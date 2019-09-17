Wargaming Fest 2019: как создатели World of Tanks и Минобороны Белоруссии сделали совместный праздник для любителей игр

Количество посетителей - это такое внутреннее соревнование внутри компании. И каждый фестиваль для работников становится поводом для того, чтобы поставить новый рекорд по численности. Если в начале всей этой истории 40 тысяч человек - было пределом мечтаний, тот в этом году уже 250 тысяч человек из 28 стран решили посетить местную игровую мекку. Для Минска это знаковое мероприятие, потому что что-то подобное здесь происходит редко. Поучаствовало в организации и местное Министерство Обороны, которые привезло туда настоящие танки. Кстати, именно на этих танках команда Белоруссии заняла почетное второе место на соревнованиях по танковому биатлону.
Довольно интересным фактом с момента проведения первого фестиваля является возрастная отметка 0+. Все желающие без проблем могут попасть на мероприятие и найти себе занятие по душе. Это максимально семейный праздник. Да, сюда приходят не только заядлые геймеры, хотя куда без них.
Пресс-конференция
Как и полагается любой конференции на подобных мероприятиях, спикеры рассказывали о своих успехах. Что мы знаем теперь? Wargaming неплохо подготовилась, собрав много статистики по своим игрокам, чтобы лучше узнать свою аудиторию.
Прошлогоднее исследование показало, что более 70% игроков WoT чувствуют себя счастливыми, а одним из подарков, который пришёлся бы по душе «танкистам», стала поездка в Белоруссию, на родину игры. Для этих игроков праздник и создавался.
Также социологические опросы показали, что гости фестиваля дали ему высокую оценку: 30% отметили, что фестиваль превзошел ожидания, 55% — что соответствовал ожиданиям. Неплохой результат, да?
Да, кстати, большое внимание было уделено новой игре «Калибр» от компании 1C Game Studios, где в роли издателя выступает догадайтесь кто. Правильно, Wargaming. Игровой процесс в игре построен вокруг тактики и командной работы всех участников отряда. Тут вам и стелс, и экшн, так что все должны быть довольны.
Помимо уже представленных оперативников из разных стран и силовых структур, игрок может выбрать и белорусский спецназ. Вот такой патриотизм -это хорошо. Однако, когда выйдет сама игра и будут ли какие-то изменения в плане графики - пока непонятно.
Игровые зоны
100 гектаров - довольно много, согласитесь. И по всей территории фестиваля были распределены больше сотни зон с кучей разнообразных активностей. Главные здесь те, где гости могли поиграть и в обычный World Of Tanks, и в мобильную версию «танков», и в кучу других игр от Wargaming. Очереди были какими-то космическими и непонятно, сколько желающих в итоге смогли сесть за консоль, либо ПК и вдоволь наиграться. Но, вроде бы, всех все устраивало.
Главная сцена в середине дня на какое-то время превратилась в небольшое поле виртуальной битвы, где прошел матч Кланового суперкубка (15 на 15) между лучшими командами российского и европейского регионов за главный приз в 20 тыс. долларов и 500 тыс. внутриигрового золота. Главный трофей утащила домой российская команда MERCY МОНИК.
Артисты
Организаторы решили не задевать ничьи музыкальные вкусы (скорее, национальные предпочтения) и пригласили артистов как из Белоруссии, так и из Украины и России. В итоге от принимающей стороны выступила группа «Карамбамбуля», от Украины - «Вопли Видоплясова», а от России - группа «Звери». Неоднозначный лайн-ап, но людям, судя по их реакции, нравилось. Но главное шоу ждало всех уже вечером, под самый конец фестиваля. Американцы из The Offspring завершили фестиваль своим почти полноценным концертным сетом и тут уже о своих музыкальных вкусах забыли. Перед сценой "месились" просто все.
Итог
Знаете, Wargaming Fest - это хороший пример того, как частная инициатива может перехватить у государства возможность проведения крупных мероприятий и после этого приглашать само государство для помощи в организации. И все получают лишь преимущества. Люди могут бесплатно провести время в хорошем месте, малый бизнес заработать, а организаторы дальше продавливать свой продукт в массы. И 250 тысяч посетителей за день показывают, что ребята из Белоруссии идут своим правильным путем. Остается лишь пожелать им дальнейших успехов и новых рекордов по количеству участников.