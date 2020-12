Во что лучше поиграть вместо Cyberpunk 2077

На сегодняшний день вышло четыре основных игры из серии Deus Ex: оригинальная Deus Ex, продолжение Deux Ex: Invisible War, самая популярная часть — Human Revolution, и самая последняя — Mankind Divided. На ПК можно поиграть во все части, а если у вас Xbox One или Xbox Series X, то в Human Revolution и Mankind Divided. На PS4/PS5 доступна только последняя часть.

Проработанный открытый мир: серия GTA