. Видимо, поляки имели ввиду что угодно, только не проработку механик этого города. Внешне-то Найт-Сити выглядит потрясающе — тут не придерёшься. Много красивых зданий, башен, вот только это просто декорации. И людей вокруг много ходит. Но они почти никак не реагируют на происходящее вокруг, а если игрок проявляет агрессию — закрывают лицо руками и убегают. Даже если это огромный амбал с татуировками якудзы.