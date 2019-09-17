Wargaming Fest 2019: как создатели World of Tanks и Минобороны Белоруссии сделали совместный праздник для любителей игр

Довольно интересным фактом с момента проведения первого фестиваля является возрастная отметка 0+. Все желающие без проблем могут попасть на мероприятие и найти себе занятие по душе. Это максимально семейный праздник. Да, сюда приходят не только заядлые геймеры, хотя куда без них.

Пресс-конференция

Как и полагается любой конференции на подобных мероприятиях, спикеры рассказывали о своих успехах. Что мы знаем теперь? Wargaming неплохо подготовилась, собрав много статистики по своим игрокам, чтобы лучше узнать свою аудиторию.